Аманда Анисимова — Ига Швентек, 3 сентября: прогноз на четвертьфинал US Open

Партнерский проект
Полька Ига Швёнтек после победы над россиянкой Екатериной Александровой на Открытом чемпионате США 2025 года вышла в четвертьфинал, где встретится с американкой Амандой Анисимовой. Кто окажется сильнее и продолжит борьбу за титул?
ПОЛУЧИТЬ ДО ТРЕХ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ WINLINE
Дата / Время: 03.09.2025, не ранее 20:30 по московскому времени
Арена: Национальный теннисный центр, Корт имени Артура Эша (Нью-Йорк, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Аманда Анисимова (24 года, 9-я ракетка мира, 8-й номер посева)
Ига Швёнтек (24 года, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева)
Победительница этого матча встретится в полуфинале с сильнейшей из пары Каролина Мухова (Чехия, 11) — Наоми Осака (Япония, 23)
Победительница трех турниров WTA в одиночном разряде, в том числе двух хардовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии взяла титул в Дохе, также дошла до финала в Лондоне (трава). Пробилась в финал Уимблдона, на Australian Open вылетела во втором круге, на «Ролан Гаррос» — в четвертом. Всего в 2025 году одержала 37 побед при 15 поражениях. На US Open уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела в первом круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Бывшая первая ракетка мира, бронзовая медалистка Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Выиграла шесть турниров Большого шлема, а также еще 18 трофеев уровня WTA. 12 титулов, в том числе один US Open, взяла на харде. В 2025 году выиграла Уимблдон и хардовый турнир в Цинциннати, дошла до финала в Бад-Хомбурге, полуфинала на Australian Open, «Ролан Гаррос», в Дохе, в Индиан-Уэллсе и в Мадриде. Всего в сезоне одержала 53 победы при 12 поражениях. В прошлом году на US Open дошла до четвертьфинала.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Спортсменки ранее провели один официальный очный матч. В финале Уимблдона-2025 Швёнтек разгромила Анисимову со счетом 6:0, 6:0.
Букмекеры считают польку явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,28 на её победу и 4,00 на успех американки.
ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ WINLINE
Единственный очный матч спортсменок продлился минимальные 12 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,89 на ТБ (20,5) и 1,91 на ТМ (20,5).
ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE
Ещё свеж в памяти исторический разгром Анисимовой от Швёнтек в финале Уимблдона. Тем больше интригует, сумела ли американка избежать своеобразного комплекса. Впрочем, полька в любом случае выглядит явной фавориткой, так как удерживает хорошую форму, хотя и не без проблем входила в US Open.
Сейчас Швёнтек разогналась и в прошлом матче разгромила очень крепкую Александрову. Вице-лидер мирового рейтинга снизила число собственных ошибок и в фирменном стиле вынуждает ошибаться соперниц. И агрессивная игра Анисимовой в этом случае может стать ловушкой для нее самой.
Рискнем предположить, что на данном этапе сезона американка всё же не найдет ключи к польке. Конечно, с высокой вероятностью Анисимова избежит разгрома в стиле Уимблдона, но в итоге Швёнтек, пожалуй, победит даже с учетом отрицательной форы по геймам.