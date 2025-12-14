Алавес - Реал Мадрид, 14 декабря: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

За всю осень «Реал» не потерпел ни одного поражения дома, а в начале зимы провалился дважды подряд - отдал по три очка «Сельте» в Примере и «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Неудивительно, что по Мадриду моментально поползли разговоры об отставке Хаби Алонсо.

«Алавес», наоборот, два последних матча выиграл. Правда, один из них - у маленького «Португалете» в рамках Кубка Испании. Так или иначе, к приему именитого гостя баски подходят в приподнятом настроении.

Витория - не самое любимое место у «реалистов» на карте Ла Лиги. Семь предыдущих матчей с «Алавесом» фаворит выиграл, но два последних в Витории - с колоссальным трудом. В апрельском противостоянии гости еще в первом тайме лишились удаленного Мбаппе, а гол Камавинги так и остался единственным в игре. Нет сомнений, что и в этот раз баски окажут ожесточенное сопротивление столичным звездам. Тем более что среди них не будет все того же Мбаппе - травмирован. Наш прогноз: «Реал» не проиграет при тотал меньше 3.5 голов.