Черноморец - Чайка, 15 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Евсеев разовьет стартовый успех, а удручающие серии Комбарова продлятся?
Валентин Васильев

На понедельник, 15 сентября, в Лиге PARI вынесено четыре матча десятого тура. В Новороссийске сойдутся представители юга: «Черноморец» принимает «Чайку». Рассказываем о предложениях легальных букмекеров на игру.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Черноморец» (Новороссийск)

15.09.2025, Пн

19:00 МСК

«Чайка» (Песчанокопское)

П1 - 1.53

Х - 3.90

П2 - 7.10

Турнир: Лига PARI, 10-й тур

Стадион: «Центральный» (Новороссийск)

Главный судья: Алексей Лапатухин (Москва, Россия)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Черноморец»53815-20
«Чайка»83520-15

Последние пять матчей «Черноморца»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.09.2025«Черноморец»

3:2

«Уфа»

Лига PARI

03.09.2025«Волга»

1:1

«Черноморец»

Лига PARI

30.08.2025«Шинник»

1:0

«Черноморец»

Лига PARI

23.08.2025«Черноморец»

0:2

«Енисей»

Лига PARI

17.08.2025«Черноморец»

0:1

«Факел»

Лига PARI

Последние пять матчей «Чайки»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.09.2025«Челябинск»

1:0

«Чайка»

Лига PARI

03.09.2025«Чайка»

0:6

«Ротор»

Лига PARI

30.08.2025«Уфа»

4:0

«Чайка»

Лига PARI

24.08.2025«Чайка»

0:3

«Арсенал»

Лига PARI

16.08.2025«Чайка»

1:2

«Шинник»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

Перед стартом тура тура турнирная таблица выглядела следующим образом:

КлубИВНПМячиОчки
1. Факел97119-422
2. Урал962116-620
3. Спартак Кострома962114-820
4. КАМАЗ953116-918
5. Челябинск952213-917
6. Ротор952215-517
7. Родина934215-913
8. Арсенал934214-1013
9. Шинник93337-712
10. Уфа92349-99
11. СКА-Хабаровск92348-119
12. Енисей92346-119
13. Волга92257-148
14. Нефтехимик91537-128
15. Черноморец91359-146
16. Торпедо91354-126
17. Чайка91356-186
18. Сокол90454-114

Прогноз на матч

Приход харизматичного Вадима Евсеева в «Черноморец» встряхнул команду. Пускай с приключениями, только в компенсированное время, но южане вырвали три очка у «Уфы» и покинули последнее место в таблице. Очевидно, что в 10-м туре новороссийцы постараются развить этот успех. Очередной соперник им однозначно по зубам.

У «Чайки» все очень плохо. Команда Дмитрия Комбарова уже четыре матча не забивает и пять не набирает очков. Единственную победу в сезоне представитель Песчанокопского одержал еще в первом туре. В дальнейшем «Чайка» взяла всего три очка из 24 возможных. Несложно представить, в каком моральном состоянии находится молодая команда с костяком из спартаковских дублеров.  

Полагаем, что опыт Евсеева и поддержка родных трибун помогут «Черноморцу» одержать вторую победу в первенстве.  

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Прямая трансляция из Новороссийска запланирована на сайтах «Матч ТВ» и БК PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»ВидеотрансляцияБесплатно
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Черноморец»: Магомедов (травма)

«Чайка»: нет

Коэффициенты букмекеров

Поставить на успех команды Евсеева в PARI можно по коэффициенту 1.53. Предложения на два других основных исхода гораздо интереснее - 3.90 на ничью и 7.10 на успех гостей.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Черноморец» - «Чайка»?

Самый низкий коэффициент на рынке точного счета в PARI (5.50) установлен на минимальную победу новороссийцев - 1:0.

Матч «Черноморец» - «Чайка» будет результативным?

Коэффициент 2.20 на тотал больше 2.5 выглядит не слишком обнадеживающе для любителей яркого, результативного футбола. 

Где смотреть бесплатно матч «Черноморец» - «Чайка»?

БК PARI транслирует все игры дивизиона на своих ресурсах в сети.

Где купить билеты на матч «Черноморец» - «Чайка»?

Билеты на игру в Новороссийске реализуют несколько билетных онлайн-сервисом. Минимальная стоимость билета составляет 500 рублей.

