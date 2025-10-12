Азамат Бекоев — Юсри Белгаруи, 19 октября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Белгаруи — качественный кикбоксер, но его перспективы в MMA на уровне UFC пока вызывают сомнения. При этом в промоушене он сразу получит крепкую проверку, ведь Бекоев на отличном ходу. Серия из восьми побед, в том числе пяти досрочных, говорит сама за себя. Россиянин выступает ярко, агрессивно, может конкурировать и в стойке, и в партере.

Последняя опция наверняка пригодится в ближайшем поединке, ведь рубиться с Белгаруи на верхнем этаже — значительный риск. В любом случае не удивимся, если в этот раз Бекоев будет действовать чуть осторожнее, чтобы адаптироваться к опасному сопернику. Предположим, что в итоге поединок как минимум дойдет до второго раунда. Соответствующий коэффициент появится у букмекеров ближе к бою.