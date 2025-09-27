Абусупьян Магомедов — Джо Пайфер, 5 октября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
Основной кард UFC 320 откроет рейтинговый поединок в среднем весе (до 83,9 кг) между немцем Абусупьяном Магомедовым и американцем Джо Пайфером. Сумеет ли уроженец Дагестана одолеть крепкого проспекта и продлить победную серию?
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Магомедов
Пайфер
Германия
Страна
США
35
Возраст
29
35
Бои
17
28 (14 / 7 / 7)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
14 (9 / 3 / 2)
6 (2 / 2 / 2)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
3 (1 / 1 / 1)
1
Ничьи
0
14
Место в рейтинге среднего дивизиона UFC
—
188
Рост (см)
188
198
Размах рук (см)
190,5
109
Размах ног (см)
104
Уроженец Дагестана, по национальности — кумык. С детства занимался борьбой, а после переезда в Германию освоил кикбоксинг и смешанные единоборства. В профессиональных MMA выступает с 2010 года, становился чемпионом GMC в полусреднем весе и и Superior FC — в полусреднем и среднем. Бился под эгидой PFL, где доходил до финала Гран-при в среднем весе. В UFC дебютировал в сентябре 2022-го и нокаутировал Дастина Штольцфуса за 19 секунд. Затем потерпел два подряд поражения, но затем вышел на серию из трех побед. В последнем поединке в апреле единогласным решением судей одолел Мишеля Перейру.
Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя
В профессиональных MMA выступает с 2018 года. Становился чемпионом AOWCF и Ring of Combat в среднем весе. В 2022 году со второй попытки победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В ведущем промоушене выиграл первые три боя, но затем уступил Джеку Херманссону. Затем вышел на серию из двух побед. В последнем поединке в июне одолел Келвина Гастелума единогласным решением судей.
Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона
Статус Магомедова как андердога вызывает сомнения, не говоря уже о разрыве в котировках. Да, Пайфер — классный ударник с мощными панчами и высоким нокаутирующим потенциалом. Но и представитель Германии в стойке опасен — причем, пожалуй, менее предсказуем, чем американец. Кроме того, потенциально на стороне Магомедова работа в партере.
В общем, недооценивать уроженца Дагестана точно не стоит. А если у него получится хотя бы минимизировать проблемы с выносливостью, то шансов будет еще больше. Но ставкой на исход рисковать всё же не будем — у Пайфера тоже есть очевидные опции для победы. Ждем досрочное завершение — взрывной стиль обоих спортсменов в сочетании с ударной мощью с высокой вероятностью приведет к нокауту.
Турнир UFC 320 пройдет на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в воскресенье, 5 октября, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, его откроет именно бой Магомедов — Пайфер.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.
Основной кард
Прелимы