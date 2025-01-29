Шамиль Газиев — Томас Петерсен, 1 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Проблемы в тяжелом дивизионе UFC показывает и этот поединок. Петерсен после поражения и победы в промоушене получил бой с соперником из топ-15, хотя вообще ничем не выделяется и на бумаге на этот уровень не тянет. Газиев же, потеряв нуль в графе поражений, явно потерял часть доверия матчмейкеров.

Теперь уроженцу Дагестана придется вновь зарабатывать статус потенциального члена топ-10. Получится ли? Не факт, но Петерсена проходить он точно может (и даже должен). Во всех компонентах боя Газиев потенциально лучше оппонента. А преимущество в габаритах должно облегчить представителю Бахрейна путь к победе.

Но быстро этот поединок вряд ли завершится. Петерсен тоже достойно работает в партере, поэтому не удивимся, если большая часть противостояния пройдет в вязкой борьбе на нижнем этаже. Полагаем, как минимум за экватор бой перевалит.