Челябинск - Чайка, 8 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

До прошлого тура «Челябинск» не терял очков дома: три матча - три победы. В игре с «Факелом» эта серия прервалась, но и ничью с фаворитом можно и нужно занести в актив новичку Лиги PARI. Команда Романа Пилипчука пропустила мяч со штрафного уже в компенсированное судьей время, но все-таки не сдалась и была вознаграждена за усердие спасительным пенальти на восьмой компенсированной минуте.

«Чайка» же вошла в крутое пике: четыре последних матча подопечные Дмитрия Комбарова проиграли с суммарным счетом 1:14. Особенно болезненным оказалось свежее поражение от «Ротора» - 0:6. Так что в Челябинск южане приехали явно не в лучшем моральном состоянии. С другой стороны, такое потрясение может оказать и положительный эффект - разозлить футболистов. Возможно, очков гости и не наберут, но на локальный успех в виде хотя бы одного гола рассчитывать, наверное, могут. Если что, PARI выкатила очень щедрый коэффициент на «обе забьют».