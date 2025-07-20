Асу Алмабаев — Хосе Очоа, 26 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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На ближайшем турнире UFC выступит казахстанец Асу Алмабаев. Изначально его соперником был назначен Рамазан Темиров, но узбекистанец сдал положительный допинг-тест. На замену вышел перуанец Хосе Очоа. Чем завершится этот бой в наилегчайшем весе (до 56,7 кг)?
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Алмабаев
Очоа
Казахстан
Страна
Перу
31
Возраст
24
24
Бои
10
21 (3 / 9 / 9)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
8 (7 / 1 / 0)
3 (2 / 0 / 1)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
1 (0 / 0 / 1)
0
Без результата
1
9
Место в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC
—
162,5
Рост (см)
170
165
Размах рук (см)
170
91,5
Размах ног (см)
96,5
В детстве занимался национальной казахской борьбой, в дальнейшем освоил бокс, карате, рукопашный бой, джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2013 года. В 2019-м завоевал временный пояс M-1 Global в наилегчайшем весе, в 2020-м стал чемпионом Naiza FC в той же категории. Далее выступал в престижном промоушене Brave CF, после чего подписал контракт с UFC, где выиграл первые четыре боя. В последнем поединке в марте потерпел поражение от Манеля Капе техническим нокаутом в третьем раунде.
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Обладатель синего пояса по бразильскому джиу-джитсу, в профессиональных ММА выступает с 2018 года. В прошлом ноябре дебютировал в UFC с поражения. Закрыл его в последнем поединке в июне благодаря победе над Коди Дарденом нокаутом во втором раунде.
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Редкий случай, когда спортсмен, менее года выступающий в UFC и выходящий на поединок на коротком уведомлении, не котируется аутсайдером на фоне соперника из топ-10. Более того, ряд букмекеров дает одинаковые коэффициенты на победу обоих бойцов.
У такой ситуации несколько причин. Во-первых, ужасное выступление Алмабаева в прошлом поединке, когда он фактически убегал от Капе и в итоге всё равно проиграл досрочно. Во-вторых, форма Очоа, который свой последний бой, напротив, выиграл, причем финишировал опытного Коди Дардена.
Перуанец вообще действует в клетке дерзко и напористо. Неслучайно все свои победы он одержал досрочно. Кажется, Алмабаеву в любом случае придется «вязать» оппонента и активно подключать борьбу.
Полагаем, в итоге у казахстанца будут проблемы, но навыков и опыта ему хватит, что распределить силы и провести бой под свою диктовку. В таком случае спортсмены наверняка дойдут как минимум до третьего раунда.
Турнир UFC on ABC 9 пройдет на «Etihad Arena» на острове Яс (Абу-Даби, ОАЭ). Шоу стартует в субботу, 26 июля, в 19:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 22:00 мск, ожидается, что его откроет именно бой Алмабаев — Очоа.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.
Основной кард
Прелимы