Балтика — Спартак, 29 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Талалаеву Романов тоже не уступит?
Валентин Васильев

Пожалуй, самый интригующий матч предпоследнего тура чемпионата страны по футболу грядет в Калининграде. В гости к команде-сенсации года едет разыгравшийся «Спартака». Упорные слухи о возможном «трансфере» Андрея Талалаева из «Балтики» в «народную команду» дополнительно подогревают страсти вокруг противостояния. Рассмотрим субботнюю игру  сквозь призму статистики и котировок крупнейших букмекеров. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Балтика» (Калининград)

09.11.2025, Вс

19:30 МСК

«Спартак» (Москва) 

П1 - 3.20

Х - 3.25

П2 - 2.35

Турнир: чемпионат России по футболу, 17-й тур

Стадион: «Ростех Арена» (Калининград, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Балтика»33511-16
«Спартак»53316-11

Последние пять матчей «Балтики»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.11.2025«Торпедо»

0:2

«Балтика»

FONBET Кубок России

22.10.2025«Оренбург»

0:0

«Балтика»

РПЛ

09.11.2025«Балтика»

1:1

«Краснодар»

РПЛ

02.11.2025«Балтика»

2:0

«Ахмат»

РПЛ

26.10.2025«Пари НН»

0:0

«Балтика»

РПЛ

Последние пять матчей «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.11.2025«Локомотив»

2:3

«Спартак»

FONBET Кубок России

22.11.2025«Спартак»

1:0

ЦСКА

РПЛ

09.11.2025«Ахмат»

1:2

«Спартак»

РПЛ

06.11.2025«Спартак»

3:1

«Локомотив»

FONBET Кубок России

02.11.2025«Краснодар»

2:1

«Спартак»

РПЛ

Место в таблице

После 16 туров «Спартак» на одно очко и одну же позицию отстает от «Балтики» в таблице РПЛ.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар16104229-1034
2. ЦСКА16103326-1433
3. Зенит1696131-1233
4. Локомотив1687132-2031
5. Балтика1678121-729
6. Спартак1684425-2128
7. Рубин1665516-1923
8. Акрон1656521-2221
9. Динамо Москва1655625-2320
10. Ростов1646612-1718
11. Крылья Советов1645720-2617
12. Ахмат1644819-2416
13. Динамо Махачкала163588-2014
14. Оренбург1626817-2612
15. Сочи16221214-378
16. Пари НН1622129-278

Прогноз на матч

Свою первую сенсационную победу в этом сезоне чемпион Лиги PARI одержал не над кем иным, как над «Спартаком». Неожиданный разгром красно-белых на их территории со счетом 3:0 как будто задал тональность всему выступлению «Балтики» в первом круге РПЛ. Под конец года вчерашний представитель ФНЛ немного затормозил - видимо, элементарно утомился от энергозатратного футбола Андрея Талалаева и необходимости бороться на двух турнирных направлениях. В любом случае на этого соперника балтийцы изыщут внутренние резервы, чтобы доказать неслучайность июльской победы. 

Для самого Талалаева это тоже игра повышенной принципиальности. Во-первых, именно в этом клубе он начинал свою тренерскую практику ассистентом-переводчиком Невио Скалы. Но главное, что слухи уже не одну неделю отправляют Андрея Викторовича на постоянную работу в Тушино. Естественно, он настроен доказать всем и вся, что достоин карьерного повышения. Все-таки экономические возможности «Спартака» и «Балтики» несопоставимы. 

Самое пристальное внимание приковано и к фигуре спартаковского тренера. Еще вчера малоизвестный Вадим Романов так лихо начал работу в качестве исполняющего обязанности, что в спартаковских кругах заговорили о необходимости его полноценного утверждения в должности. Два дерби - в чемпионате с ЦСКА, в Кубке с «Локомотивом» - две победы! Для него лично крайне важно не уступить в субботу конкретно Талалаеву. Наверняка Романов подберет нужные слова для своих футболистов.

В матчах «Балтики» нечасто бывают «верховые» результаты и еще реже - обмен голами. Но красно-белые сейчас на подъеме, атака команды производит впечатление. Поэтому наш выбор на субботний вечер - обе забьют в FONBET за 2.02.

Трансляции

В прямом эфире игру в Калининграде покажет «Матч ТВ». Также игру можно посмотреть ресурсах официального букмекера лиги.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляция, HDРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Потери

«Балтика»: М. Петров, Уткин (оба - травмы)

«Спартак»: Бабич (травма), Угальде (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Балтика» - «Ахмат»:

Позиция«Балтика»«Спартак»Позиция
Вратарь67. Бориско98. МаксименкоВратарь
Защитник2. Варатынов97. ДенисовЗащитник
Защитник16. Андраде68. ЛитвиновЗащитник
Защитник25. Филин3. ВуЗащитник
Полузащитник17. Саусь2. РябчукЗащитник
Полузащитник23. Бевеев83. ФернандешПолузащитник 
Полузащитник 26. Беликов18. УмяровПолузащитник 
Полузащитник5. Мурид5. БаркоПолузащитник
Полузащитник10. И. Петров7. СолариПолузащитник
Полузащитник22. Титков10. Маркиньос Полузащитник
Нападающий91. Хиль11. ГарсияНападающий
Главный тренерАндрей ТалалаевВадим РомановИ. о. главного тренера

Коэффициенты букмекеров

Аналитики FONBET установили высокие коэффициенты на все основные исходы бигмаркета. Победа хозяев котируется за 3.20, гостей - за 2.35, а ничья - за 3.25.

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Балтика» - «Спартак»?

Редкий случай: в линии на точный аналитики присвоили одинаковый коэффициент сразу трем вариантам - 0:0, 1:1 и 0:1.

Матч «Балтика» - «Спартак» будет результативным?

Судя по коэффициенту на тотал больше 2.5 (2.40), эксперты не ждут искрометного голевого представления в уже зимнем Калининграде.

Если вы хотите узнать, где можно получить фрибет за регистрацию БК, можно узнать это на сайте «Советского спорта». 

Где бесплатно смотреть матч «Балтика» - «Спартак»?

Следить за игрой в Калининграде без оплаты можно на  «Матч ТВ».

Где купить билеты на матч «Балтика» - «Спартак»

Билеты на матч еще есть на официальном сайте «Балтики». Минимальная стоимость составляет всего 300 рублей.

