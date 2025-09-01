Виктория Азаренко — Анастасия Павлюченкова, 27 августа: прогноз на матч US Open

Партнерский проект
В среду, 27 августа, во втором круге Открытого чемпионата США по теннису встретятся белоруска Виктория Азаренко и россиянка Анастасия Павлюченкова. Кто из опытных спортсменок продолжит борьбу на последнем турнире Большого шлема в сезоне?
Дата / Время: 27.08.2025, 18:00 по московскому времени
Арена: Национальный теннисный центр, Корт №17 (Нью-Йорк, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Виктория Азаренко (36 лет, 132-я ракетка мира)
Анастасия Павлюченкова (34 года, 45-я ракетка мира)
Победительница этого матча встретится в третьем круге с сильнейшей из пары Джессика Пегула (США, 4) — Анна Блинкова (Россия)
Бывшая первая ракетка мира, чемпионка Олимпиады-2012 в смешанной паре и бронзовая медалистка в личном турнире. Победительница 21 турнира уровня WTA в одиночном разряде, в том числе 19 хардовых, включая два Australian Open (2012 и 2013). В нынешнем сезоне на Australian Open и Уимблдоне вылетела в первом круге, на «Ролан Гаррос» — во втором. Всего в 2025 году одержала 10 побед при 11 поражениях. На US Open лучший результат показала в 2012-м, 2013-м и 2020-м, когда доходила до финала. В прошлом сезоне вылетела в третьем круге.
Олимпийская чемпионка Токио-2020 в паре с Андреем Рублевым, бывшая 11-я ракетка мира. Победительница 12 турниров WTA в одиночном разряде, в том числе девяти хардовых. В нынешнем сезоне дошла до полуфинала на траве в Истбурне. На Australian Open и Уимблдоне пробилась в четвертьфинал, на «Ролан Гаррос» вылетела в первом круге. Всего в 2025 году одержала 14 побед при 12 поражениях. На US Open лучший результат показала в 2011-м, когда дошла до четвертьфинала. В прошлом сезоне вылетела в третьем круге.
Спортсменки провели девять официальных очных матчей. Павлюченкова по разу выиграла на грунте и харде. Азаренко одержала пять побед на харде и две на грунте.
Букмекеры считают россиянку фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,68 на её победу и 2,18 на успех белоруски.
Два из трех последних очных матчей спортсменок продлились минимум 21 гейм. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,77 на ТБ (21,5) и 2,03 на ТМ (21,5).
Павлюченкова вновь доказала, что классно подводит себя к турнирам Большого шлема. В первом круге US Open даже на фоне серии поражений она в упорнейшем матче одержала волевую победу над сеяной Ястремской. Однако такая игра, безусловно, забрала много физических и эмоциональных ресурсов, что тоже стоит учитывать.
У Азаренко старт получился несколько легче, хотя ей пришлось повозиться с гораздо менее статусной соперницей. Пока трудно предположить, способна ли белоруска пережить очередную спортивную молодость. Матч против Павлюченковой как раз многое прояснит.
Преимущество по личным встречам на стороне белоруски, но на данный момент россиянка всё же выглядит надежнее. Так что ждем от двух опытнейших теннисисток довольно напряженную борьбу. Рискнем предположить, что уже в первом сете они проведут на корте не менее десяти геймов.