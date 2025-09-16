Ведомости
Байер — Юнион, прогноз на 13 апреля: ставки и коэффициенты на 1/4 финала Лиги Европы

Высокая вероятность увидеть результативный футбол
Александр Бокулёв

Немецкий «Байер» и бельгийский «Юнион» в четверг, 13 апреля, начнут четвертьфинальное противостояние в рамках Лиги Европы. Первый матч пройдет в Леверкузене. Кто победит и какую ставку выбрать? Давайте разбираться.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Байер» (Леверкузен, Германия)

13.04.2023, Чт

22:00 МСК

«Юнион Сент-Жилуаз» (Брюссель, Бельгия)

П1 - 1,59

Х - 4,20

П2 - 5,40

Турнир: Лига Европы УЕФА, 1/4 финала, первый матч

Стадион: «Бай Арена» (Леверкузен, Германия)

Судьи: Иван Кружляк (главный арбитр, Словакия), Бранислав Ганцко, Ян Позор (ассистенты, Словакия)

Форма команд

История матчей:

Ранее «Байер» и «Юнион» не встречались друг с другом.

Последние пять игр «Байера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.04.2023«Байер»

3:1

«Айнтрахт»

Бундеслига

01.04.2023«Шальке»

0:3

«Байер»

Бундеслига

19.03.2023«Байер»

2:1

«Бавария»

Бундеслига

16.03.2023«Ференцварош»

0:2

«Байер»

Лига Европы

12.03.2023«Вердер»

2:3

«Байер»

Бундеслига

Последние пять игр «Юниона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.04.2023«Гент»

1:1

«Юнион»

Чемпионат Бельгии

02.04.2023«Юнион»

2:1

«Сент-Трюйден»

Чемпионат Бельгии

19.03.2023«Юнион»

2:1

«Мехелен»

Чемпионат Бельгии

16.03.2023«Юнион»

3:0

«Унион Берлин»

Лига Европы

12.03.2023«Генк»

1:2

«Юнион»

Чемпионат Бельгии

Турнирная сетка

1/4 финала:

  • «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Севилья» (Испания)
  • «Ювентус» (Италия) - «Спортинг» (Португалия)
  • «Байер» (Германия) - «Юнион» (Бельгия)
  • «Фейеноорд» (Нидерланды) - «Рома» (Италия)

Прогноз на матч

Обе команды находятся в отличной форме. «Байер» из последних девяти матчей выиграл восемь (при одной ничьей), в том числе семь подряд. Беспроигрышная серия «Юниона» во всех турнирах длится семь встреч - пять побед и две ничьи. После паузы на чемпионат мира команды почти не уходят с поля без голов: на этом отрезке леверкузенцы в двух матчах не забили ни разу, брюссельцы - в одном, а игры с их участием регулярно получаются верховыми.

Исходя из этого, рекомендуем рассмотреть ставку на ТБ (2,5). Она заходила в четырех из пяти последних матчей и «Байера», и «Юниона».

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
«Леон»До 10 тысяч рублейЕженедельный
WinlineДо 10 тысяч рублейБездепозитный в мобильном приложении

БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2023 ГОДУ

Трансляции

Онлайн-видеотрансляция встречи «Байер» - «Юнион» на телевидении будет организована на канале «Матч! Футбол 2». Также смотреть эту встречу в разном формате можно на других ресурсах:

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч! Футбол 2»Видеотрансляция, Full HDПодписка / Платный пакет каналов
«Лига Ставок»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Sports.ruТекстовая-

КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Потери

«Байер»: Лунев, Шик, Арангис, Амири, Демирбай (все - травмы), Инкапье, Гложек (оба - под вопросом)

«Юнион»: нет

Коэффициенты букмекеров

 Победа «Байера»НичьяПобеда «Юниона»
«Фонбет»1,534,305,90
BetBoom1,534,415,85
«Леон»1,594,205,40
«Олимп»1,584,375,76
Winline1,584,305,80

UPD: результат

Матч завершился вничью со счетом 1:1. У «Байера» отличился Флориан Вирц, у «Юниона» - Виктор Бонифас.

