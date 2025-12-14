Динамо Москва - Спартак, прогноз на 16 декабря: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Партнерский проект
Во вторник, 16 декабря, грядет классическое дерби Континентальной хоккейной лиги. В гости к столичному «Динамо» едет «Спартак». Изучаем котировки букмекеров на игру, выбираем перспективный вариант для пари.
Турнир: чемпионат КХЛ
Стадион: «ВТБ Арена» (Москва», Россия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо»
|18
|5
|11
|119-84
|«Спартак»
|11
|5
|18
|84-119
Последние пять матчей «Динамо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.12.2025
|«Трактор»
4:8
«Динамо» (Москва)
КХЛ
|05.12.2025
|«Лада»
2:4
«Динамо» (Москва)
КХЛ
|03.12.2025
|«Северсталь»
0:1
«Динамо» (Москва)
КХЛ
|01.12.2025
|«Динамо» (Москва)
4:0
«Торпедо»
КХЛ
|26.11.2025
|«Динамо» (Москва)
1:0
«Локомотив»
КХЛ
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.12.2025
|«Авангард»
7:5
«Спартак»
КХЛ
|05.12.2025
|«Барыс»
4:3 ОТ
«Спартак»
КХЛ
|03.12.2025
|«Сибирь»
6:7 ОТ
«Спартак»
КХЛ
|29.11.2025
|«Спартак»
5:4
«Лада»
КХЛ
|27.11.2025
|«Спартак»
3:1
«Автомобилист»
КХЛ
В таблице западной конференции спартаковцы на шесть очков отстают от земляков.
|Место
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|ПП
|П
|Ш
|О
|1
|Северсталь
|36
|19
|4
|1
|0
|1
|0
|11
|105-84
|49
|2
|Локомотив
|36
|19
|2
|1
|1
|3
|0
|10
|107-77
|48
|3
|Динамо Мн
|32
|18
|1
|3
|1
|2
|0
|7
|115-64
|47
|4
|Динамо М
|34
|14
|2
|6
|2
|0
|0
|10
|105-83
|46
|5
|Торпедо
|35
|15
|3
|3
|2
|1
|0
|11
|97-94
|45
|6
|Спартак
|35
|13
|2
|3
|1
|3
|0
|13
|112-122
|40
|7
|СКА
|33
|13
|4
|0
|2
|3
|0
|11
|95-85
|39
|8
|ЦСКА
|35
|16
|0
|0
|4
|1
|0
|14
|92-92
|37
|9
|Драконы
|33
|11
|3
|0
|6
|2
|0
|11
|90-109
|36
|10
|Лада
|34
|8
|1
|1
|2
|1
|0
|21
|72-119
|23
|11
|ХК Сочи
|32
|7
|0
|2
|0
|5
|0
|18
|70-110
|23
Динамовцы к концу года разыгрались. После победы в Челябинске над «Трактором» победная серия бело-голубых составила шесть матчей. Что характерно: игры с лидерами москвичи завершали с нетипичным для хоккея счетом 1:0 («Локомотив», «Северсталь») - зато в остальных матчах устраивали яркие голевые представления. Счета говорят сами за себя - 4:2 (дважды), 4:0, 8:4.
У «Спартака» дела идут похуже: после четырех последовательных выигрышей красно-белые дважды уступили - 3:4 в овертайме «Барысу» и 5:7 - «Авангарду». Дерби традиционно проходят результативно. За 10 предыдущих встреч земляки ни разу не забросили на пару меньше пяти шайб. Ждем результативного шоу и на этот раз. Выбор редакции: тотал больше 5.5.
Прямая видеотрансляция дерби пройдет на телеканале «Матч ТВ», тематических «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«KHL», «KHL Prime»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Оkko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Потери
«Динамо»: нет
«Спартак»: нет
Беттинговый партнер КХЛ установил высокие коэффициенты на все основные исходы главного маркета: 2.25 на бело-голубых, 2.65 - на красно-белых и 4.30 - на ничью.
Эксперты отдают небольшое предпочтение хозяевам льда. Хотя меньше месяца назад спартаковцы уже праздновали успех в гостях у принципиального противника - 4:2.
Билеты на игру можно приобрести через официальный сайт динамовского клуба. Минимальная стоимость составляет 500 рублей.