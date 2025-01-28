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28 января 15:12ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Шарабутдин Магомедов — Майкл Пейдж, 1 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Самый сложный оппонент в карьере Шары Буллета
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

Соглавным событием ближайшего турнира UFC станет рейтинговый поединок в среднем весе (до 83,9 кг) между россиянином Шарабутдином Магомедовым и англичанином Майклом Пейджем. Сумеет ли Шара Буллет одолеть самого именитого соперника в своей карьере?

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Статистика

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Магомедов

 

Пейдж

Россия

Страна

Англия

30

Возраст

37

15

Бои

25

15 (12 / 0 / 3)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

22 (13 / 3 / 6)

0

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

3 (1 / 0 / 2)

14

Место в рейтинге среднего дивизиона UFC

15

188

Рост (см)

190,5

185,5

Размах рук (см)

200,5

105,5

Размах ног (см)

106,5

Шарабутдин Магомедов

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Уроженец Дагестана, по национальности аварец. С детства начал заниматься боксом, кикбоксингом, муай-тай. Стал чемпионом России по тайскому боксу. В профессиональных MMA выступает с 2017 года. В 2022-м завоевал пояс Arena Global в полутяжелом весе, а затем стал чемпионом Thailand Fighting Championship в средней категории, нокаутировав Кушала Виаса. В 2023 году дебютировал в UFC, где выиграл все четыре боя. В последнем поединке в октябре нокаутировал Армена Петросяна во втором раунде.

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Майкл Пейдж

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В трехлетнем возрасте начал заниматься кикбоксингом, в этом виде спорта стал чемпионом мира и обладателем черного пояса пятого дана. Также на профессиональном уровне провел один бой в кикбоксинге и два — в боксе. Во всех трех одержал победы. В профессиональных MMA выступает с 2012 года. Большую часть карьеры провел в Bellator, где проиграл лишь дважды — в полуфинале Гран-при и в бою за временный пояс в полусреднем весе. В прошлом марте дебютировал в UFC с победы единогласным решением судей над Кевином Холландом. В последнем бою в июне аналогичным методом уступил Иэну Мачадо Гэрри.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа МагомедоваПобеда ПейджаТМ (2,5)ТБ (2,5)
FONBET1,253,602,901,38

Прогноз на бой

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В UFC очень рассчитывают на дальнейшее продвижение Шары Буллета, но при этом не побоялись свести его с одним из самых классных и самобытных ударников в современных ММА. А риск для россиянина вполне очевидный, и котировки букмекеров не должны вводить в заблуждение — они кажутся чересчур завышенными в пользу Магомедова.

Дело в том, что Шара — тоже ударник. И в этой стихии Пейдж вполне способен подобрать к нему ключи, используя свою непредсказуемую и богатую технику, а также внушительное преимущество в размахе рук. Такой оппозиции (по крайней мере на бумаге) россиянин еще не встречал.

Если Магомедов не сможет обходить защиту Пейджа и не справится с его контратаками, то увеличит вероятность собственного поражения. Россиянину придется много работать первым номером, действовать агрессивно и при этом очень внимательно и аккуратно. Возможно, он все-таки подключит борьбу, но вряд ли это продлится долго. В любом случае ключевые разборки пройдут в стойке.

Резюмируя, отметим, что у Шары Буллета есть необходимые навыки для победы, но надо показать их в полной мере и выдать близкий к идеальному бой. При таких вводных и с учетом коэффициентов играть на исход не решимся. Ограничимся ставкой на полный поединок, так как финишировать обоих спортсменов крайне трудно, тем более в стойке. Ожидаем насыщенное и продолжительное противостояние.

Полный кард, где смотреть бой Магомедов Пейдж

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Турнир UFC Fight Night 250 пройдет на «anb Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в субботу, 1 февраля. Шоу стартует 17:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 20:00 мск, поэтому соглавный бой Магомедов — Пейдж стоит ожидать около 21:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» эфир начнется в 19:15 мск.

Основной кард

Прелимы

  • Фарес Зиам (Франция) - Майк Дэвис (США). Легкий вес;
  • Шамиль Газиев (Бахрейн) - Томас Петерсен (США). Тяжелый вес;
  • Терренс Маккинни (США) - Дамир Хадзович (Дания). Легкий вес;
  • Жасмин Ясудавичус (Канада) - Майра Буэно Силва (Бразилия). Женский наилегчайший вес;
  • Богдан Град (Австрия) - Лукас Александер (Бразилия). Полулегкий вес;
  • Хамди Абделвахаб (Египет) - Джамал Поджс (США). Тяжелый вес.
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