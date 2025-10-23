Ведомости
Том Аспиналл — Сирил Ган, 25 октября: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

Британец выйдет в октагон впервые с лета прошлого года
Руслан Ипполитов

Громкий поединок в тяжелом весе между британцем Томом Аспиналлом и представителем Франции Сирилом Ганом возглавит главный кард турнира UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ). Действующий чемпион собирается успешно провести первую защиту титула. Чем ответит соперник?

Статистика

Свернуть

Аспиналл

 

Ган

Великобритания

Страна

Франция

32

Возраст

35

18

Бои

15

15 (12/ 3/ 0)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

13 (6 / 3 / 4)

3 (1/ 1 / 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

2 (1 / 0 / 1)

196

Рост (см)

196

198

Размах рук (см)

206

112

Размах ног (см)

107

Том Аспиналл

Свернуть

Англичанин является представителем нового поколения тяжеловесов, которое быстро перемещается по октагону и наносит много акцентированных ударов с прицелом на нокаут. Аспиналл дебютировал в UFC в июле 2020 года, победив нокаутом американца Джейка Коллье в первом раунде. Первый поединок Тома в промоушене получил самые высокие оценки от экспертов и был признан выступлением вечера. 

Аспиналл долгое время удерживал статус временного чемпиона дивизиона, заполучив главный титул без боя из-за завершения карьеры Джона Джонса. Однако даже в случае их поединка многие все равно отдавали предпочтение именно английскому бойцу.

Сирил Ган

Свернуть

Француз не сразу выбрал смешанные единоборства своим основным занятием в юношеском возрасте. Изначально он уделял внимание командным видам спорта – футболу и баскетболу. В дальнейшем Ган заинтересовался боевыми дисциплинами и начал посещать секции тайского бокса. Его карьера в ММА началась в 2018 году, когда он завоевал титул чемпиона TKO. Дебют в UFC состоялся спустя год. В главном промоушене планеты он одержал семь побед кряду и вышел на титул против камерунца Фрэнсиса Нганну, в котором потерпел неудачу. В марте 2023-го француз вновь упустил шанс завоевать титул, поскольку на его пути встал легендарный Джон Джонс. В своем последнем выступлении Ган одолел россиянина Александра Волкова судейским решением.

Аспиналл является безоговорочным фаворитом титульного противостояния. Единственное, что может сыграть не в его пользу — это вынужденный длительный простой из-за ожидания поединка с Джоном Джонсом. Если убрать за скобки активность англичанина, то Гану почти нечего противопоставить оппоненту. Аспиналл — лидер UFC по наименьшему среднему времени нахождения в октагоне, поскольку завершил почти все бои в ходе первой пятиминутки. Исключением стал поединок с представителем Беларуси Андреем Орловским, который был задушен в начале второго раунда.

Считаем, что нокаутирующая мощь и отличное передвижение по октагону англичанина станет непреодолимым препятствием для Гана в предстоящем бою. Ожидаем доминирующее выступление Аспиналла и его быструю победу.

Номерной турнир UFC 321 состоится в Абу-Даби (ОАЭ) на стадионе «Этихад Арена». Основные бои начнутся в 21:00 по московскому времени. Аспиналл и Ган выйдут в октагон ориентировочно в 23:30 мск.

Основным вещателем турнира является специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке). Кроме того, доступ к соревнованиям обеспечат легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный спортивный телеканал «Матч ТВ» проведет прямой эфир главного карда.

Основной кард

Прелимы

  • Икрам Алискеров (Россия) — Пак Чун Ен (Южная Корея). Средний вес;
  • Людовит Клайн (Словакия) — Матеуш Ребецки (Польша). Легкий вес;
  • Абдул-Карим Аль-Селвади (США) — Матеуш Камильо (Бразилия). Легкий вес;
  • Натаниэль Вуд (Англия) — Хозе Мигель Дельгадо (Коста-Рика). Полулегкий вес;
  • Хамди Абделвахаб (Египет) — Крис Барнетт (США). Тяжелый вес;
  • Азат Максум (Казахстан) — Митч Рапосо (США). Наилегчайший вес;
  • Жаклин Аморим (Бразилия) — Мизуки Инуэ (Япония). Женский минимальный вес.

