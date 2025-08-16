Ведомости
Спорт

14 августа 7:13

Балтика - Локомотив, 16 августа: где смотреть матч Кубка России по футболу, прогноз, составы

Вторая подряд встреча команд
Валентин Васильев

Посреди недели «Локомотив» с «Балтикой» выясняли отношения в FONBET Кубке России, а в субботу продолжат это делать в чемпионате страны. В Москве выиграли железнодорожники - как будет в Калининграде? Анализируем актуальные тренды и котировки букмекеров перед стартовым матчей пятого тура РПЛ.

Команда 1Время началаКоманда 2
«Балтика» (Калининград) 16.08.2025, Сб 
15:00 МСК		«Локомотив» (Москва)
П1 – 2.75Х – 3.25П2 – 2.60

Турнир: чемпионат России по футболу, 5-й тур

Стадион: «Ростех Арена»  (Калининград, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

История матчей

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Балтика»151014-31
«Локомотив»105131-14

Последние пять матчей «Балтики»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.08.2025«Локомотив»

2:0

«Балтика»

FONBET Кубок России

09.08.2025«Крылья Советов»

1:1

«Балтика»

РПЛ

03.08.2025«Балтика»

3:2

«Оренбург»

РПЛ

29.07.2025«Акрон»

2:1

«Балтика»

FONBET Кубок России

26.07.2025«Спартак»

0:3

«Балтика»

РПЛ

Последние пять матчей «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.08.2025«Локомотив»

2:0

«Балтика»

FONBET Кубок России

09.08.2025«Локомотив»

4:2

«Спартак»

РПЛ

02.08.2025«Пари НН»

2:3

«Локомотив»

РПЛ

30.07.2025ЦСКА

2:1

«Локомотив»

FONBET Кубок России

26.07.2025«Краснодар»

1:2

«Локомотив»

РПЛ

Последние пять матчей «Балтики» и «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.08.2025«Локомотив»

2:0

«Балтика»

FONBET Кубок России

06.07.2024«Локомотив»

4:1

«Балтика»

Товарищеский матч

25.05.2024«Балтика»

1:3

«Локомотив»

РПЛ

14.03.2024«Локомотив»

1:1, пен. 6:7

«Балтика»

FONBET Кубок России

28.11.2023«Балтика»

2:2

«Локомотив»

FONBET Кубок России

Место в турнирной таблице

Перед очной встречей «Балтика» отстает от «Локо» на четыре очка и столько же позиций в таблице.

КлубИВНПМячиОчки
1. Локомотив440012-512
2. Краснодар43016-29
3. Крылья Советов42208-38
4. ЦСКА42208-38
5. Балтика42208-48
6. Рубин42117-87
7. Акрон41307-36
8. Зенит41215-55
9. Динамо Махачкала41213-35
10. Динамо Москва41213-35
11. Спартак41124-84
12. Ахмат41032-53
13. Ростов41033-73
14. Оренбург40223-52
15. Сочи40132-101
16. Пари НН40042-90

Прогноз на матч

В среду команды соперничали в Черкизово. Голы Батракова (с пенальти) и Руденко обеспечили хозяевам непростую, но все же сухую победу. Но нужно понимать, что у этой «Балтики», в отличие от команды Игнашевича, в приоритете все-таки чемпионат. Невыход из группы в Кубке Талалаева вряд ли сильно огорчит. В субботу у «Балтики» и состав, и настрой будет несколько иными, чем в столице. Хозяева приложат все силы, чтобы сохранить почетный ноль в графе поражений, а калининградская публика им в этом по мере сил поможет. Очень тяжелый выезд для «Локо»!

Обе команды нечасто играют на ноль в обороне: по три матча из последних 10. У «Балтики» на этом отрезке было шесть матчей с обменом голами, у «Локо» - семь. Есть надежда, что и в субботу в атаке преуспеют и те, и другие. И оба нуля на табло не доживут до финального свистка.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита


Трансляции

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 299 рублей)
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Sports.ruТекстовая-
«Чемпионат»Текстовая 

Составы команд

Потери

«Балтика»: нет

«Локомотив»: Воробьев (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Балтика» - «Локомотив»:

Позиция«Балтика»«Локомотив»Позиция
Вратарь67. Бориско1. МитрюшкинВратарь
Защитник16. Андраде24. НенаховЗащитник
Защитник2. Варатынов23. МонтесЗащитник
Защитник4. Гассама85. МорозовЗащитник
Полузащитник10. Петров77. СамошниковПолузащитник
Полузащитник8. Мендель6. БариновПолузащитник
Полузащитник23. Бевеев 93. КарпукасПолузащитник
Полузащитник17. Саусь83. БатраковПолузащитник
Полузащитник73. Петров9. ПиняевПолузащитник
Полузащитник22. Титков7. БакаевПолузащитник
Нападающий91. Хиль27. КомличенкоНападающий
Главный тренерАндрей ТалалаевМихаил ГалактионовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитики FONBET установили близкие коэффициенты на победу обеих команд - 2.75 еа хозяев и 2.60 - на гостей. В случае ничьей букмекер умножит номинал пари на 3.25.

💰 Получить фрибет 15 000 рублей от FONBET

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Балтика» - «Локомотив»?

Вероятность результативной ничьей со счетом 1:1 аналитики оценили коэффициентом 7.00. Ниже котировок на этом маркете нет.

Игра будет результативной?

Котировки на тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 установлены почти на одном уровне - соответственно, 1.95 и 1.85. Это значит, что даже эксперты затрудняются предугадать характер встречи.

Где смотреть бесплатно матч «Балтика» - «Локомотив»?

Беттинговый партнер РПЛ транслирует все игры чемпионата на своих платформах.

Где купить билеты на матч «Балтика» - «Локомотив»?

Билеты на игру уже доступны на официальном сайте калининградского клуба. Цены колеблются от 400 до 4 000 рублей. 

