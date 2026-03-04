Ведомости
БК Зенит
БК Зенит: фрибет на 500 рублей за прогнозы на бой Холлоуэя и Оливейры

500 ₽
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Угадайте все исходы поединка!

В Telegram проходит конкурс от БК «Зенит» в преддверии UFC 326. Подписчикам предлагается проверить знания ММА и правильно предсказать исход боя Холлоуэй-Оливейра. За полностью верный прогноз игроки получат 500 зенов на свой бонусный счет.

Как получить бонус от Zenit на 500 рублей за прогнозы на бой Холлоуэя и Оливейры

Награда доступна только тем, кто корректно выполнит все правила конкурса:

1. Оформит аккаунт в БК «Зенит».

2. Подпишется на официальный Telegram-канал букмекера.

3. Даст прогнозы на 5 событий боя Холлоуэй-Оливейра под конкурсным постом.

4.  Укажет номер своего игрового счета.

На каждый из приведенных вопросов необходимо дать ответ «Да» или «Нет»:

  • Будет ли бой продолжаться до финального гонга?
  • Победит ли Холлоуэй раздельным решением судей?
  • Завершат ли бойцы первый раунд, оставаясь в стойке?
  • Сделает ли Чарльз Оливейра 40 или больше точных ударов?
  • Превысит ли процент успешных тейкдаунов Холлоуэя 80%?

Бонус в размере 500 зенов начисляется каждому беттору с безошибочным прогнозом всех 5 исходов. Количество наград не лимитировано. Зены можно сразу использовать для получения фрибетов.

Как отыграть бонус БК Zenit на 500 рублей за прогноз боя Холлоуэй-Оливейра

Активация фрибета возможна в течение 7 суток. Ставить разрешено на все виды спорта и любые типы пари.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 500 рублей от БК Зенит

В данном разделе указаны значимые особенности конкурса.

Минимальный размер бонуса

500 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

08.03.2026 (06:00 МСК)

БК Zenit вправе снять участника с конкурса при несоблюдении правил промо.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Участие простое и не подразумевает заключения пари➖ Для выигрыша важно правильно спрогнозировать все события
➕  Зены разрешено сразу перевести во фрибеты 

Заключение

Поединок в Лас-Вегасе между двумя мастерами на UFC 326 станет главным событием уик-энда. Знатокам ММА будет легко ответить на вопросы конкурса. Если вы даже ничего не знаете о боях, то испытать удачу все равно можно.

Валентин Васильев

