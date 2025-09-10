Армения - Ирландия, 9 сентября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

Партнерский проект
Сборная Армении катастрофически стартовала в квалификации чемпионата мира по футболу 2026 года. При всем почтении к Криштиану Роналду и его звездным партнерам, 0:5 дома - это слишком больно. Но у команды Егише Меликяна есть возможность оперативно извиниться перед родной публикой - для этого нужно достойно сыграть с Ирландией. Удастся ли после субботнего потрясения?
Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа F, 2-й тур
Стадион: «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» (Ереван, Армения)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Армения
|1
|0
|3
|4-6
|Ирландия
|3
|0
|1
|6-4
Последние пять матчей сборной Армении:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.09.2025
|Армения
0:5
Португалия
Отбор ЧМ-2026
|09.06.2025
|Черногория
2:2
Армения
Товарищеский матч
|06.06.2025
|Косово
5:2
Армения
Товарищеский матч
|23.03.2025
|Грузия
6:1
Армения
Лига наций
|20.03.2025
|Армения
0:3
Грузия
Лига наций
Последние пять матчей сборной Ирландии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.09.2025
|Ирландия
2:2
Венгрия
Отбор ЧМ-2026
|10.06.2025
|Люксембург
0:0
Ирландия
Товарищеский матч
|06.06.2025
|Ирландия
1:1
Сенегал
Товарищеский матч
|23.03.2025
|Ирландия
2:1
Болгария
Лига наций
|20.03.2025
|Болгария
1:2
Ирландия
Лига наций
Португалия с первого же тура захватила лидерство в группе. У Армении пока ноль забитых мячей и очков и последнее место.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Португалия
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|2. Венгрия
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|3. Ирландия
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|4. Армения
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
Приезд Криштиану Роналду в Ереван вызвал настоящее сумасшествие среди местных болельщиков. Желающих воочию увидеть португальскую легенду у стадиона имени Вазгена Саркисяна собралось в разы больше, чем способна была вместить арена. Видимо, прониклись магией Криштиану и армянские футболисты - порою они просто наблюдали за ним как зачарованные. Как результат - дубль нестареющего бомбардира и легкая победа фаворита. Дебют Егише Меликяна на посту главного тренера сборной получился не просто плохим - ужасным. Естественно, команда подверглась жесткой критике за излишний пиетет перед заезжими звездами. Единственной правильной реакцией на такой конфуз станет удвоенная, если не утроенная самоотдача в ближайшем матче.
Следующий соперник у армян объективно попроще. Все четыре их предыдущие встречи проходили в упорной борьбе. Ирландцы трижды выигрывали с разницей в один мяч и однажды минимально уступили (0:1 в июне 2022 года). Не должно быть игры в одни ворота и на этот раз.
За последние 10 матчей команда Армении ни разу не сыграла на ноль в обороне. У ирландцев таких игр всего две. Учитывая повышенный настрой хозяев поля, вариант с обменом голами выглядит вполне реалистичным.
На территории РФ отбор ЧМ-2026 в максимальном объеме показывает сервис Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|Регистрация в системе букмекера
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Вратари: Генри Авагян («Пюник»), Огньен Чанчаревич («Ноа»), Арсен Бегларян («Алашкерт»).
Защитники: Камо Оганесян («Арарат-Армения»), Степа Мкртчян («Осиек», Хорватия), Эрик Пилоян («Урарту»), Эдгар Григорян («Арарат-Армения»), Георгий Арутюнян («Пушкаш Академия», Венгрия), Наир Тикнизян («Црвена Звезда», Сербия), Сергей Мурадян («Ноа»), Альберт Хачумян («Арарат»).
Полузащитники: Нарек Агасарян («Урарту»), Гор Манвелян («Ноа»), Ваан Бичахчян («Легия», Польша), Эдуард Сперцян («Краснодар», Россия), Артак Дашян («Ноа»), Эдгар Севикян («Ференцварош», Венгрия), Оганес Арутюнян («Ноа»), Даниэль Агбалян («Пюник»), Угочукву Кристиан Иву («Рубин», Россия), Карен Налбандян («Алашкерт»).
Нападающие: Артур Серобян («Арарат-Армения»), Жирайр Шагоян («Арарат-Армения»), Лукас Мануэль Селараян («Атлетико Бельграно», Аргентина), Грант-Леон Ранос («Боруссия» М, Германия), Норберто Бриаско Балекян («Химнасия Ла Плата», Аргентина), Тигран Барсегян («Слован Братислава», Словакия).
Главный тренер: Егише Меликян.
Вратари: Куивин Келлехер («Брентфорд», Англия), Гэвин Базуну («Саутгемптон», Англия), Марк Трэверс («Эвертон», Англия).
Защитники: Мэтт Доэрти («Вулверхэмптон», Англия), Джейк О’Брайен («Эвертон», Англия), Натан Коллинз («Брентфорд»), Англия, Дара О’Ши («Ипсвич Таун», Англия), Джимми Данн (КПР, Англия), Боцман Лавал («Сток Сити», Англия), Лиам Скейлз («Селтик», Шотландия), Райан Мэннинг («Саутгемптон», Англия).
Полузащитники: Джош Каллен («Бернли», Англия), Джейсон Найт («Бристоль Сити», Англия), Джек Тейлор («Ипсвич Таун», Англия), Киллиан Филлипс («Сент-Миррен», Шотландия).
Нападающие: Эван Фергюсон («Рома», Италия), Трой Пэррот («АЗ Алкмар», Нидерланды), Адам Идах («Селтик», Шотландия), Финн Азаз («Мидлсбро», Англия), Сэмми Смодикс («Ипсвич Таун», Англия), Кьедози Огбене («Ипсвич Таун», Англия), Кейси Макатир («Ипсвич Таун», Англия), Майки Джонстон («Вест Бромвич», Англия).
Главный тренер: Хеймир Хадльгримссон.
Ничья во вторник котируется за 3.65, а победа гостей - за 1.80.
Получить до 25 000 рублей от PARI
Аналитики наделили ирландцев статусом фаворита. Согласно их расчетам, вероятность победы гостей составляет около 55%.
Коэффициенты БК оставляют в этом сомнения. В линии PARI тотал больше 2.5 котируется за 2.07.
Коэффициенты БК оставляют в этом сомнения. В линии PARI тотал больше 2.5 котируется за 2.07.
В России отборочные игры чемпионата мира 2026 года показывает онлайн-кинотеатр Okko.