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28 января 14:42ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Исраэль Адесанья — Нассурдин Имавов, 1 февраля: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

Большой шанс для уроженца Дагестана
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

Главным событием ближайшего турнира UFC станет рейтинговый поединок в среднем весе (до 83,9 кг) между нигерийцем Исраэлем Адесаньей и французом Нассурдином Имавовым. Сумеет ли бывший чемпион прервать серию поражений в бою с уроженцем Дагестана?

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Статистика

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Адесанья

 

Имавов

Нигерия / Новая Зеландия

Страна

Франция

35

Возраст

29

28

Бои

20

24 (16 / 0 / 8)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

15 (6 / 4 / 5)

4 (1 / 1 / 2)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

4 (0 / 1 / 3)

0

Без результата

1

2

Место в рейтинге среднего дивизиона UFC

5

193

Рост (см)

190,5

203

Размах рук (см)

190,5

113

Размах ног (см)

106,5

Исраэль Адесанья

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В детстве начал заниматься тхэквондо, затем освоил другие виды единоборств, получил пурпурный пояс по бразильскому джиу-джитсу. Построил профессиональную карьеру в кикбоксинге, где выиграл 75 из 80 поединков и претендовал на пояс ведущего промоушена Glory. Также имеет опыт выступлений в боксе. В профессиональных MMA выступает с 2012 года, становился чемпионом AFC и Hex Fight Series в среднем весе, после чего в 2018-м перешел в UFC. 

В 2019-м завоевал сначала временный, а затем и регулярный пояса лиги. В 2021-м бился за титул UFC в полутяжелом весе, но уступил Яну Блаховичу, потерпев первое поражение в карьере. После пяти успешных защит пояса в средней категории в ноябре 2022-го проиграл нокаутом Алексу Перейре. В реванше в апреле 2023-го вернул себе титул, победив техническим нокаутом. Однако затем уступил уступил Шону Стрикленду и вновь потерял пояс. В последнем поединке в августе болевым приемом в четвертом раунде проиграл Дрикусу дю Плесси и не смог вернуть титул.

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Нассурдин Имавов

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Уроженец Дагестана, по национальности — кумык. В девятилетнем возрасте вместе с семьей переехал во Францию, где начал заниматься боксом. С 19 лет увлекся смешанными единоборствами. С 2016 года выступает в профессиональных MMA, в 2019-м стал чемпионом TFL в полусреднем весе. В 2020-м перешел в UFC, где сосредоточился на среднем дивизионе. В январе 2023-го провел бой в полутяжелом весе, но уступил Шону Стрикленду, после чего вернулся в среднюю категорию. На данный момент идет на серии из трех побед. В последнем поединке в сентябре единогласным решением судей одолел Брендана Аллена.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа АдесаньиПобеда ИмавоваТМ (4,5)ТБ (4,5)
FONBET1,682,252,521,49

Прогноз на бой

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Еще недавно Адесанья был бы явным фаворитом в этом поединке. Но сейчас он на той стадии карьеры, когда всё может пойти под откос. Нигерийцу надо серьезно постараться, чтобы доказать, что он по-прежнему в топе. Для этого нужна максимальная мотивация — особенно с учетом возраста. Вопрос, есть ли она у бывшего чемпиона, который впервые почти за шесть лет проведет поединок без титульного статуса.

С Имавовым всё более понятно. Он подтвердил статус одного из главных проспектов дивизиона и уже всерьез претендует на пояс. Победа над Адесаньей наверняка поставит француза в очередь за Хамзатом Чимаевым. Впрочем, это не только сильная мотивация, но и большая ответственность, от которой Имавов может перегореть.

Полагаем, при таких вводных искр от предстоящего поединка ждать не стоит, особенно на старте. Соперники наверняка предпочтут не рисковать и будут аккуратно входить в бой, присматриваясь друг к другу в стойке. Обоим не привыкать раскладывать силы на длинную дистанцию — иногда ценой потери зрелищности. Считаем, в итоге это приведет к подсчету судейских очков в данном противостоянии.

Полный кард, где смотреть бой Адесанья Имавов

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Турнир UFC Fight Night 250 пройдет на «anb Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в субботу, 1 февраля. Шоу стартует 17:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 20:00 мск, поэтому главный бой Адесанья Имавов стоит ожидать около 22:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» эфир начнется в 19:15 мск.

Основной кард

  • Исраэль Адесанья (Нигерия / Новая Зеландия) Нассурдин Имавов (Франция). Средний вес;
  • Шарабутдин Магомедов (Россия) Майкл Пейдж (Англия). Средний вес;
  • Сергей Павлович (Россия) — Жаирзиньо Розенстрайк (Суринам). Тяжелый вес;
  • Саид Нурмагомедов (Россия) — Винисиус де Оливейра (Бразилия). Легчайший вес;
  • Мухаммад Наимов (Таджикистан) — Каан Офли (Австралия). Полулегкий вес;

Прелимы

  • Фарес Зиам (Франция) — Майк Дэвис (США). Легкий вес;
  • Шамиль Газиев (Бахрейн) — Томас Петерсен (США). Тяжелый вес;
  • Терренс Маккинни (США) — Дамир Хадзович (Дания). Легкий вес;
  • Жасмин Ясудавичус (Канада) — Майра Буэно Силва (Бразилия). Женский наилегчайший вес;
  • Богдан Град (Австрия) — Лукас Александер (Бразилия). Полулегкий вес;
  • Хамди Абделвахаб (Египет) — Джамал Поджс (США). Тяжелый вес.
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