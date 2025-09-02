Тристан Бойер — Андрей Рублев, 28 августа: прогноз на матч US Open

Россиянин Андрей Рублёв уверенно стартовал на Открытом чемпионате США по теннису 2025 года. Во втором круге ему предстоит матч с американцем Тристаном Бойером. Чего ждать от третьей ракетки России?

Дата / Время: 28.08.2025, не ранее 18:00 по московскому времени

Арена: Национальный теннисный центр (Нью-Йорк, США)