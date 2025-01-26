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5 апреля 13:21ГлавнаяПрогнозыХоккейКонтинентальная хоккейная лига (КХЛ)

ЦСКА — СКА, прогноз на 6 апреля: ставки и коэффициенты на полуфинал Кубка Гагарина

Букмекеры считают хозяев фаворитами встречи
Александр Бокулёв

Финальная серия Западной конференции КХЛ продолжится в четверг, 6 апреля. Санкт-петербургский СКА после двух домашних матчей сыграет с московским ЦСКА в гостях. Анализируем предложения букмекеров на эту встречу и выбираем лучшие ставки.

Команда 1

Время начала

Команда 2

ЦСКА (Москва)

06.04.2023, Чт

19:30 МСК

СКА (Санкт-Петербург)

П1 - 2,21

Х - 3,90

П2 - 3,00

Турнир: плей-офф КХЛ (Кубок Гагарина), финал Западной конференции

Стадион: «ЦСКА-Арена» (Москва, Россия)

Счет в серии: 1-1

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыПораженияРазница голов
ЦСКА5356248-264
СКА5653264-248

Последние пять игр ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.04.2023СКА

2:1

ЦСКА

Кубок Гагарина

02.04.2023СКА

2:3 ОТ

ЦСКА

Кубок Гагарина

29.03.2023ЦСКА

5:0

«Локомотив»

Кубок Гагарина

27.03.2023«Локомотив»

2:1

ЦСКА

Кубок Гагарина

25.03.2023ЦСКА

0:1

«Локомотив»

Кубок Гагарина

Последние пять игр СКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.04.2023СКА

2:1

ЦСКА

Кубок Гагарина

02.04.2023СКА

2:3 ОТ

ЦСКА

Кубок Гагарина

22.03.2023«Торпедо»

3:5

СКА

Кубок Гагарина

20.03.2023«Торпедо»

0:4

СКА

Кубок Гагарина

18.03.2023СКА

5:4

«Торпедо»

Кубок Гагарина

Турнирная сетка

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Западная конференция, финал::

СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА (Москва). Счет в серии: 1-1

Восточная конференция, финал:

«Ак Барс» (Казань) - «Авангард» (Омск). Счет в серии: 1-1

Прогноз на матч

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В шести из восьми очных матчей команд в нынешнем сезоне, включая обе встречи в Кубке Гагарина, в основное время было заброшено не больше четырех шайб. В финале Западной конференции цена каждой ошибки очень велика, что вынуждает соперников ещё сдержаннее и рациональнее строить свою игру. Особенно это касается хозяев, над которыми довлеет сумасшедший по плотности график последних недель.

СКА же хватало сил и мастерства, чтобы отыграться в обоих матчах полуфинала Кубка Гагарина, хотя счет открывали хоккеисты ЦСКА. Вряд ли и в четверг одной из команд удастся создать себе серьёзный отрыв и тем более довести дело до разгрома. Считаем, что игра вновь получится упорной и не слишком результативной, а в основное время армейцы Москвы и Санкт-Петербурга забросят не более пяти шайб. Коэффициенты на ТМ (5,5) аккуратные, но вполне рабочие.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ». Смотреть игру ЦСКА - СКА также можно на других ресурсах:

ВещательТип трансляцииУсловия
«KHL», «KHL PRIME»Видеотрансляция, Full HDПлатно, по подписке
«Фонбет»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
AllHockeyТекстовая-

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Составы команд

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Потери

ЦСКА: Данил Юртайкин (травма)

СКА: Данила Моисеев, Артем Швец-Роговой (оба - травмы)

Коэффициенты букмекеров

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Котировки на результат основного времени

 Победа ЦСКАНичьяПобеда СКА
«Фонбет»2,353,503,00
Winline2,213,903,00
BetBoom2,223,732,97
«Бетсити»2,203,503,20
«Леон»2,363,843,13

Лучшие букмекеры на матч ЦСКА — СКА

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Если выбираете пари на исход, то лучшие коэффициенты на победу ЦСКА в основное время обнаружены у титульного букмекера КХЛ компании «Фонбет», а также в БК «Леон»

Также можно сделать долгосрочную ставку на победу одной из команд в Кубке Гагарина. Например, BetBoom считает главным фаворитом турнира СКА (коэффициент - 2,85). Котировка на ЦСКА - 4,00.

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UPD: результат

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Наша ставка выиграла. ЦСКА одержал победу со счетом 4:0 благодаря шайбам Константина Окулова, Владислава Каменева, Максима Соркина и Фредрика Классона.

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