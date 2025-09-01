Акрон - Балтика, 31 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Чуть больше месяца назад «Акрон» с «Балтикой» зарубились в FONBET Кубке России по футболу. Новая встреча, в рамках РПЛ, обещает быть не менее принципиальной и жаркой. Возьмут ли калининградцы реванш за июльское поражение?
Турнир: чемпионат России по футболу, 7-й тур
Стадион: «Самара Арена» (Самара, Россия)
Судьи: главный - Ян Бобровский, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Алексей Стипиди; резервный судья — Евгений Галимов; VAR — Андрей Фисенко; АVAR — Евгений Кукуляк; инспектор — Николай Иванов
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Акрон»
|1
|2
|6
|8-18
|«Балтика»
|6
|2
|1
|18-8
Последние пять матчей «Акрона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.08.2025
|«Локомотив»
2:0
«Акрон»
РПЛ
|24.08.2025
|ЦСКА
3:1
«Акрон»
РПЛ
|17.08.2025
|«Акрон»
1:2
«Оренбург»
РПЛ
|12.08.2025
|«Акрон»
1:1, пен. 5:4
ЦСКА
Кубок России
|08.08.2025
|«Динамо» Махачкала
1:1
«Акрон»
РПЛ
Последние пять матчей «Балтики»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.08.2025
|«Балтика»
0:2
ЦСКА
РПЛ
|24.08.2025
|«Сочи»
0:2
«Балтика»
РПЛ
|16.08.2025
|«Балтика»
1:1
«Локомотив»
РПЛ
|13.08.2025
|«Локомотив»
2:0
«Балтика»
Кубок России
|09.08.2025
|«Крылья Советов»
1:1
«Балтика»
РПЛ
К очной встрече гости набрали ровно вдвое больше очков, чем соперник (12 против шести).
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|6
|5
|0
|1
|17-3
|15
|2. ЦСКА
|6
|4
|2
|0
|14-5
|14
|3. Локомотив
|6
|4
|2
|0
|16-9
|14
|4. Балтика
|6
|3
|3
|0
|11-5
|12
|5. Рубин
|6
|3
|1
|2
|8-10
|10
|6. Зенит
|6
|2
|3
|1
|11-7
|9
|7. Динамо
|6
|2
|2
|2
|7-6
|8
|8. Спартак
|6
|2
|2
|2
|8-10
|8
|9. Крылья Советов
|6
|2
|2
|2
|9-12
|8
|10. Ахмат
|6
|2
|1
|3
|7-8
|7
|11. Оренбург
|6
|1
|3
|2
|7-8
|6
|12. Акрон
|6
|1
|3
|2
|9-8
|6
|13. Динамо Махачкала
|6
|1
|2
|3
|3-9
|5
|14. Ростов
|6
|1
|1
|4
|6-11
|4
|15. Пари НН
|6
|1
|0
|5
|4-12
|3
|16. Сочи
|6
|0
|1
|5
|3-17
|1
Июльский матч этих команд в кубковом турнире увенчался не только первой победой «Акрона» в паре, но и мини-скандалом с участием главных тренеров. Уже после финального свистка Андрей Талалаев и Заур Тедеев поговорили на повышенных тонах. Впрочем, уже на следующий день специалисты урегулировали конфликт, обменявшись примирительными голосовыми сообщениями.
Новое противостояние команд будет значительно отличаться от предыдущего - по крайней мере по части наполнения стартовых составов. Понятно, что в игре чемпионата тренеры отправят на поле всех сильнейших исполнителей из числа доступных. У «Акрона» вернется в основу Артем Дзюба, пропускавший кубковый матч с «Локомотивом» в четверг. Понятно, что на него тольяттинцы возлагают наибольшие надежды в воскресенье.
Команды культивируют агрессивную игру с акцентом на атаку, поэтому игра на «Самара Арене» обещает быть обоюдоострой и результативной. Обмен голами в этой паре представляется более чем реальным сценарием.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|«Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году
В прямом эфире игру в Самаре покажет «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|«Фонбет»
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Лучшие букмекеры с лайв-ставками
Потери
«Акрон»: Хосонов (травма)
«Балтика»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Акрон» - «Балтика»:
|Позиция
|«Акрон»
|«Балтика»
|Позиция
|Вратарь
|88. Гудиев
|67. Бориско
|Вратарь
|Защитник
|19. Бокоев
|16. Андраде
|Защитник
|Защитник
|21. Фернандес
|2. Варатынов
|Защитник
|Защитник
|24. Неделчару
|4. Гассама
|Защитник
|Защитник
|77. Савичев
|10. Петров
|Полузащитник
|Полузащитник
|15. Лончар
|8. Мендель
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Джурасович
|23. Бевеев
|Полузащитник
|Полузащитник
|35. Джаковац
|17. Саусь
|Полузащитник
|Полузащитник
|71. Пестряков
|73. Петров
|Полузащитник
|Полузащитник
|91. Болдырев
|22. Титков
|Полузащитник
|Нападающий
|24. Дзюба
|91. Хиль
|Нападающий
|Главный тренер
|Заур Тедеев
|Андрей Талалаев
|Главный тренер
Аналитики «Фонбет» предлагают высокие коэффициенты на все базовые исходы основного рынка: 3.45 на победу хозяев, 3.35 - на ничью и 2.15 - на успех гостей.
ПОЛУЧИТЬ ДО 15 000 РУБЛЕЙ ОТ FONBET
Аналитики не исключают результативную ничью на «Самара Арене». Вариант 1:1 котируется ниже всех на рынке точного счета (7.00).
Самые популярные варианты на рынке тоталов - ТБ 2.5 и ТМ 2.5 - котируются практически на одном уровне - соответственно, 1.95 и 1.85. Это значит, что игра может выдаться как закрытой, так и открытой.
Посреди недели Артем отдохнул и со свежими силами должен выйти на поле в воскресенье.
Следить за перипетиями игры в Самаре можно на платформах титульного спонсора лиги.
Билеты доступны на сайте тольяттинского клуба. Минимальная стоимость - 1 500 рублей.