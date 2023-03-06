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6 марта 13:26ГлавнаяБонусы
БК Фонбет
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Фрибеты за депозит

Фрибеты от БК «Фонбет» - до 500 тысяч рублей ежедневно за ставки на хоккей

Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.

Повод следить за КХЛ с большим интересом
Александр Бокулёв
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Компания «Фонбет», являющаяся титульным букмекером Континентальной хоккейной лиги, предлагает делать ставки на этот турнир и участвовать в ежедневном розыгрыше фрибетов номиналом от 200 до 500 000 рублей.

Как принять участие?

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Акция доступна для верифицированных клиентов букмекерской конторы. Авторизовавшись, нужно нажать кнопку «Запустить таймер», после чего в рамках этого предложения стартует 24-часовой цикл. В течение суток необходимо заключать одну или несколько ставок, соблюдая требования:

  • общий размер всех прогнозов в течение одного цикла - не менее двух тысяч рублей;
  • общий коэффициент каждой ставки - не менее 3,00;
  • типы пари - «одинар» и «экспресс»;
  • события в прогнозе должны относиться к категории «КХЛ».

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В рамках акции не учитываются ставки, заключенные с использованием бонусов букмекера.

При выполнении всех условий по итогам 24-часового цикла клиент может получить один из призовых фрибетов. В розыгрыше есть следующие номиналы:

  • 200 рублей;
  • 500 рублей;
  • 1000 рублей;
  • 2000 рублей;
  • 5000 рублей;
  • 10000 рублей;
  • 25000 рублей;
  • 50000 рублей;
  • 500000 рублей.

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Принимать участие в розыгрыше можно неоднократно, но не более одного раза в рамках 24-часового цикла. 

Акция продлится до 15 апреля включительно. Не позднее этого срока будут распределены и начислены все бонусы.

Плюсы и минусы

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+ Акция доступна для всех клиентов компании
+ Нет требований по отыгрышу фрибета
+ Возможность неоднократного участия в розыгрыше

- Бонусы распределяются случайно
- Ограничения для ставок, участвующих в розыгрыше

Заключение

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Отличная возможность для любителей хоккея не просто развлекаться с помощью ставок, но и урвать солидные фрибеты. Особенно актуально в период борьбы за Кубок Гагарина!

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