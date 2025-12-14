Алавес - Реал Мадрид, 14 декабря: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
Воскресную программу 16-го тура чемпионата Испании по футболу закроет встреча в Витории. В гости к «Алавесу» едет дорогой - в прямом смысле слова - гость - мадридский «Реал». Изучаем котировки букмекеров на игру, выбираем перспективный вариант для пари.
Турнир: чемпионат Испании, 16-й тур
Стадион: «Мендисорроса» (Витория, Испания)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Алавес»
|5
|3
|36
|32-117
|«Реал»
|36
|3
|5
|117-32
Последние пять матчей «Алавеса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.12.2025
|«Алавес»
1:0
«Реал Сосьедад»
Ла Лига
|02.12.2025
|«Португалете»
0:3
«Алавес»
Кубок Испании
|29.11.2025
|«Барселона»
3:1
«Алавес»
Ла Лига
|22.11.2025
|«Алавес»
0:1
«Сельта»
Ла Лига
|08.11.2025
|«Жирона»
1:0
«Алавес»
Ла Лига
Последние пять матчей «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.12.2025
|«Реал»
1:2
«Манчестер Сити»
Лига чемпионов
|07.12.2025
|«Реал»
0:2
«Сельта»
Ла Лига
|03.12.2025
|«Атлетик»
0:3
«Реал»
Ла Лига
|30.11.2025
|«Жирона»
1:1
«Реал»
Ла Лига
|26.11.2025
|«Олимпиакос»
3:4
«Реал»
Лига чемпионов
По состоянию на утро субботы таблица Примеры выглядела следующим образом:
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Барселона
|16
|13
|1
|2
|47-20
|40
|2. Реал Мадрид
|16
|11
|3
|2
|32-15
|36
|3. Вильярреал
|15
|11
|2
|2
|31-13
|35
|4. Атлетико
|16
|9
|4
|3
|28-15
|31
|5. Эспаньол
|15
|8
|3
|4
|19-16
|27
|6. Бетис
|15
|6
|6
|3
|25-19
|24
|7. Атлетик
|16
|7
|2
|7
|15-20
|23
|8. Хетафе
|15
|6
|2
|7
|13-17
|20
|9. Эльче
|15
|4
|7
|4
|18-17
|19
|10. Сельта
|15
|4
|7
|4
|18-19
|19
|11. Алавес
|15
|5
|3
|7
|13-15
|18
|12. Севилья
|15
|5
|2
|8
|20-24
|17
|13. Райо Вальекано
|15
|4
|5
|6
|13-16
|17
|14. Реал Сосьедад
|16
|4
|4
|8
|20-24
|16
|15. Осасуна
|15
|4
|3
|8
|14-18
|15
|16. Валенсия
|15
|3
|6
|6
|14-23
|15
|17. Жирона
|16
|3
|6
|7
|15-30
|15
|18. Мальорка
|15
|3
|5
|7
|15-22
|14
|19. Овьедо
|15
|2
|4
|9
|7-22
|10
|20. Леванте
|15
|2
|3
|10
|16-28
|9
За всю осень «Реал» не потерпел ни одного поражения дома, а в начале зимы провалился дважды подряд - отдал по три очка «Сельте» в Примере и «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Неудивительно, что по Мадриду моментально поползли разговоры об отставке Хаби Алонсо.
«Алавес», наоборот, два последних матча выиграл. Правда, один из них - у маленького «Португалете» в рамках Кубка Испании. Так или иначе, к приему именитого гостя баски подходят в приподнятом настроении.
Витория - не самое любимое место у «реалистов» на карте Ла Лиги. Семь предыдущих матчей с «Алавесом» фаворит выиграл, но два последних в Витории - с колоссальным трудом. В апрельском противостоянии гости еще в первом тайме лишились удаленного Мбаппе, а гол Камавинги так и остался единственным в игре. Нет сомнений, что и в этот раз баски окажут ожесточенное сопротивление столичным звездам. Тем более что среди них не будет все того же Мбаппе - травмирован. Наш прогноз: «Реал» не проиграет при тотал меньше 3.5 голов.
Игру покажет в прямом эфире телеканал «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Алавес»: нет
«Реал»: Менди, Карвахаль, Александер-Арнольд, Милитао, Мбаппе (все - травмы), Фран Гарсия, Эндрик (оба - дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал» - «Сельта»:
|Позиция
|«Алавес»
|«Реал»
|Позиция
|Вратарь
|1. Сивера
|1. Куртуа
|Вратарь
|Защитник
|24. Парада
|8. Вальверде
|Защитник
|Защитник
|5. Пачеко
|24. Хейсен
|Защитник
|Защитник
|14. Теналья
|14. Тчуамени
|Защитник
|Защитник
|17. Кастро
|17. Асенсио
|Защитник
|Полузащитник
|6. Гевара
|19. Себальос
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Ибаньес
|5. Беллингем
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Реббах
|15. Гюлер
|Полузащитник
|Полузащитник
|4. Суарес
|11. Родриго
|Нападающий
|Нападающий
|20. Калебе
|7. Винисиус
|Нападающий
|Нападающий
|15. Бойе
|16. Гарсия
|Нападающий
|Главный тренер
|Эдуардо Коудет
|Хаби Алонсо
|Главный тренер
Эксперты БК PARI оценили вероятность победы «Реала» коэффициентом 1.70. Два других популярных исхода выглядят более привлекательно. Ничья котируется за 3.65, а победа хозяев - за 5.30.
Аналитики считают наиболее вероятным исходом матча ничью 1:1. Этому варианту в отдельной линии конторы присвоен коэффициент 7.50.
Коэффициент на тотал больше 2.5 составляет 1.80. ТМ 2.5 котируется за 2.02. Так что ответ - скорее да, чем нет.
