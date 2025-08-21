ПАРИ ФЕСТ 2025: инклюзия, экология и «Большая идея» — культурная программа фестиваля

Фестиваль и благотворительный фонд «Пари и побеждай» создадут комфортную среду для гостей с инвалидностью: перевод концертов на русский жестовый язык, экскурсии с тифлокомментарием, подиум у главной сцены, доступные туалеты, шумоподавляющие наушники и льготные билеты — по заявке на inclusion@parifest.ru .

В зоне «Ген человечности» от фонда «Пари и побеждай» гости смогут попробовать разные виды адаптивного спорта, создать экологичный сувенир на память, принять участие в мастер-классе по русскому жестовому языку, а также посетить комнату сенсорной загрузки. Она разработана вместе Фондом «Обнаженные сердца» и позволит гостям фестиваля на короткое время ощутить, как человек с трудностями в обработке сенсорной информации может воспринимать окружающий мир.

В 16:30 на падел-корте, который расположен на набережной рядом с концертным центром «Пакгаузы», состоится тренировка людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Организаторы также представили экологический манифест, призвав минимизировать негативное воздействие на окружающую среду. В этом году более 80% артистов и организаторов доберутся до Нижнего Новгорода на поездах. Благодаря этому углеродный след мероприятия будет существенно сокращен.

Фестиваль улучшает систему раздельного сбора и переработки отходов, а все материалы, включая баннеры и элементы декора, после завершения мероприятия будут переданы местным благотворительным организациям для повторного использования. Партнеры и подрядчики фестиваля получили экологический гайд с рекомендациями по сокращению использования одноразового пластика и соблюдению принципов устойчивого развития.