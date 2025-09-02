Енисей - Шинник, 3 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
Восьмой тур Лиги PARI откроет встреча в Красноярске. «Енисей» принимает «Шинник». Анализируем шансы команд на успех, выбираем вариант для пари.
Турнир: Лига PARI, 8-й тур
Стадион имени Ленинского комсомола (Красноярск)
Главный судья: еще не назначен
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Енисей»
|8
|12
|11
|41-44
|«Шинник»
|11
|12
|8
|44-41
Последние пять матчей «Енисея»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.08.2025
|«Енисей»
1:0
«Сокол»
Лига PARI
|23.08.2025
|«Черноморец»
0:2
«Енисей»
Лига PARI
|16.08.2025
|«Арсенал»
2:2
«Енисей»
Лига PARI
|10.08.2025
|«Енисей»
0:2
«Урал»
Лига PARI
|04.08.2025
|«Ротор»
0:0
«Енисей»
Лига PARI
Последние пять матчей «Шинника»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.08.2025
|«Шинник»
1:0
«Черноморец»
Лига PARI
|23.08.2025
|«Шинник»
1:1
«Родина»
Лига PARI
|16.08.2025
|«Чайка»
1:2
«Шинник»
Лига PARI
|10.08.2025
|«Шинник»
0:2
«Нефтехимик»
Лига PARI
|02.08.2025
|«Уфа»
1:0
«Шинник»
Лига PARI
После седьмого тура красноярцы поднялись с 13-го на 11-е место в таблице. «Шинник» идет 10-м.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Факел
|6
|6
|0
|0
|7-1
|18
|2. Спартак Кострома
|7
|5
|1
|1
|11-6
|16
|3. Урал
|6
|5
|0
|1
|12-4
|15
|4. КАМАЗ
|7
|4
|2
|1
|13-8
|14
|5. Челябинск
|7
|4
|1
|2
|11-8
|13
|6. Ротор
|7
|3
|2
|2
|8-5
|11
|7. Арсенал
|7
|2
|4
|1
|11-8
|10
|8. СКА-Хабаровск
|7
|2
|3
|2
|7-7
|9
|9. Уфа
|7
|2
|2
|3
|7-6
|8
|10. Шинник
|7
|2
|2
|3
|5-7
|8
|11. Енисей
|7
|2
|2
|3
|6-9
|8
|12. Волга
|7
|2
|1
|4
|6-11
|7
|13. Родина
|7
|1
|4
|2
|8-8
|7
|14. Нефтехимик
|7
|1
|4
|2
|5-6
|7
|15. Чайка
|7
|1
|3
|3
|6-11
|6
|16. Торпедо
|7
|1
|1
|5
|3-11
|4
|17. Сокол
|7
|0
|4
|3
|3-7
|4
|18. Черноморец
|7
|0
|2
|5
|5-11
|2
«Енисей» завалил старт сезона, за три домашних матча не набрав ни одного очка. Но в конце лета дела у команды Андрея Тихонова пошли на лад. За ничьей в Туле последовали сухие победы над «Черноморцем» и «Соколом». Как следствие - подъем по турнирной таблице.
«Шинник» тоже разыгрался к исходу августа. Как только поползли разговоры об отставке белорусского специалиста Артема Булойчика, команда делом доказала свое отношение к нему. Три очка ярославцы вывезли из Песчанокопского, еще четыре набрали за два домашних матча с «Родиной» и «Черноморцем».
В предстоящем матче силы соперников плюс-минус равны. Намечается упорная борьба. У хозяев шесть из 10 последних матчей были на «тотал меньше 2.5», у гостей - семь. Полагаем, что и очная встреча команд не будет результативной. В PARI ТМ 2.5 идет за 1.65.
По ТВ игру в Красноярске покажет кабельный канал «Матч Премьер». Бесплатно посмотреть ее можно на сайтах «Матч ТВ» и PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Енисей»: Цесь, Иванов, Огиенко (все -травмы)
«Шинник»: нет
PARI удвоит номинал выигрышной ставки на команду Тихонова. Два других базовых варианта бигмаркета котируются еще выше - 3.25 на ничью и 3.60 на успех гостей.
Эксперты считают нулевую ничью наиболее вероятным исходом матча. Этот вариант котируется за 5.50.
Коэффициент 2.10 на тотал больше 2.5 подсказывает, что игра скорее будет носить закрытый характер.
БК PARI с нового сезона транслирует все матчи первого дивизиона на своих ресурсах.
Билеты на матч поступили в продажу на официальном сайте «Енисея».