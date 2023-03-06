Фрибеты от БК «Фонбет» - до 500 тысяч рублей ежедневно за ставки на хоккей

Акция доступна для верифицированных клиентов букмекерской конторы. Авторизовавшись, нужно нажать кнопку «Запустить таймер», после чего в рамках этого предложения стартует 24-часовой цикл. В течение суток необходимо заключать одну или несколько ставок, соблюдая требования:

общий размер всех прогнозов в течение одного цикла - не менее двух тысяч рублей;

общий коэффициент каждой ставки - не менее 3,00;

типы пари - «одинар» и «экспресс»;

события в прогнозе должны относиться к категории «КХЛ».

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В рамках акции не учитываются ставки, заключенные с использованием бонусов букмекера.

При выполнении всех условий по итогам 24-часового цикла клиент может получить один из призовых фрибетов. В розыгрыше есть следующие номиналы:

200 рублей;

500 рублей;

1000 рублей;

2000 рублей;

5000 рублей;

10000 рублей;

25000 рублей;

50000 рублей;

500000 рублей.

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Принимать участие в розыгрыше можно неоднократно, но не более одного раза в рамках 24-часового цикла.

Акция продлится до 15 апреля включительно. Не позднее этого срока будут распределены и начислены все бонусы.