Асу Алмабаев — Хосе Очоа, 26 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Редкий случай, когда спортсмен, менее года выступающий в UFC и выходящий на поединок на коротком уведомлении, не котируется аутсайдером на фоне соперника из топ-10. Более того, ряд букмекеров дает одинаковые коэффициенты на победу обоих бойцов.

У такой ситуации несколько причин. Во-первых, ужасное выступление Алмабаева в прошлом поединке, когда он фактически убегал от Капе и в итоге всё равно проиграл досрочно. Во-вторых, форма Очоа, который свой последний бой, напротив, выиграл, причем финишировал опытного Коди Дардена.

Перуанец вообще действует в клетке дерзко и напористо. Неслучайно все свои победы он одержал досрочно. Кажется, Алмабаеву в любом случае придется «вязать» оппонента и активно подключать борьбу.

Полагаем, в итоге у казахстанца будут проблемы, но навыков и опыта ему хватит, что распределить силы и провести бой под свою диктовку. В таком случае спортсмены наверняка дойдут как минимум до третьего раунда.