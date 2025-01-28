Шарабутдин Магомедов — Майкл Пейдж, 1 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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Соглавным событием ближайшего турнира UFC станет рейтинговый поединок в среднем весе (до 83,9 кг) между россиянином Шарабутдином Магомедовым и англичанином Майклом Пейджем. Сумеет ли Шара Буллет одолеть самого именитого соперника в своей карьере?
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Магомедов
Пейдж
Россия
Страна
Англия
30
Возраст
37
15
Бои
25
15 (12 / 0 / 3)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
22 (13 / 3 / 6)
0
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
3 (1 / 0 / 2)
14
Место в рейтинге среднего дивизиона UFC
15
188
Рост (см)
190,5
185,5
Размах рук (см)
200,5
105,5
Размах ног (см)
106,5
Уроженец Дагестана, по национальности аварец. С детства начал заниматься боксом, кикбоксингом, муай-тай. Стал чемпионом России по тайскому боксу. В профессиональных MMA выступает с 2017 года. В 2022-м завоевал пояс Arena Global в полутяжелом весе, а затем стал чемпионом Thailand Fighting Championship в средней категории, нокаутировав Кушала Виаса. В 2023 году дебютировал в UFC, где выиграл все четыре боя. В последнем поединке в октябре нокаутировал Армена Петросяна во втором раунде.
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В трехлетнем возрасте начал заниматься кикбоксингом, в этом виде спорта стал чемпионом мира и обладателем черного пояса пятого дана. Также на профессиональном уровне провел один бой в кикбоксинге и два — в боксе. Во всех трех одержал победы. В профессиональных MMA выступает с 2012 года. Большую часть карьеры провел в Bellator, где проиграл лишь дважды — в полуфинале Гран-при и в бою за временный пояс в полусреднем весе. В прошлом марте дебютировал в UFC с победы единогласным решением судей над Кевином Холландом. В последнем бою в июне аналогичным методом уступил Иэну Мачадо Гэрри.
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В UFC очень рассчитывают на дальнейшее продвижение Шары Буллета, но при этом не побоялись свести его с одним из самых классных и самобытных ударников в современных ММА. А риск для россиянина вполне очевидный, и котировки букмекеров не должны вводить в заблуждение — они кажутся чересчур завышенными в пользу Магомедова.
Дело в том, что Шара — тоже ударник. И в этой стихии Пейдж вполне способен подобрать к нему ключи, используя свою непредсказуемую и богатую технику, а также внушительное преимущество в размахе рук. Такой оппозиции (по крайней мере на бумаге) россиянин еще не встречал.
Если Магомедов не сможет обходить защиту Пейджа и не справится с его контратаками, то увеличит вероятность собственного поражения. Россиянину придется много работать первым номером, действовать агрессивно и при этом очень внимательно и аккуратно. Возможно, он все-таки подключит борьбу, но вряд ли это продлится долго. В любом случае ключевые разборки пройдут в стойке.
Резюмируя, отметим, что у Шары Буллета есть необходимые навыки для победы, но надо показать их в полной мере и выдать близкий к идеальному бой. При таких вводных и с учетом коэффициентов играть на исход не решимся. Ограничимся ставкой на полный поединок, так как финишировать обоих спортсменов крайне трудно, тем более в стойке. Ожидаем насыщенное и продолжительное противостояние.
Турнир UFC Fight Night 250 пройдет на «anb Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в субботу, 1 февраля. Шоу стартует 17:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 20:00 мск, поэтому соглавный бой Магомедов — Пейдж стоит ожидать около 21:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» эфир начнется в 19:15 мск.
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