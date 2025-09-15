Ведомости
ЦСКА — Урал, прогноз на 19 апреля: ставки и коэффициенты на Кубок России по футболу

Вторая встреча команд за четыре дня
Александр Бокулёв

В среду, 19 апреля, московский ЦСКА и екатеринбургский «Урал» проведут второй очный матч за четыре дня. На этот раз - в FONBET Кубке России по футболу и в российской столице. Кто станет на шаг ближе к выходу в финал турнира? Разбираемся в раскладах и котировках букмекеров.

Команда 1

Время начала

Команда 2

ЦСКА (Москва)

19.04.2023, Ср

19:00 МСК

«Урал» (Екатеринбург)

П1 - 1,71

Х - 3,82

П2 - 5,03

Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, финал

Стадион: «ВЭБ Арена» (Москва)

Судьи: главный - Кирилл Левников, ассистенты - Егор Болховитин, Дмитрий Ермаков, резервный - Евгений Турбин

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
ЦСКА238562-31
«Урал»582331-62

Последние пять игр ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.04.2023«Урал»

1:2

ЦСКА

РПЛ

09.04.2023ЦСКА

3:0

«Химки»

РПЛ

05.04.2023ЦСКА

1:0

«Крылья Советов»

Кубок России

02.04.2023«Факел»

0:2

ЦСКА

РПЛ

19.03.2023ЦСКА

1:0

«Зенит»

РПЛ

Последние пять игр «Урала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.04.2023«Урал»

 1:2

ЦСКА

РПЛ

08.04.2023«Ахмат»

 2:0

«Урал»

РПЛ

04.04.2023«Урал»

2:1

«Спартак»

Кубок России

01.04.2023«Зенит»

2:0

«Урал»

РПЛ

18.03.2023«Урал»

0:1

«Динамо»

РПЛ

Турнирная сетка

Путь РПЛ (2 матча)

ЦСКА (Москва) - «Урал» (Екатеринбург) 

Путь регионов (1 матч)

«Акрон» (Тольятти) - «Спартак» (Москва)
«Краснодар» - «Крылья Советов» (Самара)

Прогноз на матч

ЦСКА набрал отличный ход, выиграв пять последних матчей. Вдобавок у команды нет проблем с составом, что позволяет Владимиру Федотову максимально вариативно использовать кадровые ресурсы. При этом «Урал» достойно выглядел в недавней встрече с армейцами, а важную роль в итоговом результате сыграли два пенальти (по одному в ворота каждого из соперников), которые подвергнуты критике со стороны представителей клубов.

Мало сомнений в том, что екатеринбуржцы сумеют качественно упираться и в кубковом матче в Москве. При Викторе Гончаренко они почти не разваливаются по ходу игр и не уступают крупно (единственное разгромное поражение - от «Зенита» в августе). Предполагаем, что ЦСКА будет трудно победить с разницей более чем в один мяч, так почему бы не рискнуть с помощью плюсовой форы на гостей? Попробуем разыграть Ф2 (+1).

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
«Олимп»До 30,5 тысячи рублейПриветственный (по промокоду)
«Бетсити»До 3 миллионов рублейКэшбек-бонус

БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2023 ГОДУ

Трансляции

Бесплатная онлайн-видеотрансляция встречи будет доступна на телеканале «Матч ТВ» и ресурсах титульного спонсора Кубка России БК «Фонбет». Текстовую трансляцию матча ЦСКА - «Урал» проведут ведущие спортивные сайты России:

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Фонбет»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Потери

ЦСКА: нет

«Урал»: Коновалов, Газинский, Шатов (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч ЦСКА - «Урал»:

ПозицияЦСКА

«Урал»

Позиция

Вратарь49. Тороп

1. Помазун

Вратарь

Защитник27. Мойзес

15. Кулаков

Защитник

Защитник78. Дивеев

24. Филипенко

Защитник

Защитник4. Роша

2. Бегич

Защитник

Полузащитник5. Зделар

3. Гогличидзе

Защитник

Полузащитник88. Мендес

75. Сунгатуллин

Полузащитник

Полузащитник22. Гайич

19. Мишкич

Полузащитник 

Полузащитник19. Зайнутдинов

6. Сиссе

Полузащитник

Полузащитник10. Обляков

10. Бикфалви

Полузащитник

Нападающий91. Заболотный

5. Егорычев

Полузащитник

Нападающий9. Чалов

20. Влут

Нападающий

Главный тренерВладимир Федотов

Виктор Гончаренко

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

 Победа ЦСКАНичьяПобеда «Урала»
«Фонбет»1,703,805,00
«Марафон»1,774,005,35
«Олимп»1,713,825,03
«Бетсити»1,704,005,00
Winline1,713,855,00

Лучшие букмекеры на матч ЦСКА - «Урал»

Котировки на победу ЦСКА у легальных букмекеров России близки, но всё же выделяется «Марафон». Там же наивысший коэффициент на выигрыш «Урала». А для ставки на ничью стоит так же рассмотреть «Бетсити».

Вопросы и ответы

Кто победит в матче ЦСКА - «Урал»?

15 апреля в рамках РПЛ ЦСКА выиграл со счетом 2:1. Букмекеры считают, что аналогичный исход наиболее вероятен и в ближайшей встрече.

Будет ли бесплатная трансляция?

Федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире. Трансляция начнется в среду, 19 апреля, в 18:30 по московскому времени.

Где лучшие коэффициенты на матч?

Мы рекомендуем выбирать коэффициенты и делать ставки только в легальных букмекерских конторах России. Все они представлены в нашем рейтинге, где указываются плюсы и минусы каждой компании.

Нужен ли Fan ID для посещения игры?

Нет, этот документ не требуется для посещения матчей Кубка России (за исключением финала).

Может ли быть серия пенальти?

Нет, так как у противостояния двухматчевый формат. Если же по итогам обеих встреч общий счет будет ничейным, то после основного времени ответной игры состоится серия пенальти.

Какой регламент у Кубка России?

Сетка турнира делится на два пути - РПЛ (двухматчевый формат) и регионов (одноматчевый). Победитель серии между ЦСКА и «Уралом» выйдет в Суперфинал Кубка России, проигравший примет участие в финале Пути регионов, где его соперником будет сильнейший из квартета «Акрона», «Спартака», «Краснодара» и «Крыльев Советов».

UPD: результат

Наша ставка выиграла. Матч завершился вничью со счетом 1:1. У ЦСКА отличился Хесус Медина (с пенальти), у «Урала» - Эрик Бикфалви.

