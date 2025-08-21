Динамо Москва — Пари НН, 23 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы, билеты

Что может быть у одного из претендентов на медали и недавнего участника стыковых матчей? На самом деле не так уж и мало. Оба клуба в межсезонье произвели смену главного тренера - и оба же дружно завалили старт нового сезона. Двенадцатое место «Динамо» по итогам пяти туров говорит само за себя. «Пари НН» к нижним позициям таблицы не привыкать, но и в Нижнем рассчитывали на более успешный вход в сезон.

Пять поражений подряд (с учетом кубкового) серьезно озадачили поклонников волжской команды. Главное, что в руководстве воздержались от скоропалительных выводов и дали возможность Алексею Шпилевскому выправить ситуацию. И потихоньку дела у «Пари НН» пошли на лад. Две подряд победы на нейтральном поле в Саранске («Ростов» в Кубке, «Динамо» Махачкала - в лиге) позволили футболистам и тренерам немного выдохнуть. Дальше должно быть полегче в моральном плане.

На Карпина же давление не ослабевает. Статус тренера и амбиции клуба подразумевают заведомо повышенные ожидания. Между тем за последние 10 матчей (с учетом товарищеских) бело-голубые только раз сыграли на ноль в обороне. Оборона команды перестраивается на ходу, вратари ошибаются, так что шансы в атаке у гостей будут. С особым настроем выйдет на игру динамовский воспитанник Грулев. Обмен голами в этой паре выглядит вполне реалистичным сценарием.