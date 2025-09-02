Ведомости
Тристан Бойер — Андрей Рублев, 28 августа: прогноз на матч US Open

Россиянин против обладателя wild card
Александр Бокулёв

Россиянин Андрей Рублёв уверенно стартовал на Открытом чемпионате США по теннису 2025 года. Во втором круге ему предстоит матч с американцем Тристаном Бойером. Чего ждать от третьей ракетки России?

Дата / Время: 28.08.2025, не ранее 18:00 по московскому времени

Арена: Национальный теннисный центр (Нью-Йорк, США)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline

Турнирная сетка

Свернуть

Тристан Бойер (24 года, 113-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Джеймс Дакворт (Австралия) — 6:3, 7:5, 6:4

Андрей Рублёв (27 лет, 15-я ракетка мира, 15-й номер посева)

  • 1-й круг: Дино Прижмич (Хорватия) — 6:4, 6:4, 6:4

Победитель этого матча встретится в третьем круге с сильнейшим из пары Адам Уолтон (Австралия) — Чак Лам Коулман Вон (Гонконг)

Тристан Бойер

Свернуть

Никогда не входил в топ-100 мирового рейтинга и не брал титулов на уровне ATP. В нынешнем сезоне не добирался до высоких стадий на соревнованиях. На Australian Open вылетел во втором круге, на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне проиграл в квалификации. Всего в 2025 году на уровне ATP одержал пять побед при восьми поражениях. На US Open впервые выступает в основной сетке.

Андрей Рублёв

Свернуть

Бывшая пятая ракетка мира. Олимпийский чемпион Токио-2020 в миксте. За карьеру взял 17 титулов ATP, в том числе 11 — на харде. В нынешнем сезоне победил на этом покрытии в Дохе, дошел до финала в Гамбурге (грунт) и полуфинала в Монпелье и Лос-Кабосе (оба — хард). На Australian Open вылетел в первом круге, на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне добрался до четвертого. Всего в 2025 году одержал 30 побед при 19 поражениях. На US Open лучший результат показал в 2017-м, 2020-м, 2022-м и 2023-м, когда доходил до четвертьфинала. В прошлом сезоне вылетел в четвертом круге.

Личные встречи

Свернуть

Ранее соперники не проводили официальных очных матчей.

Ставки на исход

Свернуть

Букмекеры считают россиянина явным фаворитом. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,09 на его победу и 7,50 на успех американца.

Ставки на тоталы

Свернуть

Компания WINLINE дает коэффициент 1,90 и на ТБ (32,5), и на ТМ (32,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

Свернуть
 Победа БойераПобеда РублёваТБ (32,5)ТМ (32,5)
WINLINE7,501,091,901,90

Прогноз и ставка

Свернуть

Рублёв избежал нервотрепки на старте US Open, хотя нельзя сказать, что победа над Прижмичем была легкой. Хорват навязал борьбу и избежал разгрома, а Бойер точно способен как минимум повторить подобный сценарий.

На стороне американца поддержка и трибун и тот фактор, что терять ему нечего. Сенсацию в виде победы Бойера не ждем, тем более что Рублёв в последние недели очень прибавил в психологической форме. Однако удержать фору, например, в 7,5 гейма представитель США, пожалуй, может.

