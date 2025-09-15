ЦСКА — Урал, прогноз на 19 апреля: ставки и коэффициенты на Кубок России по футболу

Партнерский проект
В среду, 19 апреля, московский ЦСКА и екатеринбургский «Урал» проведут второй очный матч за четыре дня. На этот раз - в FONBET Кубке России по футболу и в российской столице. Кто станет на шаг ближе к выходу в финал турнира? Разбираемся в раскладах и котировках букмекеров.
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, финал
Стадион: «ВЭБ Арена» (Москва)
Судьи: главный - Кирилл Левников, ассистенты - Егор Болховитин, Дмитрий Ермаков, резервный - Евгений Турбин
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|ЦСКА
|23
|8
|5
|62-31
|«Урал»
|5
|8
|23
|31-62
Последние пять игр ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.04.2023
|«Урал»
1:2
ЦСКА
РПЛ
|09.04.2023
|ЦСКА
3:0
«Химки»
РПЛ
|05.04.2023
|ЦСКА
1:0
«Крылья Советов»
Кубок России
|02.04.2023
|«Факел»
0:2
ЦСКА
РПЛ
|19.03.2023
|ЦСКА
1:0
«Зенит»
РПЛ
Последние пять игр «Урала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.04.2023
|«Урал»
1:2
ЦСКА
РПЛ
|08.04.2023
|«Ахмат»
2:0
«Урал»
РПЛ
|04.04.2023
|«Урал»
2:1
«Спартак»
Кубок России
|01.04.2023
|«Зенит»
2:0
«Урал»
РПЛ
|18.03.2023
|«Урал»
0:1
«Динамо»
РПЛ
Путь РПЛ (2 матча)
ЦСКА (Москва) - «Урал» (Екатеринбург)
Путь регионов (1 матч)
«Акрон» (Тольятти) - «Спартак» (Москва)
«Краснодар» - «Крылья Советов» (Самара)
ЦСКА набрал отличный ход, выиграв пять последних матчей. Вдобавок у команды нет проблем с составом, что позволяет Владимиру Федотову максимально вариативно использовать кадровые ресурсы. При этом «Урал» достойно выглядел в недавней встрече с армейцами, а важную роль в итоговом результате сыграли два пенальти (по одному в ворота каждого из соперников), которые подвергнуты критике со стороны представителей клубов.
Мало сомнений в том, что екатеринбуржцы сумеют качественно упираться и в кубковом матче в Москве. При Викторе Гончаренко они почти не разваливаются по ходу игр и не уступают крупно (единственное разгромное поражение - от «Зенита» в августе). Предполагаем, что ЦСКА будет трудно победить с разницей более чем в один мяч, так почему бы не рискнуть с помощью плюсовой форы на гостей? Попробуем разыграть Ф2 (+1).
Бесплатная онлайн-видеотрансляция встречи будет доступна на телеканале «Матч ТВ» и ресурсах титульного спонсора Кубка России БК «Фонбет». Текстовую трансляцию матча ЦСКА - «Урал» проведут ведущие спортивные сайты России:
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Фонбет»
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
ЦСКА: нет
«Урал»: Коновалов, Газинский, Шатов (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч ЦСКА - «Урал»:
|Позиция
|ЦСКА
«Урал»
Позиция
|Вратарь
|49. Тороп
1. Помазун
Вратарь
|Защитник
|27. Мойзес
15. Кулаков
Защитник
|Защитник
|78. Дивеев
24. Филипенко
Защитник
|Защитник
|4. Роша
2. Бегич
Защитник
|Полузащитник
|5. Зделар
3. Гогличидзе
Защитник
|Полузащитник
|88. Мендес
75. Сунгатуллин
Полузащитник
|Полузащитник
|22. Гайич
19. Мишкич
Полузащитник
|Полузащитник
|19. Зайнутдинов
6. Сиссе
Полузащитник
|Полузащитник
|10. Обляков
10. Бикфалви
Полузащитник
|Нападающий
|91. Заболотный
5. Егорычев
Полузащитник
|Нападающий
|9. Чалов
20. Влут
Нападающий
|Главный тренер
|Владимир Федотов
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Котировки на победу ЦСКА у легальных букмекеров России близки, но всё же выделяется «Марафон». Там же наивысший коэффициент на выигрыш «Урала». А для ставки на ничью стоит так же рассмотреть «Бетсити».
15 апреля в рамках РПЛ ЦСКА выиграл со счетом 2:1. Букмекеры считают, что аналогичный исход наиболее вероятен и в ближайшей встрече.
Федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире. Трансляция начнется в среду, 19 апреля, в 18:30 по московскому времени.
Мы рекомендуем выбирать коэффициенты и делать ставки только в легальных букмекерских конторах России. Все они представлены в нашем рейтинге, где указываются плюсы и минусы каждой компании.
Нет, этот документ не требуется для посещения матчей Кубка России (за исключением финала).
Нет, так как у противостояния двухматчевый формат. Если же по итогам обеих встреч общий счет будет ничейным, то после основного времени ответной игры состоится серия пенальти.
Сетка турнира делится на два пути - РПЛ (двухматчевый формат) и регионов (одноматчевый). Победитель серии между ЦСКА и «Уралом» выйдет в Суперфинал Кубка России, проигравший примет участие в финале Пути регионов, где его соперником будет сильнейший из квартета «Акрона», «Спартака», «Краснодара» и «Крыльев Советов».
Наша ставка выиграла. Матч завершился вничью со счетом 1:1. У ЦСКА отличился Хесус Медина (с пенальти), у «Урала» - Эрик Бикфалви.