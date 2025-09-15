ЦСКА — Урал, прогноз на 19 апреля: ставки и коэффициенты на Кубок России по футболу

Кто победит в матче ЦСКА - «Урал»?

15 апреля в рамках РПЛ ЦСКА выиграл со счетом 2:1. Букмекеры считают, что аналогичный исход наиболее вероятен и в ближайшей встрече.

Будет ли бесплатная трансляция?

Федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире. Трансляция начнется в среду, 19 апреля, в 18:30 по московскому времени.

Где лучшие коэффициенты на матч?

Мы рекомендуем выбирать коэффициенты и делать ставки только в легальных букмекерских конторах России. Все они представлены в нашем рейтинге, где указываются плюсы и минусы каждой компании.

Нужен ли Fan ID для посещения игры?

Нет, этот документ не требуется для посещения матчей Кубка России (за исключением финала).

Может ли быть серия пенальти?

Нет, так как у противостояния двухматчевый формат. Если же по итогам обеих встреч общий счет будет ничейным, то после основного времени ответной игры состоится серия пенальти.

Какой регламент у Кубка России?

Сетка турнира делится на два пути - РПЛ (двухматчевый формат) и регионов (одноматчевый). Победитель серии между ЦСКА и «Уралом» выйдет в Суперфинал Кубка России, проигравший примет участие в финале Пути регионов, где его соперником будет сильнейший из квартета «Акрона», «Спартака», «Краснодара» и «Крыльев Советов».