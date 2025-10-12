Ведомости
Азамат Бекоев — Юсри Белгаруи, 19 октября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Россиянин ворвался в лигу с двух досрочных побед
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

В предварительном карде ближайшего турнира UFC Азамат Бекоев проведет бой в среднем весе (до 83,9 кг) с нидерландцем Юсри Белгаруи. Сумеет ли россиянин одержать третью победу в промоушене?

Статистика

Свернуть

Бекоев

 

Белгаруи

Россия

Страна

Нидерланды

29

Возраст

33

23

Бои

11

20 (8 / 8 / 4)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

8 (6 / 0 / 2)

3 (0 / 1 / 2)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

3 (0 / 0 / 3)

183

Рост (см)

196

183

Размах рук (см)

201

101,5

Размах ног (см)

N/A

Азамат Бекоев

Свернуть

Уроженец Владикавказа, по национальности — осетин. В профессиональных ММА выступает с 2015 года. Бился в ACA и других промоушенах. Стал чемпионом LFA в среднем весе. На данный момент идет на серии из восьми побед. В январе дебютировал в UFC, где нокаутами в первых раундах выиграл оба боя. В последнем поединке в мае финишировал Райана Лодера.

Юсри Белгаруи

Свернуть

Профессионально занимался кикбоксингом. Трижды был претендентом на пояс лиги Glory FC в среднем весе. В профессиональных ММА выступает с 2021 года. В 2023-м проиграл в Претендентской серии Дэйны Уайта и не попал в UFC. Затем стал чемпионом Levels Fight League в полутяжелом весе и вышел на серию из трех побед. В последнем поединке в сентябре прошлого года нокаутировал Таигу Ивасаки в третьем раунде в рамках Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC.

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа БекоеваПобеда БелгаруиТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,303,671,851,90

Прогноз на бой

Свернуть

Белгаруи — качественный кикбоксер, но его перспективы в MMA на уровне UFC пока вызывают сомнения. При этом в промоушене он сразу получит крепкую проверку, ведь Бекоев на отличном ходу. Серия из восьми побед, в том числе пяти досрочных, говорит сама за себя. Россиянин выступает ярко, агрессивно, может конкурировать и в стойке, и в партере.

Последняя опция наверняка пригодится в ближайшем поединке, ведь рубиться с Белгаруи на верхнем этаже — значительный риск. В любом случае не удивимся, если в этот раз Бекоев будет действовать чуть осторожнее, чтобы адаптироваться к опасному сопернику. Предположим, что в итоге поединок как минимум дойдет до второго раунда. Соответствующий коэффициент появится у букмекеров ближе к бою.

Полный кард, где смотреть бой Бекоев Белгаруи

Свернуть

Турнир UFC Fight Night 262 пройдет на «Rogers Arena» в Ванкувере (провинция Британская Колумбия, Канада). Шоу стартует в субботу, 18 октября, в 23:00 по московскому времени. Бой Бекоев Белгаруи стоит ожидать около 23:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.

Основной кард

Прелимы

  • Чарльз Журден (Канада) — Дейви Грант (Англия). Легчайший вес;
  • Бруно Силва (Бразилия) — Хьюн Сун Пак (Республика Корея). Наилегчайший вес;
  • Дэнни Барлоу (США) — Джорден Сантос (Бразилия). Средний вес;
  • Лукас Роша (Бразилия) — Стюарт Николл (Австралия). Наилегчайший вес;
  • Кайл Преполец (Канада) — Дрю Добер (США). Легкий вес;
  • Стефани Лучиано (Бразилия) — Равена Оливейра (Бразилия). Женский минимальный вес;
  • Азамат Бекоев (Россия) — Юсри Белгаруи (Нидерланды). Средний вес;
  • Мелисса Кроден (Канада) — Таинара Лисбоа (Бразилия). Женский легчайший вес.

Смотреть всё