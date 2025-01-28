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28 января 15:38ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Мухаммад Наимов — Каан Офли, 1 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Таджикистанцу нужно закрывать первое поражение в лиге
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

Основной кард ближайшего турнира UFC откроет поединок в полулегком весе (до 65,8 кг) между таджикистанцем Мухаммадом Наимовым и австралийцем Кааном Офли. Кто закроет поражение и вернется на победную тропу?

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Статистика

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Наимов

 

Офли

Таджикистан

Страна

Австралия

30

Возраст

31

14

Бои

15

11 (6 / 2 / 3)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

11 (2 / 5 / 4)

3 (0 / 1 / 2)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

3 (1 / 0 / 2)

0

Ничьи

1

175

Рост (см)

170

178

Размах рук (см)

167,5

100,5

Размах ног (см)

94

Мухаммад Наимов

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В профессиональных MMA выступает с 2018 года, концентрируется на полулегком весе. В 2020-м бился в Претендентской серии Дэйны Уайта, но уступил. Затем потерпел ещё одно поражение, но после выиграл три боя подряд и получил возможность дебютировать в UFC. В сильнейшем промоушене одержал три победы кряду, но в последнем поединке в июне уступил Фелипе Лиме удушающим приемом в третьем раунде.

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Каан Офли

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В профессиональных ММА выступает с 2014 года. Становился чемпионом Hex и Bushido Europe в полулегком весе. В прошлом августе дебютировал в UFC и был нокаутирован Майроном Сантосом во втором раунде. Из-за этого прервалась серия Офли из восьми побед.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа НаимоваПобеда ОфлиТМ (2,5)ТБ (2,5)
FONBET1,233,802,551,48

Прогноз на бой

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Офли построил хорошую карьеру в довольно посредственных лигах, а дебют в UFC получился для него холодным душем. Стало понятно, что австралийцу необходимо серьезно прокачать навыки, чтобы соревноваться на таком уровне. Наимов же выглядит более готовым для сильнейшего промоушена. Да и опыт у него солиднее, все-таки за плечами уже четыре боя и три победы в UFC.

Что касается навыков, то оба соперника универсальны, но порой допускают значимые ошибки и в стойке, и в партере. В целом уровень Наимова, повторимся, кажется более высоким, поэтому рассмотрим ставку именно на его победу. Для более высокого коэффициента при расширении линии добавим маркет на то, что второй раунд начнется — все-таки финишировать Офли непросто, да и таджикистанец вряд ли будет форсировать события в ущерб надежности.

Полный кард, где смотреть бой Наимов Офли

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Турнир UFC Fight Night 250 пройдет на «anb Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в субботу, 1 февраля. Шоу стартует 17:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 20:00 мск, его откроет именно бой Наимов — Офли.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» эфир начнется в 19:15 мск.

Основной кард

Прелимы

  • Фарес Зиам (Франция) - Майк Дэвис (США). Легкий вес;
  • Шамиль Газиев (Бахрейн) - Томас Петерсен (США). Тяжелый вес;
  • Терренс Маккинни (США) - Дамир Хадзович (Дания). Легкий вес;
  • Жасмин Ясудавичус (Канада) - Майра Буэно Силва (Бразилия). Женский наилегчайший вес;
  • Богдан Град (Австрия) - Лукас Александер (Бразилия). Полулегкий вес;
  • Хамди Абделвахаб (Египет) - Джамал Поджс (США). Тяжелый вес.
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