ЦСКА — СКА, прогноз на 6 апреля: ставки и коэффициенты на полуфинал Кубка Гагарина

Партнерский проект
Финальная серия Западной конференции КХЛ продолжится в четверг, 6 апреля. Санкт-петербургский СКА после двух домашних матчей сыграет с московским ЦСКА в гостях. Анализируем предложения букмекеров на эту встречу и выбираем лучшие ставки.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|ЦСКА (Москва)
06.04.2023, Чт
19:30 МСК
СКА (Санкт-Петербург)
|П1 - 2,21
Турнир: плей-офф КХЛ (Кубок Гагарина), финал Западной конференции
Стадион: «ЦСКА-Арена» (Москва, Россия)
Счет в серии: 1-1
История матчей:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|ЦСКА
|53
|56
|248-264
|СКА
|56
|53
|264-248
Последние пять игр ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.04.2023
|СКА
2:1
ЦСКА
Кубок Гагарина
|02.04.2023
|СКА
2:3 ОТ
ЦСКА
Кубок Гагарина
|29.03.2023
|ЦСКА
5:0
«Локомотив»
Кубок Гагарина
|27.03.2023
|«Локомотив»
2:1
ЦСКА
Кубок Гагарина
|25.03.2023
|ЦСКА
0:1
«Локомотив»
Кубок Гагарина
Последние пять игр СКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.04.2023
|СКА
2:1
ЦСКА
Кубок Гагарина
|02.04.2023
|СКА
2:3 ОТ
ЦСКА
Кубок Гагарина
|22.03.2023
|«Торпедо»
3:5
СКА
Кубок Гагарина
|20.03.2023
|«Торпедо»
0:4
СКА
Кубок Гагарина
|18.03.2023
|СКА
5:4
«Торпедо»
Кубок Гагарина
Западная конференция, финал::
СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА (Москва). Счет в серии: 1-1
Восточная конференция, финал:
«Ак Барс» (Казань) - «Авангард» (Омск). Счет в серии: 1-1
В шести из восьми очных матчей команд в нынешнем сезоне, включая обе встречи в Кубке Гагарина, в основное время было заброшено не больше четырех шайб. В финале Западной конференции цена каждой ошибки очень велика, что вынуждает соперников ещё сдержаннее и рациональнее строить свою игру. Особенно это касается хозяев, над которыми довлеет сумасшедший по плотности график последних недель.
СКА же хватало сил и мастерства, чтобы отыграться в обоих матчах полуфинала Кубка Гагарина, хотя счет открывали хоккеисты ЦСКА. Вряд ли и в четверг одной из команд удастся создать себе серьёзный отрыв и тем более довести дело до разгрома. Считаем, что игра вновь получится упорной и не слишком результативной, а в основное время армейцы Москвы и Санкт-Петербурга забросят не более пяти шайб. Коэффициенты на ТМ (5,5) аккуратные, но вполне рабочие.
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|Вид бонуса
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Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ». Смотреть игру ЦСКА - СКА также можно на других ресурсах:
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«KHL», «KHL PRIME»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платно, по подписке
|«Фонбет»
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|AllHockey
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
ЦСКА: Данил Юртайкин (травма)
СКА: Данила Моисеев, Артем Швец-Роговой (оба - травмы)
Если выбираете пари на исход, то лучшие коэффициенты на победу ЦСКА в основное время обнаружены у титульного букмекера КХЛ компании «Фонбет», а также в БК «Леон».
Также можно сделать долгосрочную ставку на победу одной из команд в Кубке Гагарина. Например, BetBoom считает главным фаворитом турнира СКА (коэффициент - 2,85). Котировка на ЦСКА - 4,00.
«ВАШИНГТОН» С ОВЕЧКИНЫМ ЛИШИЛСЯ ШАНСОВ НА ВЫХОД В ПЛЕЙ-ОФФ НХЛ
Наша ставка выиграла. ЦСКА одержал победу со счетом 4:0 благодаря шайбам Константина Окулова, Владислава Каменева, Максима Соркина и Фредрика Классона.
Партнерский проект