Манон Фиоро — Жасмин Ясудавичус, 19 октября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Француженка Манон Фиоро после поражения от кыргызстанки Валентины Шевченко в титульном поединке возвращается в октагон. Её следующей соперницей будет канадка Жасмин Ясудавичус. Чем завершится топовое противостояние в женском наилегчайшем дивизионе (до 56,7 кг) UFC?
Фиоро
Ясудавичус
Франция
Страна
Канада
35
Возраст
36
14
Бои
17
12 (6 / 0 / 6)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
14 (2 / 4 / 8)
2 (0 / 1 / 1)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
3 (0 / 0 / 3)
2
Место в рейтинге женского наилегчайшего дивизиона UFC
5
170
Рост (см)
170
165
Размах рук (см)
173
96,5
Размах ног (см)
96,5
С семилетнего возраста занималась карате, участвовала в чемпионате мира по этому виду спорта, получила черный пояс. Также выступала в кикбоксинге и тайском боксе, владеет черным поясом по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA бьется с 2018 года. Уступив в дебютном поединке, одержала 12 побед подряд, в том числе семь в UFC — с 2021-го. Также завоевывала пояса EFC и UAE Warriors в женском наилегчайшем весе. В последнем бою в мае проиграла Валентине Шевченко единогласным решением судей и не смогла забрать титул. На данный момент занимает четвертое место в женском рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.
Обладательница черного пояса по бразильскому джиу-джитсу, в профессиональных ММА выступает с 2019 года. В 2021-м победила в Претендентской серии Дэйны Уайта и получила контракт с UFC. В сильнейшем промоушене выиграла восемь боев и уступила в двух. На данный момент идет на серии из пяти побед. В последнем поединке в мае удушающим приемом в первом раунде одолела Джессику Андраде.
Ясудавичус набрала прекрасный ход, но теперь ей предстоит, вероятно, тяжелейшее испытание в карьере. У канадки было несколько рейтинговых поединков, однако Фиоро — серьезное повышение уровня оппозиции даже на их фоне. Поражение от Шевченко подпортило реноме француженки, но она всё ещё остается топовым бойцом по меркам UFC.
Фиоро — жесткая, универсальная и физически сильная спортсменка. Ясудавичус понадобится показать свой максимум для победы. И пока непонятно, где её потолок. В целом канадка тоже умеет работать на всех этажах, действует аккуратно и старается не рисковать. Серьезных проблем с выносливостью у нее не наблюдалось, поэтому можно вновь ожидать затяжной бой.
С высокой вероятностью Фиоро привычно сделает ставку на работу в стойке, тогда как Ясудавичус придется «вязать» соперницу и пробовать контролировать её в клинче и партере. Рискнем предположить, в итоге класс француженки всё же окажется выше, что принесет ей победу по очкам или поздним финишем.
Турнир UFC Fight Night 262 пройдет на «Rogers Arena» в Ванкувере (провинция Британская Колумбия, Канада). Шоу стартует в субботу, 18 октября, в 23:00 по московскому времени. Основной кард начнется 19 октября в 02:00 мск, поэтому бой Фиоро — Ясудавичус стоит ожидать около 03:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.
Основной кард
Прелимы