Манон Фиоро — Жасмин Ясудавичус, 19 октября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Закроет ли француженка поражение от Валентины Шевченко?
Александр Бокулёв
Источник: UFC
Источник: UFC

Француженка Манон Фиоро после поражения от кыргызстанки Валентины Шевченко в титульном поединке возвращается в октагон. Её следующей соперницей будет канадка Жасмин Ясудавичус. Чем завершится топовое противостояние в женском наилегчайшем дивизионе (до 56,7 кг) UFC?

Статистика

Свернуть

Фиоро

 

Ясудавичус

Франция

Страна

Канада

35

Возраст

36

14

Бои

17

12 (6 / 0 / 6)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

14 (2 / 4 / 8)

2 (0 / 1 / 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

3 (0 / 0 / 3)

2

Место в рейтинге женского наилегчайшего дивизиона UFC

5

170

Рост (см)

170

165

Размах рук (см)

173

96,5

Размах ног (см)

96,5

Манон Фиоро

Свернуть

С семилетнего возраста занималась карате, участвовала в чемпионате мира по этому виду спорта, получила черный пояс. Также выступала в кикбоксинге и тайском боксе, владеет черным поясом по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA бьется с 2018 года. Уступив в дебютном поединке, одержала 12 побед подряд, в том числе семь в UFC — с 2021-го. Также завоевывала пояса EFC и UAE Warriors в женском наилегчайшем весе. В последнем бою в мае проиграла Валентине Шевченко единогласным решением судей и не смогла забрать титул. На данный момент занимает четвертое место в женском рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

Жасмин Ясудавичус

Свернуть

Обладательница черного пояса по бразильскому джиу-джитсу, в профессиональных ММА выступает с 2019 года. В 2021-м победила в Претендентской серии Дэйны Уайта и получила контракт с UFC. В сильнейшем промоушене выиграла восемь боев и уступила в двух. На данный момент идет на серии из пяти побед. В последнем поединке в мае удушающим приемом в первом раунде одолела Джессику Андраде.

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа ФиороПобеда ЯсудавичусТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,432,935,101,15

Прогноз на бой

Свернуть

Ясудавичус набрала прекрасный ход, но теперь ей предстоит, вероятно, тяжелейшее испытание в карьере. У канадки было несколько рейтинговых поединков, однако Фиоро — серьезное повышение уровня оппозиции даже на их фоне. Поражение от Шевченко подпортило реноме француженки, но она всё ещё остается топовым бойцом по меркам UFC. 

Фиоро — жесткая, универсальная и физически сильная спортсменка. Ясудавичус понадобится показать свой максимум для победы. И пока непонятно, где её потолок. В целом канадка тоже умеет работать на всех этажах, действует аккуратно и старается не рисковать. Серьезных проблем с выносливостью у нее не наблюдалось, поэтому можно вновь ожидать затяжной бой.

С высокой вероятностью Фиоро привычно сделает ставку на работу в стойке, тогда как Ясудавичус придется «вязать» соперницу и пробовать контролировать её в клинче и партере. Рискнем предположить, в итоге класс француженки всё же окажется выше, что принесет ей победу по очкам или поздним финишем.

Полный кард, где смотреть бой Фиоро Ясудавичус

Свернуть

Турнир UFC Fight Night 262 пройдет на «Rogers Arena» в Ванкувере (провинция Британская Колумбия, Канада). Шоу стартует в субботу, 18 октября, в 23:00 по московскому времени. Основной кард начнется 19 октября в 02:00 мск, поэтому бой Фиоро Ясудавичус стоит ожидать около 03:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.

Основной кард

Прелимы

  • Чарльз Журден (Канада) — Дейви Грант (Англия). Легчайший вес;
  • Бруно Силва (Бразилия) — Хьюн Сун Пак (Республика Корея). Наилегчайший вес;
  • Дэнни Барлоу (США) — Джорден Сантос (Бразилия). Средний вес;
  • Лукас Роша (Бразилия) — Стюарт Николл (Австралия). Наилегчайший вес;
  • Кайл Преполец (Канада) — Дрю Добер (США). Легкий вес;
  • Стефани Лучиано (Бразилия) — Равена Оливейра (Бразилия). Женский минимальный вес;
  • Азамат Бекоев (Россия) — Юсри Белгаруи (Нидерланды). Средний вес;
  • Мелисса Кроден (Канада) — Таинара Лисбоа (Бразилия). Женский легчайший вес.

