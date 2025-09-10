Ведомости
Челябинск - Чайка, 8 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Выведет ли Комбаров «Чайку» из пике?
Валентин Васильев

На понедельник, 8 сентября, ФНЛ вынесла четыре матча девятого тура Лиги PARI. Не проигрывающий дома «Челябинск» принимает «Чайку», не побеждающую с первого тура. Серии обоих клубов продлятся? Сверим собственные предчувствия с коэффициентами трейдеров букмекерских компаний. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Челябинск»

08.09.2025, Пн

17:00 МСК

«Чайка» (Песчанокопское)

П1 - 1.35

Х - 4.60

П2 - 10.50

Турнир: Лига PARI, 9-й тур

Стадион «Центральный» (Челябинск)

Главный судья: Сидорин (Москва)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Челябинск»1106-1
«Чайка»0111-6

Последние пять матчей «Челябинска»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.09.2025«Челябинск»

1:1

«Факел»

Лига PARI

30.08.2025«Нефтехимик»

1:1

«Челябинск»

Лига PARI

23.08.2025«Челябинск»

3:1

«Сокол»

Лига PARI

17.08.2025«Спартак» Кс

2:1

«Челябинск»

Лига PARI

09.08.2025«Челябинск»

1:0

«Волга»

Лига PARI

Последние пять матчей «Чайки»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.09.2025«Чайка»

0:6

«Ротор»

Лига PARI

30.08.2025«Уфа»

4:0

«Чайка»

Лига PARI

24.08.2025«Чайка»

0:3

«Арсенал»

Лига PARI

16.08.2025«Чайка»

1:2

«Шинник»

Лига PARI

10.08.2025«СКА-Хабаровск»

1:1

«Чайка»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

Перед началом тура челябинцы занимали пятое место в таблице, а их соперник - 15-е.

КлубИВНПМячиОчки
1. Урал861115-519
2. Факел86118-419
3. КАМАЗ852115-817
4. Спартак Кострома852112-717
5. Челябинск842212-914
6. Ротор842214-514
7. Арсенал834114-913
8. Родина824213-910
9. Уфа82337-69
10. СКА-Хабаровск82338-109
11. Шинник82335-79
12. Енисей82336-99
13. Волга82247-128
14. Нефтехимик81436-117
15. Чайка81346-176
16. Торпедо81253-115
17. Сокол80443-94
18. Черноморец80356-123

Прогноз на матч

До прошлого тура «Челябинск» не терял очков дома: три матча - три победы. В игре с «Факелом» эта серия прервалась, но и ничью с фаворитом можно и нужно занести в актив новичку Лиги PARI. Команда Романа Пилипчука пропустила мяч со штрафного уже в компенсированное судьей время, но все-таки не сдалась и была вознаграждена за усердие спасительным пенальти на восьмой компенсированной минуте. 

«Чайка» же вошла в крутое пике: четыре последних матча подопечные Дмитрия Комбарова проиграли с суммарным счетом 1:14. Особенно болезненным оказалось свежее поражение от «Ротора» - 0:6. Так что в Челябинск южане приехали явно не в лучшем моральном состоянии. С другой стороны, такое потрясение может оказать и положительный эффект - разозлить футболистов. Возможно, очков гости и не наберут, но на локальный успех в виде хотя бы одного гола рассчитывать, наверное, могут. Если что, PARI выкатила очень щедрый коэффициент на «обе забьют».

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Следить за играми второго национального дивизиона можно на  сайтах «Матч ТВ» и БК PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Трансляция на сайтеБесплатно
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Вконтакте Видеотрансляция 
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Челябинск»: нет

«Чайка»: Ужгин (травма)

Коэффициенты букмекеров

По коэффициентам основного маркета четко видно, кто фаворит в паре. Победа хозяев поля котируется в PARI за 1.35. Коэффициент на гостей почти в восемь раз выше - 10.50. На ничью предлагается поставить за 4.60.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Челябинск» - «Чайка»?

Аналитики находят одинаково реальными счета 1:0 и 2:0. Оба котируются за 5.50.

Будет ли матч «Челябинск» - «Чайка» результативным?

Коэффициент 2.15 на тотал больше 2.5 вроде бы не сулит феерического голевого представления в Челябинске.

Где смотреть бесплатно матч «Челябинск» - «Чайка»?

Сразу три платформы предлагают легальную трансляцию игры в сети - это сайты «Матч ТВ», БК PARI и Вконтакте.

Где купить билеты на  матч «Челябинск» - «Чайка»?

Билеты на игру реализуются через официальный сайт «Челябинска». Минимальная стоимость - от 140 рублей. 

