Динамо Загреб - Бетис, 11 декабря: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

В четверг, 11 декабря, пройдут все 18 матчей шестого тура Общего этапа Лиги Европы. «Бетис» в Загребе сразится с местным «Динамо». Рассказываем о самых интересных ставках на эту игру.
Турнир: Лига Европы, Общий этап, 6-й тур
Стадион: «Максимир» (Загреб, Хорватия)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо»
|1
|1
|0
|2-1
|«Бетис»
|0
|1
|1
|1-2
Последние пять матчей «Динамо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.12.2025
|«Динамо»
1:1
«Хайдук»
Чемпионат Хорватии
|01.12.2025
|«Горица»
0:2
«Динамо»
Чемпионат Хорватии
|27.11.2025
|«Лилль»
4:0
«Динамо»
Лига Европы
|22.11.2025
|«Динамо»
3:1
«Вараждин»
Чемпионат Хорватии
|19.11.2025
|«Карловац»
0:7
«Динамо»
Кубок Хорватии
Последние пять матчей «Бетиса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.12.2025
|«Бетис»
3:5
«Барселона»
Ла Лига
|03.12.2025
|«Торрент»
1:4
«Бетис»
Кубок Испании
|30.11.2025
|«Севилья»
0:2
«Бетис»
Ла Лига
|27.11.2025
|«Бетис»
2:1
«Утрехт»
Лига Европы
|23.11.2025
|«Бетис»
1:1
«Жирона»
Ла Лига
«Бетис» идет пятым в таблице, но отставание от первого места составляет всего одно очко. Хорваты пытаются не свалиться ниже 24-го места.
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Лион
|5
|4
|0
|1
|11-2
|12
|2. Мидтьюлланн
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|3. Астон Вилла
|5
|4
|0
|1
|8-3
|12
|4. Фрайбург
|5
|3
|2
|0
|8-3
|11
|5. Бетис
|5
|3
|2
|0
|8-3
|11
|6. Ференцварош
|5
|3
|2
|0
|9-5
|11
|7. Брага
|5
|3
|1
|1
|9-5
|10
|8. Порту
|5
|3
|1
|1
|7-4
|10
|9. Генк
|5
|3
|1
|1
|7-5
|10
|10. Сельта
|5
|3
|0
|2
|11-7
|9
|11. Лилль
|5
|3
|0
|2
|10-6
|9
|12. Штутгарт
|5
|3
|0
|2
|8-4
|9
|13. Виктория
|5
|2
|3
|0
|6-2
|9
|14. Панатинаикос
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|15. Рома
|5
|3
|0
|2
|7-5
|9
|16. Ноттингем Форест
|5
|2
|2
|1
|9-5
|8
|17. ПАОК
|5
|2
|2
|1
|10-7
|8
|18. Болонья
|5
|2
|2
|1
|7-4
|8
|19. Бранн
|5
|2
|2
|1
|6-3
|8
|20. Фенербахче
|5
|2
|2
|1
|5-5
|8
|21. Селтик
|5
|2
|1
|2
|7-8
|7
|22. Црвена Звезда
|5
|2
|1
|2
|4-5
|7
|23. Динамо Загреб
|5
|2
|1
|2
|7-10
|7
|24. Базель
|5
|2
|0
|3
|7-7
|6
|25. Лудогорец
|5
|2
|0
|3
|8-11
|6
|26. Янг Бойз
|5
|2
|0
|3
|7-12
|6
|27. Гоу Эхед Иглс
|5
|2
|0
|3
|4-9
|6
|28. Штурм
|5
|1
|1
|3
|4-7
|4
|29. Зальцбург
|5
|1
|0
|4
|5-10
|3
|30. Фейеноорд
|5
|1
|0
|4
|4-9
|3
|31. ФКСБ
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|32. Утрехт
|5
|0
|1
|4
|2-7
|1
|33. Рейнджерс
|5
|0
|1
|4
|2-9
|1
|34. Мальме
|5
|0
|1
|4
|2-10
|1
|35. Маккаби Т-А
|5
|0
|1
|4
|1-14
|1
|36. Ницца
|5
|0
|0
|5
|4-12
|0
До матча с «Барселоной» «Бетис» не уступал на протяжении восьми игр подряд. Да и в последнем туре Примеры именно севильцы открыли счет, но даже одно очко не зацепили. Класс чемпиона Испании сказался - гости выиграли по-хоккейному - 5:3. В Лиге Европы представитель Андалусии еще не проигрывал и явно нацеливается на одно из первых мест в группе.
Хозяев поля турнирное положение вынуждает играть на победу - есть риск не попасть даже в стыковые матчи за место в 1/8 финала. А испанцы играют сами и дают это делать другим. В девяти из 10 предыдущих матчей они хотя бы раз да поражали чужие ворота. Ждем обмена голами и на «Максимире».
Матч в Загребе в прямом эфире можно посмотреть на Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Динамо»: Валинчич, Лисица, Торренте (все - травмы)
«Бетис»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Барселона» - «Атлетико»:
|Позиция
|«Динамо»
|«Бетис»
|Позиция
|Вратарь
|44. Филипович
|1. Вальес
|Вратарь
|Защитник
|22. Винлеф
|24. Руибаль
|Защитник
|Защитник
|26. Маккенна
|5. Бартра
|Защитник
|Защитник
|36. Домингес
|4. Натан
|Защитник
|Защитник
|15. Галешич
|16. Гомес
|Защитник
|Полузащитник
|8. Зайц
|6. Алтимира
|Полузащитник
|Полузащитник
|27. Мишич
|21. Рока
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Ходжа
|7. Антони
|Полузащитник
|Нападающий
|77. Любичич
|8. Форналс
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Видович
|10. Эззалнзули
|Нападающий
|Нападающий
|71. Бакрар
|19. Эрнандес
|Нападающий
|Главный тренер
|Марко Ковачевич
|Мануэль Пеллегрини
|Главный тренер
Эксперты БК PARI предлагают поставить на победу «Бетиса» по коэффициенту 1.70. Два других популярных исхода выглядят еще более привлекательно. Удачная ставка на успех хорватов будет рассчитана по коэффициенту 4.10, а на ничью - за 4.50.
