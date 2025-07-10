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9 июля 15:11ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваТитульные бои по боксу

Алисия Баумгарднер — Дженнифер Миранда, 12 июля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Фаворитка очевидна
Александр Бокулёв
Источник: MVP
Источник: MVP

В ночь на субботу, 12 июля, по московскому времени в Нью-Йорке пройдет крупный вечер женского бокса. В одном из поединков американка Алисия Баумгарднер будет защищать титул абсолютной чемпионки мира во втором полулегком весе (до 59 кг), на который претендует испанка Дженнифер Миранда. Кто окажется сильнее?

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Статистика

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Баумгарднер

 

Миранда

США

Страна

Испания

31

Возраст

38

17

Бои

12

15 (7)

Победы (нокауты)

12 (1)

1 (0)

Поражения (нокауты)

0

1

Без результата

0

1

Место в рейтинге второго полулегкого дивизиона BoxRec

2

168

Рост (см)

168

168

Размах рук (см)

N/A

Правша

Стойка

Правша

Алисия Баумгарднер

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На профессиональном уровне выступает с 2017 года. Единственное поражение потерпела в 2018-м от Кристина Линардату. В 2021 году выиграла пояса во втором полулегком весе по версиям WBC и IBO. В 2022-м забрала титулы WBO и IBF, в 2023-м — WBA и стала абсолютной чемпионкой мира. Защитила это звание дважды. Последний поединок провела в сентябре с Дельфин Персон, бой признали несостоявшимся.

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Дженнифер Миранда

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На профессиональном ринге выступает с 2018 года. Все прошлые поединки провела в Испании. Стала обладательницей временного пояса WBA во втором полулегком весе. В последнем бою в октябре победила Терезу Альменгор единогласным решением судей.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа БаумгарднерПобеда МирандыТМ (8,5)ТБ (8,5)
PARI1,079,004,051,20

Прогноз на бой

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Баумгарднер значительно превосходит Миранду в уровне оппозиции и в целом выглядит более многосторонней и качественной спортсменкой. Вдобавок американка заметно моложе соперницы, что тоже должно стать козырем, тем более что бой наверняка продлится всю дистанцию. 

Миранда лишь раз за 12 поединков не добралась до подсчета очков. Баумгарднер почти половину побед одержала досрочно, но испанка всё же работает в обороне достаточно надежно, чтобы выстоять все 10 раундов. Рискнем предположить, что американка защитит титул абсолютной чемпионки мира решением судей.

Где смотреть бой Баумгарднер Миранда

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Боксерский вечер пройдет на арене «Madison Square Garden» в Нью-Йорке (США). Турнир начнется в субботу, 12 июля, в 03:00 по московскому времени. Бой Баумгарднер — Миранда стоит ожидать не ранее 05:00 мск.

Официальным вещателем турнира будет Netflix.

Полный кард

  • Кэти Тейлор (Ирландия) — Аманда Серрано (Пуэрто-Рико). Первый полусредний вес. Бой за титул абсолютной чемпионки мира;
  • Элли Скотни (Англия) — Ямилет Меркадо (Мексика). Второй легчайший вес. Бой за титулы IBF, WBC, WBO и The Ring;
  • Алисия Баумгарднер (США) — Дженнифер Миранда (Испания). Второй полулегкий вес. Бой за титул абсолютной чемпионки мира;
  • Саванна Маршалл (Англия) — Шадасия Грин (США). Второй средний вес. Бой за титулы IBF, WBO и The Ring;
  • Чернека Джонсон (Новая Зеландия) — Шуретта Меткалф (США). Легчайший вес. Бой за титулы IBF, WBC и WBO;
  • Шантель Кэмерон (Англия) — Джессика Камара (Канада). Первый полусредний вес. Бой за временный титул WBC;
  • Рамла Али (Сомали) — Лила Фуртадо (Бразилия). Второй легчайший вес;
  • Таммара Тибо (Канада) — Мэри Касамасса (США). Средний вес.

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