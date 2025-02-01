Смешанные единоборства, турнир UFC в Эр-Рияде, 1 февраля: где смотреть, прямая трансляция

В субботу, 1 февраля, UFC проведет турнир серии Fight Night в Эр-Рияде — столице Саудовской Аравии.

Возглавит кард рейтинговый бой в среднем весе. Бывший чемпион нигериец Исраэль Адесанья встретится с французом Нассурдином Имавовым — уроженцем Дагестана. Сейчас они занимают второе и пятое места в рейтинге дивизиона соответственно.

Второе по значимости событии вечера также пройдет в рамках средней категории. Россиянин Шарабутдин Магомедов, известный по прозвищу Шара Буллет и занимающий 14-ю позицию в рейтинге, побьется с англичанином Майклом Пейджем.

В основном карде выступят еще двое россиян. Сергей Павлович проведет рейтинговый бой в тяжелом весе против суринамца Жаирзиньо Розенстрайка. Соперники занимают четвертое и девятое места в дивизионе соответственно.

А Саид Нурмагомедов в лимите легчайшего веса побьется с бразильцем Винисиусом де Оливейрой.

В предварительном карде выступит уроженец Дагестана Шамиль Газиев, который представляет Бахрейн. 14-й номер тяжелого дивизиона побьется с американцем Томасом Петерсеном.

А закроет прелимы поединок таджикистанца Мухаммада Наимова с австралийцем Кааном Офли в рамках легкого веса.

Турнир UFC Fight Night 250 пройдет на «anb Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в субботу, 1 февраля. Шоу стартует 17:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 20:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» эфир начнется в 19:15 мск.

Основной кард

Прелимы