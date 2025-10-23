Том Аспиналл — Сирил Ган, 25 октября: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

Громкий поединок в тяжелом весе между британцем Томом Аспиналлом и представителем Франции Сирилом Ганом возглавит главный кард турнира UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ). Действующий чемпион собирается успешно провести первую защиту титула. Чем ответит соперник?
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ МАРАФОН
Аспиналл
Ган
Великобритания
Страна
Франция
32
Возраст
35
18
Бои
15
15 (12/ 3/ 0)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
13 (6 / 3 / 4)
3 (1/ 1 / 1)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
2 (1 / 0 / 1)
196
Рост (см)
196
198
Размах рук (см)
206
112
Размах ног (см)
107
Англичанин является представителем нового поколения тяжеловесов, которое быстро перемещается по октагону и наносит много акцентированных ударов с прицелом на нокаут. Аспиналл дебютировал в UFC в июле 2020 года, победив нокаутом американца Джейка Коллье в первом раунде. Первый поединок Тома в промоушене получил самые высокие оценки от экспертов и был признан выступлением вечера.
Аспиналл долгое время удерживал статус временного чемпиона дивизиона, заполучив главный титул без боя из-за завершения карьеры Джона Джонса. Однако даже в случае их поединка многие все равно отдавали предпочтение именно английскому бойцу.
Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя
Француз не сразу выбрал смешанные единоборства своим основным занятием в юношеском возрасте. Изначально он уделял внимание командным видам спорта – футболу и баскетболу. В дальнейшем Ган заинтересовался боевыми дисциплинами и начал посещать секции тайского бокса. Его карьера в ММА началась в 2018 году, когда он завоевал титул чемпиона TKO. Дебют в UFC состоялся спустя год. В главном промоушене планеты он одержал семь побед кряду и вышел на титул против камерунца Фрэнсиса Нганну, в котором потерпел неудачу. В марте 2023-го француз вновь упустил шанс завоевать титул, поскольку на его пути встал легендарный Джон Джонс. В своем последнем выступлении Ган одолел россиянина Александра Волкова судейским решением.
Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона
Аспиналл является безоговорочным фаворитом титульного противостояния. Единственное, что может сыграть не в его пользу — это вынужденный длительный простой из-за ожидания поединка с Джоном Джонсом. Если убрать за скобки активность англичанина, то Гану почти нечего противопоставить оппоненту. Аспиналл — лидер UFC по наименьшему среднему времени нахождения в октагоне, поскольку завершил почти все бои в ходе первой пятиминутки. Исключением стал поединок с представителем Беларуси Андреем Орловским, который был задушен в начале второго раунда.
Считаем, что нокаутирующая мощь и отличное передвижение по октагону англичанина станет непреодолимым препятствием для Гана в предстоящем бою. Ожидаем доминирующее выступление Аспиналла и его быструю победу.
Номерной турнир UFC 321 состоится в Абу-Даби (ОАЭ) на стадионе «Этихад Арена». Основные бои начнутся в 21:00 по московскому времени. Аспиналл и Ган выйдут в октагон ориентировочно в 23:30 мск.
Основным вещателем турнира является специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке). Кроме того, доступ к соревнованиям обеспечат легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный спортивный телеканал «Матч ТВ» проведет прямой эфир главного карда.
Основной кард
Прелимы