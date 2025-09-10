Беларусь - Шотландия, 8 сентября: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Партнерский проект
Cборная Беларуси неудачно стартовала в отборочном цикле ЧМ-2026, однако у нее есть возможность оперативно исправиться - в номинально домашнем матче против шотландцев. Анализируем шансы сторон на успех в этой игре.
Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа C, 2-й тур
Стадион: «Зи-Ти-И Арена» (Залаэгерсег, Венгрия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
Ранее соперники никогда не встречались
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Беларусь
|1
|1
|2
|2-5
|Шотландия
|2
|1
|1
|5-2
Последние пять матчей сборной Беларуси:
|Дата
|Команда 1
|Счет
|Команда 2
Турнир
|05.09.2025
|Греция
|5:1
|Беларусь
Отбор ЧМ-2026
|10.06.2025
|Беларусь
|1:4
|Россия
Товарищеский матч
|05.06.2025
|Беларусь
|4:1
|Казахстан
Товарищеский матч
|25.03.2025
|Азербайджан
|0:2
|Беларусь
Товарищеский матч
|20.03.2025
|Таджикистан
|0:5
|Беларусь
Товарищеский матч
Последние пять матчей сборной Шотландии:
|Дата
|Команда 1
|Счет
|Команда 2
Турнир
|05.09.2025
|Дания
|0:0
|Шотландия
Отбор ЧМ-2026
|09.06.2025
|Лихтенштейн
|0:4
|Шотландия
Товарищеский матч
|06.06.2025
|Шотландия
|1:3
|Исландия
Товарищеский матч
|23.03.2025
|Шотландия
|0:3
|Греция
Лига наций
|20.03.2025
|Греция
|0:1
|Шотландия
Лига наций
После стартового тура таблица приняла следующий вид:
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Греция
|1
|1
|0
|0
|5-1
|3
|2. Дания
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|3. Шотландия
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|4. Беларусь
|1
|0
|0
|1
|1-5
|0
На старте мировой квалификации сборная Беларуси потерпела второе подряд крупное поражение (первое было в июньском товарищеском матче от России). При очень большом желании даже в этой неудаче можно отыскать толику позитива - даже в Греции без своего гола команда Карлоса Алоса не ушла с поля. Хотя при счете 1:5 это, конечно, слабоватое утешение.
Так или иначе, белорусы хотя бы начали стабильно забивать. Во всех пяти матчах 2025 года они поражали чужие ворота, причем Азербайджану «отгрузили» два мяча, Казахстану - четыре, а Таджикистану - вообще пять. Есть надежда, что и в Залаэгерсеге эта серия продлится. FONBET установил весьма привлекательный коэффициент на «обе забьют» - 2.25.
На территории Республики Беларусь и Российской Федерации игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция
|Платная подписка
|«Фонбет»
|Графическая
|Регистрация в БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Вратари: Павел Павлюченко («МЛ Витебск»), Сергей Игнатович («Женис», Казахстан), Федор Лапоухов (ЦСКА София, Болгария).
Защитники: Александр Мартынович («Кайрат», Казахстан), Кирилл Печенин («Крылья Советов», Россия), Захар Волков, Сергей Карпович (оба – «МЛ Витебск»), Владислав Малькевич («Урал»), Павел Забелин («Акритас», Кипр), Вадим Пигас («Пари НН», Россия), Егор Пархоменко («Неман»), Владислав Калинин («Динамо-Минск»).
Полузащитники: Макс Эбонг («Астана», Казахстан), Евгений Яблонский («Астерас», Греция), Никита Корзун («Актобе», Казахстан), Валерий Громыко («Кайрат», Казахстан), Никита Демченко, Максим Мякиш (оба – «Динамо-Минск»).
Нападающие: Юрий Ковалев («Балтика», Россия), Павел Седько («Торпедо-БЕЛАЗ»), Герман Барковский («Пяст», Польша), Трофим Мельниченко («Порту», Португалия), Евгений Малашевич («Динамо-Минск»), Роман Пасевич («Мура», Словения).
Вратари: Зандер Кларк («Харт оф Мидлотиан»), Ангус Ганн («Ноттингем Форест», Англия), Лиам Келли («Глазго Рейнджерс»).
Защитники: Грант Хэнли («Хиберниан»), Джек Хендри («Аль-Иттифак», Саудовская Аравия), Аарон Хики («Брентфорд», Англия), Дом Хайэм («Блэкберн Роверс», Англия), Макс Джонстон («Штурм Грац», Австрия), Скотт Маккэнна («Динамо Загреб», Хорватия), Энтони Ралстон («Селтик»), Энди Робертсон («Ливерпуль», Англия), Джон Соуттар («Глазго Рейнджерс»), Киран Тирни («Селтик»).
Полузащитники: Райан Кристи («Борнмут», Англия), Льюис Фергюсон («Болонья», Италия), Бен Гэннон Доук («Борнмут», Англия), Билли Гилмор («Наполи», Италия), Джон Макгинн («Астон Вилла», Англия), Кенни Маклин («Норвич Сити», Англия), Скотт Мактоминей («Наполи», Италия), Леннокс Миллер («Удинезе», Италия).
Нападающие: Че Адамс («Торино», Италия), Киэрон Боуи («Хиберниан»), Линдон Дайкс («Бирмингем Сити», Англия), Джордж Херст («Ипсвич Таун», Англия).
Очень высокий коэффициент на номинальных хозяев поля (7.10) объясняется не только разрывом между командами в полсотни позиций в рейтинге ФИФА, но и фактором нейтрального поля. Успешное пари на ничью сулит в FONBET четырехкратный выигрыш. Победа британцев котируется за 1.55.
Расклады букмекеров выглядят не слишком обнадеживающе для белорусов. Между тем в XXI веке наши соседи шотландцам не проигрывали. Матчи в квалификации ЧМ-2026 принесли одну нулевую ничью и минимальную победу Беларуси в гостях - 1:0.
Самый низкий коэффициент на маркете точного счета - 6.00 - установлен на вариант 0:1.
Белорусская команда продолжает принимать соперников по официальным матчам на нейтральных полях. С шотландцами она сыграет в венгерском Залаэгерсеге.