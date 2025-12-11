Базель - Астон Вилла, 11 декабря: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Партнерский проект
Главный фаворит Лиги Европы проведет заключительный матч Общего этапа в 2025 году в Швейцарии. Сумеет ли «Базель» отнять очки у «Астон Виллы»? Предлагаем изучить широкие линии букмекеров на игру.
Турнир: Лига Европы, Общий этап, 6-й тур
Стадион: «Санкт-Якоб Парк» (Базель, Швейцария)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Базель»
|0
|1
|1
|2-5
|«Астон Вилла»
|1
|1
|0
|5-2
Последние пять матчей «Базеля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.12.2025
|«Винтертур»
1:2
«Базель»
Суперлига
|04.12.2025
|«Гранд Саконекс»
1:3
«Базель»
Кубок Швейцарии
|30.11.2025
|«Базель»
0:0
«Санкт-Галлен»
Суперлига
|27.11.2025
|«Генк»
2:1
«Базель»
Лига Европы
|23.11.2025
|«Грассхоппер»
1:1
«Базель»
Суперлига
Последние пять матчей «Астон Виллы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.12.2025
|«Астон Вилла»
2:1
«Арсенал»
АПЛ
|03.12.2025
|«Брайтон»
3:4
«Астон Вилла»
АПЛ
|30.11.2025
|«Астон Вилла»
1:0
«Вулверхэмптон»
АПЛ
|27.11.2025
|«Астон Вилла»
2:1
«Янг Бойз»
Лига Европы
|23.11.2025
|«Лидс»
1:2
«Астон Вилла»
АПЛ
Клуб из Бирмингема делит первое-третье места в таблице по набранным очкам с «Лионом» и «Мидтьюлланном». «Базель» идет 24-м.
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Лион
|5
|4
|0
|1
|11-2
|12
|2. Мидтьюлланн
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|3. Астон Вилла
|5
|4
|0
|1
|8-3
|12
|4. Фрайбург
|5
|3
|2
|0
|8-3
|11
|5. Бетис
|5
|3
|2
|0
|8-3
|11
|6. Ференцварош
|5
|3
|2
|0
|9-5
|11
|7. Брага
|5
|3
|1
|1
|9-5
|10
|8. Порту
|5
|3
|1
|1
|7-4
|10
|9. Генк
|5
|3
|1
|1
|7-5
|10
|10. Сельта
|5
|3
|0
|2
|11-7
|9
|11. Лилль
|5
|3
|0
|2
|10-6
|9
|12. Штутгарт
|5
|3
|0
|2
|8-4
|9
|13. Виктория
|5
|2
|3
|0
|6-2
|9
|14. Панатинаикос
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|15. Рома
|5
|3
|0
|2
|7-5
|9
|16. Ноттингем Форест
|5
|2
|2
|1
|9-5
|8
|17. ПАОК
|5
|2
|2
|1
|10-7
|8
|18. Болонья
|5
|2
|2
|1
|7-4
|8
|19. Бранн
|5
|2
|2
|1
|6-3
|8
|20. Фенербахче
|5
|2
|2
|1
|5-5
|8
|21. Селтик
|5
|2
|1
|2
|7-8
|7
|22. Црвена Звезда
|5
|2
|1
|2
|4-5
|7
|23. Динамо Загреб
|5
|2
|1
|2
|7-10
|7
|24. Базель
|5
|2
|0
|3
|7-7
|6
|25. Лудогорец
|5
|2
|0
|3
|8-11
|6
|26. Янг Бойз
|5
|2
|0
|3
|7-12
|6
|27. Гоу Эхед Иглс
|5
|2
|0
|3
|4-9
|6
|28. Штурм
|5
|1
|1
|3
|4-7
|4
|29. Зальцбург
|5
|1
|0
|4
|5-10
|3
|30. Фейеноорд
|5
|1
|0
|4
|4-9
|3
|31. ФКСБ
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|32. Утрехт
|5
|0
|1
|4
|2-7
|1
|33. Рейнджерс
|5
|0
|1
|4
|2-9
|1
|34. Мальме
|5
|0
|1
|4
|2-10
|1
|35. Маккаби Т-А
|5
|0
|1
|4
|1-14
|1
|36. Ницца
|5
|0
|0
|5
|4-12
|0
«Астон Вилла» набрала прекрасную форму. После свежей победы над лидером АПЛ, «Арсеналом», ее выигрышная серия достигла уже семи матчей. И только в одном из них ребята Унаи Эмери забивали меньше двух мячей. Из 10 предыдущих игр бирмингемцев шесть были «верховыми» и половина - с обменом забитыми мячами.
Конечно же, лидер не станет сидеть в обороне и в Базеле. А для местной команды фаворит всего розыгрыша - сильнейший раздражителем. Швейцарцы постараются показать все, на что они сегодня способны. Есть надежда, что забивать в этот вечер на «Санкт-Якоб Парке» будет не только топ АПЛ.
Матч в Базеле в прямом эфире можно посмотреть на Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Базель»: Эдуардо (травма)
«Астон Вилла»: Мингс (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Астон Вилла» - «Арсенал»:
|Позиция
|«Базель»
|«Астон Вилла»
|Позиция
|Вратарь
|1. Хитц
|23. Мартинес
|Вратарь
|Защитник
|24. Данилюк
|12. Динь
|Защитник
|Защитник
|32. Аджей
|14. Пау Торрес
|Защитник
|Защитник
|31. Шмид
|4. Конса
|Защитник
|Защитник
|6. Цунемото
|2. Кэш
|Защитник
|Полузащитник
|22. Леруа
|8. Тилеманс
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Метиньо
|44. Камара
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Отеле
|27. Роджерс
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Сотичек
|7. Макгинн
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Шакири
|10. Буэндиа
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Траоре
|11. Уоткинс
|Нападающий
|Главный тренер
|Людовик Маньин
|Унаи Эмери
|Главный тренер
Аналитики PARI оценили вероятность победы фаворита ЛЕ весьма высоким коэффициентом 1.70. Котировки на ничью и победу хозяев превысили четверку - соответственно, 4.40 и 4.15.
