13 декабря 13:51

Динамо Москва - Спартак, прогноз на 16 декабря: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Таких дерби много не бывает!
Валентин Васильев

Во вторник, 16 декабря, грядет классическое дерби Континентальной хоккейной лиги. В гости к столичному «Динамо» едет «Спартак». Изучаем котировки букмекеров на игру, выбираем перспективный вариант для пари.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Динамо» (Москва) 

16.12.2025, Вт

19:30 МСК

«Спартак»  (Москва) 

П1 - 2.25

Х - 4.30

П2 - 2.65

Турнир: чемпионат КХЛ

Стадион: «ВТБ Арена» (Москва», Россия)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Динамо»18511119-84
«Спартак»1151884-119

Последние пять матчей «Динамо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.12.2025«Трактор»

4:8

«Динамо» (Москва)

КХЛ

05.12.2025«Лада»

2:4

«Динамо» (Москва)

КХЛ

03.12.2025«Северсталь»

0:1

«Динамо» (Москва)

КХЛ

01.12.2025«Динамо» (Москва)

4:0

«Торпедо»

КХЛ

26.11.2025«Динамо» (Москва)

1:0

«Локомотив»

КХЛ

Последние пять матчей «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.12.2025«Авангард»

7:5

«Спартак»

КХЛ

05.12.2025«Барыс»

4:3 ОТ

«Спартак»

КХЛ

03.12.2025«Сибирь»

6:7 ОТ

«Спартак»

КХЛ

29.11.2025«Спартак»

5:4

«Лада»

КХЛ

27.11.2025«Спартак»

3:1

«Автомобилист»

КХЛ

Место в турнирной таблице

В таблице западной конференции спартаковцы на шесть очков отстают от земляков.

МестоКлубИВВОВБПБПОПППШО
1Северсталь36194101011105-8449
2Локомотив36192113010107-7748
3Динамо Мн3218131207115-6447
4Динамо М34142620010105-8346
5Торпедо3515332101197-9445
6Спартак35132313013112-12240
7СКА3313402301195-8539
8ЦСКА3516004101492-9237
9Драконы3311306201190-10936
10Лада348112102172-11923
11ХК Сочи327020501870-11023

Прогноз на матч

Динамовцы к концу года разыгрались. После победы в Челябинске над «Трактором» победная серия бело-голубых составила шесть матчей. Что характерно: игры с лидерами москвичи завершали с нетипичным для хоккея счетом 1:0 («Локомотив», «Северсталь») - зато в остальных матчах устраивали яркие голевые представления. Счета говорят сами за себя - 4:2 (дважды), 4:0, 8:4.  

У «Спартака» дела идут похуже: после четырех последовательных выигрышей красно-белые дважды уступили - 3:4 в овертайме «Барысу» и 5:7 - «Авангарду». Дерби традиционно проходят результативно. За 10 предыдущих встреч земляки ни разу не забросили на пару меньше пяти шайб. Ждем результативного шоу и на этот раз. Выбор редакции: тотал больше 5.5.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Прямая видеотрансляция дерби пройдет на телеканале «Матч ТВ», тематических «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«KHL», «KHL Prime»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Оkko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-

Составы команд

Потери

«Динамо»: нет

«Спартак»: нет

Коэффициенты букмекеров

Беттинговый партнер КХЛ установил высокие коэффициенты на все основные исходы главного маркета: 2.25 на бело-голубых, 2.65 - на красно-белых и 4.30 - на ничью.

Вопросы и ответы

Кто выиграет в матче «Динамо» Москва - «Спартак»?

Эксперты отдают небольшое предпочтение хозяевам льда. Хотя меньше месяца назад спартаковцы уже праздновали успех в гостях у принципиального противника - 4:2. 

Где купить билет на матч «Динамо» Москва - «Спартак»?

Билеты на игру можно приобрести через официальный сайт динамовского клуба. Минимальная стоимость составляет 500 рублей.

