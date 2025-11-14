Клиенты букмекеров уверены в победе Махачева над Маддаленой на UFC 322

16 ноября в Нью-Йорке состоится турнир UFC 322, главным событием которого станет чемпионский поединок в полусреднем весе — Ислам Махачев поднимается в новый вес, чтобы сразиться за пояс с Джеком Деллой Маддаленой. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящий бой.

Аналитики PARI считают фаворитом Ислама Махачева. Ставки на его победу принимаются по коэффициенту 1.27, что соответствует 75% вероятности. Поставить на успех Джека Деллы Маддалены можно за 3.95, ничья идет за 64.00. Эти котировки выражают вероятности 24% и 1%.

Клиенты PARI в основном согласны с букмекерами. 93% от общего объема ставок на исход поединка приходится на успех Махачева. Один из клиентов поставил 106 650 рублей на успех россиянина в составе экспресса из двух событий. Вторая ставка пришлась на победу Армана Царукяна в поединке с Дэном Хукером. Суммарный коэффициент купона составил 1.50.

Оба бойца имеют отличный финишрейт, поэтому букмекеры почти не сомневаются, что поединок завершится досрочно — ставки на такое развитие событий принимаются по коэффициенту 1.57. Если же победителя определят судьи, сыграет пари за 2.33.

Наиболее вероятным исходом поединка считается победа Махачева болевым или удушающим приемом. Если россиянин сумеет поймать соперника на сабмишен, сыграет коэффициент 2.52. Победа Ислама нокаутом котируется за 7.50, а судейское решение в его пользу — за 3.00.

Для боксера Маддалены наиболее вероятным способом победы считается нокаут. Ставки на такой исход принимаются по коэффициенту 6.50. Судейское решение в пользу австралийца идет за 9.00. Если же Джек сможет победить Махачева в его родной стихии, поймав на прием, сыграет пари за 33.00.

В последних двух боях Махачев выиграл сравнительно редким приемом — удушением Д’Арсе. PARI предлагает коэффициент 7.50 на то, что россиянин сможет задушить таким образом третьего соперника подряд.