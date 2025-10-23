Том Аспиналл — Сирил Ган, 25 октября: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

Англичанин является представителем нового поколения тяжеловесов, которое быстро перемещается по октагону и наносит много акцентированных ударов с прицелом на нокаут. Аспиналл дебютировал в UFC в июле 2020 года, победив нокаутом американца Джейка Коллье в первом раунде. Первый поединок Тома в промоушене получил самые высокие оценки от экспертов и был признан выступлением вечера.

Аспиналл долгое время удерживал статус временного чемпиона дивизиона, заполучив главный титул без боя из-за завершения карьеры Джона Джонса. Однако даже в случае их поединка многие все равно отдавали предпочтение именно английскому бойцу.