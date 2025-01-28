Саид Нурмагомедов — Винисиус де Оливейра, 1 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Паузы в карьере мешают Нурмагомедову выйти на более высокий уровень в UFC. Вот и сейчас он возвращается после простоя, который продлился дольше года. Это добавляет вопросов к актуальной физической форме россиянина, тем более что Оливейра наверняка готов предложить ему довольно высокий темп.

Бразилец — агрессивный боец, делающий ставку на работу в стойке. У него качественная ударная техника и высокий нокаутирующий потенциал. Нурмагомедову точно понадобится максимальная внимательность в защите. Вероятно, со своей стороны россиянин попробует рано или поздно подключить партер.

Вполне возможно, нас ждет качельный поединок с переходом инициативы, вязкими моментами и периодическими всплесками активности. С учетом уровня соперников предположим, что быстрых фатальных ошибок не будет, а бой как минимум дойдет до третьего раунда.