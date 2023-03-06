Фрибеты от БК «Фонбет» - до 500 тысяч рублей ежедневно за ставки на хоккей

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Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.
Компания «Фонбет», являющаяся титульным букмекером Континентальной хоккейной лиги, предлагает делать ставки на этот турнир и участвовать в ежедневном розыгрыше фрибетов номиналом от 200 до 500 000 рублей.
Акция доступна для верифицированных клиентов букмекерской конторы. Авторизовавшись, нужно нажать кнопку «Запустить таймер», после чего в рамках этого предложения стартует 24-часовой цикл. В течение суток необходимо заключать одну или несколько ставок, соблюдая требования:
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В рамках акции не учитываются ставки, заключенные с использованием бонусов букмекера.
При выполнении всех условий по итогам 24-часового цикла клиент может получить один из призовых фрибетов. В розыгрыше есть следующие номиналы:
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Принимать участие в розыгрыше можно неоднократно, но не более одного раза в рамках 24-часового цикла.
Акция продлится до 15 апреля включительно. Не позднее этого срока будут распределены и начислены все бонусы.
+ Акция доступна для всех клиентов компании
+ Нет требований по отыгрышу фрибета
+ Возможность неоднократного участия в розыгрыше
- Бонусы распределяются случайно
- Ограничения для ставок, участвующих в розыгрыше
Отличная возможность для любителей хоккея не просто развлекаться с помощью ставок, но и урвать солидные фрибеты. Особенно актуально в период борьбы за Кубок Гагарина!
Партнерский проект