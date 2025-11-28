Балтика — Спартак, 29 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Свою первую сенсационную победу в этом сезоне чемпион Лиги PARI одержал не над кем иным, как над «Спартаком». Неожиданный разгром красно-белых на их территории со счетом 3:0 как будто задал тональность всему выступлению «Балтики» в первом круге РПЛ. Под конец года вчерашний представитель ФНЛ немного затормозил - видимо, элементарно утомился от энергозатратного футбола Андрея Талалаева и необходимости бороться на двух турнирных направлениях. В любом случае на этого соперника балтийцы изыщут внутренние резервы, чтобы доказать неслучайность июльской победы.

Для самого Талалаева это тоже игра повышенной принципиальности. Во-первых, именно в этом клубе он начинал свою тренерскую практику ассистентом-переводчиком Невио Скалы. Но главное, что слухи уже не одну неделю отправляют Андрея Викторовича на постоянную работу в Тушино. Естественно, он настроен доказать всем и вся, что достоин карьерного повышения. Все-таки экономические возможности «Спартака» и «Балтики» несопоставимы.

Самое пристальное внимание приковано и к фигуре спартаковского тренера. Еще вчера малоизвестный Вадим Романов так лихо начал работу в качестве исполняющего обязанности, что в спартаковских кругах заговорили о необходимости его полноценного утверждения в должности. Два дерби - в чемпионате с ЦСКА, в Кубке с «Локомотивом» - две победы! Для него лично крайне важно не уступить в субботу конкретно Талалаеву. Наверняка Романов подберет нужные слова для своих футболистов.

В матчах «Балтики» нечасто бывают «верховые» результаты и еще реже - обмен голами. Но красно-белые сейчас на подъеме, атака команды производит впечатление. Поэтому наш выбор на субботний вечер - обе забьют в FONBET за 2.02.