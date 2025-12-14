Динамо Москва - Спартак, прогноз на 16 декабря: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Динамовцы к концу года разыгрались. После победы в Челябинске над «Трактором» победная серия бело-голубых составила шесть матчей. Что характерно: игры с лидерами москвичи завершали с нетипичным для хоккея счетом 1:0 («Локомотив», «Северсталь») - зато в остальных матчах устраивали яркие голевые представления. Счета говорят сами за себя - 4:2 (дважды), 4:0, 8:4.

У «Спартака» дела идут похуже: после четырех последовательных выигрышей красно-белые дважды уступили - 3:4 в овертайме «Барысу» и 5:7 - «Авангарду». Дерби традиционно проходят результативно. За 10 предыдущих встреч земляки ни разу не забросили на пару меньше пяти шайб. Ждем результативного шоу и на этот раз. Выбор редакции: тотал больше 5.5.