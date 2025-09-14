Черноморец - Чайка, 15 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Приход харизматичного Вадима Евсеева в «Черноморец» встряхнул команду. Пускай с приключениями, только в компенсированное время, но южане вырвали три очка у «Уфы» и покинули последнее место в таблице. Очевидно, что в 10-м туре новороссийцы постараются развить этот успех. Очередной соперник им однозначно по зубам.

У «Чайки» все очень плохо. Команда Дмитрия Комбарова уже четыре матча не забивает и пять не набирает очков. Единственную победу в сезоне представитель Песчанокопского одержал еще в первом туре. В дальнейшем «Чайка» взяла всего три очка из 24 возможных. Несложно представить, в каком моральном состоянии находится молодая команда с костяком из спартаковских дублеров.

Полагаем, что опыт Евсеева и поддержка родных трибун помогут «Черноморцу» одержать вторую победу в первенстве.