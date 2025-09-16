Байер — Юнион, прогноз на 13 апреля: ставки и коэффициенты на 1/4 финала Лиги Европы

Обе команды находятся в отличной форме. «Байер» из последних девяти матчей выиграл восемь (при одной ничьей), в том числе семь подряд. Беспроигрышная серия «Юниона» во всех турнирах длится семь встреч - пять побед и две ничьи. После паузы на чемпионат мира команды почти не уходят с поля без голов: на этом отрезке леверкузенцы в двух матчах не забили ни разу, брюссельцы - в одном, а игры с их участием регулярно получаются верховыми.

Исходя из этого, рекомендуем рассмотреть ставку на ТБ (2,5). Она заходила в четырех из пяти последних матчей и «Байера», и «Юниона».