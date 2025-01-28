Мухаммад Наимов — Каан Офли, 1 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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Основной кард ближайшего турнира UFC откроет поединок в полулегком весе (до 65,8 кг) между таджикистанцем Мухаммадом Наимовым и австралийцем Кааном Офли. Кто закроет поражение и вернется на победную тропу?
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Наимов
Офли
Таджикистан
Страна
Австралия
30
Возраст
31
14
Бои
15
11 (6 / 2 / 3)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
11 (2 / 5 / 4)
3 (0 / 1 / 2)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
3 (1 / 0 / 2)
0
Ничьи
1
175
Рост (см)
170
178
Размах рук (см)
167,5
100,5
Размах ног (см)
94
В профессиональных MMA выступает с 2018 года, концентрируется на полулегком весе. В 2020-м бился в Претендентской серии Дэйны Уайта, но уступил. Затем потерпел ещё одно поражение, но после выиграл три боя подряд и получил возможность дебютировать в UFC. В сильнейшем промоушене одержал три победы кряду, но в последнем поединке в июне уступил Фелипе Лиме удушающим приемом в третьем раунде.
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В профессиональных ММА выступает с 2014 года. Становился чемпионом Hex и Bushido Europe в полулегком весе. В прошлом августе дебютировал в UFC и был нокаутирован Майроном Сантосом во втором раунде. Из-за этого прервалась серия Офли из восьми побед.
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Офли построил хорошую карьеру в довольно посредственных лигах, а дебют в UFC получился для него холодным душем. Стало понятно, что австралийцу необходимо серьезно прокачать навыки, чтобы соревноваться на таком уровне. Наимов же выглядит более готовым для сильнейшего промоушена. Да и опыт у него солиднее, все-таки за плечами уже четыре боя и три победы в UFC.
Что касается навыков, то оба соперника универсальны, но порой допускают значимые ошибки и в стойке, и в партере. В целом уровень Наимова, повторимся, кажется более высоким, поэтому рассмотрим ставку именно на его победу. Для более высокого коэффициента при расширении линии добавим маркет на то, что второй раунд начнется — все-таки финишировать Офли непросто, да и таджикистанец вряд ли будет форсировать события в ущерб надежности.
Турнир UFC Fight Night 250 пройдет на «anb Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в субботу, 1 февраля. Шоу стартует 17:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 20:00 мск, его откроет именно бой Наимов — Офли.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» эфир начнется в 19:15 мск.
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