Шарабутдин Магомедов — Майкл Пейдж, 1 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

В UFC очень рассчитывают на дальнейшее продвижение Шары Буллета, но при этом не побоялись свести его с одним из самых классных и самобытных ударников в современных ММА. А риск для россиянина вполне очевидный, и котировки букмекеров не должны вводить в заблуждение — они кажутся чересчур завышенными в пользу Магомедова.

Дело в том, что Шара — тоже ударник. И в этой стихии Пейдж вполне способен подобрать к нему ключи, используя свою непредсказуемую и богатую технику, а также внушительное преимущество в размахе рук. Такой оппозиции (по крайней мере на бумаге) россиянин еще не встречал.

Если Магомедов не сможет обходить защиту Пейджа и не справится с его контратаками, то увеличит вероятность собственного поражения. Россиянину придется много работать первым номером, действовать агрессивно и при этом очень внимательно и аккуратно. Возможно, он все-таки подключит борьбу, но вряд ли это продлится долго. В любом случае ключевые разборки пройдут в стойке.

Резюмируя, отметим, что у Шары Буллета есть необходимые навыки для победы, но надо показать их в полной мере и выдать близкий к идеальному бой. При таких вводных и с учетом коэффициентов играть на исход не решимся. Ограничимся ставкой на полный поединок, так как финишировать обоих спортсменов крайне трудно, тем более в стойке. Ожидаем насыщенное и продолжительное противостояние.