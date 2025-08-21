Динамо Москва — Пари НН, 23 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы, билеты

Партнерский проект
На предпоследнюю субботу лета запланировано четыре матча шестого тура чемпионата России по футболу. Игровой день финиширует в Петровском парке столицы. Заключительный временной слот 23 августа составители календаря отдали «Динамо» с «Пари Нижний Новгород». Рассказываем, чего ждать от этого противостояния любителям ставок на отечественный футбол.
Турнир: чемпионат России по футболу, 6-й тур
Стадион: «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина» (Москва, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо»
|8
|5
|1
|27-14
|«Пари НН»
|1
|5
|8
|9-18
Последние пять матчей «Динамо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.08.2025
|«Динамо» Москва
1:3
ЦСКА
РПЛ
|13.08.2025
|«Динамо» Москва
0:4
«Краснодар»
Кубок России
|10.08.2025
|«Сочи»
1:1
«Динамо» Москва
РПЛ
|02.08.2025
|«Краснодар»
1:0
«Динамо» Москва
РПЛ
|29.07.2025
|«Динамо» Москва
3:2
«Сочи»
Кубок России
Последние пять матчей «Пари НН»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.08.2025
|«Пари НН»
2:0
«Динамо» Махачкала
РПЛ
|14.08.2025
|«Пари НН»
1:0
«Ростов»
Кубок России
|10.08.2025
|«Ростов»
1:0
«Пари НН»
РПЛ
|02.08.2025
|«Пари НН»
2:3
«Локомотив»
РПЛ
|30.07.2025
|«Динамо» Махачкала
1:0
«Пари НН»
Кубок России
После пяти туров столичный фаворит недалеко ушел от нижегородского аутсайдера. Соперников разделяют всего два очка и три позиции в таблице.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Локомотив
|5
|4
|1
|0
|13-6
|13
|2. Краснодар
|5
|4
|0
|1
|11-3
|12
|3. ЦСКА
|5
|3
|2
|0
|11-4
|11
|4. Рубин
|5
|3
|1
|1
|8-8
|10
|5. Балтика
|5
|2
|3
|0
|9-5
|9
|6. Крылья Советов
|5
|2
|2
|1
|9-6
|8
|7. Ахмат
|5
|2
|0
|3
|5-6
|6
|8. Акрон
|5
|1
|3
|1
|8-5
|6
|9. Зенит
|5
|1
|3
|1
|7-7
|6
|10. Оренбург
|5
|1
|2
|2
|5-6
|5
|11. Динамо Махачкала
|5
|1
|2
|2
|3-5
|5
|12. Динамо Москва
|5
|1
|2
|2
|4-6
|5
|13. Спартак
|5
|1
|2
|2
|6-10
|5
|14. Ростов
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|15. Пари НН
|5
|1
|0
|4
|4-9
|3
|16. Сочи
|5
|0
|1
|4
|3-15
|1
Что может быть у одного из претендентов на медали и недавнего участника стыковых матчей? На самом деле не так уж и мало. Оба клуба в межсезонье произвели смену главного тренера - и оба же дружно завалили старт нового сезона. Двенадцатое место «Динамо» по итогам пяти туров говорит само за себя. «Пари НН» к нижним позициям таблицы не привыкать, но и в Нижнем рассчитывали на более успешный вход в сезон.
Пять поражений подряд (с учетом кубкового) серьезно озадачили поклонников волжской команды. Главное, что в руководстве воздержались от скоропалительных выводов и дали возможность Алексею Шпилевскому выправить ситуацию. И потихоньку дела у «Пари НН» пошли на лад. Две подряд победы на нейтральном поле в Саранске («Ростов» в Кубке, «Динамо» Махачкала - в лиге) позволили футболистам и тренерам немного выдохнуть. Дальше должно быть полегче в моральном плане.
На Карпина же давление не ослабевает. Статус тренера и амбиции клуба подразумевают заведомо повышенные ожидания. Между тем за последние 10 матчей (с учетом товарищеских) бело-голубые только раз сыграли на ноль в обороне. Оборона команды перестраивается на ходу, вратари ошибаются, так что шансы в атаке у гостей будут. С особым настроем выйдет на игру динамовский воспитанник Грулев. Обмен голами в этой паре выглядит вполне реалистичным сценарием.
В прямом эфире игру в Москве покажет «Матч Премьер». Клиенты Winline смогут посмотреть встречу онлайн на сайте конторы.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Динамо»: Чавес, Гомес, Майсторович, Тюкавин, Гладышев (все - травмы)
«Пари НН»: Александров (дисквалификация), Эктов, Царукян (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» - «Пари НН»:
|Позиция
|«Динамо»
|«Пари НН»
|Позиция
|Вратарь
|47. Кудравец
|30. Медведев
|Вратарь
|Защитник
|4. Касерес
|70. Шнапцев
|Защитник
|Защитник
|6. Фернандес
|2. Александров
|Защитник
|Защитник
|55. Осипенко
|24. Фаринья
|Защитник
|Защитник
|7. Скопинцев
|23. Кастильо
|Защитник
|Полузащитник
|74. Фомин
|29. Веснер-Тичич
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Зайнутдинов
|22. Каккоев
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Бителло
|78. Калинский
|Полузащитник
|Нападающий
|13. Нгамале
|88. Лесовой
|Полузащитник
|Нападающий
|77. Макаров
|40. Олусегун
|Нападающий
|Нападающий
|33. Сергеев
|20. Боселли
|Нападающий
|Главный тренер
|Валерий Карпин
|Алексей Шпилевский
|Главный тренер
БК PARI предлагает коэффициент 1.38 на победу «Динамо». На два других исход котировки значительно выше: 4.70 на ничью и 9.00 - на успех гостей.
Если отталкиваться от котировок на рынке точного счета, наиболее вероятным исходом субботней встречи является сухая победа хозяев - 2:0. Коэффициент на нее составляет 7.50.
Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «ВТБ Арена» или онлайн - на официальном сайте «Динамо». Минимальная стоимость - всего 100 рублей.
Да, паспорт болельщика требуется на всех играх РПЛ.