Арсенал - СКА-Хабаровск, 3 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Неудобный соперник для армейцев
Валентин Васильев

«Арсенал» предпоследним в первенстве лишился нуля в графе «поражения». В первом осеннем туре Лиги PARI туляки примут «СКА-Хабаровск». Рассказываем о предматчевых раскладах и коэффициентах легальных букмекеров на игру. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

 «Арсенал» (Тула) 

03.09.2025, Ср

20:00 МСК

 «СКА-Хабаровск» 

П1 - 1.85

Х - 3.20

П2 - 4.30

Турнир: Лига PARI, 8-й тур

Стадион:  «Арсенал» (Тула) 

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
 «Арсенал»102321-15
 «СКА-Хабаровск» 321015-21

Последние пять матчей «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.08.2025«Волга»

2:1

«Арсенал»

Лига PARI

24.08.2025«Чайка»

0:3

«Арсенал»

Лига PARI

16.08.2025«Арсенал»

2:2

«Енисей»

Лига PARI

09.08.2025«Родина»

1:1

«Арсенал»

Лига PARI

03.08.2025«Черноморец»

1:2

«Арсенал»

Лига PARI

Последние пять матчей «СКА-Хабаровск»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.08.2025«СКА-Хабаровск» 

1:1

«КАМАЗ»

Лига PARI

24.08.2025«СКА-Хабаровск» 

1:2

«Спартак» Кс

Лига PARI

17.08.2025«Волга»

1:0

«СКА-Хабаровск» 

Лига PARI

10.08.2025«СКА-Хабаровск» 

1:1

«Чайка»

Лига PARI

03.08.2025«СКА-Хабаровск» 

1:0

«Торпедо»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

После седьмого тура команды соседствуют в таблице: туляки идут седьмыми, хабаровчане - восьмыми. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Урал760114-418
2. Факел76017-318
3. Спартак Кострома751111-616
4. КАМАЗ742113-814
5. Челябинск741211-813
6. Ротор73228-511
7. Арсенал724111-810
8. СКА-Хабаровск72327-79
9. Уфа72237-68
10. Шинник72235-78
11. Енисей72236-98
12. Волга72146-117
13. Родина71428-87
14. Нефтехимик71425-67
15. Чайка71336-116
16. Торпедо71153-114
17. Сокол70433-74
18. Черноморец70255-112

Прогноз на матч

«Арсенал» не сумел пройти вторую половину лета без поражений: в предпоследний день августа туляки достаточно неожиданно уступили «Волге» в Ульяновске. Хабаровские армейцы, кстати, тоже в августе уехали оттуда без очков. После ничьей с «КАМАЗом» безвыигрышная серия команды достигла четырех туров. 

Команда Дмитрия Гунько входит в четверку самых «миролюбивых» участников первенства - целых четыре ничьи за семь матчей. У хозяев в семи из 10 предыдущих игр семь были с забитыми и пропущенными мячами, у гостей - шесть. PARI установила весьма привлекательный коэффициент на этот исход - 2.10.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Прямая трансляция игры запланирована на федеральном канале «Матч ТВ». Посмотреть игру онлайн можно на сайте PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Арсенал»: нет

«СКА-Хабаровск»: нет

Коэффициенты букмекеров

Аналитический отдел легальной букмекерской компании PARI установил коэффициент 1.85 на победу тульской команды. Ничья котируется за 3.20, а победа гостей - за 4.30.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Арсенал» - «СКА-Хабаровск»?

Аналитики считают наиболее вероятным исходом встречи победу хозяев со счетом 1:0. Этот вариант котируется за 6.00.

Матч «Арсенал» - «СКА-Хабаровск» будет результативным?

Судя по коэффициенту на ТБ 2.5 (2.30), много голов от матча ждать не приходится.

Где смотреть бесплатно матч «Арсенал» - «СКА-Хабаровск»?

Бесплатную трансляцию из Тулы проведут «Матч ТВ»  и БК PARI

Где купить билеты на  матч «Арсенал» - «СКА-Хабаровск»?

Билеты на игру доступны онлайн на официальном сайте «Арсенала».

