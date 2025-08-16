Балтика - Локомотив, 16 августа: где смотреть матч Кубка России по футболу, прогноз, составы

В среду команды соперничали в Черкизово. Голы Батракова (с пенальти) и Руденко обеспечили хозяевам непростую, но все же сухую победу. Но нужно понимать, что у этой «Балтики», в отличие от команды Игнашевича, в приоритете все-таки чемпионат. Невыход из группы в Кубке Талалаева вряд ли сильно огорчит. В субботу у «Балтики» и состав, и настрой будет несколько иными, чем в столице. Хозяева приложат все силы, чтобы сохранить почетный ноль в графе поражений, а калининградская публика им в этом по мере сил поможет. Очень тяжелый выезд для «Локо»!

Обе команды нечасто играют на ноль в обороне: по три матча из последних 10. У «Балтики» на этом отрезке было шесть матчей с обменом голами, у «Локо» - семь. Есть надежда, что и в субботу в атаке преуспеют и те, и другие. И оба нуля на табло не доживут до финального свистка.