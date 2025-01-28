Исраэль Адесанья — Нассурдин Имавов, 1 февраля: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

Еще недавно Адесанья был бы явным фаворитом в этом поединке. Но сейчас он на той стадии карьеры, когда всё может пойти под откос. Нигерийцу надо серьезно постараться, чтобы доказать, что он по-прежнему в топе. Для этого нужна максимальная мотивация — особенно с учетом возраста. Вопрос, есть ли она у бывшего чемпиона, который впервые почти за шесть лет проведет поединок без титульного статуса.

С Имавовым всё более понятно. Он подтвердил статус одного из главных проспектов дивизиона и уже всерьез претендует на пояс. Победа над Адесаньей наверняка поставит француза в очередь за Хамзатом Чимаевым. Впрочем, это не только сильная мотивация, но и большая ответственность, от которой Имавов может перегореть.

Полагаем, при таких вводных искр от предстоящего поединка ждать не стоит, особенно на старте. Соперники наверняка предпочтут не рисковать и будут аккуратно входить в бой, присматриваясь друг к другу в стойке. Обоим не привыкать раскладывать силы на длинную дистанцию — иногда ценой потери зрелищности. Считаем, в итоге это приведет к подсчету судейских очков в данном противостоянии.