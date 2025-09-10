Беларусь - Шотландия, 8 сентября: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

На старте мировой квалификации сборная Беларуси потерпела второе подряд крупное поражение (первое было в июньском товарищеском матче от России). При очень большом желании даже в этой неудаче можно отыскать толику позитива - даже в Греции без своего гола команда Карлоса Алоса не ушла с поля. Хотя при счете 1:5 это, конечно, слабоватое утешение.

Так или иначе, белорусы хотя бы начали стабильно забивать. Во всех пяти матчах 2025 года они поражали чужие ворота, причем Азербайджану «отгрузили» два мяча, Казахстану - четыре, а Таджикистану - вообще пять. Есть надежда, что и в Залаэгерсеге эта серия продлится. FONBET установил весьма привлекательный коэффициент на «обе забьют» - 2.25.