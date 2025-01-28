Саид Нурмагомедов — Винисиус де Оливейра, 1 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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У Саида Нурмагомедова в последнее время несколько раз срывались бои. Теперь его возвращение в октагон ожидается на турнире UFC 1 февраля. Сумеет ли россиянин одолеть бразильца Винисиуса де Оливейру в лимите легчайшего веса (до 61,2 кг)?
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Нурмагомедов
Оливейра
Россия
Страна
Бразилия
32
Возраст
29
21
Бои
24
18 (4 / 6 / 8)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
21 (16 / 2 / 3)
3 (0 / 0 / 3)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
3 (3 / 0 / 0)
173
Рост (см)
175
178
Размах рук (см)
179
98
Размах ног (см)
99
Уроженец Дагестана, не приходится братом или другим родственником Хабибу Нурмагомедову. В профессиональных MMA дебютировал в 2009 году, имеет опыт выступлений в наилегчайшей, легчайшей и полулегкой весовых категориях. В 2016-м стал чемпионом WFCA в легчайшем дивизионе. С 2018-го выступает UFC, под эгидой этой организации одержал семь побед при двух поражениях. В последнем поединке в октябре 2023 года одолел Муина Гафурова удушающим приемом в первом раунде.
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Обладатель пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2015 года. Дважды становился чемпионом UAE Warriors, после чего попал в UFC через Претендентскую серию Дэйны Уайта. В сильнейшем промоушене выиграл оба боя. Идет на серии из четырех побед. В последнем поединке в июне одолел Рикки Симона единогласным решением судей.
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Паузы в карьере мешают Нурмагомедову выйти на более высокий уровень в UFC. Вот и сейчас он возвращается после простоя, который продлился дольше года. Это добавляет вопросов к актуальной физической форме россиянина, тем более что Оливейра наверняка готов предложить ему довольно высокий темп.
Бразилец — агрессивный боец, делающий ставку на работу в стойке. У него качественная ударная техника и высокий нокаутирующий потенциал. Нурмагомедову точно понадобится максимальная внимательность в защите. Вероятно, со своей стороны россиянин попробует рано или поздно подключить партер.
Вполне возможно, нас ждет качельный поединок с переходом инициативы, вязкими моментами и периодическими всплесками активности. С учетом уровня соперников предположим, что быстрых фатальных ошибок не будет, а бой как минимум дойдет до третьего раунда.
Турнир UFC Fight Night 250 пройдет на «anb Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в субботу, 1 февраля. Шоу стартует 17:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 20:00 мск, поэтому бой Нурмагомедов — Оливейра стоит ожидать около 20:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» эфир начнется в 19:15 мск.
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