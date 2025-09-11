Ведомости
Ахмат — Локомотив, 13 сентября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Впервые Черчесов против Галактионова!
Валентин Васильев

На субботу, 13 сентября, в чемпионате России по футболу запланировано четыре матча восьмого тура. Один из лидеров сезона, «Локомотив», играет в Грозном. Для тренеров команд Черчесова и Галактионова это будет первое противостояние на официальном уровне. Изучаем линии букмекеров на матч в поиске ответов на главные вопросы встречи. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ахмат» (Грозный)

13.09.2025, Сб

16:45 МСК

«Локомотив» (Москва)

П1 - 2.50

Х - 3.25

П2 - 2.75

Турнир: чемпионат России по футболу, 8-й тур

Стадион: «Ахмат-Арена» (Грозный, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ахмат»792528-73
«Локомотив»259773-28

Последние пять матчей «Ахмата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.08.2025«Ростов» 

1:1

«Ахмат»

РПЛ

26.08.2025«Ахмат»

2:0

«Рубин»

 Кубок России

22.08.2025«Оренбург» 

2:2

«Ахмат»

РПЛ

16.08.2025«Ахмат»

3:1

«Крылья Советов»

РПЛ

13.08.2025«Оренбург» 

2:1

«Ахмат»

Кубок России

Последние пять матчей «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.09.2025«Торпедо-БелАЗ»

2:3

«Локомотив»

Товарищеский матч

31.08.2025«Локомотив»

2:2

«Крылья Советов»

РПЛ

28.08.2025«Локомотив»

2:0

«Акрон»

РПЛ

23.08.2025«Локомотив»

3:3

«Ростов»

РПЛ

16.08.2025«Балтика»

1:1

«Локомотив»

РПЛ

Место в таблице

Свернуть

После семи туров «Ахмат» идет 10-м в таблице, а его столичный гость - четвертым, всего в одном очке отставания от первого места.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар751118-416
2. ЦСКА743015-615
3. Балтика743013-515
4. Локомотив743018-1115
5. Зенит733113-712
6. Спартак732210-1111
7. Рубин732210-1211
8. Крылья Советов723211-149
9. Динамо Москва72237-78
10. Ахмат72238-98
11. Динамо Махачкала72234-98
12. Оренбург71429-107
13. Акрон71339-106
14. Ростов71247-125
15. Пари НН71064-143
16. Сочи70164-191

Прогноз на матч

Свернуть

«Локо» в этом сезоне радует результативностью. По количеству забитых мячей (18) железнодорожники делят лидерство в лиге с чемпионом - «Краснодаром». Но вот пропускают почти в три раза чаще (11 мячей против четырех у «быков»). Чаще всего команда Галактионова играет на «обе забьют» - восемь случаев за 10 матчей, включая свежий спарринг с белорусскими автозаводцами. У «Ахмата» таких игр шесть из 10. Верим, что и в субботу нули на табло грозненской арены не продержатся до финального свистка. 

