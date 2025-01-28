Исраэль Адесанья — Нассурдин Имавов, 1 февраля: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

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Главным событием ближайшего турнира UFC станет рейтинговый поединок в среднем весе (до 83,9 кг) между нигерийцем Исраэлем Адесаньей и французом Нассурдином Имавовым. Сумеет ли бывший чемпион прервать серию поражений в бою с уроженцем Дагестана?
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Адесанья
Имавов
Нигерия / Новая Зеландия
Страна
Франция
35
Возраст
29
28
Бои
20
24 (16 / 0 / 8)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
15 (6 / 4 / 5)
4 (1 / 1 / 2)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
4 (0 / 1 / 3)
0
Без результата
1
2
Место в рейтинге среднего дивизиона UFC
5
193
Рост (см)
190,5
203
Размах рук (см)
190,5
113
Размах ног (см)
106,5
В детстве начал заниматься тхэквондо, затем освоил другие виды единоборств, получил пурпурный пояс по бразильскому джиу-джитсу. Построил профессиональную карьеру в кикбоксинге, где выиграл 75 из 80 поединков и претендовал на пояс ведущего промоушена Glory. Также имеет опыт выступлений в боксе. В профессиональных MMA выступает с 2012 года, становился чемпионом AFC и Hex Fight Series в среднем весе, после чего в 2018-м перешел в UFC.
В 2019-м завоевал сначала временный, а затем и регулярный пояса лиги. В 2021-м бился за титул UFC в полутяжелом весе, но уступил Яну Блаховичу, потерпев первое поражение в карьере. После пяти успешных защит пояса в средней категории в ноябре 2022-го проиграл нокаутом Алексу Перейре. В реванше в апреле 2023-го вернул себе титул, победив техническим нокаутом. Однако затем уступил уступил Шону Стрикленду и вновь потерял пояс. В последнем поединке в августе болевым приемом в четвертом раунде проиграл Дрикусу дю Плесси и не смог вернуть титул.
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Уроженец Дагестана, по национальности — кумык. В девятилетнем возрасте вместе с семьей переехал во Францию, где начал заниматься боксом. С 19 лет увлекся смешанными единоборствами. С 2016 года выступает в профессиональных MMA, в 2019-м стал чемпионом TFL в полусреднем весе. В 2020-м перешел в UFC, где сосредоточился на среднем дивизионе. В январе 2023-го провел бой в полутяжелом весе, но уступил Шону Стрикленду, после чего вернулся в среднюю категорию. На данный момент идет на серии из трех побед. В последнем поединке в сентябре единогласным решением судей одолел Брендана Аллена.
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Еще недавно Адесанья был бы явным фаворитом в этом поединке. Но сейчас он на той стадии карьеры, когда всё может пойти под откос. Нигерийцу надо серьезно постараться, чтобы доказать, что он по-прежнему в топе. Для этого нужна максимальная мотивация — особенно с учетом возраста. Вопрос, есть ли она у бывшего чемпиона, который впервые почти за шесть лет проведет поединок без титульного статуса.
С Имавовым всё более понятно. Он подтвердил статус одного из главных проспектов дивизиона и уже всерьез претендует на пояс. Победа над Адесаньей наверняка поставит француза в очередь за Хамзатом Чимаевым. Впрочем, это не только сильная мотивация, но и большая ответственность, от которой Имавов может перегореть.
Полагаем, при таких вводных искр от предстоящего поединка ждать не стоит, особенно на старте. Соперники наверняка предпочтут не рисковать и будут аккуратно входить в бой, присматриваясь друг к другу в стойке. Обоим не привыкать раскладывать силы на длинную дистанцию — иногда ценой потери зрелищности. Считаем, в итоге это приведет к подсчету судейских очков в данном противостоянии.
Турнир UFC Fight Night 250 пройдет на «anb Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в субботу, 1 февраля. Шоу стартует 17:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 20:00 мск, поэтому главный бой Адесанья — Имавов стоит ожидать около 22:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» эфир начнется в 19:15 мск.
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