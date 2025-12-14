Бавария - Майнц, 14 декабря: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Партнерский проект
В 14-м туре чемпионата Германии сойдутся первая и последняя команды сезона. С победителем в противостоянии «Баварии» и «Майнца» все ясно, но даже при таком абсолютном классовом неравенстве сторон в паре можно найти интересный вариант для пари. Чем мы сейчас и займемся.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Бавария» (Мюнхен)
14.12.2025, Вс
19:30 МСК
«Майнц»
|П1 - 1.09
Турнир: Бундеслига, 14-й тур
Стадион: «Арена Мюнхен» (Мюнхен, Германия)
Главный судья: Робин Браун (Германия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Бавария»
|32
|3
|8
|126-48
|«Майнц»
|8
|3
|32
|48-126
Последние пять матчей «Баварии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.12.2025
|«Бавария»
3:1
«Спортинг»
Лига чемпионов
|06.12.2025
|«Штутгарт»
0:5
«Бавария»
Бундеслига
|03.12.2025
|«Унион Берлин»
2:3
«Бавария»
Кубок Германии
|29.11.2025
|«Бавария»
3:1
«Санкт-Паули»
Бундеслига
|26.11.2025
|«Арсенал»
3:1
«Бавария»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Майнца»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.12.2025
|«Лех»
1:1
«Майнц»
Лига конференций
|05.12.2025
|«Майнц»
0:1
«Боруссия» М
Бундеслига
|30.11.2025
|«Фрайбург»
4:0
«Майнц»
Бундеслига
|27.11.2025
|«Университатя»
1:0
«Майнц»
Лига конференций
|21.11.2025
|«Майнц»
1:1
«Хоффенхайм»
Примейра
После 13 туров соперники занимают первые места в таблице: только хозяева - с начала, а гости - с конца.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Бавария
|13
|12
|1
|0
|49-9
|37
|2. Лейпциг
|14
|9
|2
|3
|29-16
|29
|3. Боруссия Д
|13
|8
|4
|1
|23-11
|28
|4. Байер
|13
|7
|2
|4
|28-19
|23
|5. Хоффенхайм
|13
|7
|2
|4
|25-19
|23
|6. Штутгарт
|13
|7
|1
|5
|21-22
|22
|7. Айнтрахт
|13
|6
|3
|4
|28-29
|21
|8. Унион Берлин
|14
|5
|3
|6
|19-23
|18
|9. Кельн
|13
|4
|4
|5
|22-21
|16
|10. Фрайбург
|13
|4
|4
|5
|20-22
|16
|11. Боруссия М
|13
|4
|4
|5
|17-19
|16
|12. Вердер
|13
|4
|4
|5
|18-24
|16
|13. Гамбург
|13
|4
|3
|6
|14-20
|15
|14. Аугсбург
|13
|4
|1
|8
|17-27
|13
|15. Вольфсбург
|13
|3
|3
|7
|17-23
|12
|16. Хайденхайм
|13
|3
|2
|8
|12-28
|11
|17. Санкт-Паули
|13
|2
|2
|9
|11-25
|8
|18. Майнц
|13
|1
|3
|9
|11-24
|6
Это может показаться невероятным, однако факт: главный аутсайдер Бундеслиги не просто продолжает выступления в Лиге конференций, но идет в первой восьмерке и претендует на прямой выход в 1/8 финала! Автор этого парадокса - «Майнц». Кажется, что команда элементарно не рассчитала сил и теперь платит за успехи в Европе неудачами в национальном чемпионате.
В первый и последний раз в Бундеслиге «Майнц» побеждал 20 сентября (4:1 в Аугсбурге). За следующие девять туров команда набрала всего два очка из 27 возможных.
В начале декабря датчанин Бо Хенриксен уступил свое место во главе команды Урсу Фишеру. Старт швейцарца в «Майнце» вышел обнадеживающим - выездная ничья с «Лехом» (1:1). Поэтому у «Баварии» вполне могут возникнуть определенные проблемы. Вряд ли неразрешимые, но на слишком крупную победу фаворита мы бы не стали закладываться. Остановимся на варианте: тотал меньше 4.5.
Встречу будет в прямом эфире показывать онлайн-кинотеатр Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Okko»
|Видео, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Бавария»: Боэ, Мусиала (оба - травмы), Диас (дисквалификация)
«Майнц»: Кор, Небель (оба - дисквалификации), Мвене, Центнер, Амири, Даль, Каси (все - травмы)
Аналитики БК PARI установили коэффициент 1.09 на победу «Баварии». Удачная ставка на ничью обещает 11-кратный выигрыш, а на победу гостей - 22-кратный!
