Джош Эмметт — Юссеф Залал, 5 октября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

В основном карде UFC 320 пройдет рейтинговый поединок в полулегком весе (до 65,8 кг) между американцем Джошем Эмметтом и марокканцем Юссефом Залалом. Сумеет ли ветеран прервать победную серию проспекта?
Эмметт
Залал
США
Страна
Марокко
40
Возраст
29
24
Бои
23
19 (7 / 2 / 10)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
17 (4 / 9 / 4)
5 (1 / 1 / 3)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
5 (0 / 0 / 5)
0
Ничьи
1
8
Место в рейтинге полулегкого дивизиона UFC
9
169
Рост (см)
178
178
Размах рук (см)
183
100,5
Размах ног (см)
99
Обладатель пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу, в юности активно занимался борьбой. С 2011 года выступает в профессиональных MMA, имеет опыт выступлений в полулегкой и легкой весовых категориях. Становился чемпионом двух локальных лиг, после чего в 2016-м перешел в UFC. В сильнейшем промоушене мира одержал десять побед при четырех поражениях. В 2023-м бился за временный пояс, но уступил Яиру Родригесу. Затем проиграл Илии Топурии и нокаутировал Брайса Митчелла. В последнем поединке в апреле уступил Лерону Мёрфи единогласным решением судей.
В десятилетнем возрасте начал заниматься кикбоксингом, впоследствии освоил бразильское джиу-джитсу и получил черный пояс. В профессиональных ММА выступает с 2017 года. В UFC бился с 2020-го по 2022-й и покинул лигу после трех побед и трех поражений при ничьей. Затем выиграл три поединка в Sparta Combat League и вернулся в UFC. В сильнейшем промоушене победил во всех четырех боях после возвращения. В последнем поединке в феврале единогласным решением судей одолел Келвина Каттара.
Классическое противостояние ветерана и проспекта. И в этом случае букмекеры не верят в возрастного Эмметта, хотя списывать опытного американца со счетов точно не стоит. Это мощный ударник, который в клетке может и рубиться, и рационально перестреливать соперников. Несмотря на возраст, всё ещё обладает крепкой челюстью — финишировать его непросто.
Залал со своей стороны вряд ли будет взвинчивать темп, избегая риска жестких встречных от свежего Эмметта. Пожалуй, наиболее целесообразным для марокканца будет подход, при котором он попробует измотать возрастного соперника. Проспект постоянно угрожает тейкдаунами и комфортно чувствует себя в партере, где может как контролировать оппонентов, так и проводить сабмишены. Эмметт же на нижнем этаже не так опасен, но защищаться умеет.
Резюмируя, ждем, что марокканец сделает ставку на партер, а американец попробует выжать максимум из работы в стойке. При этом на обоих этажах спортсмены наверняка будут выглядеть конкурентно, поэтому бой вряд ли завершится быстро. Рискнем предположить, что в итоге мы увидим все три раунда и судейское решение. Коэффициент появится ближе к турниру.
Турнир UFC 320 пройдет на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в воскресенье, 5 октября, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому бой Эмметт — Залал стоит ожидать около 05:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.
