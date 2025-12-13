Хоккей, Беларусь - Казахстан, прогноз на 12 декабря: ставки и коэффициенты на матч Кубка Первого канала

У сборной Казахстана есть одно серьезное преимущество перед соперниками по Кубку Первого канала: она, в отличие от России и Беларуси, участвует в официальных турнирах. Как - вопрос второй. Главное, команда имеет возможность сравнить себя с сильными соперниками в играх с турнирной мотивацией. На последнем чемпионате мира казахстанцы потерпели семь поражений подряд, и тем не менее, избежали звания худшей команды состязания. Они хотя бы три очка набрали, а французы - одно.

Тем не менее в матче открытия КПК команда Казахстана считается явным аутсайдером. В последний раз Беларусь она побеждала в 2021 году (2:0). Следующие шесть матчей завершились в пользу соперника. Победа первой команды с форой (-2.5) здесь представляется вполне реалистичным сценарием.