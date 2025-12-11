Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



10 декабря 14:51ГлавнаяПрогнозыФутболЛига Европы

Базель - Астон Вилла, 11 декабря: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Непростой выезд главного фаворита турнира
Валентин Васильев

Главный фаворит Лиги Европы проведет заключительный матч Общего этапа в 2025 году в Швейцарии. Сумеет ли «Базель» отнять очки у «Астон Виллы»? Предлагаем изучить широкие линии букмекеров на игру.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Базель» (Швейцария) 

11.12.2025, Чт

23:00 МСК

«Астон Вилла» (Бирмингем, Англия)

П1 - 4.15

Х - 4.40

П2 - 1.70

Турнир:  Лига Европы, Общий этап, 6-й тур

Стадион: «Санкт-Якоб Парк»  (Базель, Швейцария)

Главный судья: еще не определен

Получить до 25 000 рублей от PARI

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Базель»0112-5
«Астон Вилла»1105-2

Последние пять матчей «Базеля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.12.2025«Винтертур»

1:2

«Базель»

Суперлига

04.12.2025«Гранд Саконекс»

1:3

«Базель»

Кубок Швейцарии

30.11.2025«Базель»

0:0

«Санкт-Галлен»

Суперлига

27.11.2025«Генк»

2:1

«Базель»

Лига Европы

23.11.2025«Грассхоппер»

1:1

«Базель»

Суперлига

Последние пять матчей «Астон Виллы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.12.2025«Астон Вилла»

2:1

«Арсенал»

АПЛ

03.12.2025«Брайтон»

3:4

«Астон Вилла»

АПЛ

30.11.2025«Астон Вилла»

1:0

«Вулверхэмптон»

АПЛ

27.11.2025«Астон Вилла»

2:1

«Янг Бойз»

Лига Европы

23.11.2025«Лидс»

1:2

«Астон Вилла»

АПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

Клуб из Бирмингема делит первое-третье места в таблице по набранным очкам с «Лионом» и «Мидтьюлланном». «Базель» идет 24-м.

КомандаИВНПМО
1. Лион540111-212
2. Мидтьюлланн540112-512
3. Астон Вилла54018-312
4. Фрайбург53208-311
5. Бетис53208-311
6. Ференцварош53209-511
7. Брага53119-510
8. Порту53117-410
9. Генк53117-510
10. Сельта530211-79
11. Лилль530210-69
12. Штутгарт53028-49
13. Виктория52306-29
14. Панатинаикос53029-79
15. Рома53027-59
16. Ноттингем Форест52219-58
17. ПАОК522110-78
18. Болонья52217-48
19. Бранн52216-38
20. Фенербахче52215-58
21. Селтик52127-87
22. Црвена Звезда52124-57
23. Динамо Загреб52127-107
24. Базель52037-76
25. Лудогорец52038-116
26. Янг Бойз52037-126
27. Гоу Эхед Иглс52034-96
28. Штурм51134-74
29. Зальцбург51045-103
30. Фейеноорд51044-93
31. ФКСБ51043-83
32. Утрехт50142-71
33. Рейнджерс50142-91
34. Мальме50142-101
35. Маккаби Т-А50141-141
36. Ницца50054-120

Прогноз на матч

Свернуть

«Астон Вилла» набрала прекрасную форму. После свежей победы над лидером АПЛ, «Арсеналом», ее выигрышная серия достигла уже семи матчей. И только в одном из них ребята Унаи Эмери забивали меньше двух мячей. Из 10 предыдущих игр бирмингемцев шесть были «верховыми» и половина - с обменом забитыми мячами.

Конечно же, лидер не станет сидеть в обороне и в Базеле. А для местной команды фаворит всего розыгрыша - сильнейший раздражителем. Швейцарцы постараются показать все, на что они сегодня способны. Есть надежда, что забивать в этот вечер на «Санкт-Якоб Парке» будет не только топ АПЛ.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!

Трансляции

Свернуть

Матч в Базеле в прямом эфире можно посмотреть на Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Базель»:  Эдуардо (травма)

«Астон Вилла»: Мингс (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Астон Вилла» - «Арсенал»:

Позиция«Базель»«Астон Вилла»Позиция
Вратарь1. Хитц23. МартинесВратарь
Защитник24. Данилюк12. ДиньЗащитник
Защитник32. Аджей14. Пау ТорресЗащитник
Защитник31. Шмид4. КонсаЗащитник
Защитник6. Цунемото2. КэшЗащитник
Полузащитник 22. Леруа8. ТилемансПолузащитник
Полузащитник 5. Метиньо44. КамараПолузащитник 
Полузащитник7. Отеле27. РоджерсПолузащитник
Полузащитник19. Сотичек7. МакгиннПолузащитник
Нападающий10. Шакири10. БуэндиаПолузащитник
Нападающий11. Траоре11. УоткинсНападающий
Главный тренерЛюдовик МаньинУнаи ЭмериГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики PARI оценили вероятность победы фаворита ЛЕ весьма высоким коэффициентом 1.70. Котировки на ничью и победу хозяев превысили четверку - соответственно, 4.40 и 4.15.

Все фрибеты букмекеров смотрите на сайте «Советского спорта». 

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer20 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer51 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer385 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer20 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer20 дней 16 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer20 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer6 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer20 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer385 дней 16 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer20 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer20 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer20 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё