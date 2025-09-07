Модестас Букаускас — Пол Крейг, 6 сентября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Всё тяжелее представить, кого из соперников может победить Крейг в UFC. Карьера шотландца на явном спаде — он пытался перезапустить её в среднем дивизионе, но получилось только хуже. И теперь Крейг выйдет биться с Букаускасом, которого вполне можно считать проспектом полутяжелого веса.

Литовец после возвращения в UFC набрал хороший ход. Он моложе и энергичнее шотландца. Ключевой момент — Букаускас делает ставку на работу в стойке, поэтому нас ждет классическое противостояние ударника и борца. Вот только челюсть Крейга всё слабее, а свои навыки в партере он использует всё менее эффективно.

Не приходится ждать, что в предстоящем поединке именно шотландец захватит инициативу, поэтому видим все основания поставить на досрочную победу Букаускаса. Три раунда нынешний Крейг под его прессингом вряд ли продержится.