Алавес - Реал Мадрид, 14 декабря: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

В последние годы победы в Витории даются столичному топу с огромным трудом
Валентин Васильев

Воскресную программу 16-го тура чемпионата Испании по футболу закроет встреча в Витории. В гости к «Алавесу» едет дорогой - в прямом смысле слова - гость - мадридский «Реал».  Изучаем котировки букмекеров на игру, выбираем перспективный вариант для пари.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Алавес» (Витория)

14.12.2025, Вс

23:00 МСК

«Реал» (Мадрид)

П1 - 5.30

Х - 3.65

П2 - 1.70

Турнир: чемпионат Испании, 16-й тур

Стадион: «Мендисорроса»   (Витория, Испания)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Алавес»533632-117
«Реал»3635117-32

Последние пять матчей «Алавеса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.12.2025«Алавес»

1:0

«Реал Сосьедад»

Ла Лига

02.12.2025«Португалете»

0:3

«Алавес»

Кубок Испании

29.11.2025«Барселона»

3:1

«Алавес»

Ла Лига

22.11.2025«Алавес»

0:1

«Сельта»

Ла Лига

08.11.2025«Жирона»

1:0

«Алавес»

Ла Лига

Последние пять матчей «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.12.2025«Реал»

1:2

«Манчестер Сити»

Лига чемпионов

07.12.2025«Реал»

0:2

«Сельта»

Ла Лига

03.12.2025«Атлетик»

0:3

«Реал»

Ла Лига

30.11.2025«Жирона»

1:1

«Реал»

Ла Лига

26.11.2025«Олимпиакос»

3:4

«Реал»

Лига чемпионов

Место в турнирной таблице

Свернуть

По состоянию на утро субботы таблица Примеры выглядела следующим образом:

КлубИВНПМячиОчки
1. Барселона16131247-2040
2. Реал Мадрид16113232-1536
3. Вильярреал15112231-1335
4. Атлетико1694328-1531
5. Эспаньол1583419-1627
6. Бетис1566325-1924
7. Атлетик1672715-2023
8. Хетафе1562713-1720
9. Эльче1547418-1719
10. Сельта1547418-1919
11. Алавес1553713-1518
12. Севилья1552820-2417
13. Райо Вальекано1545613-1617
14. Реал Сосьедад1644820-2416
15. Осасуна1543814-1815
16. Валенсия1536614-2315
17. Жирона1636715-3015
18. Мальорка1535715-2214
19. Овьедо152497-2210
20. Леванте15231016-289

Прогноз на матч

Свернуть

За всю осень «Реал» не потерпел ни одного поражения дома, а в начале зимы провалился дважды подряд - отдал по три очка   «Сельте» в Примере и «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Неудивительно, что по Мадриду моментально поползли разговоры об отставке Хаби Алонсо. 

«Алавес», наоборот, два последних матча выиграл. Правда, один из них - у маленького «Португалете» в рамках Кубка Испании. Так или иначе, к приему именитого гостя баски подходят в приподнятом настроении. 

Витория - не самое любимое место у «реалистов» на карте Ла Лиги. Семь предыдущих матчей с «Алавесом» фаворит выиграл, но два последних в Витории - с колоссальным трудом. В апрельском противостоянии гости еще в первом тайме лишились удаленного Мбаппе, а гол Камавинги так и остался единственным в игре. Нет сомнений, что и в этот раз баски окажут ожесточенное сопротивление столичным звездам. Тем более что среди них не будет все того же Мбаппе - травмирован. Наш прогноз: «Реал» не проиграет при тотал меньше 3.5 голов.

Трансляции

Свернуть

Игру покажет в прямом эфире телеканал «Матч ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Свернуть

Потери

«Алавес»: нет

«Реал»: Менди, Карвахаль, Александер-Арнольд, Милитао, Мбаппе (все - травмы), Фран Гарсия, Эндрик (оба - дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал» - «Сельта»:

Позиция«Алавес»«Реал»Позиция
Вратарь1. Сивера1. КуртуаВратарь
Защитник24. Парада8. ВальвердеЗащитник
Защитник5. Пачеко24. ХейсенЗащитник
Защитник14. Теналья14. ТчуамениЗащитник
Защитник17. Кастро17. АсенсиоЗащитник
Полузащитник6. Гевара19. СебальосПолузащитник
Полузащитник 19. Ибаньес5. БеллингемПолузащитник 
Полузащитник21. Реббах15. ГюлерПолузащитник
Полузащитник4. Суарес11. РодригоНападающий
Нападающий20. Калебе7. ВинисиусНападающий
Нападающий15. Бойе16. ГарсияНападающий
Главный тренерЭдуардо КоудетХаби АлонсоГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Эксперты БК PARI оценили вероятность победы «Реала» коэффициентом 1.70. Два других популярных исхода выглядят более привлекательно. Ничья котируется за 3.65, а победа хозяев - за 5.30.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Алавес» - «Реал»?

Аналитики считают наиболее вероятным исходом матча ничью 1:1. Этому варианту в отдельной линии конторы присвоен коэффициент 7.50.

Матче «Алавес» - «Реал» будет результативным?

Коэффициент на тотал больше 2.5 составляет 1.80. ТМ 2.5 котируется за 2.02. Так что ответ - скорее да, чем нет.

Где смотреть матч «Алавес» - «Реал»?

На территории РФ игру бесплатно покажет «Матч».

