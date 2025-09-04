Аманда Анисимова — Ига Швентек, 3 сентября: прогноз на четвертьфинал US Open

Ещё свеж в памяти исторический разгром Анисимовой от Швёнтек в финале Уимблдона. Тем больше интригует, сумела ли американка избежать своеобразного комплекса. Впрочем, полька в любом случае выглядит явной фавориткой, так как удерживает хорошую форму, хотя и не без проблем входила в US Open.

Сейчас Швёнтек разогналась и в прошлом матче разгромила очень крепкую Александрову. Вице-лидер мирового рейтинга снизила число собственных ошибок и в фирменном стиле вынуждает ошибаться соперниц. И агрессивная игра Анисимовой в этом случае может стать ловушкой для нее самой.

Рискнем предположить, что на данном этапе сезона американка всё же не найдет ключи к польке. Конечно, с высокой вероятностью Анисимова избежит разгрома в стиле Уимблдона, но в итоге Швёнтек, пожалуй, победит даже с учетом отрицательной форы по геймам.