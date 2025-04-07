Барселона - Боруссия Д, 9 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
9 апреля состоится первый четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Боруссией». Предыдущие три встречи соперников в главном европейском клубном турнире не принесли радости немецкому клубу - 2 поражения и ничья. Не много шансов у «шмелей» и в этот раз, ведь соперник очень силен и называется букмекерами главным претендентом на победу в турнире. Разбираемся в предматчевых раскладах и ищем привлекательные варианты ставок.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Барселона» (Барселона, Испания)
09.04.2025, Ср
22:00 МСК
«Боруссия» (Дортмунд, Германия)
|П1 - 1.38
Турнир: Лига чемпионов УЕФА, четвертьфинал, первый матч
Стадион: «Олимпик Льюис Компанис» (Барселона, Испания)
Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия)
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|«Барселона»
|3
|2
|0
|9-4
|«Боруссия»
|0
|2
|3
|4-9
Последние пять матчей «Барселоны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.04.2025
|«Барселона»
1:1
«Бетис»
Примера
|02.04.2025
|«Атлетико»
0:1
«Барселона»
Кубок Испании
|30.03.2025
|«Барселона»
4:1
«Жирона»
Примера
|27.03.2025
|«Барселона»
3:0
«Осасуна»
Примера
|16.03.2025
|«Атлетико»
2:4
«Барселона»
Примера
Последние пять матчей «Боруссии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.04.2025
|«Фрайбург»
1:4
«Боруссия»
Бундеслига
|30.03.2025
|«Боруссия»
3:1
«Майнц»
Бундеслига
|15.03.2025
|«Лейпциг»
2:0
«Боруссия»
Бундеслига
|12.03.2025
|«Лилль»
1:2
«Боруссия»
Лига чемпионов
|08.03.2025
|«Боруссия»
0:1
«Аугсбург»
Бундеслига
Последние пять матчей «Барселоны» и «Боруссии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.12.2024
|«Боруссия»
2:3
«Барселона»
Лига чемпионов
|27.11.2019
|«Барселона»
3:1
«Боруссия»
Лига чемпионов
|17.09.2019
|«Боруссия»
0:0
«Барселона»
Лига чемпионов
|11.03.1998
|«Боруссия»
1:1
«Барселона»
Суперкубок УЕФА. 2 матч
|08.01.1998
|«Барселона»
2:0
«Боруссия»
Суперкубок УЕФА. 1 матч
8 апреля, вторник
22:00. «Арсенал» - «Реал» (прогноз на матч)
22:00. «Бавария» - «Интер» (прогноз на матч)
9 апреля, среда
22:00. ПСЖ - «Астон Вилла» (прогноз на матч)
22:00. «Барселона» - «Боруссия Д»
Соперники трижды встречались в 21-м веке в Лиге чемпионов, но в плей-офф пути команд пересекутся впервые. Команды играли на групповом этапе текущего турнира, и тогда в Дортмунде «Барселона» одержала красивую победу (2:3), забив решающий гол в самой концовке.
Теперь ставки несравнимо выше. На кону путевка в полуфинал главного европейского клубного турнира, помимо статуса сулящая солидный финансовый куш. «Шмели» умеют играть подобные матчи, максимально раскрываясь именно в ответственных встречах, но назвать немецкий клуб фаворитом никак нельзя.
«Барса» на своем поле имеет значительно больше шансов на победу и наверняка постарается решить вопрос с выходом в полуфинал на своем поле, не откладывая дело на ответную встречу. Обе команды умеют атаковать, а, значит, результативность должна быть на лигочемпионском уровне. Добавляем к этому вполне вероятную победу каталонцев.
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Потери
«Барселона»: Тер Штеген, Берналь, Ольмо, Касадо (все - травма)
«Боруссия»: Забитцер, Мане (оба - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Барселона» - «Боруссия»:
|Позиция
|«Барселона»
«Боруссия»
Позиция
|Вратарь
|25. Щенсны
1. Кобель
Вратарь
|Защитник
|23. Кунде
2. Коуту
Защитник
|Защитник
|24. Гарсия
23. Джан
Защитник
|Защитник
|2. Кубарси
3. Антон
Защитник
|Защитник
|3. Бальде
26. Веверсон
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Педри
5. Бенсебаини
Полузащитник
|Полузащитник
|21. де Йонг
13. Грос
Полузащитник
|Полузащитник
|6. Гави
27. Адейеми
Полузащитник
|Нападающий
|19. Ямаль
10. Брандт
Полузащитник
|Нападающий
|11. Рафинья
43. Байно-Гиттенс
Полузащитник
|Нападающий
|9. Левандовски
9. Гирасси
Нападающий
|Главный тренер
|Ханс-Дитер Флик
Нико Ковач
Главный тренер
Номинал успешной ставки на победу гостей будет увеличен букмекером восьмикратно. Вероятность успеха хозяев котируется за 1.38. При ничьей FONBET рассчитает пари по кэфу 5.70.
Прогноз на матч ПСЖ - «Астон Вилла»
В линии на точный счет минимальный коэффициент 8.50 установлен на победу хозяев 2:0. На 2:1 в пользу каталонцев можно поставить за 9.00.
Голы в этой встрече непременно будут. Вероятность того, что в игре случится не меньше четырех результативных атак (ТБ 3.5) оценивается коэффициентом 2.05. ТМ 2.5 можно взять за красноречивые 2.80.
Тройка фаворитов от FONBET на титул:
«Барселона» - 4.20
«ПСЖ» - 4.50
«Реал» - 4.50
На победу в финале «Боруссии» можно поставить с коэффициентом 50.00.
Партнерский проект