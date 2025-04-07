Барселона - Боруссия Д, 9 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов, прогноз, составы

Соперники трижды встречались в 21-м веке в Лиге чемпионов, но в плей-офф пути команд пересекутся впервые. Команды играли на групповом этапе текущего турнира, и тогда в Дортмунде «Барселона» одержала красивую победу (2:3), забив решающий гол в самой концовке.

Теперь ставки несравнимо выше. На кону путевка в полуфинал главного европейского клубного турнира, помимо статуса сулящая солидный финансовый куш. «Шмели» умеют играть подобные матчи, максимально раскрываясь именно в ответственных встречах, но назвать немецкий клуб фаворитом никак нельзя.

«Барса» на своем поле имеет значительно больше шансов на победу и наверняка постарается решить вопрос с выходом в полуфинал на своем поле, не откладывая дело на ответную встречу. Обе команды умеют атаковать, а, значит, результативность должна быть на лигочемпионском уровне. Добавляем к этому вполне вероятную победу каталонцев.