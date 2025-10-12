Азамат Бекоев — Юсри Белгаруи, 19 октября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

В предварительном карде ближайшего турнира UFC Азамат Бекоев проведет бой в среднем весе (до 83,9 кг) с нидерландцем Юсри Белгаруи. Сумеет ли россиянин одержать третью победу в промоушене?
Бекоев
Белгаруи
Россия
Страна
Нидерланды
29
Возраст
33
23
Бои
11
20 (8 / 8 / 4)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
8 (6 / 0 / 2)
3 (0 / 1 / 2)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
3 (0 / 0 / 3)
183
Рост (см)
196
183
Размах рук (см)
201
101,5
Размах ног (см)
N/A
Уроженец Владикавказа, по национальности — осетин. В профессиональных ММА выступает с 2015 года. Бился в ACA и других промоушенах. Стал чемпионом LFA в среднем весе. На данный момент идет на серии из восьми побед. В январе дебютировал в UFC, где нокаутами в первых раундах выиграл оба боя. В последнем поединке в мае финишировал Райана Лодера.
Профессионально занимался кикбоксингом. Трижды был претендентом на пояс лиги Glory FC в среднем весе. В профессиональных ММА выступает с 2021 года. В 2023-м проиграл в Претендентской серии Дэйны Уайта и не попал в UFC. Затем стал чемпионом Levels Fight League в полутяжелом весе и вышел на серию из трех побед. В последнем поединке в сентябре прошлого года нокаутировал Таигу Ивасаки в третьем раунде в рамках Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC.
Белгаруи — качественный кикбоксер, но его перспективы в MMA на уровне UFC пока вызывают сомнения. При этом в промоушене он сразу получит крепкую проверку, ведь Бекоев на отличном ходу. Серия из восьми побед, в том числе пяти досрочных, говорит сама за себя. Россиянин выступает ярко, агрессивно, может конкурировать и в стойке, и в партере.
Последняя опция наверняка пригодится в ближайшем поединке, ведь рубиться с Белгаруи на верхнем этаже — значительный риск. В любом случае не удивимся, если в этот раз Бекоев будет действовать чуть осторожнее, чтобы адаптироваться к опасному сопернику. Предположим, что в итоге поединок как минимум дойдет до второго раунда. Соответствующий коэффициент появится у букмекеров ближе к бою.
Турнир UFC Fight Night 262 пройдет на «Rogers Arena» в Ванкувере (провинция Британская Колумбия, Канада). Шоу стартует в субботу, 18 октября, в 23:00 по московскому времени. Бой Бекоев — Белгаруи стоит ожидать около 23:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.
Основной кард
Прелимы