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28 января 16:46ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Саид Нурмагомедов — Винисиус де Оливейра, 1 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Россиянин больше года не выходил в октагон
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

У Саида Нурмагомедова в последнее время несколько раз срывались бои. Теперь его возвращение в октагон ожидается на турнире UFC 1 февраля. Сумеет ли россиянин одолеть бразильца Винисиуса де Оливейру в лимите легчайшего веса (до 61,2 кг)?

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Статистика

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Нурмагомедов

 

Оливейра

Россия

Страна

Бразилия

32

Возраст

29

21

Бои

24

18 (4 / 6 / 8)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

21 (16 / 2 / 3)

3 (0 / 0 / 3)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

3 (3 / 0 / 0)

173

Рост (см)

175

178

Размах рук (см)

179

98

Размах ног (см)

99

Саид Нурмагомедов

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Уроженец Дагестана, не приходится братом или другим родственником Хабибу Нурмагомедову. В профессиональных MMA дебютировал в 2009 году, имеет опыт выступлений в наилегчайшей, легчайшей и полулегкой весовых категориях. В 2016-м стал чемпионом WFCA в легчайшем дивизионе. С 2018-го выступает UFC, под эгидой этой организации одержал семь побед при двух поражениях. В последнем поединке в октябре 2023 года одолел Муина Гафурова удушающим приемом в первом раунде.

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Винисиус де Оливейра

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Обладатель пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2015 года. Дважды становился чемпионом UAE Warriors, после чего попал в UFC через Претендентскую серию Дэйны Уайта. В сильнейшем промоушене выиграл оба боя. Идет на серии из четырех побед. В последнем поединке в июне одолел Рикки Симона единогласным решением судей.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа НурмагомедоваПобеда ОливейрыТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,372,902,371,55

Прогноз на бой

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Паузы в карьере мешают Нурмагомедову выйти на более высокий уровень в UFC. Вот и сейчас он возвращается после простоя, который продлился дольше года. Это добавляет вопросов к актуальной физической форме россиянина, тем более что Оливейра наверняка готов предложить ему довольно высокий темп.

Бразилец — агрессивный боец, делающий ставку на работу в стойке. У него качественная ударная техника и высокий нокаутирующий потенциал. Нурмагомедову точно понадобится максимальная внимательность в защите. Вероятно, со своей стороны россиянин попробует рано или поздно подключить партер.

Вполне возможно, нас ждет качельный поединок с переходом инициативы, вязкими моментами и периодическими всплесками активности. С учетом уровня соперников предположим, что быстрых фатальных ошибок не будет, а бой как минимум дойдет до третьего раунда. 

Полный кард, где смотреть бой Нурмагомедов Оливейра

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Турнир UFC Fight Night 250 пройдет на «anb Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в субботу, 1 февраля. Шоу стартует 17:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 20:00 мск, поэтому бой Нурмагомедов — Оливейра стоит ожидать около 20:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» эфир начнется в 19:15 мск.

Основной кард

Прелимы

  • Фарес Зиам (Франция) - Майк Дэвис (США). Легкий вес;
  • Шамиль Газиев (Бахрейн) - Томас Петерсен (США). Тяжелый вес;
  • Терренс Маккинни (США) - Дамир Хадзович (Дания). Легкий вес;
  • Жасмин Ясудавичус (Канада) - Майра Буэно Силва (Бразилия). Женский наилегчайший вес;
  • Богдан Град (Австрия) - Лукас Александер (Бразилия). Полулегкий вес;
  • Хамди Абделвахаб (Египет) - Джамал Поджс (США). Тяжелый вес.
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