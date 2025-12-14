Бавария - Майнц, 14 декабря: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Это может показаться невероятным, однако факт: главный аутсайдер Бундеслиги не просто продолжает выступления в Лиге конференций, но идет в первой восьмерке и претендует на прямой выход в 1/8 финала! Автор этого парадокса - «Майнц». Кажется, что команда элементарно не рассчитала сил и теперь платит за успехи в Европе неудачами в национальном чемпионате.

В первый и последний раз в Бундеслиге «Майнц» побеждал 20 сентября (4:1 в Аугсбурге). За следующие девять туров команда набрала всего два очка из 27 возможных.

В начале декабря датчанин Бо Хенриксен уступил свое место во главе команды Урсу Фишеру. Старт швейцарца в «Майнце» вышел обнадеживающим - выездная ничья с «Лехом» (1:1). Поэтому у «Баварии» вполне могут возникнуть определенные проблемы. Вряд ли неразрешимые, но на слишком крупную победу фаворита мы бы не стали закладываться. Остановимся на варианте: тотал меньше 4.5.