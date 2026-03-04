БК Зенит: фрибет на 500 рублей за прогнозы на бой Холлоуэя и Оливейры

Партнерский проект
В Telegram проходит конкурс от БК «Зенит» в преддверии UFC 326. Подписчикам предлагается проверить знания ММА и правильно предсказать исход боя Холлоуэй-Оливейра. За полностью верный прогноз игроки получат 500 зенов на свой бонусный счет.
Награда доступна только тем, кто корректно выполнит все правила конкурса:
1. Оформит аккаунт в БК «Зенит».
2. Подпишется на официальный Telegram-канал букмекера.
3. Даст прогнозы на 5 событий боя Холлоуэй-Оливейра под конкурсным постом.
4. Укажет номер своего игрового счета.
На каждый из приведенных вопросов необходимо дать ответ «Да» или «Нет»:
Бонус в размере 500 зенов начисляется каждому беттору с безошибочным прогнозом всех 5 исходов. Количество наград не лимитировано. Зены можно сразу использовать для получения фрибетов.
Активация фрибета возможна в течение 7 суток. Ставить разрешено на все виды спорта и любые типы пари.
В данном разделе указаны значимые особенности конкурса.
Минимальный размер бонуса
500 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
08.03.2026 (06:00 МСК)
БК Zenit вправе снять участника с конкурса при несоблюдении правил промо.
Плюсы
Минусы
|➕ Участие простое и не подразумевает заключения пари
|➖ Для выигрыша важно правильно спрогнозировать все события
|➕ Зены разрешено сразу перевести во фрибеты
Поединок в Лас-Вегасе между двумя мастерами на UFC 326 станет главным событием уик-энда. Знатокам ММА будет легко ответить на вопросы конкурса. Если вы даже ничего не знаете о боях, то испытать удачу все равно можно.