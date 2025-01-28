Сергей Павлович — Жаирзиньо Розенстрайк, 1 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

В тяжелом дивизионе UFC наблюдается определенный кризис. Список действительно элитных бойцов сильно ограничен. Павлович в него с натяжкой, но входит, а драться пока он вынужден с представителем следующего эшелона. Впрочем, на фоне двух подряд поражений это к лучшему для россиянина. С высокой вероятностью ему удастся закрыть серию неудач, причем благодаря очередной досрочной победе.

Конечно, Розенстрайк в последних боях стал действовать более рационально и осторожно, но вряд ли это спасет его от напора Павловича. Если не случится форс-мажора, россиянин вновь быстро включит агрессию и задавит более возрастного и пробитого соперника. Возможно, несколько атак суринамец переживет, но в итоге, полагаем, фаворит его срубит, используя выдающуюся физическую мощь и преимущество в габаритах, в том числе в размахе рук.