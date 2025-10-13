Манон Фиоро — Жасмин Ясудавичус, 19 октября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Ясудавичус набрала прекрасный ход, но теперь ей предстоит, вероятно, тяжелейшее испытание в карьере. У канадки было несколько рейтинговых поединков, однако Фиоро — серьезное повышение уровня оппозиции даже на их фоне. Поражение от Шевченко подпортило реноме француженки, но она всё ещё остается топовым бойцом по меркам UFC.

Фиоро — жесткая, универсальная и физически сильная спортсменка. Ясудавичус понадобится показать свой максимум для победы. И пока непонятно, где её потолок. В целом канадка тоже умеет работать на всех этажах, действует аккуратно и старается не рисковать. Серьезных проблем с выносливостью у нее не наблюдалось, поэтому можно вновь ожидать затяжной бой.

С высокой вероятностью Фиоро привычно сделает ставку на работу в стойке, тогда как Ясудавичус придется «вязать» соперницу и пробовать контролировать её в клинче и партере. Рискнем предположить, в итоге класс француженки всё же окажется выше, что принесет ей победу по очкам или поздним финишем.