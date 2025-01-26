ЦСКА — СКА, прогноз на 6 апреля: ставки и коэффициенты на полуфинал Кубка Гагарина

В шести из восьми очных матчей команд в нынешнем сезоне, включая обе встречи в Кубке Гагарина, в основное время было заброшено не больше четырех шайб. В финале Западной конференции цена каждой ошибки очень велика, что вынуждает соперников ещё сдержаннее и рациональнее строить свою игру. Особенно это касается хозяев, над которыми довлеет сумасшедший по плотности график последних недель.

СКА же хватало сил и мастерства, чтобы отыграться в обоих матчах полуфинала Кубка Гагарина, хотя счет открывали хоккеисты ЦСКА. Вряд ли и в четверг одной из команд удастся создать себе серьёзный отрыв и тем более довести дело до разгрома. Считаем, что игра вновь получится упорной и не слишком результативной, а в основное время армейцы Москвы и Санкт-Петербурга забросят не более пяти шайб. Коэффициенты на ТМ (5,5) аккуратные, но вполне рабочие.