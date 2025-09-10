Ведомости
Беларусь - Шотландия, 8 сентября: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

В этом веке белорусы шотландцам еще не проигрывали
Валентин Васильев

Cборная Беларуси неудачно стартовала в отборочном цикле ЧМ-2026, однако у нее есть возможность оперативно исправиться - в номинально домашнем матче против шотландцев. Анализируем шансы сторон на успех в этой игре.

Команда 1

Время начала

Команда 2

Беларусь

Место в рейтинге ФИФА: 97

08.09.2025,Вт

21:45 МСК

Шотландия

Место в рейтинге ФИФА: 47

П1 - 7.10

Х - 4.00

П2 - 1.55

Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа C, 2-й тур

Стадион: «Зи-Ти-И Арена»  (Залаэгерсег, Венгрия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

Ранее соперники никогда не встречались

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Беларусь1122-5
Шотландия2115-2

Последние пять матчей сборной Беларуси:

ДатаКоманда 1СчетКоманда 2

Турнир

05.09.2025Греция5:1Беларусь

Отбор ЧМ-2026

10.06.2025Беларусь 1:4Россия

Товарищеский матч

05.06.2025Беларусь4:1Казахстан

Товарищеский матч

25.03.2025Азербайджан0:2Беларусь

Товарищеский матч

20.03.2025Таджикистан0:5Беларусь

Товарищеский матч

Последние пять матчей сборной Шотландии:

ДатаКоманда 1СчетКоманда 2

Турнир

05.09.2025Дания0:0Шотландия

Отбор ЧМ-2026

09.06.2025Лихтенштейн 0:4Шотландия

Товарищеский матч

06.06.2025Шотландия1:3Исландия

Товарищеский матч

23.03.2025Шотландия0:3Греция

Лига наций

20.03.2025Греция0:1Шотландия

Лига наций

Место в турнирной таблице

После стартового тура таблица приняла следующий вид:

КомандыИВНПМО
1. Греция11005-13
2. Дания10100-01
3. Шотландия10100-01
4. Беларусь10011-50

Прогноз на матч

На старте мировой квалификации сборная Беларуси потерпела второе подряд крупное поражение (первое было в июньском товарищеском матче от России). При очень большом желании даже в этой неудаче можно отыскать толику позитива - даже в Греции без своего гола команда Карлоса Алоса не ушла с поля. Хотя при счете 1:5 это, конечно, слабоватое утешение.

Так или иначе, белорусы хотя бы начали стабильно забивать.  Во всех пяти матчах 2025 года они поражали чужие ворота, причем Азербайджану «отгрузили» два мяча, Казахстану - четыре, а Таджикистану - вообще пять. Есть надежда, что  и в Залаэгерсеге эта серия продлится. FONBET установил весьма привлекательный коэффициент на «обе забьют» - 2.25.

Свернуть
Трансляции

На территории Республики Беларусь и Российской Федерации игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПлатная подписка
«Фонбет»ГрафическаяРегистрация в БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

Сборная Беларуси

Вратари: Павел Павлюченко («МЛ Витебск»), Сергей Игнатович («Женис», Казахстан), Федор Лапоухов (ЦСКА София, Болгария).

Защитники: Александр Мартынович («Кайрат», Казахстан), Кирилл Печенин («Крылья Советов», Россия), Захар Волков, Сергей Карпович (оба – «МЛ Витебск»), Владислав Малькевич («Урал»), Павел Забелин («Акритас», Кипр), Вадим Пигас («Пари НН», Россия), Егор Пархоменко («Неман»), Владислав Калинин («Динамо-Минск»).

Полузащитники: Макс Эбонг («Астана», Казахстан), Евгений Яблонский («Астерас», Греция), Никита Корзун («Актобе», Казахстан), Валерий Громыко («Кайрат», Казахстан), Никита Демченко, Максим Мякиш (оба – «Динамо-Минск»).

Нападающие: Юрий Ковалев («Балтика», Россия), Павел Седько («Торпедо-БЕЛАЗ»), Герман Барковский («Пяст», Польша), Трофим Мельниченко («Порту», Португалия), Евгений Малашевич («Динамо-Минск»), Роман Пасевич («Мура», Словения).

Сборная Шотландии

Вратари: Зандер Кларк («Харт оф Мидлотиан»), Ангус Ганн («Ноттингем Форест», Англия), Лиам Келли («Глазго Рейнджерс»).

Защитники: Грант Хэнли («Хиберниан»), Джек Хендри («Аль-Иттифак», Саудовская Аравия), Аарон Хики («Брентфорд», Англия), Дом Хайэм («Блэкберн Роверс», Англия), Макс Джонстон («Штурм Грац», Австрия), Скотт Маккэнна («Динамо Загреб», Хорватия), Энтони Ралстон («Селтик»), Энди Робертсон («Ливерпуль», Англия), Джон Соуттар («Глазго Рейнджерс»), Киран Тирни («Селтик»).  

Полузащитники: Райан Кристи («Борнмут», Англия), Льюис Фергюсон («Болонья», Италия), Бен Гэннон Доук («Борнмут», Англия), Билли Гилмор («Наполи», Италия), Джон Макгинн («Астон Вилла», Англия), Кенни Маклин («Норвич Сити», Англия), Скотт Мактоминей («Наполи», Италия), Леннокс Миллер («Удинезе», Италия).

Нападающие: Че Адамс («Торино», Италия), Киэрон Боуи («Хиберниан»), Линдон Дайкс («Бирмингем Сити», Англия), Джордж Херст («Ипсвич Таун», Англия).

Коэффициенты букмекеров

Очень высокий коэффициент на номинальных хозяев поля (7.10) объясняется не только разрывом между командами в полсотни позиций в рейтинге ФИФА, но и фактором нейтрального поля. Успешное пари на ничью сулит в FONBET четырехкратный выигрыш. Победа британцев котируется за 1.55.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче Беларусь - Шотландия?

Расклады букмекеров выглядят не слишком обнадеживающе для белорусов. Между тем в XXI веке наши соседи шотландцам не проигрывали. Матчи в квалификации ЧМ-2026 принесли одну нулевую ничью и минимальную победу Беларуси в гостях - 1:0.

С каким счетом завершится матч Беларусь - Шотландия? 

Самый низкий коэффициент на маркете точного счета - 6.00 - установлен на вариант 0:1. 

Где играет сборная Беларуси?

Белорусская команда продолжает принимать соперников по официальным матчам на нейтральных полях. С шотландцами она сыграет в венгерском Залаэгерсеге. 

