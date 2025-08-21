Ведомости
Спорт

20 августа 7:41

Динамо Москва — Пари НН, 23 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы, билеты

Московская премьера Шпилевского
Валентин Васильев

На предпоследнюю субботу лета запланировано четыре матча шестого тура чемпионата России по футболу. Игровой день финиширует в Петровском парке столицы. Заключительный временной слот 23 августа составители календаря отдали «Динамо» с «Пари Нижний Новгород». Рассказываем, чего ждать от этого противостояния любителям ставок на отечественный футбол. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Динамо» (Москва) 

23.08.2025, Сб

20:45 МСК

«Пари НН» (Нижний Новгород)

П1 - 1.38

Х - 4.70

П2 - 9.00

Турнир: чемпионат России по футболу, 6-й тур

Стадион: «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина» (Москва, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Динамо»85127-14
«Пари НН»1589-18

Последние пять матчей «Динамо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.08.2025«Динамо» Москва

1:3

ЦСКА

РПЛ

13.08.2025«Динамо» Москва

0:4

«Краснодар» 

Кубок России

10.08.2025«Сочи»

1:1

«Динамо» Москва

РПЛ

02.08.2025«Краснодар»

1:0

«Динамо» Москва

РПЛ

29.07.2025«Динамо» Москва

3:2

«Сочи» 

Кубок России

Последние пять матчей «Пари НН»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.08.2025«Пари НН»

2:0

«Динамо» Махачкала

РПЛ

14.08.2025«Пари НН»

1:0

«Ростов»

Кубок России

10.08.2025«Ростов»

1:0

«Пари НН»

РПЛ

02.08.2025«Пари НН»

2:3

«Локомотив»

РПЛ

30.07.2025«Динамо» Махачкала 

1:0

«Пари НН»

Кубок России

Место в турнирной таблице

После пяти туров столичный фаворит недалеко ушел от нижегородского аутсайдера.  Соперников разделяют всего два очка и три позиции в таблице.

КлубИВНПМячиОчки
1. Локомотив541013-613
2. Краснодар540111-312
3. ЦСКА532011-411
4. Рубин53118-810
5. Балтика52309-59
6. Крылья Советов52219-68
7. Ахмат52035-66
8. Акрон51318-56
9. Зенит51317-76
10. Оренбург51225-65
11. Динамо Махачкала51223-55
12. Динамо Москва51224-65
13. Спартак51226-105
14. Ростов51043-83
15. Пари НН51044-93
16. Сочи50143-151

Прогноз на матч

Что может быть у одного из претендентов на медали и недавнего участника стыковых матчей? На самом деле не так уж и мало. Оба клуба в межсезонье произвели смену главного тренера - и оба же дружно завалили старт нового сезона. Двенадцатое место «Динамо» по итогам пяти туров говорит само за себя. «Пари НН» к нижним позициям таблицы не привыкать, но и в Нижнем рассчитывали на более успешный вход в сезон. 

Пять поражений подряд (с учетом кубкового) серьезно озадачили поклонников волжской команды. Главное, что в руководстве воздержались от скоропалительных выводов и дали возможность Алексею Шпилевскому выправить ситуацию. И потихоньку дела у «Пари НН» пошли на лад. Две подряд победы на нейтральном поле в Саранске («Ростов» в Кубке, «Динамо» Махачкала - в лиге) позволили футболистам и тренерам немного выдохнуть. Дальше должно быть полегче в моральном плане. 

На Карпина же давление не ослабевает. Статус тренера и амбиции клуба подразумевают заведомо повышенные ожидания. Между тем за последние 10 матчей (с учетом товарищеских) бело-голубые только раз сыграли на ноль в обороне. Оборона команды перестраивается на ходу, вратари ошибаются, так что шансы в атаке у гостей будут. С особым настроем выйдет на игру динамовский воспитанник Грулев. Обмен голами в этой паре выглядит вполне реалистичным сценарием. 

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

В прямом эфире игру в Москве покажет «Матч Премьер». Клиенты Winline смогут посмотреть встречу онлайн на сайте конторы.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Динамо»: Чавес, Гомес, Майсторович, Тюкавин, Гладышев (все - травмы)

«Пари НН»: Александров (дисквалификация), Эктов, Царукян (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» - «Пари НН»:

Позиция«Динамо»«Пари НН»Позиция
Вратарь47. Кудравец30. МедведевВратарь
Защитник4. Касерес70. ШнапцевЗащитник
Защитник6. Фернандес2. АлександровЗащитник
Защитник55. Осипенко24. ФариньяЗащитник
Защитник7. Скопинцев23. КастильоЗащитник
Полузащитник74. Фомин29. Веснер-ТичичПолузащитник 
Полузащитник 19. Зайнутдинов22. КаккоевПолузащитник 
Полузащитник10. Бителло78. КалинскийПолузащитник
Нападающий13. Нгамале88. ЛесовойПолузащитник
Нападающий77. Макаров40. ОлусегунНападающий
Нападающий33. Сергеев20. БоселлиНападающий
Главный тренерВалерий КарпинАлексей ШпилевскийГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

БК PARI предлагает коэффициент 1.38 на победу «Динамо». На два других исход котировки значительно выше: 4.70 на ничью и 9.00 - на успех гостей. 

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Динамо» – «Пари НН»?

Если отталкиваться от котировок на рынке точного счета, наиболее вероятным исходом субботней встречи является сухая победа хозяев - 2:0. Коэффициент на нее составляет 7.50.

Где смотреть бесплатно матч «Динамо» – «Пари НН»?

Бесплатно посмотреть игру можно на платформе Winline.

Где купить билеты на матч «Динамо» - «Пари НН»

Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «ВТБ Арена» или онлайн - на официальном сайте «Динамо». Минимальная стоимость - всего 100 рублей. 

Нужен ли FAN ID для прохода на стадион?

Да, паспорт болельщика требуется на всех играх РПЛ.

