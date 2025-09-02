Енисей - Шинник, 3 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

«Енисей» завалил старт сезона, за три домашних матча не набрав ни одного очка. Но в конце лета дела у команды Андрея Тихонова пошли на лад. За ничьей в Туле последовали сухие победы над «Черноморцем» и «Соколом». Как следствие - подъем по турнирной таблице.

«Шинник» тоже разыгрался к исходу августа. Как только поползли разговоры об отставке белорусского специалиста Артема Булойчика, команда делом доказала свое отношение к нему. Три очка ярославцы вывезли из Песчанокопского, еще четыре набрали за два домашних матча с «Родиной» и «Черноморцем».

В предстоящем матче силы соперников плюс-минус равны. Намечается упорная борьба. У хозяев шесть из 10 последних матчей были на «тотал меньше 2.5», у гостей - семь. Полагаем, что и очная встреча команд не будет результативной. В PARI ТМ 2.5 идет за 1.65.