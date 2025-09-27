Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



27 сентября 13:21ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Абусупьян Магомедов — Джо Пайфер, 5 октября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Еще одна серьезная проверка для уроженца Дагестана
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

Основной кард UFC 320 откроет рейтинговый поединок в среднем весе (до 83,9 кг) между немцем Абусупьяном Магомедовым и американцем Джо Пайфером. Сумеет ли уроженец Дагестана одолеть крепкого проспекта и продлить победную серию?

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Статистика

Свернуть

Магомедов

 

Пайфер

Германия

Страна

США

35

Возраст

29

35

Бои

17

28 (14 / 7 / 7)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

14 (9 / 3 / 2)

6 (2 / 2 / 2)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

3 (1 / 1 / 1)

1

Ничьи

0

14

Место в рейтинге среднего дивизиона UFC

188

Рост (см)

188

198

Размах рук (см)

190,5

109

Размах ног (см)

104

Абусупьян Магомедов

Свернуть

Уроженец Дагестана, по национальности — кумык. С детства занимался борьбой, а после переезда в Германию освоил кикбоксинг и смешанные единоборства. В профессиональных MMA выступает с 2010 года, становился чемпионом GMC в полусреднем весе и и Superior FC — в полусреднем и среднем. Бился под эгидой PFL, где доходил до финала Гран-при в среднем весе. В UFC дебютировал в сентябре 2022-го и нокаутировал Дастина Штольцфуса за 19 секунд. Затем потерпел два подряд поражения, но затем вышел на серию из трех побед. В последнем поединке в апреле единогласным решением судей одолел Мишеля Перейру.

Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя

Джо Пайфер

Свернуть

В профессиональных MMA выступает с 2018 года. Становился чемпионом AOWCF и Ring of Combat в среднем весе. В 2022 году со второй попытки победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В ведущем промоушене выиграл первые три боя, но затем уступил Джеку Херманссону. Затем вышел на серию из двух побед. В последнем поединке в июне одолел Келвина Гастелума единогласным решением судей.

Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа МагомедоваПобеда ПайфераТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI2,601,521,951,80

Прогноз на бой

Свернуть

Статус Магомедова как андердога вызывает сомнения, не говоря уже о разрыве в котировках. Да, Пайфер — классный ударник с мощными панчами и высоким нокаутирующим потенциалом. Но и представитель Германии в стойке опасен — причем, пожалуй, менее предсказуем, чем американец. Кроме того, потенциально на стороне Магомедова работа в партере.

В общем, недооценивать уроженца Дагестана точно не стоит. А если у него получится хотя бы минимизировать проблемы с выносливостью, то шансов будет еще больше. Но ставкой на исход рисковать всё же не будем — у Пайфера тоже есть очевидные опции для победы. Ждем досрочное завершение — взрывной стиль обоих спортсменов в сочетании с ударной мощью с высокой вероятностью приведет к нокауту.

Полный кард, где смотреть бой Магомедов Пайфер

Свернуть

Турнир UFC 320 пройдет на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в воскресенье, 5 октября, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, его откроет именно бой Магомедов Пайфер.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.

Основной кард

Прелимы

  • Атеба Готье (Камерун) — Оззи Диас (США). Средний вес;
  • Эдмен Шахбазян (США) — Андре Мунис (Бразилия). Средний вес;
  • Крис Гутьеррес (США) — Фарид Башарат (Англия). Легчайший вес;
  • Даниэль Сантос (Бразилия) — Ю Джу Сан (Южная Корея). Полулегкий вес;
  • Мэйси Чиассон (США) — Яна Сантос (Россия). Женский легчайший вес;
  • Патчи Микс (США) — Якуб Виклаж (Польша). Легчайший вес;
  • Вероника Харди (Венесуэла) — Броган Уокер (Гуам). Женский наилегчайший вес;
  • Пунахеле Сориано (США) — Николай Веретенников (Казахстан). Полусредний вес;
  • Рамиз Брахимай (США) — Остин Вандерфорд (США). Полусредний вес.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer94 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer125 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer459 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer94 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer94 дней 21 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer80 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer94 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer459 дней 21 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer94 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer94 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer94 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё