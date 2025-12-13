Ведомости
Кристал Пэлас - Манчестер Сити, 14 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Парни Гвардиолы забивают сами и позволяют другим
Валентин Васильев

Еще недавно матч «Кристал Пэлас» - «Манчестер Сити» не вызвал бы особого ажиотажа в Англии. Теперь - другое дело. Здесь и сейчас это соседи по таблице. Ближайший выезд в Лондон совершенно точно не будет легким для парней Хосепа Гвардиолы. Вашему вниманию статистическое превью и прогноз на центральное противостояние 16-го тура АПЛ.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Кристал Пэлас» (Лондон)

14.12.2025, Вс

18:00 МСК

«Манчестер Сити»

П1 - 3.90

Х - 3.80

П2 - 1.96

Турнир: английская Премьер-лига, 16-й тур

Стадион: «Селхерст Парк»  (Лондон, Англия)

Главный судья: Даррен Ингланд (Англия)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Кристал Пэлас»18173979-139
«Манчестер Сити»391718139-79

Последние пять матчей «Кристал Пэлас»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.12.2025«Шелбурн»

0:3

«Кристал Пэлас»

Лига конференций

07.12.2025«Фулхэм»

1:2

«Кристал Пэлас»

АПЛ

03.12.2025«Бернли»

0:1

«Кристал Пэлас»

АПЛ

30.11.2025«Кристал Пэлас»

1:2

«МЮ»

АПЛ

27.11.2025«Страсбур»

2:1

«Кристал Пэлас»

Лига конференций

Последние пять матчей «Манчестер Сити»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.12.2025«Реал»

1:2

«Манчестер Сити»

Лига чемпионов

06.12.2025«Манчестер Сити»

3:0

«Сандерленд»

АПЛ

02.12.2025«Фулхэм»

4:5

«Манчестер Сити»

АПЛ

29.11.2025«Манчестер Сити»

3:2

«Лидс»

АПЛ

25.11.2025«Манчестер Сити»

0:2

«Байер»

Лига чемпионов

Место в турнирной таблице

Перед 16-м туром таблица АПЛ выглядит так:

КлубИВНПМячиОчки
1. Арсенал15103228-933
2. Манчестер Сити15101435-1631
3. Астон Вилла1593322-1530
4. Кристал Пэлас1575320-1226
5. Челси1574425-1525
6. Манчестер Юнайтед1574426-2225
7. Эвертон1573518-1724
8. Брайтон1565425-2123
9. Сандерленд1565418-1723
10. Ливерпуль1572624-2423
11. Тоттенхэм1564525-1822
12. Ньюкасл1564521-1922
13. Борнмут1555521-2420
14. Брентфорд1561821-2419
15. Фулхэм1552820-2417
16. Лидс1543819-2915
17. Ноттингем Форест1543814-2515
18. Вест Хэм1534817-2913
19. Бернли15311116-3010
20. Вулверхэмптон1502138-332

Прогноз на матч

На неожиданное домашнее поражения от «Байера» в Лиге чемпионов «Манчестер Сити» отреагировал достойно - четырьмя подряд победами. Самая ценная среди них - над «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу». Голов в этих матчах «горожане» назабивали много (13), но и пропустили немало (семь). 

«Кристал Пэлас» - открытие сезона в АПЛ. За последние 10 матчей во всех турнирах у лондонского клуба набралось семь побед при всего двух поражениях. Эффект видим в таблице Премьер-лиги - четвертое место с отставанием всего в пять пунктов от «Манчестер Сити».

За эти 10 матчей лондонцы лишь раз не вскрыли чужие ворота.  У «горожан» на аналогичном отрезке всего два «сухаря». Обе забьют - наш прогноз на воскресную игру. 

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Российское ТВ не транслирует АПЛ. Следить за ходом матча онлайн можно на платформах легальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Бетсити»ГрафическаяРегистрация в БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Потери

«Кристал Пэлас»: Маньос, Дакур, Риад, Кпорха  (все - травмы)

«Манчестер Сити»: Ковачич (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Кристал Пэлас» - «Манчестер Сити»:

Позиция«Кристал Пэлас»«МС»Позиция
Вратарь1. Хендерсон25. ДоннаруммаВратарь
Защитник26. Ричардс82. ЛьюисЗащитник
Защитник5. Лакруа3. ДиашЗащитник
Защитник6. Гехи24. ГвардиолЗащитник
Полузащитник 17. Клайн33. О'РайллиЗащитник
Полузащитник 20. Уортон16. РодриПолузащитник
Полузащитник 3. Митчелл4. РейндерсПолузащитник 
Полузащитник18. Камада47. ФоденПолузащитник
Полузащитник10. Пино11. ДокуПолузащитник
Полузащитник14. Матета20. СилваПолузащитник
Нападающий9. Нкетиа9. ХоландНападающий
Главный тренерОливер ГласнерХосеп ГвардиолаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

«БЕТСИТИ» предлагает высокие коэффициенты на матч в столице Англии. Победа хозяев идет в конторе с коэффициентом 3.90, а гостей - 1.96. Ничья котируется за 3.80.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Кристал Пэлас» - «Манчестер Сити»?

Удачная ставка на 1:1 в «БЕТСИТИ»  будет рассчитана по коэффициенту 6.40.

Матч «Кристал Пэлас» - «Манчестер Сити» будет результативным?

Коэффициент 1.73 на тотал больше 2.5 обещает скорее результативный матч в Лондоне, чем унылый «низ».

Кто станет чемпионом Англии?

Прямо сейчас «БЕТСИТИ»  предлагает поставить на чемпионство «Арсенала» в АПЛ по котировке 1.73.  Триумф «Ман Сити» оценивается коэффициентом 2.75.

