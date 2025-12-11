Динамо Загреб - Бетис, 11 декабря: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

До матча с «Барселоной» «Бетис» не уступал на протяжении восьми игр подряд. Да и в последнем туре Примеры именно севильцы открыли счет, но даже одно очко не зацепили. Класс чемпиона Испании сказался - гости выиграли по-хоккейному - 5:3. В Лиге Европы представитель Андалусии еще не проигрывал и явно нацеливается на одно из первых мест в группе.

Хозяев поля турнирное положение вынуждает играть на победу - есть риск не попасть даже в стыковые матчи за место в 1/8 финала. А испанцы играют сами и дают это делать другим. В девяти из 10 предыдущих матчей они хотя бы раз да поражали чужие ворота. Ждем обмена голами и на «Максимире».