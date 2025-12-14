Ведомости
Бавария - Майнц, 14 декабря: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Пощадит ли гегемон аутсайдера?
Валентин Васильев

В 14-м туре чемпионата Германии сойдутся первая и последняя команды сезона. С победителем в противостоянии «Баварии» и «Майнца» все ясно, но даже при таком абсолютном классовом неравенстве сторон в паре можно найти интересный вариант для пари. Чем мы сейчас и займемся. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Бавария» (Мюнхен) 

14.12.2025, Вс

19:30 МСК

«Майнц»

П1 - 1.09

Х - 11.00

П2 - 22.00

Турнир: Бундеслига, 14-й тур

Стадион: «Арена Мюнхен»  (Мюнхен, Германия)

Главный судья: Робин Браун (Германия)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Бавария»3238126-48
«Майнц»833248-126

Последние пять матчей «Баварии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.12.2025«Бавария»

3:1

«Спортинг»

Лига чемпионов

06.12.2025«Штутгарт»

0:5

«Бавария»

Бундеслига

03.12.2025«Унион Берлин»

2:3

«Бавария»

Кубок Германии

29.11.2025«Бавария»

3:1

«Санкт-Паули»

Бундеслига

26.11.2025«Арсенал»

3:1

«Бавария»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Майнца»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.12.2025«Лех»

1:1

«Майнц»

Лига конференций

05.12.2025«Майнц»

0:1

«Боруссия» М

Бундеслига

30.11.2025«Фрайбург»

4:0

«Майнц»

Бундеслига

27.11.2025«Университатя»

1:0

«Майнц»

Лига конференций

21.11.2025«Майнц»

1:1

«Хоффенхайм»

Примейра

Место в турнирной таблице

После 13 туров соперники занимают первые места в таблице: только хозяева - с начала, а гости - с конца.

КлубИВНПМячиОчки
1. Бавария13121049-937
2. Лейпциг1492329-1629
3. Боруссия Д1384123-1128
4. Байер1372428-1923
5. Хоффенхайм1372425-1923
6. Штутгарт1371521-2222
7. Айнтрахт1363428-2921
8. Унион Берлин1453619-2318
9. Кельн1344522-2116
10. Фрайбург1344520-2216
11. Боруссия М1344517-1916
12. Вердер1344518-2416
13. Гамбург1343614-2015
14. Аугсбург1341817-2713
15. Вольфсбург1333717-2312
16. Хайденхайм1332812-2811
17. Санкт-Паули1322911-258
18. Майнц1313911-246

Прогноз на матч

Это может показаться невероятным, однако факт: главный аутсайдер Бундеслиги не просто продолжает выступления в Лиге конференций, но идет в первой восьмерке и претендует на прямой выход в 1/8 финала! Автор этого парадокса - «Майнц». Кажется, что команда элементарно не рассчитала сил и теперь платит за успехи в Европе неудачами в национальном чемпионате.

В первый и последний раз в Бундеслиге «Майнц» побеждал 20 сентября (4:1 в Аугсбурге). За следующие девять туров команда набрала всего два очка из 27 возможных. 

В начале декабря датчанин Бо Хенриксен уступил свое место во главе команды Урсу Фишеру. Старт швейцарца в «Майнце» вышел обнадеживающим - выездная ничья с «Лехом» (1:1). Поэтому у «Баварии» вполне могут возникнуть определенные проблемы. Вряд ли неразрешимые, но на слишком крупную победу фаворита мы бы не стали закладываться. Остановимся на варианте: тотал меньше 4.5.

Трансляции

Встречу будет в прямом эфире показывать онлайн-кинотеатр Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Okko»Видео, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Потери

«Бавария»: Боэ, Мусиала (оба - травмы), Диас (дисквалификация) 

«Майнц»: Кор, Небель (оба - дисквалификации), Мвене, Центнер, Амири, Даль, Каси (все - травмы)

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК PARI установили коэффициент 1.09 на победу «Баварии». Удачная ставка на ничью обещает 11-кратный выигрыш, а на победу гостей - 22-кратный!

Спортивный портал «Советский спорт» расскажет, что такое фрибет, как его получить и использовать в ставках на спорт.

