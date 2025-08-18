Клиенты PARI считают, что «Урал» победит «Торпедо» и закрепится в лидерах Лиги PARI

18 августа в пятом туре Лиги PARI «Торпедо» примет на своем поле «Урал». Матч начнется в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и ставки на PARI матч тура.

Аналитики PARI считают, что «Урал» имеет больше шансов на успех. Коэффициент на победу команды из Екатеринбурга составляет 2.30, что соответствует 41% вероятности. Ничью можно взять за 3.15 (30%). Коэффициент на победу «Торпедо» составляет 3.35 (почти 29%).

Клиенты PARI уверены в победе «Урала». На успех екатеринбургской команды пришлось почти 87% от общего объема ставок на исход встречи. На победу «Торпедо» сделано 8%, еще почти 5% – на ничью.

Аналитики PARI уверены, что матч не закончится без голов. Ставка на ТБ 1.5 доступна за 1.50. Поставить на ТБ 2.5 можно за 2.30. Обратный исход (ТМ 2.5) доступен за 1.62. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно по коэффициенту 2.00. Обратный исход доступен по ставке 1.80. Вероятность того, что в матче забьет только одна команда, оценивается аналитиками в 2.30.

Один из клиентов PARI поставил 100 000 рублей на тотал голов в матче больше 1.5 по коэффициенту 1.50.

В отдельной линии PARI предлагает клиентам назвать точный счет встречи. Поставить на победу «Торпедо» 1:0 можно за 8.50. Ничья 1:1 доступна за 6.50. Победа «Урала» со счетом 1:0 оценивается в 7.00. Коэффициент на безголевую ничью 0:0 в матче составляет 6.00. Победу «Урала» 2:1 можно взять по котировке 10.00.

Новый сезон в Лиге PARI «Торпедо» начал неудачно – три поражения и одна ничья в первых четырёх турах. Как итог, последняя строчка в турнирной таблице. Свои единственные два гола в лиге команда забила в домашней встрече против «Челябинска» еще в первом туре. «Урал» стартовал уверенно и идет в лидерах чемпионата с четырьмя победами, две из которых были одержаны на выезде. В прошлом сезоне обе встречи «Торпедо» и «Урала» закончились со счетом 1:1.

В начале июля Футбольная Национальная Лига и букмекерская компания PARI объявили о старте сотрудничества, по условиям которого начиная с сезона 2025/2026 турнир проходит под названием Лига PARI.