Армения - Ирландия, 9 сентября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

Приезд Криштиану Роналду в Ереван вызвал настоящее сумасшествие среди местных болельщиков. Желающих воочию увидеть португальскую легенду у стадиона имени Вазгена Саркисяна собралось в разы больше, чем способна была вместить арена. Видимо, прониклись магией Криштиану и армянские футболисты - порою они просто наблюдали за ним как зачарованные. Как результат - дубль нестареющего бомбардира и легкая победа фаворита. Дебют Егише Меликяна на посту главного тренера сборной получился не просто плохим - ужасным. Естественно, команда подверглась жесткой критике за излишний пиетет перед заезжими звездами. Единственной правильной реакцией на такой конфуз станет удвоенная, если не утроенная самоотдача в ближайшем матче.

Следующий соперник у армян объективно попроще. Все четыре их предыдущие встречи проходили в упорной борьбе. Ирландцы трижды выигрывали с разницей в один мяч и однажды минимально уступили (0:1 в июне 2022 года). Не должно быть игры в одни ворота и на этот раз.

За последние 10 матчей команда Армении ни разу не сыграла на ноль в обороне. У ирландцев таких игр всего две. Учитывая повышенный настрой хозяев поля, вариант с обменом голами выглядит вполне реалистичным.