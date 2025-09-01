Арсенал - СКА-Хабаровск, 3 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
«Арсенал» предпоследним в первенстве лишился нуля в графе «поражения». В первом осеннем туре Лиги PARI туляки примут «СКА-Хабаровск». Рассказываем о предматчевых раскладах и коэффициентах легальных букмекеров на игру.
Турнир: Лига PARI, 8-й тур
Стадион: «Арсенал» (Тула)
Главный судья: еще не назначен
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Арсенал»
|10
|2
|3
|21-15
|«СКА-Хабаровск»
|3
|2
|10
|15-21
Последние пять матчей «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.08.2025
|«Волга»
2:1
«Арсенал»
Лига PARI
|24.08.2025
|«Чайка»
0:3
«Арсенал»
Лига PARI
|16.08.2025
|«Арсенал»
2:2
«Енисей»
Лига PARI
|09.08.2025
|«Родина»
1:1
«Арсенал»
Лига PARI
|03.08.2025
|«Черноморец»
1:2
«Арсенал»
Лига PARI
Последние пять матчей «СКА-Хабаровск»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.08.2025
|«СКА-Хабаровск»
1:1
«КАМАЗ»
Лига PARI
|24.08.2025
|«СКА-Хабаровск»
1:2
«Спартак» Кс
Лига PARI
|17.08.2025
|«Волга»
1:0
«СКА-Хабаровск»
Лига PARI
|10.08.2025
|«СКА-Хабаровск»
1:1
«Чайка»
Лига PARI
|03.08.2025
|«СКА-Хабаровск»
1:0
«Торпедо»
Лига PARI
После седьмого тура команды соседствуют в таблице: туляки идут седьмыми, хабаровчане - восьмыми.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Урал
|7
|6
|0
|1
|14-4
|18
|2. Факел
|7
|6
|0
|1
|7-3
|18
|3. Спартак Кострома
|7
|5
|1
|1
|11-6
|16
|4. КАМАЗ
|7
|4
|2
|1
|13-8
|14
|5. Челябинск
|7
|4
|1
|2
|11-8
|13
|6. Ротор
|7
|3
|2
|2
|8-5
|11
|7. Арсенал
|7
|2
|4
|1
|11-8
|10
|8. СКА-Хабаровск
|7
|2
|3
|2
|7-7
|9
|9. Уфа
|7
|2
|2
|3
|7-6
|8
|10. Шинник
|7
|2
|2
|3
|5-7
|8
|11. Енисей
|7
|2
|2
|3
|6-9
|8
|12. Волга
|7
|2
|1
|4
|6-11
|7
|13. Родина
|7
|1
|4
|2
|8-8
|7
|14. Нефтехимик
|7
|1
|4
|2
|5-6
|7
|15. Чайка
|7
|1
|3
|3
|6-11
|6
|16. Торпедо
|7
|1
|1
|5
|3-11
|4
|17. Сокол
|7
|0
|4
|3
|3-7
|4
|18. Черноморец
|7
|0
|2
|5
|5-11
|2
«Арсенал» не сумел пройти вторую половину лета без поражений: в предпоследний день августа туляки достаточно неожиданно уступили «Волге» в Ульяновске. Хабаровские армейцы, кстати, тоже в августе уехали оттуда без очков. После ничьей с «КАМАЗом» безвыигрышная серия команды достигла четырех туров.
Команда Дмитрия Гунько входит в четверку самых «миролюбивых» участников первенства - целых четыре ничьи за семь матчей. У хозяев в семи из 10 предыдущих игр семь были с забитыми и пропущенными мячами, у гостей - шесть. PARI установила весьма привлекательный коэффициент на этот исход - 2.10.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
Прямая трансляция игры запланирована на федеральном канале «Матч ТВ». Посмотреть игру онлайн можно на сайте PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Арсенал»: нет
«СКА-Хабаровск»: нет
Аналитический отдел легальной букмекерской компании PARI установил коэффициент 1.85 на победу тульской команды. Ничья котируется за 3.20, а победа гостей - за 4.30.
Получить до 25 000 рублей от PARI
Аналитики считают наиболее вероятным исходом встречи победу хозяев со счетом 1:0. Этот вариант котируется за 6.00.
Судя по коэффициенту на ТБ 2.5 (2.30), много голов от матча ждать не приходится.
Бесплатную трансляцию из Тулы проведут «Матч ТВ» и БК PARI.
Билеты на игру доступны онлайн на официальном сайте «Арсенала».