Чайка - Ротор, 3 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

В среду, 3 сентября, в Песчанокопском сойдутся «Чайка» с «Ротором». Аналитики скептически оценивают шансы хозяев поля. Выбираем перспективный вариант для пари на встречу южан.
Турнир: Лига PARI, 8-й тур
Стадион «Имени И.П. Чайка» (Песчанокопское)
Главный судья: еще не назначен
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Чайка»
|6
|6
|1
|14-5
|«Ротор»
|1
|6
|6
|5-14
Последние пять матчей «Чайки»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.08.2025
|«Уфа»
4:0
«Чайка»
Лига PARI
|24.08.2025
|«Чайка»
0:3
«Арсенал»
Лига PARI
|16.08.2025
|«Чайка»
1:2
«Шинник»
Лига PARI
|10.08.2025
|«СКА-Хабаровск»
1:1
«Чайка»
Лига PARI
|02.08.2025
|«Чайка»
1:1
«Волга»
Лига PARI
Последние пять матчей «Ротора»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.08.2025
|«Ротор»
1:2
«Спартак» Кострома
Лига PARI
|25.08.2025
|«Ротор»
3:0
«Торпедо»
Лига PARI
|16.08.2025
|«Сокол»
1:1
«Ротор»
Лига PARI
|10.08.2025
|«Ротор»
1:0
«Уфа»
Лига PARI
|04.08.2025
|«Ротор»
0:0
«Енисей»
Лига PARI
Перед очной встречей соперников разделяют пять очков и девять позиций.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Факел
|6
|6
|0
|0
|7-1
|18
|2. Спартак Кострома
|7
|5
|1
|1
|11-6
|16
|3. Урал
|6
|5
|0
|1
|12-4
|15
|4. КАМАЗ
|7
|4
|2
|1
|13-8
|14
|5. Челябинск
|7
|4
|1
|2
|11-8
|13
|6. Ротор
|7
|3
|2
|2
|8-5
|11
|7. Арсенал
|7
|2
|4
|1
|11-8
|10
|8. СКА-Хабаровск
|7
|2
|3
|2
|7-7
|9
|9. Уфа
|7
|2
|2
|3
|7-6
|8
|10. Шинник
|7
|2
|2
|3
|5-7
|8
|11. Енисей
|7
|2
|2
|3
|6-9
|8
|12. Волга
|7
|2
|1
|4
|6-11
|7
|13. Родина
|7
|1
|4
|2
|8-8
|7
|14. Нефтехимик
|7
|1
|4
|2
|5-6
|7
|15. Чайка
|7
|1
|3
|3
|6-11
|6
|16. Торпедо
|7
|1
|1
|5
|3-11
|4
|17. Сокол
|7
|0
|4
|3
|3-7
|4
|18. Черноморец
|7
|0
|2
|5
|5-11
|2
«Чайка» многообещающе стартовала в первенстве, но после крупной победы в Красноярске она больше не побеждала. Три матча подряд команда Комбарова свела вничью, а затем столько же проиграла.
«Ротор» за семь туров собрал 52% очков. В последнем матче команда Бояринцева неожиданно уступила дома «Спартаку» из Костромы и постарается компенсировать эти потери в Песчанокопском.
Но «Чайке» нужно выбираться из низин таблицы. Шесть туров без побед давят на команду морально. Полагаем, что в эту среду парни Комбарова не уступят. PARI дает очень симпатичный коэффициент на 1Х - 2.10.
«Матч ТВ» и PARI покажут игру на своим сайтах.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция на сайте
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Чайка»: Ужгин (травма)
«Ротор»: нет
Букмекерская контора PARI расщедрилась на коэффициент на победу хозяев поля. 5.70 на успех хозяев нечасто встретишь. Ничья котируется за 3.30, а виктория волгоградцев - за 1.65.
В линии на точный счет редко встречаются коэффициенты ниже пятерки. Здесь таковой имеется - 4.80 на 0:1.
Сайты «Матч ТВ» и PARI покажут игру бесплатно.
Информацию о порядке приобретения и стоимости билетов ищите на официальном сайте «Чайки».