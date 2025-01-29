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28 января 17:09ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Шамиль Газиев — Томас Петерсен, 1 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Уроженцу Дагестана понизили уровень оппозиции
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

Представитель Бахрейна Шамиль Газиев выступит на предстоящем турнире UFC в Саудовской Аравии. Его соперником в лимите тяжелого дивизиона (до 120,2 кг) будет американец Томас Петерсен. Сумеет ли уроженец Дагестана одержать вторую подряд победу?

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Статистика

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Газиев

 

Петерсен

Бахрейн

Страна

США

34

Возраст

29

14

Бои

11

13 (8 / 3 / 2)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

9 (7 / 1 / 1)

1 (1 / 0 / 0)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

2 (1 / 0 / 1)

14

Место в рейтинге тяжелого дивизиона UFC

-

193

Рост (см)

185,5

199,5

Размах рук (см)

188

114,5

Размах ног (см)

101,5

Шамиль Газиев

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Уроженец Дагестана. В профессиональных MMA выступает с 2020 года. В UFC попал через победу в Претендентской серии Дэйны Уайта в прошлом сентябре. Тогда Газиев одолел Грега Веласко удушающим приемом в первом раунде. В UFC бахрейнец с победы дебютировал в 2023 году. Затем он потерпел первое поражение в карьере. В последнем поединке в августе Газиев победил Дон'Тэйла Майеса единогласным решением судей.

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Томас Петерсен

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Обладатель синего пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2019 года. Выиграл пояс LFA в тяжелом весе, а затем через Претендентскую серию Дэйны Уайта попал в UFC. Дебютировал в сильнейшей лиги с поражения, но закрыл его в последнем поединке в июле, победив Мохаммеда Усмана единогласным решением судей.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ГазиеваПобеда ПетерсенаТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,135,251,951,80

Прогноз на бой

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Проблемы в тяжелом дивизионе UFC показывает и этот поединок. Петерсен после поражения и победы в промоушене получил бой с соперником из топ-15, хотя вообще ничем не выделяется и на бумаге на этот уровень не тянет. Газиев же, потеряв нуль в графе поражений, явно потерял часть доверия матчмейкеров. 

Теперь уроженцу Дагестана придется вновь зарабатывать статус потенциального члена топ-10. Получится ли? Не факт, но Петерсена проходить он точно может (и даже должен). Во всех компонентах боя Газиев потенциально лучше оппонента. А преимущество в габаритах должно облегчить представителю Бахрейна путь к победе.

Но быстро этот поединок вряд ли завершится. Петерсен тоже достойно работает в партере, поэтому не удивимся, если большая часть противостояния пройдет в вязкой борьбе на нижнем этаже. Полагаем, как минимум за экватор бой перевалит.

Полный кард, где смотреть бой Газиев Петерсен

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Турнир UFC Fight Night 250 пройдет на «anb Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в субботу, 1 февраля. Шоу стартует 17:00 по московскому времени. Бой Газиев — Петерсен стоит ожидать около 19:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» эфир начнется в 19:15 мск.

Основной кард

Прелимы

  • Фарес Зиам (Франция) - Майк Дэвис (США). Легкий вес;
  • Шамиль Газиев (Бахрейн) - Томас Петерсен (США). Тяжелый вес;
  • Терренс Маккинни (США) - Дамир Хадзович (Дания). Легкий вес;
  • Жасмин Ясудавичус (Канада) - Майра Буэно Силва (Бразилия). Женский наилегчайший вес;
  • Богдан Град (Австрия) - Лукас Александер (Бразилия). Полулегкий вес;
  • Хамди Абделвахаб (Египет) - Джамал Поджс (США). Тяжелый вес.
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