Арсенал - СКА-Хабаровск, 3 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

«Арсенал» не сумел пройти вторую половину лета без поражений: в предпоследний день августа туляки достаточно неожиданно уступили «Волге» в Ульяновске. Хабаровские армейцы, кстати, тоже в августе уехали оттуда без очков. После ничьей с «КАМАЗом» безвыигрышная серия команды достигла четырех туров.

Команда Дмитрия Гунько входит в четверку самых «миролюбивых» участников первенства - целых четыре ничьи за семь матчей. У хозяев в семи из 10 предыдущих игр семь были с забитыми и пропущенными мячами, у гостей - шесть. PARI установила весьма привлекательный коэффициент на этот исход - 2.10.