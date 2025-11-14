Клиенты букмекеров уверены в победе Махачева над Маддаленой на UFC 322

Партнерский проект
16 ноября в Нью-Йорке состоится турнир UFC 322, главным событием которого станет чемпионский поединок в полусреднем весе — Ислам Махачев поднимается в новый вес, чтобы сразиться за пояс с Джеком Деллой Маддаленой. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящий бой.
Аналитики PARI считают фаворитом Ислама Махачева. Ставки на его победу принимаются по коэффициенту 1.27, что соответствует 75% вероятности. Поставить на успех Джека Деллы Маддалены можно за 3.95, ничья идет за 64.00. Эти котировки выражают вероятности 24% и 1%.
Клиенты PARI в основном согласны с букмекерами. 93% от общего объема ставок на исход поединка приходится на успех Махачева. Один из клиентов поставил 106 650 рублей на успех россиянина в составе экспресса из двух событий. Вторая ставка пришлась на победу Армана Царукяна в поединке с Дэном Хукером. Суммарный коэффициент купона составил 1.50.
Оба бойца имеют отличный финишрейт, поэтому букмекеры почти не сомневаются, что поединок завершится досрочно — ставки на такое развитие событий принимаются по коэффициенту 1.57. Если же победителя определят судьи, сыграет пари за 2.33.
Прогноз на бой Делла Маддалена - Махачев
Наиболее вероятным исходом поединка считается победа Махачева болевым или удушающим приемом. Если россиянин сумеет поймать соперника на сабмишен, сыграет коэффициент 2.52. Победа Ислама нокаутом котируется за 7.50, а судейское решение в его пользу — за 3.00.
Для боксера Маддалены наиболее вероятным способом победы считается нокаут. Ставки на такой исход принимаются по коэффициенту 6.50. Судейское решение в пользу австралийца идет за 9.00. Если же Джек сможет победить Махачева в его родной стихии, поймав на прием, сыграет пари за 33.00.
В последних двух боях Махачев выиграл сравнительно редким приемом — удушением Д’Арсе. PARI предлагает коэффициент 7.50 на то, что россиянин сможет задушить таким образом третьего соперника подряд.