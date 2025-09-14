Черноморец - Чайка, 15 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
На понедельник, 15 сентября, в Лиге PARI вынесено четыре матча десятого тура. В Новороссийске сойдутся представители юга: «Черноморец» принимает «Чайку». Рассказываем о предложениях легальных букмекеров на игру.
Турнир: Лига PARI, 10-й тур
Стадион: «Центральный» (Новороссийск)
Главный судья: Алексей Лапатухин (Москва, Россия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Черноморец»
|5
|3
|8
|15-20
|«Чайка»
|8
|3
|5
|20-15
Последние пять матчей «Черноморца»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.09.2025
|«Черноморец»
3:2
«Уфа»
Лига PARI
|03.09.2025
|«Волга»
1:1
«Черноморец»
Лига PARI
|30.08.2025
|«Шинник»
1:0
«Черноморец»
Лига PARI
|23.08.2025
|«Черноморец»
0:2
«Енисей»
Лига PARI
|17.08.2025
|«Черноморец»
0:1
«Факел»
Лига PARI
Последние пять матчей «Чайки»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.09.2025
|«Челябинск»
1:0
«Чайка»
Лига PARI
|03.09.2025
|«Чайка»
0:6
«Ротор»
Лига PARI
|30.08.2025
|«Уфа»
4:0
«Чайка»
Лига PARI
|24.08.2025
|«Чайка»
0:3
«Арсенал»
Лига PARI
|16.08.2025
|«Чайка»
1:2
«Шинник»
Лига PARI
Перед стартом тура тура турнирная таблица выглядела следующим образом:
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Факел
|9
|7
|1
|1
|9-4
|22
|2. Урал
|9
|6
|2
|1
|16-6
|20
|3. Спартак Кострома
|9
|6
|2
|1
|14-8
|20
|4. КАМАЗ
|9
|5
|3
|1
|16-9
|18
|5. Челябинск
|9
|5
|2
|2
|13-9
|17
|6. Ротор
|9
|5
|2
|2
|15-5
|17
|7. Родина
|9
|3
|4
|2
|15-9
|13
|8. Арсенал
|9
|3
|4
|2
|14-10
|13
|9. Шинник
|9
|3
|3
|3
|7-7
|12
|10. Уфа
|9
|2
|3
|4
|9-9
|9
|11. СКА-Хабаровск
|9
|2
|3
|4
|8-11
|9
|12. Енисей
|9
|2
|3
|4
|6-11
|9
|13. Волга
|9
|2
|2
|5
|7-14
|8
|14. Нефтехимик
|9
|1
|5
|3
|7-12
|8
|15. Черноморец
|9
|1
|3
|5
|9-14
|6
|16. Торпедо
|9
|1
|3
|5
|4-12
|6
|17. Чайка
|9
|1
|3
|5
|6-18
|6
|18. Сокол
|9
|0
|4
|5
|4-11
|4
Приход харизматичного Вадима Евсеева в «Черноморец» встряхнул команду. Пускай с приключениями, только в компенсированное время, но южане вырвали три очка у «Уфы» и покинули последнее место в таблице. Очевидно, что в 10-м туре новороссийцы постараются развить этот успех. Очередной соперник им однозначно по зубам.
У «Чайки» все очень плохо. Команда Дмитрия Комбарова уже четыре матча не забивает и пять не набирает очков. Единственную победу в сезоне представитель Песчанокопского одержал еще в первом туре. В дальнейшем «Чайка» взяла всего три очка из 24 возможных. Несложно представить, в каком моральном состоянии находится молодая команда с костяком из спартаковских дублеров.
Полагаем, что опыт Евсеева и поддержка родных трибун помогут «Черноморцу» одержать вторую победу в первенстве.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
Прямая трансляция из Новороссийска запланирована на сайтах «Матч ТВ» и БК PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Черноморец»: Магомедов (травма)
«Чайка»: нет
Поставить на успех команды Евсеева в PARI можно по коэффициенту 1.53. Предложения на два других основных исхода гораздо интереснее - 3.90 на ничью и 7.10 на успех гостей.
Самый низкий коэффициент на рынке точного счета в PARI (5.50) установлен на минимальную победу новороссийцев - 1:0.
Коэффициент 2.20 на тотал больше 2.5 выглядит не слишком обнадеживающе для любителей яркого, результативного футбола.
БК PARI транслирует все игры дивизиона на своих ресурсах в сети.
Билеты на игру в Новороссийске реализуют несколько билетных онлайн-сервисом. Минимальная стоимость билета составляет 500 рублей.