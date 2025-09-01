Акрон - Балтика, 31 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Июльский матч этих команд в кубковом турнире увенчался не только первой победой «Акрона» в паре, но и мини-скандалом с участием главных тренеров. Уже после финального свистка Андрей Талалаев и Заур Тедеев поговорили на повышенных тонах. Впрочем, уже на следующий день специалисты урегулировали конфликт, обменявшись примирительными голосовыми сообщениями.

Новое противостояние команд будет значительно отличаться от предыдущего - по крайней мере по части наполнения стартовых составов. Понятно, что в игре чемпионата тренеры отправят на поле всех сильнейших исполнителей из числа доступных. У «Акрона» вернется в основу Артем Дзюба, пропускавший кубковый матч с «Локомотивом» в четверг. Понятно, что на него тольяттинцы возлагают наибольшие надежды в воскресенье.

Команды культивируют агрессивную игру с акцентом на атаку, поэтому игра на «Самара Арене» обещает быть обоюдоострой и результативной. Обмен голами в этой паре представляется более чем реальным сценарием.