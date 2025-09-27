Джош Эмметт — Юссеф Залал, 5 октября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Классическое противостояние ветерана и проспекта. И в этом случае букмекеры не верят в возрастного Эмметта, хотя списывать опытного американца со счетов точно не стоит. Это мощный ударник, который в клетке может и рубиться, и рационально перестреливать соперников. Несмотря на возраст, всё ещё обладает крепкой челюстью — финишировать его непросто.

Залал со своей стороны вряд ли будет взвинчивать темп, избегая риска жестких встречных от свежего Эмметта. Пожалуй, наиболее целесообразным для марокканца будет подход, при котором он попробует измотать возрастного соперника. Проспект постоянно угрожает тейкдаунами и комфортно чувствует себя в партере, где может как контролировать оппонентов, так и проводить сабмишены. Эмметт же на нижнем этаже не так опасен, но защищаться умеет.

Резюмируя, ждем, что марокканец сделает ставку на партер, а американец попробует выжать максимум из работы в стойке. При этом на обоих этажах спортсмены наверняка будут выглядеть конкурентно, поэтому бой вряд ли завершится быстро. Рискнем предположить, что в итоге мы увидим все три раунда и судейское решение. Коэффициент появится ближе к турниру.