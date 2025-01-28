Сергей Павлович — Жаирзиньо Розенстрайк, 1 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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В основном карде ближайшего турнира UFC в октагон вернется россиянин Сергей Павлович. Сумеет ли он прервать серию поражений и одолеть суринамца Жаирзиньо Розенстрайка в рамках тяжелого дивизиона (до 120,2 кг)?
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Павлович
Розенстрайк
Россия
Страна
Суринам
32
Возраст
36
21
Бои
20
18 (15 / 0 / 3)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
15 (13 / 0 / 2)
3 (2 / 0 / 1)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
5 (2 / 1 / 2)
4
Место в рейтинге тяжелого дивизиона UFC
9
190,5
Рост (см)
188
213,5
Размах рук (см)
198
114,5
Размах ног (см)
104
Начал профессиональную карьеру в MMA в 2014 году. Выступал в российской лиге Fight Nights Global, где стал первым чемпионом в тяжелом весе. Один раз защитил титул, после чего непобежденным перешел в UFC. В сильнейшем промоушене мира Павлович дебютировал в ноябре 2018-го поражением от Алистара Оверима. В дальнейшем россиянин одержал семь подряд побед нокаутами в первых раундах и получил шанс забрать временный пояс UFC в тяжелом весе. В бою за этот титул нокаутом на второй минуте уступил Тому Аспинэллу. В последнем поединке в июне проиграл Александру Волкову единогласным решением судей.
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С 17 лет занимался кикбоксингом, выиграл в этом виде спорта 76 боев из 85 (64 нокаута). В 2012 году дебютировал в профессиональных MMA, но постоянно в смешанных единоборствах начал выступать с 2017-го. В 2019-м непобежденным пришел в UFC, где выиграл девять боев и уступил в пяти. Идет на серии из двух побед, в последнем поединке в августе одолел Тая Туйвасу раздельным решением судей.
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В тяжелом дивизионе UFC наблюдается определенный кризис. Список действительно элитных бойцов сильно ограничен. Павлович в него с натяжкой, но входит, а драться пока он вынужден с представителем следующего эшелона. Впрочем, на фоне двух подряд поражений это к лучшему для россиянина. С высокой вероятностью ему удастся закрыть серию неудач, причем благодаря очередной досрочной победе.
Конечно, Розенстрайк в последних боях стал действовать более рационально и осторожно, но вряд ли это спасет его от напора Павловича. Если не случится форс-мажора, россиянин вновь быстро включит агрессию и задавит более возрастного и пробитого соперника. Возможно, несколько атак суринамец переживет, но в итоге, полагаем, фаворит его срубит, используя выдающуюся физическую мощь и преимущество в габаритах, в том числе в размахе рук.
Турнир UFC Fight Night 250 пройдет на «anb Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в субботу, 1 февраля. Шоу стартует 17:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 20:00 мск, его откроет именно бой Наимов — Офли.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» эфир начнется в 19:15 мск.
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