Модестас Букаускас — Пол Крейг, 6 сентября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Карьера харизматичного шотландца летит под откос
Александр Бокулёв
Источник: UFC
Источник: UFC

Шотландец Пол Крейг уже более двух лет не знает побед в UFC. Прервать эту серию он попробует в поединке с литовцем Модестасом Букаускасом. Чем завершится это противостояние в полутяжелом весе (до 93 кг)?

Статистика

Букаускас

 

Крейг

Литва

Страна

Шотландия

31

Возраст

37

24

Бои

28

18 (10 / 3 / 5)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

17 (4 / 13 / 0)

6 (4 / 1 / 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

9 (5 / 2 / 2)

0

Ничьи

1

0

Без результата

1

190,5

Рост (см)

192

193

Размах рук (см)

193

106,5

Размах ног (см)

109

Модестас Букаускас

В профессиональных ММА выступает с 2015 года. Был чемпионом FSC и Cage Warriors в полутяжелом весе. В 2020-м перешел в UFC, где выиграл первый бой, но затем потерпел три поражения подряд, после чего был уволен. Вновь стал чемпионом Cage Warriors в полутяжелом весе и вернулся в сильнейший промоушен. С 2023-го в UFC выиграл четыре боя и уступил в одном. На данный момент идет на серии из трех побед. В последнем поединке в мае одолел Иона Куцелабу раздельным решением судей.

Пол Крейг

Обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу, в профессиональных MMA выступает с 2013 года. Становился чемпионом LightStar и BAMMA в полутяжелом весе, после чего в 2016-м перешел в UFC. Под эгидой сильнейшего промоушена одержал девять побед при стольких же поражениях, одной ничьей и одном поединке без результата. В последнем бою в июне вернулся в полутяжелый дивизион и встретился с Родолфо Беллато — противостояние признали несостоявшимся из-за запрещенного удара.

Сравнение коэффициентов

 Победа БукаускасаПобеда КрейгаДосрочное завершениеПолный бой
PARI1,303,661,432,70

Прогноз на бой

Всё тяжелее представить, кого из соперников может победить Крейг в UFC. Карьера шотландца на явном спаде — он пытался перезапустить её в среднем дивизионе, но получилось только хуже. И теперь Крейг выйдет биться с Букаускасом, которого вполне можно считать проспектом полутяжелого веса.

Литовец после возвращения в UFC набрал хороший ход. Он моложе и энергичнее шотландца. Ключевой момент — Букаускас делает ставку на работу в стойке, поэтому нас ждет классическое противостояние ударника и борца. Вот только челюсть Крейга всё слабее, а свои навыки в партере он использует всё менее эффективно. 

Не приходится ждать, что в предстоящем поединке именно шотландец захватит инициативу, поэтому видим все основания поставить на досрочную победу Букаускаса. Три раунда нынешний Крейг под его прессингом вряд ли продержится.

Полный кард, где смотреть бой Букаускас Крейг

Турнир UFC Fight Night 258 пройдет на «Accor Arena» в Париже (Франция). Шоу стартует в субботу, 6 сентября, в 19:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 22:00 мск, поэтому бой Букаускас Крейг стоит ожидать около 23:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» начнет прямой эфир в 21:00 мск.

Основной кард

Прелимы

  • Уильям Гомис (Франция) — Роберт Рухала (Польша). Полулегкий вес;
  • Омар Си (Франция) — Брендсон Рибейро (Бразилия). Полутяжелый вес;
  • Марчин Тыбура (Польша) — Анте Делия (Хорватия). Тяжелый вес;
  • Харри Хардвик (Англия) — Кауе Фернандес (Бразилия). Легкий вес;
  • Сэм Паттерсон (Англия) — Трей Уотерс (США). Полусредний вес;
  • Брэд Таварес (США) — Роберт Брычек (Польша). Средний вес;
  • Андреас Густафссон (Швеция) — Ринат Фахретдинов (Россия). Полусредний вес;
  • Шауна Бэннон (Ирландия) — Сэм Хьюз (США). Женский минимальный вес.

