Хоккей, Беларусь - Казахстан, прогноз на 12 декабря: ставки и коэффициенты на матч Кубка Первого канала

Матч открытия Кубка Первого канала
Валентин Васильев

В пятницу, 12 декабря, в Новосибирске стартует традиционный Кубок Первого канала по хоккею. В матче открытия встретятся национальные команды Беларуси и Казахстана. Изучаем предложения легальных букмекеров на игру и выбираем перспективный вариант для пари.

Команда 1

Время начала

Команда 2

 Беларусь

13.12.2025, Сб

14:15 МСК

Казахстан

П1 - 1.16

Х - 8.00

П2 - 15.00

Турнир: Кубок Первого канала по хоккею

Стадион: «Сибирь-Арена» (Новосибирск, Россия)

Форма команд

Последние пять матчей сборной Беларуси:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.05.2025Беларусь

1:3

«Россия 25»

«Лига Ставок тур сборной»

06.05.2025«Россия 25»

1:3

 Беларусь

«Лига Ставок тур сборной»

05.05.2025«Россия 25»

7:8 ОТ

 Беларусь

«Лига Ставок тур сборной»

03.05.2025 Казахстан

0:2

 Беларусь

Qazaqstan Hockey Open

02.05.2025«Россия 25»

2:4

 Беларусь

Qazaqstan Hockey Open

Последние пять матчей сборной Казахстана:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.05.2025Швейцария

4:1

Казахстан

ЧМ-2025

18.05.2025Казахстан

1:6

США

ЧМ-2025

17.05.2025Чехия

8:1

Казахстан

ЧМ-2025

14.05.2025Казахстан

1:5

Дания

ЧМ-2025

13.05.2025Казахстан

2:4

Венгрия

ЧМ-2025

Календарь матчей

11 декабря
15:30. турнир сборных 3х3

12 декабря
12:00. Беларусь – Казахстан

13 декабря
14:00. «Россия 25» – Беларусь 

14 декабря
14:00. «Россия 25» – Казахстан

Прогноз на матч

У сборной Казахстана есть одно серьезное преимущество перед соперниками по Кубку Первого канала: она, в отличие от России и Беларуси, участвует в официальных турнирах. Как - вопрос второй. Главное, команда имеет возможность сравнить себя с сильными соперниками в играх с турнирной мотивацией. На последнем чемпионате мира казахстанцы потерпели семь поражений подряд, и тем не менее, избежали звания худшей команды состязания. Они хотя бы три очка набрали, а французы - одно. 

Тем не менее в матче открытия КПК команда Казахстана считается явным аутсайдером. В последний раз Беларусь она побеждала в 2021 году (2:0). Следующие шесть матчей завершились в пользу соперника. Победа первой команды с форой (-2.5) здесь представляется вполне реалистичным сценарием.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ

Трансляции

Бесплатно смотреть онлайн игру можно канале «Беларусь 5».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Беларусь 5»ВидеотрансляцияБесплатно
FONBETГрафическаяРегистрация в системе БК
AllHockeyТекстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Сборная Беларуси

Вратари: Иван Кульбаков, Лоренс Зинаддин (оба – «Торпедо»), Евгений Прохоров («Динамо» Мн).

Защитники: Егор Юзленко («Нефтехимик»), Даниил Бокун («Лада»), Степан Фальковский («Ак Барс»), Дмитрий Дерябин («Адмирал»), Данила Паливко («Металлург»), Владислав Еременко (ЦСКА), Даниил Карпович («Автомобилист»), Никита Парфенюк, Тимофей Маманович (оба – «Юность»).

Нападающие: Даниил Липский, Илья Усов, Виталий Пинчук, Николай Салыго, Сергей Кузнецов, Вадим Мороз, Егор Бориков, Никита Пышкайло, Богдан Белкин, Андрей Стась (все – «Динамо» Мн), Иван Дроздов (ЦСКА), Андрей Белевич («Торпедо»), Александр Скоренов («Северсталь»), Егор Чезганов («Шанхайские Драконы»), Егор Карабань («Динамо-Шинник», МХЛ), Игорь Мартынов («Авангард»), Роман Горбунов («Автомобилист»), Владимир Алистров («Ак Барс»), Василий Филяев («Автомобилист»).

Сборная Казахстана

Вратари: Никита Бояркин («Барыс»), Роман Калмыков («Номад»), Владислав Пестов («Торпедо» Усть-Каменогорск).

Защитники: Тамирлан Гайтамиров, Артем Королев, Бейбарыс Оразов (все – «Барыс»), Мади Диханбек, Кирилл Никитин (оба – «Номад»), Эдуард Михайлов, Иван Степаненко (оба – «Сарыарка»), Федор Хорошев («Торпедо» Усть-Каменогорск).

Нападающие: Олег Бойко, Саян Данияр (оба – «Номад»), Александр Борисевич, Артем Лихотников (оба – «Сарыарка»), Андрей Буяльский («Полония Бытом», Польша), Максим Мусоров («Торпедо» Усть-Каменогорск), Роман Старченко, Вячеслав Колесников, Кирилл Ляпунов, Батырлан Муратов, Руслан Оспанов (все – «Барыс»), Оскар Юлбарисов («Горняк»).

Коэффициенты букмекеров

В основной линии FONBET наблюдается широкий разброс коэффициентов - от 1.16 на П1 до 15.00 на П2. Ничья идет тоже с повышенной котировкой 8.00.

Если вы хотите узнать, где можно получить фрибет за регистрацию БК, сделать это можно на сайте «Советского спорта». 

💰 Получить фрибет 15 000 рублей от FONBET

