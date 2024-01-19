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19 января 9:05ГлавнаяНовости

Хоккей, матч Спартак Москва — Авангард: дата и время, где смотреть, прямая трансляция

Победная серия омичей впечатляет
Валентин Васильев
Источник: официальный сайт ХК "Спартак"
Источник: официальный сайт ХК "Спартак"

В пятницу, 19 января, в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) состоится матч между московским «Спартаком» и омским “Авангардом”. Встреча начнется в 19:30 по столичному времени.

Игра пройдет игра во Дворце спорта «Мегаспорт». Приобрести билеты можно в кассах или на официальном сайте «Спартака».

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Между собой соперники не встречались с 2022 года. Их последняя игра, в ноябре 2022-го в Омске, завершилась победой москвичей со счетом 3:1. 

В настоящее время спартаковцы занимают четвертое место в Западное конференции, отставая от лидирующего “Локомотива” на три очка. “Авангард" - третий на “Востоке”.  16 ноября, обыграв на своем льду “Витязь” (2:1), красно-белые прервали пятиматчевую проигрышную серию. Победная серия омичей составляет уже шесть игр.

Аналитики БК PARI отдают небольшое предпочтение в паре гостям. Поставить на итоговую победу “Авангарда” предлагается по коэффициенту 1.80. В случае успеха “Спартака” букмекер удвоит номинал пари. 

Федеральный канал “Матч ТВ” покажет игру в прямом эфире. Также посмотреть игру можно на тематическом канале «KHL PRIME» на «Кинопоиске» при наличии подписки «Плюс», на сервисе «Okko Спорт» и на ресурсах букмекерской компании «Фонбет» - титульного партнера КХЛ.

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