Абусупьян Магомедов — Джо Пайфер, 5 октября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Статус Магомедова как андердога вызывает сомнения, не говоря уже о разрыве в котировках. Да, Пайфер — классный ударник с мощными панчами и высоким нокаутирующим потенциалом. Но и представитель Германии в стойке опасен — причем, пожалуй, менее предсказуем, чем американец. Кроме того, потенциально на стороне Магомедова работа в партере.

В общем, недооценивать уроженца Дагестана точно не стоит. А если у него получится хотя бы минимизировать проблемы с выносливостью, то шансов будет еще больше. Но ставкой на исход рисковать всё же не будем — у Пайфера тоже есть очевидные опции для победы. Ждем досрочное завершение — взрывной стиль обоих спортсменов в сочетании с ударной мощью с высокой вероятностью приведет к нокауту.