9 сентября

Армения - Ирландия, 9 сентября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

Хозяевам нужно реабилитироваться после 0:5
Валентин Васильев

Сборная Армении катастрофически стартовала в квалификации чемпионата мира по футболу 2026 года. При всем почтении к Криштиану Роналду и его звездным партнерам, 0:5 дома - это слишком больно. Но у команды Егише Меликяна есть возможность оперативно извиниться перед родной публикой - для этого нужно достойно сыграть с Ирландией. Удастся ли после субботнего потрясения?

Команда 1

Время начала

Команда 2

Армения

Место в рейтинге ФИФА: 105

09.09.2025, Вт

19:00 МСК

 Ирландия

Место в рейтинге ФИФА: 60

П1 - 5.00

Х - 3.65

П2 - 1.80

Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа F, 2-й тур

Стадион: «Республиканский имени Вазгена Саркисяна»  (Ереван, Армения)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Армения1034-6
Ирландия3016-4

Последние пять матчей сборной Армении:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.09.2025Армения

0:5

Португалия

Отбор ЧМ-2026

09.06.2025Черногория

2:2

Армения

Товарищеский матч

06.06.2025Косово

5:2

Армения

Товарищеский матч

23.03.2025Грузия

6:1

Армения

Лига наций

20.03.2025Армения

0:3

Грузия

Лига наций

Последние пять матчей сборной Ирландии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.09.2025Ирландия

2:2

Венгрия

Отбор ЧМ-2026

10.06.2025Люксембург

0:0

Ирландия

Товарищеский матч

06.06.2025Ирландия

1:1

Сенегал

Товарищеский матч

23.03.2025Ирландия

2:1

Болгария

Лига наций

20.03.2025Болгария

1:2

Ирландия

Лига наций

Место в турнирной таблице

Португалия с первого же тура захватила лидерство в группе. У Армении пока ноль забитых мячей и очков и последнее место.

КомандыИВНПМО
1. Португалия11005-03
2. Венгрия10102-21
3. Ирландия10102-21
4. Армения10010-50

Прогноз на матч

Приезд Криштиану Роналду в Ереван вызвал настоящее сумасшествие среди местных болельщиков. Желающих воочию увидеть португальскую легенду у стадиона имени Вазгена Саркисяна собралось в разы больше, чем способна была вместить арена. Видимо, прониклись магией Криштиану и армянские футболисты - порою они просто наблюдали за ним как зачарованные. Как результат - дубль нестареющего бомбардира и легкая победа фаворита. Дебют Егише Меликяна на посту главного тренера сборной получился не просто плохим - ужасным. Естественно, команда подверглась жесткой критике за излишний пиетет перед заезжими звездами. Единственной правильной реакцией на такой конфуз станет удвоенная, если не утроенная самоотдача в ближайшем матче.

Следующий соперник у армян объективно попроще. Все четыре их предыдущие встречи проходили в упорной борьбе. Ирландцы трижды выигрывали с разницей в один мяч и однажды минимально уступили (0:1 в июне 2022 года). Не должно быть игры в одни ворота и на этот раз. 

За последние 10 матчей команда Армении ни разу не сыграла на ноль в обороне. У ирландцев таких игр всего две. Учитывая повышенный настрой хозяев поля, вариант с обменом голами выглядит вполне реалистичным.  

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

На территории РФ отбор ЧМ-2026 в максимальном объеме показывает сервис Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическаяРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Сборная Армении

Вратари: Генри Авагян («Пюник»), Огньен Чанчаревич («Ноа»), Арсен Бегларян («Алашкерт»).  

Защитники: Камо Оганесян («Арарат-Армения»), Степа Мкртчян («Осиек», Хорватия), Эрик Пилоян («Урарту»), Эдгар Григорян («Арарат-Армения»), Георгий Арутюнян («Пушкаш Академия», Венгрия), Наир Тикнизян  («Црвена Звезда», Сербия), Сергей Мурадян («Ноа»), Альберт Хачумян («Арарат»).

Полузащитники: Нарек Агасарян («Урарту»), Гор Манвелян («Ноа»), Ваан Бичахчян («Легия»,  Польша), Эдуард Сперцян («Краснодар», Россия), Артак Дашян («Ноа»), Эдгар Севикян («Ференцварош»,  Венгрия), Оганес Арутюнян («Ноа»), Даниэль Агбалян («Пюник»), Угочукву Кристиан Иву («Рубин», Россия), Карен Налбандян («Алашкерт»).

Нападающие: Артур Серобян («Арарат-Армения»), Жирайр Шагоян («Арарат-Армения»), Лукас Мануэль Селараян («Атлетико Бельграно», Аргентина), Грант-Леон Ранос («Боруссия» М, Германия),  Норберто Бриаско Балекян («Химнасия Ла Плата», Аргентина), Тигран Барсегян («Слован Братислава», Словакия).

Главный тренер: Егише Меликян.

Сборная Ирландии

Вратари: Куивин Келлехер («Брентфорд», Англия), Гэвин Базуну («Саутгемптон», Англия), Марк Трэверс («Эвертон», Англия).

Защитники: Мэтт Доэрти («Вулверхэмптон», Англия), Джейк О’Брайен («Эвертон», Англия), Натан Коллинз («Брентфорд»), Англия, Дара О’Ши («Ипсвич Таун», Англия), Джимми Данн (КПР, Англия), Боцман Лавал («Сток Сити», Англия), Лиам Скейлз («Селтик», Шотландия), Райан Мэннинг («Саутгемптон», Англия).

Полузащитники: Джош Каллен («Бернли», Англия), Джейсон Найт («Бристоль Сити», Англия), Джек Тейлор («Ипсвич Таун», Англия), Киллиан Филлипс («Сент-Миррен», Шотландия).

Нападающие: Эван Фергюсон («Рома», Италия), Трой Пэррот («АЗ Алкмар», Нидерланды), Адам Идах («Селтик», Шотландия), Финн Азаз («Мидлсбро», Англия), Сэмми Смодикс («Ипсвич Таун», Англия), Кьедози Огбене («Ипсвич Таун», Англия), Кейси Макатир («Ипсвич Таун», Англия), Майки Джонстон («Вест Бромвич», Англия).

Главный тренер: Хеймир Хадльгримссон.

Коэффициенты букмекеров

PARI обещает умножить на пять номинал ставки на сборную Армении (естественно, в случае ее выигрыша). Ничья во вторник котируется за 3.65, а победа гостей - за 1.80.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

Кто победит в матче Армения - Ирландия?

Аналитики наделили ирландцев статусом фаворита. Согласно их расчетам, вероятность  победы гостей составляет около 55%.

С каким счетом завершится матч Армения - Ирландия?

На рынке точного счета самый низкий коэффициент - 6.50 - установлен на 0:1. 

Матч Армения - Ирландия будет результативным?

Коэффициенты БК оставляют в этом сомнения. В линии PARI тотал больше 2.5 котируется за 2.07.

Где бесплатно смотреть матч Армения - Ирландия?

В России отборочные игры чемпионата мира 2026 года показывает онлайн-кинотеатр Okko. 

