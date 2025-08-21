ПАРИ ФЕСТ 2025: инклюзия, экология и «Большая идея» — культурная программа фестиваля

Партнерский проект
22–23 августа в Нижнем Новгороде пройдет музыкально-спортивный фестиваль ПАРИ ФЕСТ, титульным партнером которого выступает букмекерская компания PARI. На 22 августа запланировано образовательное шоу «Большая идея», на 23 августа — дневная программа на Стрелке и ночное продолжение НАЙТАУТ в пространстве ЦЕХ* компании dreamlaser.
ПАРИ ФЕСТ проходит второй год подряд в Нижнем Новгороде. В 2025 году это целых три направления внутри одного события, более 20 партнеров, пять сцен, расширение площадок присутствия, первая премия для нижегородских проектов в креативной индустрии. Тема этого года ПАРИ ФЕСТ — «ГЕНЕЗИС: рождение новых форматов, идей и культурных явлений». Рассказываем о культурной программе мероприятия.
Фестиваль и благотворительный фонд «Пари и побеждай» создадут комфортную среду для гостей с инвалидностью: перевод концертов на русский жестовый язык, экскурсии с тифлокомментарием, подиум у главной сцены, доступные туалеты, шумоподавляющие наушники и льготные билеты — по заявке на inclusion@parifest.ru.
В зоне «Ген человечности» от фонда «Пари и побеждай» гости смогут попробовать разные виды адаптивного спорта, создать экологичный сувенир на память, принять участие в мастер-классе по русскому жестовому языку, а также посетить комнату сенсорной загрузки. Она разработана вместе Фондом «Обнаженные сердца» и позволит гостям фестиваля на короткое время ощутить, как человек с трудностями в обработке сенсорной информации может воспринимать окружающий мир.
В 16:30 на падел-корте, который расположен на набережной рядом с концертным центром «Пакгаузы», состоится тренировка людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Организаторы также представили экологический манифест, призвав минимизировать негативное воздействие на окружающую среду. В этом году более 80% артистов и организаторов доберутся до Нижнего Новгорода на поездах. Благодаря этому углеродный след мероприятия будет существенно сокращен.
Фестиваль улучшает систему раздельного сбора и переработки отходов, а все материалы, включая баннеры и элементы декора, после завершения мероприятия будут переданы местным благотворительным организациям для повторного использования. Партнеры и подрядчики фестиваля получили экологический гайд с рекомендациями по сокращению использования одноразового пластика и соблюдению принципов устойчивого развития.
Традиционно мультимедиаискусство на фестивале представлено через создание сцен в коллаборации с ведущими студиями и диджитал-артистами. В этом году сценический дизайн CIRCLE STAGE х ОТП Банк и NEW BEAM STAGE x Яндекс Пэй подготовит международная студия СЕТАП, известная экспериментальным сценическим дизайном.
В продолжение арт-программы ПАРИ ФЕСТ поддерживает Международную биеннале экологического искусства. Прямо сейчас в Нижнем Новгороде проходит ее главный проект — выставка «Кожа Земли», где представлено более 250 работ 70 художников из 35 стран.
22 августа в Концертном Пакгаузе состоится образовательное шоу «БОЛЬШАЯ ИДЕЯ». Гостей ждут панельные дискуссии с ведущими креативными медиа OMANKO, MY DAY BOOK, «Чтиво» и «На Шуме». На одной площадке соберутся представители главных фестивалей страны. Также пройдут лекции на тему трендов в маркетинге и их истоков.
В рамках гена образования пройдет первая премия BEAM x НА ШУМЕ: наградят проекты, которые формируют культурную среду Нижнего Новгорода прямо сейчас. Экспертное жюри отобрало в шорт-лист 10 проектов для народного голосования.
Партнер фестиваля — Яндекс Еда — пригласит всех на космический пикник. Для гостей будут оборудованы два фуд-корта с разнообразной едой, лаундж-зона, каждый сантиметр которой может стать столом, ровер-планетоход с лимитированными подарками и зеркальный арт-объект. Более 30 гастрономических проектов разместятся в двух зонах на Стрелке, предлагая стритфуд всех форматов.
Посетителям доступны несколько категорий билетов. Так, абонемент ПАРИ ФЕСТ ДЕНЬ И НОЧЬ дает доступ к дневной (на Стрелке) и ночной (в пространстве ЦЕХ*) программам фестиваля. Можно купить отдельные билеты только на программу на Стрелке, НАЙТАУТ или образовательную программу БОЛЬШАЯ ИДЕЯ. Подробности на parifest.ru/tickets.