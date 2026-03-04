БК Зенит: фрибет на 500 рублей за прогнозы на бой Холлоуэя и Оливейры

Награда доступна только тем, кто корректно выполнит все правила конкурса:

1. Оформит аккаунт в БК «Зенит».

2. Подпишется на официальный Telegram-канал букмекера.

3. Даст прогнозы на 5 событий боя Холлоуэй-Оливейра под конкурсным постом.

4. Укажет номер своего игрового счета.

На каждый из приведенных вопросов необходимо дать ответ «Да» или «Нет»:

Будет ли бой продолжаться до финального гонга?

Победит ли Холлоуэй раздельным решением судей?

Завершат ли бойцы первый раунд, оставаясь в стойке?

Сделает ли Чарльз Оливейра 40 или больше точных ударов?

Превысит ли процент успешных тейкдаунов Холлоуэя 80%?

Бонус в размере 500 зенов начисляется каждому беттору с безошибочным прогнозом всех 5 исходов. Количество наград не лимитировано. Зены можно сразу использовать для получения фрибетов.