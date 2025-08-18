Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



18 августа 10:40ГлавнаяНовости

Клиенты PARI считают, что «Урал» победит «Торпедо» и закрепится в лидерах Лиги PARI

Заключительный матч пятого тура
Валентин Васильев

18 августа в пятом туре Лиги PARI «Торпедо» примет на своем поле «Урал». Матч начнется в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и ставки на PARI матч тура.

Аналитики PARI считают, что «Урал» имеет больше шансов на успех. Коэффициент на победу команды из Екатеринбурга составляет 2.30, что соответствует 41% вероятности. Ничью можно взять за 3.15 (30%). Коэффициент на победу «Торпедо» составляет 3.35 (почти 29%).  

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Клиенты PARI уверены в победе «Урала». На успех екатеринбургской команды пришлось почти 87% от общего объема ставок на исход встречи. На победу «Торпедо» сделано 8%, еще почти 5% – на ничью.

Аналитики PARI уверены, что матч не закончится без голов. Ставка на ТБ 1.5 доступна за 1.50. Поставить на ТБ 2.5 можно за 2.30. Обратный исход (ТМ 2.5) доступен за 1.62. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно по коэффициенту 2.00. Обратный исход доступен по ставке 1.80. Вероятность того, что в матче забьет только одна команда, оценивается аналитиками в 2.30.

Один из клиентов PARI поставил 100 000 рублей на тотал голов в матче больше 1.5 по коэффициенту 1.50

Прогноз на матч «Торпедо» - «Урал»

В отдельной линии PARI предлагает клиентам назвать точный счет встречи. Поставить на победу «Торпедо» 1:0 можно за 8.50. Ничья 1:1 доступна за 6.50. Победа «Урала» со счетом 1:0 оценивается в 7.00. Коэффициент на безголевую ничью 0:0 в матче составляет 6.00. Победу «Урала» 2:1 можно взять по котировке 10.00.

Новый сезон в Лиге PARI «Торпедо» начал неудачно – три поражения и одна ничья в первых четырёх турах. Как итог, последняя строчка в турнирной таблице. Свои единственные два гола в лиге команда забила в домашней встрече против «Челябинска» еще в первом туре. «Урал» стартовал уверенно и идет в лидерах чемпионата с четырьмя победами, две из которых были одержаны на выезде. В прошлом сезоне обе встречи «Торпедо» и «Урала» закончились со счетом 1:1.

В начале июля Футбольная Национальная Лига и букмекерская компания PARI объявили о старте сотрудничества, по условиям которого начиная с сезона 2025/2026 турнир проходит под названием Лига PARI. 

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы BetBoom

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Бразильский «Флуминенсе» завоевал UTLC CUP 2025 в Москве
Бразильский «Флуминенсе» завоевал UTLC CUP 2025 в Москве
Новости
ХК «Торпедо» провел встречу с болельщиками при поддержке PARI
ХК «Торпедо» провел встречу с болельщиками при поддержке PARI
Новости
Спартак - Зенит: время и дата матча РПЛ, где смотреть прямую трансляцию бесплатно
Спартак - Зенит: время и дата матча РПЛ, где смотреть прямую трансляцию бесплатно
Новости
Клиенты PARI полагают, что Хамзат Чимаев финиширует Дрикуса дю Плесси на UFC 319
Клиенты PARI полагают, что Хамзат Чимаев финиширует Дрикуса дю Плесси на UFC 319
Новости
Клиенты PARI уверены в победе «Арсенала» над «МЮ» в матче 1-го тура АПЛ
Клиенты PARI уверены в победе «Арсенала» над «МЮ» в матче 1-го тура АПЛ
Новости
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на дерби «Динамо» и ЦСКА в РПЛ
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на дерби «Динамо» и ЦСКА в РПЛ
Новости
«Локомотив» сыграет с «Црвеной Звездой» в полуфинале UTLC Cup 2025
«Локомотив» сыграет с «Црвеной Звездой» в полуфинале UTLC Cup 2025
Новости
Клиенты PARI уверены в победе «Зенита» над «Спартаком» в 5-м туре РПЛ
Клиенты PARI уверены в победе «Зенита» над «Спартаком» в 5-м туре РПЛ
Новости
Турнир БЕТСИТИ Fight Nights в Минске пройдет в рок-тематике
Турнир БЕТСИТИ Fight Nights в Минске пройдет в рок-тематике
Новости
«Свет — это движение»: «Пари НН» представил новую форму от PARI со светящимися элементами
«Свет — это движение»: «Пари НН» представил новую форму от PARI со светящимися элементами
Новости

Новое

Читать все новости