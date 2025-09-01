Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



29 августа 13:55ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Акрон - Балтика, 31 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Заруба в Самаре гарантирована
Валентин Васильев

Чуть больше месяца назад «Акрон» с «Балтикой» зарубились в FONBET Кубке России по футболу. Новая встреча, в рамках РПЛ, обещает быть не менее принципиальной и жаркой. Возьмут ли калининградцы реванш за июльское поражение?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Акрон» (Тольятти)

31.08.2025, Вс

13:30 МСК

«Балтика» (Калининград)

П1 - 3.45

Х - 3.35

П2 - 2.15

Турнир: чемпионат России по футболу, 7-й тур

Стадион: «Самара Арена» (Самара, Россия)

Судьи: главный - Ян Бобровский, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Алексей Стипиди; резервный судья — Евгений Галимов; VAR — Андрей Фисенко; АVAR — Евгений Кукуляк; инспектор — Николай Иванов

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Акрон»1268-18
«Балтика»62118-8

Последние пять матчей «Акрона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.08.2025«Локомотив»

2:0

«Акрон»

РПЛ

24.08.2025ЦСКА

3:1

«Акрон»

РПЛ

17.08.2025«Акрон»

1:2

«Оренбург»

РПЛ

12.08.2025«Акрон»

1:1, пен. 5:4

ЦСКА

Кубок России

08.08.2025«Динамо» Махачкала

1:1

«Акрон»

РПЛ

Последние пять матчей «Балтики»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.08.2025«Балтика»

0:2

ЦСКА

РПЛ

24.08.2025«Сочи»

0:2

«Балтика»

РПЛ

16.08.2025«Балтика»

1:1

«Локомотив»

РПЛ

13.08.2025«Локомотив»

2:0

«Балтика»

Кубок России

09.08.2025«Крылья Советов»

1:1

«Балтика»

РПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

К очной встрече гости набрали ровно вдвое больше очков, чем соперник (12 против шести).

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар650117-315
2. ЦСКА642014-514
3. Локомотив642016-914
4. Балтика633011-512
5. Рубин63128-1010
6. Зенит623111-79
7. Динамо62227-68
8. Спартак62228-108
9. Крылья Советов62229-128
10. Ахмат62137-87
11. Оренбург61327-86
12. Акрон61329-86
13. Динамо Махачкала61233-95
14. Ростов61146-114
15. Пари НН61054-123
16. Сочи60153-171

Прогноз на матч

Свернуть

Июльский матч этих команд в кубковом турнире увенчался не только первой победой «Акрона» в паре, но и мини-скандалом с участием главных тренеров. Уже после финального свистка Андрей Талалаев и Заур Тедеев поговорили на повышенных тонах. Впрочем, уже на следующий день специалисты урегулировали конфликт, обменявшись примирительными голосовыми сообщениями.

Новое противостояние команд будет значительно отличаться от предыдущего - по крайней мере по части наполнения стартовых составов. Понятно, что в игре чемпионата тренеры отправят на поле всех сильнейших исполнителей из числа доступных. У «Акрона» вернется в основу Артем Дзюба, пропускавший кубковый матч с «Локомотивом» в четверг. Понятно, что на него тольяттинцы возлагают наибольшие надежды в воскресенье.

Команды культивируют агрессивную игру с акцентом на атаку, поэтому игра на «Самара Арене» обещает быть обоюдоострой и результативной. Обмен голами в этой паре представляется более чем реальным сценарием.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире игру в Самаре покажет «Матч Премьер»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
«Фонбет»ГрафическаяРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-
Лучшие букмекеры с лайв-ставками

Составы команд

Свернуть

Потери

«Акрон»: Хосонов (травма)

«Балтика»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Акрон» - «Балтика»:

Позиция«Акрон»«Балтика»Позиция
Вратарь88. Гудиев67. БорискоВратарь
Защитник19. Бокоев16. АндрадеЗащитник
Защитник21. Фернандес2. ВаратыновЗащитник
Защитник24. Неделчару4. ГассамаЗащитник
Защитник77. Савичев10. ПетровПолузащитник
Полузащитник15. Лончар8. МендельПолузащитник
Полузащитник 5. Джурасович23. Бевеев Полузащитник 
Полузащитник35. Джаковац17. СаусьПолузащитник
Полузащитник71. Пестряков73. ПетровПолузащитник
Полузащитник91. Болдырев22. ТитковПолузащитник
Нападающий24. Дзюба91. ХильНападающий
Главный тренерЗаур ТедеевАндрей ТалалаевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики «Фонбет» предлагают высокие коэффициенты на все базовые исходы основного рынка: 3.45 на победу хозяев, 3.35 - на ничью и 2.15 - на успех гостей.

ПОЛУЧИТЬ ДО 15 000 РУБЛЕЙ ОТ FONBET

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Акрон» - «Балтика»?

Аналитики не исключают результативную ничью на «Самара Арене». Вариант 1:1 котируется ниже всех на рынке точного счета (7.00).

Будет ли матч результативным?

Самые популярные варианты на рынке тоталов - ТБ 2.5 и ТМ 2.5 - котируются практически на одном уровне - соответственно, 1.95 и 1.85. Это значит, что игра может выдаться как закрытой, так и открытой.

Будет ли играть Дзюба?

Посреди недели Артем отдохнул и со свежими силами должен выйти на поле в воскресенье.

Где бесплатно смотреть матч «Акрон» - «Балтика»?

Следить за перипетиями игры в Самаре можно на платформах титульного спонсора лиги.

Где купить билет на матч «Акрон» - «Балтика»?

Билеты доступны на сайте тольяттинского клуба. Минимальная стоимость - 1 500 рублей.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer121 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer152 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer486 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer121 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer121 дней 10 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer107 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer121 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer486 дней 10 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer121 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer121 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer121 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё