Ахмат — Локомотив, 13 сентября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

На субботу, 13 сентября, в чемпионате России по футболу запланировано четыре матча восьмого тура. Один из лидеров сезона, «Локомотив», играет в Грозном. Для тренеров команд Черчесова и Галактионова это будет первое противостояние на официальном уровне. Изучаем линии букмекеров на матч в поиске ответов на главные вопросы встречи.
Турнир: чемпионат России по футболу, 8-й тур
Стадион: «Ахмат-Арена» (Грозный, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ахмат»
|7
|9
|25
|28-73
|«Локомотив»
|25
|9
|7
|73-28
Последние пять матчей «Ахмата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.08.2025
|«Ростов»
1:1
«Ахмат»
РПЛ
|26.08.2025
|«Ахмат»
2:0
«Рубин»
Кубок России
|22.08.2025
|«Оренбург»
2:2
«Ахмат»
РПЛ
|16.08.2025
|«Ахмат»
3:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|13.08.2025
|«Оренбург»
2:1
«Ахмат»
Кубок России
Последние пять матчей «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.09.2025
|«Торпедо-БелАЗ»
2:3
«Локомотив»
Товарищеский матч
|31.08.2025
|«Локомотив»
2:2
«Крылья Советов»
РПЛ
|28.08.2025
|«Локомотив»
2:0
«Акрон»
РПЛ
|23.08.2025
|«Локомотив»
3:3
«Ростов»
РПЛ
|16.08.2025
|«Балтика»
1:1
«Локомотив»
РПЛ
После семи туров «Ахмат» идет 10-м в таблице, а его столичный гость - четвертым, всего в одном очке отставания от первого места.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|7
|5
|1
|1
|18-4
|16
|2. ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|15-6
|15
|3. Балтика
|7
|4
|3
|0
|13-5
|15
|4. Локомотив
|7
|4
|3
|0
|18-11
|15
|5. Зенит
|7
|3
|3
|1
|13-7
|12
|6. Спартак
|7
|3
|2
|2
|10-11
|11
|7. Рубин
|7
|3
|2
|2
|10-12
|11
|8. Крылья Советов
|7
|2
|3
|2
|11-14
|9
|9. Динамо Москва
|7
|2
|2
|3
|7-7
|8
|10. Ахмат
|7
|2
|2
|3
|8-9
|8
|11. Динамо Махачкала
|7
|2
|2
|3
|4-9
|8
|12. Оренбург
|7
|1
|4
|2
|9-10
|7
|13. Акрон
|7
|1
|3
|3
|9-10
|6
|14. Ростов
|7
|1
|2
|4
|7-12
|5
|15. Пари НН
|7
|1
|0
|6
|4-14
|3
|16. Сочи
|7
|0
|1
|6
|4-19
|1
«Локо» в этом сезоне радует результативностью. По количеству забитых мячей (18) железнодорожники делят лидерство в лиге с чемпионом - «Краснодаром». Но вот пропускают почти в три раза чаще (11 мячей против четырех у «быков»). Чаще всего команда Галактионова играет на «обе забьют» - восемь случаев за 10 матчей, включая свежий спарринг с белорусскими автозаводцами. У «Ахмата» таких игр шесть из 10. Верим, что и в субботу нули на табло грозненской арены не продержатся до финального свистка.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
В прямом эфире игру в Грозном покажет «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Ахмат»: Келиано (дисквалификация)
«Локомотив»: Комличенко (дисквалификация), Пиняев (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ахмат» - «Локомотив»:
|Позиция
|«Ахмат»
|«Локомотив»
|Позиция
|Вратарь
|88. Шелия
|1. Митрюшкин
|Вратарь
|Защитник
|55. Тодорович
|24. Ненахов
|Защитник
|Защитник
|4. Ибишев
|23. Монтес
|Защитник
|Защитник
|75. Гандри
|85. Морозов
|Защитник
|Защитник
|8. Богосавац
|45. Сильянов
|Защитник
|Защитник
|18. Камилов
|6. Баринов
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Талал
|93. Карпукас
|Полузащитник
|Полузащитник
|70. Гаджиев
|83. Батраков
|Полузащитник
|Полузащитник
|9. Мансилья
|14. Салтыков
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Самородов
|7. Бакаев
|Полузащитник
|Нападающий
|13. Конате
|10. Воробьев
|Нападающий
|Главный тренер
|Станислав Черчесов
|Михаил Галактионов
|Главный тренер
БК Winline установила коэффициенты на победу обеих команд почти на одном уровне - 2.50 и 2.75 соответственно. Ничья в конторе в котируется за 3.25.
Букмекеры ожидают конкурентную встречу. Коэффициенты на победу обеих команд очень близки.
Даже аналитики затруднились ответить на этот вопрос. Предложения на тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 практически идентичные - 1.92 и 1.88.
Без оплаты встречу можно будет смотреть на ресурсах букмекерской компании Winline при наличии аккаунта.
Да, паспорт болельщика требуется на всех играх высшего российского дивизиона.