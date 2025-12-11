Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



10 декабря 15:33ГлавнаяПрогнозыФутболЛига Европы

Динамо Загреб - Бетис, 11 декабря: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Севильский клуб в этом сезоне непобедим в Европе
Валентин Васильев

В четверг, 11 декабря, пройдут все 18 матчей шестого тура Общего этапа  Лиги Европы. «Бетис» в Загребе сразится с местным «Динамо». Рассказываем о самых интересных ставках на эту игру. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Динамо» (Загреб, Хорватия)

11.12.2025, Чт

20:45 МСК

«Бетис» (Севилья, Испания)

П1 - 4.10

Х - 4.50

П2 - 1.70

Турнир:  Лига Европы, Общий этап, 6-й тур

Стадион: «Максимир»    (Загреб, Хорватия)

Главный судья: еще не определен

Получить до 25 000 рублей от PARI

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Динамо»1102-1
«Бетис»0111-2

Последние пять матчей «Динамо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.12.2025«Динамо»

1:1

«Хайдук»

Чемпионат Хорватии

01.12.2025«Горица»

0:2

«Динамо»

Чемпионат Хорватии

27.11.2025«Лилль»

4:0

«Динамо»

Лига Европы

22.11.2025«Динамо»

3:1

«Вараждин»

Чемпионат Хорватии

19.11.2025«Карловац»

0:7

«Динамо»

Кубок Хорватии

Последние пять матчей «Бетиса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.12.2025«Бетис»

3:5

«Барселона»

Ла Лига

03.12.2025«Торрент»

1:4

«Бетис»

Кубок Испании

30.11.2025«Севилья»

0:2

«Бетис»

Ла Лига

27.11.2025«Бетис»

2:1

«Утрехт»

Лига Европы

23.11.2025«Бетис»

1:1

«Жирона»

Ла Лига

Место в турнирной таблице

Свернуть

«Бетис» идет пятым в таблице, но отставание от первого места составляет всего одно очко. Хорваты пытаются не свалиться ниже 24-го места. 

КомандаИВНПМО
1. Лион540111-212
2. Мидтьюлланн540112-512
3. Астон Вилла54018-312
4. Фрайбург53208-311
5. Бетис53208-311
6. Ференцварош53209-511
7. Брага53119-510
8. Порту53117-410
9. Генк53117-510
10. Сельта530211-79
11. Лилль530210-69
12. Штутгарт53028-49
13. Виктория52306-29
14. Панатинаикос53029-79
15. Рома53027-59
16. Ноттингем Форест52219-58
17. ПАОК522110-78
18. Болонья52217-48
19. Бранн52216-38
20. Фенербахче52215-58
21. Селтик52127-87
22. Црвена Звезда52124-57
23. Динамо Загреб52127-107
24. Базель52037-76
25. Лудогорец52038-116
26. Янг Бойз52037-126
27. Гоу Эхед Иглс52034-96
28. Штурм51134-74
29. Зальцбург51045-103
30. Фейеноорд51044-93
31. ФКСБ51043-83
32. Утрехт50142-71
33. Рейнджерс50142-91
34. Мальме50142-101
35. Маккаби Т-А50141-141
36. Ницца50054-120

Прогноз на матч

Свернуть

До матча с «Барселоной» «Бетис» не уступал на протяжении восьми игр подряд. Да и в последнем туре Примеры именно севильцы открыли счет, но даже одно очко не зацепили. Класс чемпиона Испании сказался - гости выиграли по-хоккейному - 5:3. В Лиге Европы представитель Андалусии еще не проигрывал и явно нацеливается на одно из первых мест в группе.

Хозяев поля турнирное положение вынуждает играть на победу - есть риск не попасть даже в стыковые матчи за место в 1/8 финала. А испанцы играют сами и дают это делать другим.  В девяти из 10 предыдущих матчей они хотя бы раз да поражали чужие ворота. Ждем обмена голами и на «Максимире».

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!

Трансляции

Свернуть

Матч в Загребе в прямом эфире можно посмотреть на Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Динамо»: Валинчич, Лисица, Торренте (все - травмы)

«Бетис»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Барселона» - «Атлетико»:

Позиция«Динамо»«Бетис»Позиция
Вратарь44. Филипович1. ВальесВратарь
Защитник22. Винлеф24. РуибальЗащитник
Защитник26. Маккенна5. БартраЗащитник
Защитник36. Домингес4. НатанЗащитник
Защитник15. Галешич16. ГомесЗащитник
Полузащитник 8. Зайц6. АлтимираПолузащитник
Полузащитник 27. Мишич21. РокаПолузащитник 
Полузащитник11. Ходжа7. АнтониПолузащитник
Нападающий77. Любичич8. ФорналсПолузащитник
Нападающий10. Видович10. ЭззалнзулиНападающий
Нападающий71. Бакрар19. ЭрнандесНападающий
Главный тренерМарко КовачевичМануэль ПеллегриниГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Эксперты БК PARI предлагают поставить на победу «Бетиса» по коэффициенту 1.70. Два других популярных исхода выглядят еще более привлекательно. Удачная ставка на успех хорватов будет рассчитана по коэффициенту 4.10, а на ничью - за 4.50.

Если вы хотите увидеть список букмекерских контор России по надежности, то переходите на сайт «Советского спорта».

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer20 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer51 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer385 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer20 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer20 дней 17 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer20 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer6 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer20 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer385 дней 17 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer20 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer20 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer20 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё