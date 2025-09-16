Байер — Юнион, прогноз на 13 апреля: ставки и коэффициенты на 1/4 финала Лиги Европы

Партнерский проект
Немецкий «Байер» и бельгийский «Юнион» в четверг, 13 апреля, начнут четвертьфинальное противостояние в рамках Лиги Европы. Первый матч пройдет в Леверкузене. Кто победит и какую ставку выбрать? Давайте разбираться.
Турнир: Лига Европы УЕФА, 1/4 финала, первый матч
Стадион: «Бай Арена» (Леверкузен, Германия)
Судьи: Иван Кружляк (главный арбитр, Словакия), Бранислав Ганцко, Ян Позор (ассистенты, Словакия)
История матчей:
Ранее «Байер» и «Юнион» не встречались друг с другом.
Последние пять игр «Байера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.04.2023
|«Байер»
3:1
«Айнтрахт»
Бундеслига
|01.04.2023
|«Шальке»
0:3
«Байер»
Бундеслига
|19.03.2023
|«Байер»
2:1
«Бавария»
Бундеслига
|16.03.2023
|«Ференцварош»
0:2
«Байер»
Лига Европы
|12.03.2023
|«Вердер»
2:3
«Байер»
Бундеслига
Последние пять игр «Юниона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.04.2023
|«Гент»
1:1
«Юнион»
Чемпионат Бельгии
|02.04.2023
|«Юнион»
2:1
«Сент-Трюйден»
Чемпионат Бельгии
|19.03.2023
|«Юнион»
2:1
«Мехелен»
Чемпионат Бельгии
|16.03.2023
|«Юнион»
3:0
«Унион Берлин»
Лига Европы
|12.03.2023
|«Генк»
1:2
«Юнион»
Чемпионат Бельгии
1/4 финала:
Обе команды находятся в отличной форме. «Байер» из последних девяти матчей выиграл восемь (при одной ничьей), в том числе семь подряд. Беспроигрышная серия «Юниона» во всех турнирах длится семь встреч - пять побед и две ничьи. После паузы на чемпионат мира команды почти не уходят с поля без голов: на этом отрезке леверкузенцы в двух матчах не забили ни разу, брюссельцы - в одном, а игры с их участием регулярно получаются верховыми.
Исходя из этого, рекомендуем рассмотреть ставку на ТБ (2,5). Она заходила в четырех из пяти последних матчей и «Байера», и «Юниона».
Онлайн-видеотрансляция встречи «Байер» - «Юнион» на телевидении будет организована на канале «Матч! Футбол 2». Также смотреть эту встречу в разном формате можно на других ресурсах:
Потери
«Байер»: Лунев, Шик, Арангис, Амири, Демирбай (все - травмы), Инкапье, Гложек (оба - под вопросом)
«Юнион»: нет
Матч завершился вничью со счетом 1:1. У «Байера» отличился Флориан Вирц, у «Юниона» - Виктор Бонифас.