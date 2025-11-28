Балтика — Спартак, 29 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Пожалуй, самый интригующий матч предпоследнего тура чемпионата страны по футболу грядет в Калининграде. В гости к команде-сенсации года едет разыгравшийся «Спартака». Упорные слухи о возможном «трансфере» Андрея Талалаева из «Балтики» в «народную команду» дополнительно подогревают страсти вокруг противостояния. Рассмотрим субботнюю игру сквозь призму статистики и котировок крупнейших букмекеров.
Турнир: чемпионат России по футболу, 17-й тур
Стадион: «Ростех Арена» (Калининград, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Балтика»
|3
|3
|5
|11-16
|«Спартак»
|5
|3
|3
|16-11
Последние пять матчей «Балтики»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.11.2025
|«Торпедо»
0:2
«Балтика»
FONBET Кубок России
|22.10.2025
|«Оренбург»
0:0
«Балтика»
РПЛ
|09.11.2025
|«Балтика»
1:1
«Краснодар»
РПЛ
|02.11.2025
|«Балтика»
2:0
«Ахмат»
РПЛ
|26.10.2025
|«Пари НН»
0:0
«Балтика»
РПЛ
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.11.2025
|«Локомотив»
2:3
«Спартак»
FONBET Кубок России
|22.11.2025
|«Спартак»
1:0
ЦСКА
РПЛ
|09.11.2025
|«Ахмат»
1:2
«Спартак»
РПЛ
|06.11.2025
|«Спартак»
3:1
«Локомотив»
FONBET Кубок России
|02.11.2025
|«Краснодар»
2:1
«Спартак»
РПЛ
После 16 туров «Спартак» на одно очко и одну же позицию отстает от «Балтики» в таблице РПЛ.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|16
|10
|4
|2
|29-10
|34
|2. ЦСКА
|16
|10
|3
|3
|26-14
|33
|3. Зенит
|16
|9
|6
|1
|31-12
|33
|4. Локомотив
|16
|8
|7
|1
|32-20
|31
|5. Балтика
|16
|7
|8
|1
|21-7
|29
|6. Спартак
|16
|8
|4
|4
|25-21
|28
|7. Рубин
|16
|6
|5
|5
|16-19
|23
|8. Акрон
|16
|5
|6
|5
|21-22
|21
|9. Динамо Москва
|16
|5
|5
|6
|25-23
|20
|10. Ростов
|16
|4
|6
|6
|12-17
|18
|11. Крылья Советов
|16
|4
|5
|7
|20-26
|17
|12. Ахмат
|16
|4
|4
|8
|19-24
|16
|13. Динамо Махачкала
|16
|3
|5
|8
|8-20
|14
|14. Оренбург
|16
|2
|6
|8
|17-26
|12
|15. Сочи
|16
|2
|2
|12
|14-37
|8
|16. Пари НН
|16
|2
|2
|12
|9-27
|8
Свою первую сенсационную победу в этом сезоне чемпион Лиги PARI одержал не над кем иным, как над «Спартаком». Неожиданный разгром красно-белых на их территории со счетом 3:0 как будто задал тональность всему выступлению «Балтики» в первом круге РПЛ. Под конец года вчерашний представитель ФНЛ немного затормозил - видимо, элементарно утомился от энергозатратного футбола Андрея Талалаева и необходимости бороться на двух турнирных направлениях. В любом случае на этого соперника балтийцы изыщут внутренние резервы, чтобы доказать неслучайность июльской победы.
Для самого Талалаева это тоже игра повышенной принципиальности. Во-первых, именно в этом клубе он начинал свою тренерскую практику ассистентом-переводчиком Невио Скалы. Но главное, что слухи уже не одну неделю отправляют Андрея Викторовича на постоянную работу в Тушино. Естественно, он настроен доказать всем и вся, что достоин карьерного повышения. Все-таки экономические возможности «Спартака» и «Балтики» несопоставимы.
Самое пристальное внимание приковано и к фигуре спартаковского тренера. Еще вчера малоизвестный Вадим Романов так лихо начал работу в качестве исполняющего обязанности, что в спартаковских кругах заговорили о необходимости его полноценного утверждения в должности. Два дерби - в чемпионате с ЦСКА, в Кубке с «Локомотивом» - две победы! Для него лично крайне важно не уступить в субботу конкретно Талалаеву. Наверняка Романов подберет нужные слова для своих футболистов.
В матчах «Балтики» нечасто бывают «верховые» результаты и еще реже - обмен голами. Но красно-белые сейчас на подъеме, атака команды производит впечатление. Поэтому наш выбор на субботний вечер - обе забьют в FONBET за 2.02.
В прямом эфире игру в Калининграде покажет «Матч ТВ». Также игру можно посмотреть ресурсах официального букмекера лиги.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция, HD
|Регистрация в системе букмекера
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Балтика»: М. Петров, Уткин (оба - травмы)
«Спартак»: Бабич (травма), Угальде (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Балтика» - «Ахмат»:
|Позиция
|«Балтика»
|«Спартак»
|Позиция
|Вратарь
|67. Бориско
|98. Максименко
|Вратарь
|Защитник
|2. Варатынов
|97. Денисов
|Защитник
|Защитник
|16. Андраде
|68. Литвинов
|Защитник
|Защитник
|25. Филин
|3. Ву
|Защитник
|Полузащитник
|17. Саусь
|2. Рябчук
|Защитник
|Полузащитник
|23. Бевеев
|83. Фернандеш
|Полузащитник
|Полузащитник
|26. Беликов
|18. Умяров
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Мурид
|5. Барко
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. И. Петров
|7. Солари
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Титков
|10. Маркиньос
|Полузащитник
|Нападающий
|91. Хиль
|11. Гарсия
|Нападающий
|Главный тренер
|Андрей Талалаев
|Вадим Романов
|И. о. главного тренера
Аналитики FONBET установили высокие коэффициенты на все основные исходы бигмаркета. Победа хозяев котируется за 3.20, гостей - за 2.35, а ничья - за 3.25.
Редкий случай: в линии на точный аналитики присвоили одинаковый коэффициент сразу трем вариантам - 0:0, 1:1 и 0:1.
Судя по коэффициенту на тотал больше 2.5 (2.40), эксперты не ждут искрометного голевого представления в уже зимнем Калининграде.
Следить за игрой в Калининграде без оплаты можно на «Матч ТВ».
Билеты на матч еще есть на официальном сайте «Балтики». Минимальная стоимость составляет всего 300 рублей.