Мухаммад Наимов — Каан Офли, 1 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Офли построил хорошую карьеру в довольно посредственных лигах, а дебют в UFC получился для него холодным душем. Стало понятно, что австралийцу необходимо серьезно прокачать навыки, чтобы соревноваться на таком уровне. Наимов же выглядит более готовым для сильнейшего промоушена. Да и опыт у него солиднее, все-таки за плечами уже четыре боя и три победы в UFC.

Что касается навыков, то оба соперника универсальны, но порой допускают значимые ошибки и в стойке, и в партере. В целом уровень Наимова, повторимся, кажется более высоким, поэтому рассмотрим ставку именно на его победу. Для более высокого коэффициента при расширении линии добавим маркет на то, что второй раунд начнется — все-таки финишировать Офли непросто, да и таджикистанец вряд ли будет форсировать события в ущерб надежности.