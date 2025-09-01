Виктория Азаренко — Анастасия Павлюченкова, 27 августа: прогноз на матч US Open

Павлюченкова вновь доказала, что классно подводит себя к турнирам Большого шлема. В первом круге US Open даже на фоне серии поражений она в упорнейшем матче одержала волевую победу над сеяной Ястремской. Однако такая игра, безусловно, забрала много физических и эмоциональных ресурсов, что тоже стоит учитывать.

У Азаренко старт получился несколько легче, хотя ей пришлось повозиться с гораздо менее статусной соперницей. Пока трудно предположить, способна ли белоруска пережить очередную спортивную молодость. Матч против Павлюченковой как раз многое прояснит.

Преимущество по личным встречам на стороне белоруски, но на данный момент россиянка всё же выглядит надежнее. Так что ждем от двух опытнейших теннисисток довольно напряженную борьбу. Рискнем предположить, что уже в первом сете они проведут на корте не менее десяти геймов.