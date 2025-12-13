Кристал Пэлас - Манчестер Сити, 14 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Еще недавно матч «Кристал Пэлас» - «Манчестер Сити» не вызвал бы особого ажиотажа в Англии. Теперь - другое дело. Здесь и сейчас это соседи по таблице. Ближайший выезд в Лондон совершенно точно не будет легким для парней Хосепа Гвардиолы. Вашему вниманию статистическое превью и прогноз на центральное противостояние 16-го тура АПЛ.
Турнир: английская Премьер-лига, 16-й тур
Стадион: «Селхерст Парк» (Лондон, Англия)
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Кристал Пэлас»
|18
|17
|39
|79-139
|«Манчестер Сити»
|39
|17
|18
|139-79
Последние пять матчей «Кристал Пэлас»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.12.2025
|«Шелбурн»
0:3
«Кристал Пэлас»
Лига конференций
|07.12.2025
|«Фулхэм»
1:2
«Кристал Пэлас»
АПЛ
|03.12.2025
|«Бернли»
0:1
«Кристал Пэлас»
АПЛ
|30.11.2025
|«Кристал Пэлас»
1:2
«МЮ»
АПЛ
|27.11.2025
|«Страсбур»
2:1
«Кристал Пэлас»
Лига конференций
Последние пять матчей «Манчестер Сити»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.12.2025
|«Реал»
1:2
«Манчестер Сити»
Лига чемпионов
|06.12.2025
|«Манчестер Сити»
3:0
«Сандерленд»
АПЛ
|02.12.2025
|«Фулхэм»
4:5
«Манчестер Сити»
АПЛ
|29.11.2025
|«Манчестер Сити»
3:2
«Лидс»
АПЛ
|25.11.2025
|«Манчестер Сити»
0:2
«Байер»
Лига чемпионов
Перед 16-м туром таблица АПЛ выглядит так:
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Арсенал
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|2. Манчестер Сити
|15
|10
|1
|4
|35-16
|31
|3. Астон Вилла
|15
|9
|3
|3
|22-15
|30
|4. Кристал Пэлас
|15
|7
|5
|3
|20-12
|26
|5. Челси
|15
|7
|4
|4
|25-15
|25
|6. Манчестер Юнайтед
|15
|7
|4
|4
|26-22
|25
|7. Эвертон
|15
|7
|3
|5
|18-17
|24
|8. Брайтон
|15
|6
|5
|4
|25-21
|23
|9. Сандерленд
|15
|6
|5
|4
|18-17
|23
|10. Ливерпуль
|15
|7
|2
|6
|24-24
|23
|11. Тоттенхэм
|15
|6
|4
|5
|25-18
|22
|12. Ньюкасл
|15
|6
|4
|5
|21-19
|22
|13. Борнмут
|15
|5
|5
|5
|21-24
|20
|14. Брентфорд
|15
|6
|1
|8
|21-24
|19
|15. Фулхэм
|15
|5
|2
|8
|20-24
|17
|16. Лидс
|15
|4
|3
|8
|19-29
|15
|17. Ноттингем Форест
|15
|4
|3
|8
|14-25
|15
|18. Вест Хэм
|15
|3
|4
|8
|17-29
|13
|19. Бернли
|15
|3
|1
|11
|16-30
|10
|20. Вулверхэмптон
|15
|0
|2
|13
|8-33
|2
На неожиданное домашнее поражения от «Байера» в Лиге чемпионов «Манчестер Сити» отреагировал достойно - четырьмя подряд победами. Самая ценная среди них - над «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу». Голов в этих матчах «горожане» назабивали много (13), но и пропустили немало (семь).
«Кристал Пэлас» - открытие сезона в АПЛ. За последние 10 матчей во всех турнирах у лондонского клуба набралось семь побед при всего двух поражениях. Эффект видим в таблице Премьер-лиги - четвертое место с отставанием всего в пять пунктов от «Манчестер Сити».
За эти 10 матчей лондонцы лишь раз не вскрыли чужие ворота. У «горожан» на аналогичном отрезке всего два «сухаря». Обе забьют - наш прогноз на воскресную игру.
Потери
«Кристал Пэлас»: Маньос, Дакур, Риад, Кпорха (все - травмы)
«Манчестер Сити»: Ковачич (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Кристал Пэлас» - «Манчестер Сити»:
|Позиция
|«Кристал Пэлас»
|«МС»
|Позиция
|Вратарь
|1. Хендерсон
|25. Доннарумма
|Вратарь
|Защитник
|26. Ричардс
|82. Льюис
|Защитник
|Защитник
|5. Лакруа
|3. Диаш
|Защитник
|Защитник
|6. Гехи
|24. Гвардиол
|Защитник
|Полузащитник
|17. Клайн
|33. О'Райлли
|Защитник
|Полузащитник
|20. Уортон
|16. Родри
|Полузащитник
|Полузащитник
|3. Митчелл
|4. Рейндерс
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Камада
|47. Фоден
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Пино
|11. Доку
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Матета
|20. Силва
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Нкетиа
|9. Холанд
|Нападающий
|Главный тренер
|Оливер Гласнер
|Хосеп Гвардиола
|Главный тренер
«БЕТСИТИ» предлагает высокие коэффициенты на матч в столице Англии. Победа хозяев идет в конторе с коэффициентом 3.90, а гостей - 1.96. Ничья котируется за 3.80.
Удачная ставка на 1:1 в «БЕТСИТИ» будет рассчитана по коэффициенту 6.40.
Коэффициент 1.73 на тотал больше 2.5 обещает скорее результативный матч в Лондоне, чем унылый «низ».
Прямо сейчас «БЕТСИТИ» предлагает поставить на чемпионство «Арсенала» в АПЛ по котировке 1.73. Триумф «Ман Сити» оценивается коэффициентом 2.75.
