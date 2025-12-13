Хоккей, Беларусь - Казахстан, прогноз на 12 декабря: ставки и коэффициенты на матч Кубка Первого канала

Партнерский проект
В пятницу, 12 декабря, в Новосибирске стартует традиционный Кубок Первого канала по хоккею. В матче открытия встретятся национальные команды Беларуси и Казахстана. Изучаем предложения легальных букмекеров на игру и выбираем перспективный вариант для пари.
Турнир: Кубок Первого канала по хоккею
Стадион: «Сибирь-Арена» (Новосибирск, Россия)
Последние пять матчей сборной Беларуси:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.05.2025
|Беларусь
1:3
«Россия 25»
«Лига Ставок тур сборной»
|06.05.2025
|«Россия 25»
1:3
Беларусь
«Лига Ставок тур сборной»
|05.05.2025
|«Россия 25»
7:8 ОТ
Беларусь
«Лига Ставок тур сборной»
|03.05.2025
|Казахстан
0:2
Беларусь
Qazaqstan Hockey Open
|02.05.2025
|«Россия 25»
2:4
Беларусь
Qazaqstan Hockey Open
Последние пять матчей сборной Казахстана:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.05.2025
|Швейцария
4:1
Казахстан
ЧМ-2025
|18.05.2025
|Казахстан
1:6
США
ЧМ-2025
|17.05.2025
|Чехия
8:1
Казахстан
ЧМ-2025
|14.05.2025
|Казахстан
1:5
Дания
ЧМ-2025
|13.05.2025
|Казахстан
2:4
Венгрия
ЧМ-2025
11 декабря
15:30. турнир сборных 3х3
12 декабря
12:00. Беларусь – Казахстан
13 декабря
14:00. «Россия 25» – Беларусь
14 декабря
14:00. «Россия 25» – Казахстан
У сборной Казахстана есть одно серьезное преимущество перед соперниками по Кубку Первого канала: она, в отличие от России и Беларуси, участвует в официальных турнирах. Как - вопрос второй. Главное, команда имеет возможность сравнить себя с сильными соперниками в играх с турнирной мотивацией. На последнем чемпионате мира казахстанцы потерпели семь поражений подряд, и тем не менее, избежали звания худшей команды состязания. Они хотя бы три очка набрали, а французы - одно.
Тем не менее в матче открытия КПК команда Казахстана считается явным аутсайдером. В последний раз Беларусь она побеждала в 2021 году (2:0). Следующие шесть матчей завершились в пользу соперника. Победа первой команды с форой (-2.5) здесь представляется вполне реалистичным сценарием.
Бесплатно смотреть онлайн игру можно канале «Беларусь 5».
Сборная Беларуси
Вратари: Иван Кульбаков, Лоренс Зинаддин (оба – «Торпедо»), Евгений Прохоров («Динамо» Мн).
Защитники: Егор Юзленко («Нефтехимик»), Даниил Бокун («Лада»), Степан Фальковский («Ак Барс»), Дмитрий Дерябин («Адмирал»), Данила Паливко («Металлург»), Владислав Еременко (ЦСКА), Даниил Карпович («Автомобилист»), Никита Парфенюк, Тимофей Маманович (оба – «Юность»).
Нападающие: Даниил Липский, Илья Усов, Виталий Пинчук, Николай Салыго, Сергей Кузнецов, Вадим Мороз, Егор Бориков, Никита Пышкайло, Богдан Белкин, Андрей Стась (все – «Динамо» Мн), Иван Дроздов (ЦСКА), Андрей Белевич («Торпедо»), Александр Скоренов («Северсталь»), Егор Чезганов («Шанхайские Драконы»), Егор Карабань («Динамо-Шинник», МХЛ), Игорь Мартынов («Авангард»), Роман Горбунов («Автомобилист»), Владимир Алистров («Ак Барс»), Василий Филяев («Автомобилист»).
Сборная Казахстана
Вратари: Никита Бояркин («Барыс»), Роман Калмыков («Номад»), Владислав Пестов («Торпедо» Усть-Каменогорск).
Защитники: Тамирлан Гайтамиров, Артем Королев, Бейбарыс Оразов (все – «Барыс»), Мади Диханбек, Кирилл Никитин (оба – «Номад»), Эдуард Михайлов, Иван Степаненко (оба – «Сарыарка»), Федор Хорошев («Торпедо» Усть-Каменогорск).
Нападающие: Олег Бойко, Саян Данияр (оба – «Номад»), Александр Борисевич, Артем Лихотников (оба – «Сарыарка»), Андрей Буяльский («Полония Бытом», Польша), Максим Мусоров («Торпедо» Усть-Каменогорск), Роман Старченко, Вячеслав Колесников, Кирилл Ляпунов, Батырлан Муратов, Руслан Оспанов (все – «Барыс»), Оскар Юлбарисов («Горняк»).
В основной линии FONBET наблюдается широкий разброс коэффициентов - от 1.16 на П1 до 15.00 на П2. Ничья идет тоже с повышенной котировкой 8.00.
