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7 апреля 10:06ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Барселона - Боруссия Д, 9 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов, прогноз, составы

Дортмундцы никогда не обыгрывали каталонцев в Лиге чемпионов
Руслан Ипполитов

9 апреля состоится первый четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Боруссией». Предыдущие три встречи соперников в главном европейском клубном турнире не принесли радости немецкому клубу - 2 поражения и ничья. Не много шансов у «шмелей» и в этот раз, ведь соперник очень силен и называется букмекерами главным претендентом на победу в турнире. Разбираемся в предматчевых раскладах и ищем привлекательные варианты ставок.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Барселона» (Барселона, Испания)

09.04.2025, Ср

22:00 МСК

«Боруссия» (Дортмунд, Германия)

П1 - 1.38

Х - 5.70

П2 - 8.00

Турнир: Лига чемпионов УЕФА, четвертьфинал, первый матч

Стадион: «Олимпик Льюис Компанис» (Барселона, Испания)

Главный судья:  Эспен Эскос (Норвегия)

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияМячи
«Барселона»3209-4
«Боруссия»0234-9

Последние пять матчей «Барселоны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.04.2025«Барселона»

1:1

«Бетис» 

Примера

02.04.2025«Атлетико» 

0:1

«Барселона» 

Кубок Испании

30.03.2025«Барселона» 

4:1

«Жирона» 

Примера

27.03.2025«Барселона» 

3:0

«Осасуна» 

Примера

16.03.2025 «Атлетико»

 2:4

«Барселона» 

Примера

Последние пять матчей «Боруссии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.04.2025«Фрайбург»

1:4

«Боруссия»

Бундеслига

30.03.2025«Боруссия»

3:1

«Майнц»

Бундеслига

15.03.2025«Лейпциг»

2:0

«Боруссия»

Бундеслига

12.03.2025«Лилль»

1:2

«Боруссия»

Лига чемпионов

08.03.2025«Боруссия»

0:1

«Аугсбург»

Бундеслига

Последние пять матчей «Барселоны» и «Боруссии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.12.2024«Боруссия»

2:3

«Барселона» 

Лига чемпионов

27.11.2019«Барселона» 

3:1

«Боруссия»

Лига чемпионов

17.09.2019«Боруссия»

0:0

«Барселона» 

Лига чемпионов

11.03.1998«Боруссия»

1:1

«Барселона» 

Суперкубок УЕФА. 2 матч

08.01.1998«Барселона» 

2:0

«Боруссия»

Суперкубок УЕФА. 1 матч

Расписание четвертьфинальных матчей

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8 апреля, вторник

22:00. «Арсенал» - «Реал» (прогноз на матч)

22:00. «Бавария» - «Интер» (прогноз на матч)

9 апреля, среда

22:00. ПСЖ - «Астон Вилла» (прогноз на матч)

22:00. «Барселона» - «Боруссия Д»

Прогноз на матч

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Соперники трижды встречались в 21-м веке в Лиге чемпионов, но в плей-офф пути команд пересекутся впервые. Команды играли на групповом этапе текущего турнира, и тогда в Дортмунде «Барселона» одержала красивую победу (2:3), забив решающий гол в самой концовке.

Теперь ставки несравнимо выше. На кону путевка в полуфинал главного европейского клубного турнира, помимо статуса сулящая солидный финансовый куш. «Шмели» умеют играть подобные матчи, максимально раскрываясь именно в ответственных встречах, но назвать немецкий клуб фаворитом никак нельзя.

«Барса» на своем поле имеет значительно больше шансов на победу и наверняка постарается решить вопрос с выходом в полуфинал на своем поле, не откладывая дело на ответную встречу. Обе команды умеют атаковать, а, значит, результативность должна быть на лигочемпионском уровне. Добавляем к этому вполне вероятную победу каталонцев.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Составы команд

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Потери

«Барселона»: Тер Штеген, Берналь, Ольмо, Касадо (все - травма)

«Боруссия»: Забитцер, Мане (оба - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Барселона» - «Боруссия»:

Позиция«Барселона»

«Боруссия»

Позиция

Вратарь25. Щенсны

1. Кобель

Вратарь

Защитник23. Кунде

2. Коуту

Защитник

Защитник24. Гарсия

23. Джан

Защитник

Защитник2. Кубарси

3. Антон

Защитник

Защитник3. Бальде

26. Веверсон

Полузащитник

Полузащитник 8. Педри

5. Бенсебаини

Полузащитник

Полузащитник 21. де Йонг

13. Грос

Полузащитник 

Полузащитник6. Гави

27. Адейеми

Полузащитник

Нападающий19. Ямаль

10. Брандт

Полузащитник

Нападающий11. Рафинья

43. Байно-Гиттенс

Полузащитник

Нападающий9. Левандовски

9. Гирасси

Нападающий

Главный тренерХанс-Дитер Флик

Нико Ковач

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Номинал успешной ставки на победу гостей будет увеличен букмекером восьмикратно. Вероятность успеха хозяев котируется за 1.38. При ничьей FONBET рассчитает пари по кэфу 5.70.

Прогноз на матч ПСЖ - «Астон Вилла»

Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Барселона»- «Боруссия»?

В линии на точный счет минимальный коэффициент 8.50 установлен на победу хозяев 2:0. На 2:1 в пользу каталонцев можно поставить за 9.00.

Будет ли много голов в матче «Барселона» - «Боруссия»?

Голы в этой встрече непременно будут. Вероятность того, что в игре случится не меньше четырех результативных атак (ТБ 3.5) оценивается коэффициентом 2.05. ТМ 2.5 можно взять за красноречивые 2.80.

Кто выиграет Лигу чемпионов?

Тройка фаворитов от FONBET на титул:

«Барселона» - 4.20

«ПСЖ» - 4.50

«Реал» - 4.50

На победу в финале «Боруссии» можно поставить с коэффициентом 50.00.

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