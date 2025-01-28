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28 января 16:22ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Сергей Павлович — Жаирзиньо Розенстрайк, 1 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Нокаут обеспечен?
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

В основном карде ближайшего турнира UFC в октагон вернется россиянин Сергей Павлович. Сумеет ли он прервать серию поражений и одолеть суринамца Жаирзиньо Розенстрайка в рамках тяжелого дивизиона (до 120,2 кг)?

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Статистика

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Павлович

 

Розенстрайк

Россия

Страна

Суринам

32

Возраст

36

21

Бои

20

18 (15 / 0 / 3)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

15 (13 / 0 / 2)

3 (2 / 0 / 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

5 (2 / 1 / 2)

4

Место в рейтинге тяжелого дивизиона UFC

9

190,5

Рост (см)

188

213,5

Размах рук (см)

198

114,5

Размах ног (см)

104

Сергей Павлович

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Начал профессиональную карьеру в MMA в 2014 году. Выступал в российской лиге Fight Nights Global, где стал первым чемпионом в тяжелом весе. Один раз защитил титул, после чего непобежденным перешел в UFC. В сильнейшем промоушене мира Павлович дебютировал в ноябре 2018-го поражением от Алистара Оверима. В дальнейшем россиянин одержал семь подряд побед нокаутами в первых раундах и получил шанс забрать временный пояс UFC в тяжелом весе. В бою за этот титул нокаутом на второй минуте уступил Тому Аспинэллу. В последнем поединке в июне проиграл Александру Волкову единогласным решением судей.

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Жаирзиньо Розенстрайк

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С 17 лет занимался кикбоксингом, выиграл в этом виде спорта 76 боев из 85 (64 нокаута). В 2012 году дебютировал в профессиональных MMA, но постоянно в смешанных единоборствах начал выступать с 2017-го. В 2019-м непобежденным пришел в UFC, где выиграл девять боев и уступил в пяти. Идет на серии из двух побед, в последнем поединке в августе одолел Тая Туйвасу раздельным решением судей.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ПавловичаПобеда РозенстрайкаТМ (1,5)ТБ (1,5)
PARI1,254,001,652,17

Прогноз на бой

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В тяжелом дивизионе UFC наблюдается определенный кризис. Список действительно элитных бойцов сильно ограничен. Павлович в него с натяжкой, но входит, а драться пока он вынужден с представителем следующего эшелона. Впрочем, на фоне двух подряд поражений это к лучшему для россиянина. С высокой вероятностью ему удастся закрыть серию неудач, причем благодаря очередной досрочной победе.

Конечно, Розенстрайк в последних боях стал действовать более рационально и осторожно, но вряд ли это спасет его от напора Павловича. Если не случится форс-мажора, россиянин вновь быстро включит агрессию и задавит более возрастного и пробитого соперника. Возможно, несколько атак суринамец переживет, но в итоге, полагаем, фаворит его срубит, используя выдающуюся физическую мощь и преимущество в габаритах, в том числе в размахе рук.

Полный кард, где смотреть бой Павлович Розенстрайк

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Турнир UFC Fight Night 250 пройдет на «anb Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в субботу, 1 февраля. Шоу стартует 17:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 20:00 мск, его откроет именно бой Наимов — Офли.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» эфир начнется в 19:15 мск.

Основной кард

Прелимы

  • Фарес Зиам (Франция) - Майк Дэвис (США). Легкий вес;
  • Шамиль Газиев (Бахрейн) - Томас Петерсен (США). Тяжелый вес;
  • Терренс Маккинни (США) - Дамир Хадзович (Дания). Легкий вес;
  • Жасмин Ясудавичус (Канада) - Майра Буэно Силва (Бразилия). Женский наилегчайший вес;
  • Богдан Град (Австрия) - Лукас Александер (Бразилия). Полулегкий вес;
  • Хамди Абделвахаб (Египет) - Джамал Поджс (США). Тяжелый вес.
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