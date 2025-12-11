Базель - Астон Вилла, 11 декабря: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

«Астон Вилла» набрала прекрасную форму. После свежей победы над лидером АПЛ, «Арсеналом», ее выигрышная серия достигла уже семи матчей. И только в одном из них ребята Унаи Эмери забивали меньше двух мячей. Из 10 предыдущих игр бирмингемцев шесть были «верховыми» и половина - с обменом забитыми мячами.

Конечно же, лидер не станет сидеть в обороне и в Базеле. А для местной команды фаворит всего розыгрыша - сильнейший раздражителем. Швейцарцы постараются показать все, на что они сегодня способны. Есть надежда, что забивать в этот вечер на «Санкт-Якоб Парке» будет не только топ АПЛ.