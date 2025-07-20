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20 июля 14:15ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Асу Алмабаев — Хосе Очоа, 26 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Соперник казахстанца выходит на коротком уведомлении
Александр Бокулёв
Источник: bigmarcel24
Источник: bigmarcel24

На ближайшем турнире UFC выступит казахстанец Асу Алмабаев. Изначально его соперником был назначен Рамазан Темиров, но узбекистанец сдал положительный допинг-тест. На замену вышел перуанец Хосе Очоа. Чем завершится этот бой в наилегчайшем весе (до 56,7 кг)?

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Статистика

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Алмабаев

 

Очоа

Казахстан

Страна

Перу

31

Возраст

24

24

Бои

10

21 (3 / 9 / 9)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

8 (7 / 1 / 0)

3 (2 / 0 / 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

1 (0 / 0 / 1)

0

Без результата

1

9

Место в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC

162,5

Рост (см)

170

165

Размах рук (см)

170

91,5

Размах ног (см)

96,5

Асу Алмабаев

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В детстве занимался национальной казахской борьбой, в дальнейшем освоил бокс, карате, рукопашный бой, джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2013 года. В 2019-м завоевал временный пояс M-1 Global в наилегчайшем весе, в 2020-м стал чемпионом Naiza FC в той же категории. Далее выступал в престижном промоушене Brave CF, после чего подписал контракт с UFC, где выиграл первые четыре боя. В последнем поединке в марте потерпел поражение от Манеля Капе техническим нокаутом в третьем раунде.

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Хосе Очоа

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Обладатель синего пояса по бразильскому джиу-джитсу, в профессиональных ММА выступает с 2018 года. В прошлом ноябре дебютировал в UFC с поражения. Закрыл его в последнем поединке в июне благодаря победе над Коди Дарденом нокаутом во втором раунде.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа АлмабаеваПобеда ОчоаТМ (2,5)ТБ (2,5)
FONBET1,921,922,501,50

Прогноз на бой

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Редкий случай, когда спортсмен, менее года выступающий в UFC и выходящий на поединок на коротком уведомлении, не котируется аутсайдером на фоне соперника из топ-10. Более того, ряд букмекеров дает одинаковые коэффициенты на победу обоих бойцов.

У такой ситуации несколько причин. Во-первых, ужасное выступление Алмабаева в прошлом поединке, когда он фактически убегал от Капе и в итоге всё равно проиграл досрочно. Во-вторых, форма Очоа, который свой последний бой, напротив, выиграл, причем финишировал опытного Коди Дардена.

Перуанец вообще действует в клетке дерзко и напористо. Неслучайно все свои победы он одержал досрочно. Кажется, Алмабаеву в любом случае придется «вязать» оппонента и активно подключать борьбу. 

Полагаем, в итоге у казахстанца будут проблемы, но навыков и опыта ему хватит, что распределить силы и провести бой под свою диктовку. В таком случае спортсмены наверняка дойдут как минимум до третьего раунда.

Полный кард, где смотреть бой Алмабаев Очоа

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Турнир UFC on ABC 9 пройдет на «Etihad Arena» на острове Яс (Абу-Даби, ОАЭ). Шоу стартует в субботу, 26 июля, в 19:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 22:00 мск, ожидается, что его откроет именно бой Алмабаев Очоа.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.

Основной кард

Прелимы

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