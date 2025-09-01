Чайка - Ротор, 3 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

«Чайка» многообещающе стартовала в первенстве, но после крупной победы в Красноярске она больше не побеждала. Три матча подряд команда Комбарова свела вничью, а затем столько же проиграла.

«Ротор» за семь туров собрал 52% очков. В последнем матче команда Бояринцева неожиданно уступила дома «Спартаку» из Костромы и постарается компенсировать эти потери в Песчанокопском.

Но «Чайке» нужно выбираться из низин таблицы. Шесть туров без побед давят на команду морально. Полагаем, что в эту среду парни Комбарова не уступят. PARI дает очень симпатичный коэффициент на 1Х - 2.10.