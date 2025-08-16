Балтика - Локомотив, 16 августа: где смотреть матч Кубка России по футболу, прогноз, составы

Партнерский проект
Посреди недели «Локомотив» с «Балтикой» выясняли отношения в FONBET Кубке России, а в субботу продолжат это делать в чемпионате страны. В Москве выиграли железнодорожники - как будет в Калининграде? Анализируем актуальные тренды и котировки букмекеров перед стартовым матчей пятого тура РПЛ.
Турнир: чемпионат России по футболу, 5-й тур
Стадион: «Ростех Арена» (Калининград, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Балтика»
|1
|5
|10
|14-31
|«Локомотив»
|10
|5
|1
|31-14
Последние пять матчей «Балтики»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.08.2025
|«Локомотив»
2:0
«Балтика»
FONBET Кубок России
|09.08.2025
|«Крылья Советов»
1:1
«Балтика»
РПЛ
|03.08.2025
|«Балтика»
3:2
«Оренбург»
РПЛ
|29.07.2025
|«Акрон»
2:1
«Балтика»
FONBET Кубок России
|26.07.2025
|«Спартак»
0:3
«Балтика»
РПЛ
Последние пять матчей «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.08.2025
|«Локомотив»
2:0
«Балтика»
FONBET Кубок России
|09.08.2025
|«Локомотив»
4:2
«Спартак»
РПЛ
|02.08.2025
|«Пари НН»
2:3
«Локомотив»
РПЛ
|30.07.2025
|ЦСКА
2:1
«Локомотив»
FONBET Кубок России
|26.07.2025
|«Краснодар»
1:2
«Локомотив»
РПЛ
Последние пять матчей «Балтики» и «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.08.2025
|«Локомотив»
2:0
«Балтика»
FONBET Кубок России
|06.07.2024
|«Локомотив»
4:1
«Балтика»
Товарищеский матч
|25.05.2024
|«Балтика»
1:3
«Локомотив»
РПЛ
|14.03.2024
|«Локомотив»
1:1, пен. 6:7
«Балтика»
FONBET Кубок России
|28.11.2023
|«Балтика»
2:2
«Локомотив»
FONBET Кубок России
Перед очной встречей «Балтика» отстает от «Локо» на четыре очка и столько же позиций в таблице.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Локомотив
|4
|4
|0
|0
|12-5
|12
|2. Краснодар
|4
|3
|0
|1
|6-2
|9
|3. Крылья Советов
|4
|2
|2
|0
|8-3
|8
|4. ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|8-3
|8
|5. Балтика
|4
|2
|2
|0
|8-4
|8
|6. Рубин
|4
|2
|1
|1
|7-8
|7
|7. Акрон
|4
|1
|3
|0
|7-3
|6
|8. Зенит
|4
|1
|2
|1
|5-5
|5
|9. Динамо Махачкала
|4
|1
|2
|1
|3-3
|5
|10. Динамо Москва
|4
|1
|2
|1
|3-3
|5
|11. Спартак
|4
|1
|1
|2
|4-8
|4
|12. Ахмат
|4
|1
|0
|3
|2-5
|3
|13. Ростов
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|14. Оренбург
|4
|0
|2
|2
|3-5
|2
|15. Сочи
|4
|0
|1
|3
|2-10
|1
|16. Пари НН
|4
|0
|0
|4
|2-9
|0
В среду команды соперничали в Черкизово. Голы Батракова (с пенальти) и Руденко обеспечили хозяевам непростую, но все же сухую победу. Но нужно понимать, что у этой «Балтики», в отличие от команды Игнашевича, в приоритете все-таки чемпионат. Невыход из группы в Кубке Талалаева вряд ли сильно огорчит. В субботу у «Балтики» и состав, и настрой будет несколько иными, чем в столице. Хозяева приложат все силы, чтобы сохранить почетный ноль в графе поражений, а калининградская публика им в этом по мере сил поможет. Очень тяжелый выезд для «Локо»!
Обе команды нечасто играют на ноль в обороне: по три матча из последних 10. У «Балтики» на этом отрезке было шесть матчей с обменом голами, у «Локо» - семь. Есть надежда, что и в субботу в атаке преуспеют и те, и другие. И оба нуля на табло не доживут до финального свистка.
В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 299 рублей)
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|Sports.ru
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
Потери
«Балтика»: нет
«Локомотив»: Воробьев (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Балтика» - «Локомотив»:
|Позиция
|«Балтика»
|«Локомотив»
|Позиция
|Вратарь
|67. Бориско
|1. Митрюшкин
|Вратарь
|Защитник
|16. Андраде
|24. Ненахов
|Защитник
|Защитник
|2. Варатынов
|23. Монтес
|Защитник
|Защитник
|4. Гассама
|85. Морозов
|Защитник
|Полузащитник
|10. Петров
|77. Самошников
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Мендель
|6. Баринов
|Полузащитник
|Полузащитник
|23. Бевеев
|93. Карпукас
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Саусь
|83. Батраков
|Полузащитник
|Полузащитник
|73. Петров
|9. Пиняев
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Титков
|7. Бакаев
|Полузащитник
|Нападающий
|91. Хиль
|27. Комличенко
|Нападающий
|Главный тренер
|Андрей Талалаев
|Михаил Галактионов
|Главный тренер
Аналитики FONBET установили близкие коэффициенты на победу обеих команд - 2.75 еа хозяев и 2.60 - на гостей. В случае ничьей букмекер умножит номинал пари на 3.25.
Вероятность результативной ничьей со счетом 1:1 аналитики оценили коэффициентом 7.00. Ниже котировок на этом маркете нет.
Котировки на тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 установлены почти на одном уровне - соответственно, 1.95 и 1.85. Это значит, что даже эксперты затрудняются предугадать характер встречи.
Беттинговый партнер РПЛ транслирует все игры чемпионата на своих платформах.
Билеты на игру уже доступны на официальном сайте калининградского клуба. Цены колеблются от 400 до 4 000 рублей.