Челябинск - Чайка, 8 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

На понедельник, 8 сентября, ФНЛ вынесла четыре матча девятого тура Лиги PARI. Не проигрывающий дома «Челябинск» принимает «Чайку», не побеждающую с первого тура. Серии обоих клубов продлятся? Сверим собственные предчувствия с коэффициентами трейдеров букмекерских компаний.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Челябинск»
08.09.2025, Пн
17:00 МСК
«Чайка» (Песчанокопское)
|П1 - 1.35
Турнир: Лига PARI, 9-й тур
Стадион «Центральный» (Челябинск)
Главный судья: Сидорин (Москва)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Челябинск»
|1
|1
|0
|6-1
|«Чайка»
|0
|1
|1
|1-6
Последние пять матчей «Челябинска»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.09.2025
|«Челябинск»
1:1
«Факел»
Лига PARI
|30.08.2025
|«Нефтехимик»
1:1
«Челябинск»
Лига PARI
|23.08.2025
|«Челябинск»
3:1
«Сокол»
Лига PARI
|17.08.2025
|«Спартак» Кс
2:1
«Челябинск»
Лига PARI
|09.08.2025
|«Челябинск»
1:0
«Волга»
Лига PARI
Последние пять матчей «Чайки»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.09.2025
|«Чайка»
0:6
«Ротор»
Лига PARI
|30.08.2025
|«Уфа»
4:0
«Чайка»
Лига PARI
|24.08.2025
|«Чайка»
0:3
«Арсенал»
Лига PARI
|16.08.2025
|«Чайка»
1:2
«Шинник»
Лига PARI
|10.08.2025
|«СКА-Хабаровск»
1:1
«Чайка»
Лига PARI
Перед началом тура челябинцы занимали пятое место в таблице, а их соперник - 15-е.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Урал
|8
|6
|1
|1
|15-5
|19
|2. Факел
|8
|6
|1
|1
|8-4
|19
|3. КАМАЗ
|8
|5
|2
|1
|15-8
|17
|4. Спартак Кострома
|8
|5
|2
|1
|12-7
|17
|5. Челябинск
|8
|4
|2
|2
|12-9
|14
|6. Ротор
|8
|4
|2
|2
|14-5
|14
|7. Арсенал
|8
|3
|4
|1
|14-9
|13
|8. Родина
|8
|2
|4
|2
|13-9
|10
|9. Уфа
|8
|2
|3
|3
|7-6
|9
|10. СКА-Хабаровск
|8
|2
|3
|3
|8-10
|9
|11. Шинник
|8
|2
|3
|3
|5-7
|9
|12. Енисей
|8
|2
|3
|3
|6-9
|9
|13. Волга
|8
|2
|2
|4
|7-12
|8
|14. Нефтехимик
|8
|1
|4
|3
|6-11
|7
|15. Чайка
|8
|1
|3
|4
|6-17
|6
|16. Торпедо
|8
|1
|2
|5
|3-11
|5
|17. Сокол
|8
|0
|4
|4
|3-9
|4
|18. Черноморец
|8
|0
|3
|5
|6-12
|3
До прошлого тура «Челябинск» не терял очков дома: три матча - три победы. В игре с «Факелом» эта серия прервалась, но и ничью с фаворитом можно и нужно занести в актив новичку Лиги PARI. Команда Романа Пилипчука пропустила мяч со штрафного уже в компенсированное судьей время, но все-таки не сдалась и была вознаграждена за усердие спасительным пенальти на восьмой компенсированной минуте.
«Чайка» же вошла в крутое пике: четыре последних матча подопечные Дмитрия Комбарова проиграли с суммарным счетом 1:14. Особенно болезненным оказалось свежее поражение от «Ротора» - 0:6. Так что в Челябинск южане приехали явно не в лучшем моральном состоянии. С другой стороны, такое потрясение может оказать и положительный эффект - разозлить футболистов. Возможно, очков гости и не наберут, но на локальный успех в виде хотя бы одного гола рассчитывать, наверное, могут. Если что, PARI выкатила очень щедрый коэффициент на «обе забьют».
Следить за играми второго национального дивизиона можно на сайтах «Матч ТВ» и БК PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Трансляция на сайте
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|Вконтакте
|Видеотрансляция
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Челябинск»: нет
«Чайка»: Ужгин (травма)
По коэффициентам основного маркета четко видно, кто фаворит в паре. Победа хозяев поля котируется в PARI за 1.35. Коэффициент на гостей почти в восемь раз выше - 10.50. На ничью предлагается поставить за 4.60.
Аналитики находят одинаково реальными счета 1:0 и 2:0. Оба котируются за 5.50.
Коэффициент 2.15 на тотал больше 2.5 вроде бы не сулит феерического голевого представления в Челябинске.
Сразу три платформы предлагают легальную трансляцию игры в сети - это сайты «Матч ТВ», БК PARI и Вконтакте.
Билеты на игру реализуются через официальный сайт «Челябинска». Минимальная стоимость - от 140 рублей.