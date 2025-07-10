Алисия Баумгарднер — Дженнифер Миранда, 12 июля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

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В ночь на субботу, 12 июля, по московскому времени в Нью-Йорке пройдет крупный вечер женского бокса. В одном из поединков американка Алисия Баумгарднер будет защищать титул абсолютной чемпионки мира во втором полулегком весе (до 59 кг), на который претендует испанка Дженнифер Миранда. Кто окажется сильнее?
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Баумгарднер
Миранда
США
Страна
Испания
31
Возраст
38
17
Бои
12
15 (7)
Победы (нокауты)
12 (1)
1 (0)
Поражения (нокауты)
0
1
Без результата
0
1
Место в рейтинге второго полулегкого дивизиона BoxRec
2
168
Рост (см)
168
168
Размах рук (см)
N/A
Правша
Стойка
Правша
На профессиональном уровне выступает с 2017 года. Единственное поражение потерпела в 2018-м от Кристина Линардату. В 2021 году выиграла пояса во втором полулегком весе по версиям WBC и IBO. В 2022-м забрала титулы WBO и IBF, в 2023-м — WBA и стала абсолютной чемпионкой мира. Защитила это звание дважды. Последний поединок провела в сентябре с Дельфин Персон, бой признали несостоявшимся.
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На профессиональном ринге выступает с 2018 года. Все прошлые поединки провела в Испании. Стала обладательницей временного пояса WBA во втором полулегком весе. В последнем бою в октябре победила Терезу Альменгор единогласным решением судей.
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Баумгарднер значительно превосходит Миранду в уровне оппозиции и в целом выглядит более многосторонней и качественной спортсменкой. Вдобавок американка заметно моложе соперницы, что тоже должно стать козырем, тем более что бой наверняка продлится всю дистанцию.
Миранда лишь раз за 12 поединков не добралась до подсчета очков. Баумгарднер почти половину побед одержала досрочно, но испанка всё же работает в обороне достаточно надежно, чтобы выстоять все 10 раундов. Рискнем предположить, что американка защитит титул абсолютной чемпионки мира решением судей.
Боксерский вечер пройдет на арене «Madison Square Garden» в Нью-Йорке (США). Турнир начнется в субботу, 12 июля, в 03:00 по московскому времени. Бой Баумгарднер — Миранда стоит ожидать не ранее 05:00 мск.
Официальным вещателем турнира будет Netflix.
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