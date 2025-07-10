Алисия Баумгарднер — Дженнифер Миранда, 12 июля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Баумгарднер значительно превосходит Миранду в уровне оппозиции и в целом выглядит более многосторонней и качественной спортсменкой. Вдобавок американка заметно моложе соперницы, что тоже должно стать козырем, тем более что бой наверняка продлится всю дистанцию.

Миранда лишь раз за 12 поединков не добралась до подсчета очков. Баумгарднер почти половину побед одержала досрочно, но испанка всё же работает в обороне достаточно надежно, чтобы выстоять все 10 раундов. Рискнем предположить, что американка защитит титул абсолютной чемпионки мира решением судей.