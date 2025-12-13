Кристал Пэлас - Манчестер Сити, 14 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

На неожиданное домашнее поражения от «Байера» в Лиге чемпионов «Манчестер Сити» отреагировал достойно - четырьмя подряд победами. Самая ценная среди них - над «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу». Голов в этих матчах «горожане» назабивали много (13), но и пропустили немало (семь).

«Кристал Пэлас» - открытие сезона в АПЛ. За последние 10 матчей во всех турнирах у лондонского клуба набралось семь побед при всего двух поражениях. Эффект видим в таблице Премьер-лиги - четвертое место с отставанием всего в пять пунктов от «Манчестер Сити».

За эти 10 матчей лондонцы лишь раз не вскрыли чужие ворота. У «горожан» на аналогичном отрезке всего два «сухаря». Обе забьют - наш прогноз на воскресную игру.