Тристан Бойер — Андрей Рублев, 28 августа: прогноз на матч US Open

Россиянин Андрей Рублёв уверенно стартовал на Открытом чемпионате США по теннису 2025 года. Во втором круге ему предстоит матч с американцем Тристаном Бойером. Чего ждать от третьей ракетки России?
Дата / Время: 28.08.2025, не ранее 18:00 по московскому времени
Арена: Национальный теннисный центр (Нью-Йорк, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Тристан Бойер (24 года, 113-я ракетка мира)
Андрей Рублёв (27 лет, 15-я ракетка мира, 15-й номер посева)
Победитель этого матча встретится в третьем круге с сильнейшим из пары Адам Уолтон (Австралия) — Чак Лам Коулман Вон (Гонконг)
Никогда не входил в топ-100 мирового рейтинга и не брал титулов на уровне ATP. В нынешнем сезоне не добирался до высоких стадий на соревнованиях. На Australian Open вылетел во втором круге, на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне проиграл в квалификации. Всего в 2025 году на уровне ATP одержал пять побед при восьми поражениях. На US Open впервые выступает в основной сетке.
Бывшая пятая ракетка мира. Олимпийский чемпион Токио-2020 в миксте. За карьеру взял 17 титулов ATP, в том числе 11 — на харде. В нынешнем сезоне победил на этом покрытии в Дохе, дошел до финала в Гамбурге (грунт) и полуфинала в Монпелье и Лос-Кабосе (оба — хард). На Australian Open вылетел в первом круге, на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне добрался до четвертого. Всего в 2025 году одержал 30 побед при 19 поражениях. На US Open лучший результат показал в 2017-м, 2020-м, 2022-м и 2023-м, когда доходил до четвертьфинала. В прошлом сезоне вылетел в четвертом круге.
Ранее соперники не проводили официальных очных матчей.
Букмекеры считают россиянина явным фаворитом. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,09 на его победу и 7,50 на успех американца.
Компания WINLINE дает коэффициент 1,90 и на ТБ (32,5), и на ТМ (32,5).
Рублёв избежал нервотрепки на старте US Open, хотя нельзя сказать, что победа над Прижмичем была легкой. Хорват навязал борьбу и избежал разгрома, а Бойер точно способен как минимум повторить подобный сценарий.
На стороне американца поддержка и трибун и тот фактор, что терять ему нечего. Сенсацию в виде победы Бойера не ждем, тем более что Рублёв в последние недели очень прибавил в психологической форме. Однако удержать фору, например, в 7,5 гейма представитель США, пожалуй, может.