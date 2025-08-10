Енисей - Урал, 10 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
Воскресную программу Лиги PARI откроет интригующее противостояние в Красноярске. Заваливший старт сезона «Енисей» принимает лидера - «Урал». Удастся ли Андрею Тихонову удивить коллегу Ромащенко и оттолкнуться от турнирного дна.
Турнир: Лига PARI, 4-й тур
Стадион «Имени Ленинского комсомола» (Красноярск)
Главный судья: Захаров (Казань)
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Енисей»
|2
|4
|8
|15-24
|«Урал»
|8
|4
|2
|24-15
Последние пять матчей «Енисея»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.08.2025
|«Ротор»
0:0
«Енисей»
Лига PARI
|27.07.2025
|«Енисей»
1:2
«СКА-Хабаровск»
Лига PARI
|20.07.2025
|«Енисей»
0:3
«Чайка»
Лига PARI
|14.07.2025
|«Енисей»
5:2
«Енисей-2»
Товарищеский матч
|08.07.2025
|«Енисей»
1:1
«Ротор»
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Урала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.08.2025
|«Урал»
2:1
«Родина»
Лига PARI
|28.07.2025
|«Урал»
3:2
«Черноморец»
Лига PARI
|19.07.2025
|«Шинник»
0:1
«Урал»
Лига PARI
|12.07.2025
|«Рубин»
1:0
«Урал»
Товарищеский матч
|31.05.2025
|«Ахмат»
2:0
«Урал»
Стыковые матчи
После трех туров команды разделяют в таблице 8 очков и 17 позиций.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Урал
|3
|3
|0
|0
|6-3
|9
|2. Факел
|3
|3
|0
|0
|3-0
|9
|3. КАМАЗ
|3
|2
|1
|0
|5-3
|7
|4. СКА-Хабаровск
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|5. Челябинск
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|6. Чайка
|3
|1
|2
|0
|4-1
|5
|7. Арсенал
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|8. Спартак-Кострома
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|9. Ротор
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|10. Уфа
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|11. Нефтехимик
|3
|0
|3
|0
|1-1
|3
|12. Сокол
|3
|0
|2
|1
|0-1
|2
|13. Черноморец
|3
|0
|1
|2
|4-6
|1
|14. Волга
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|15. Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-4
|1
|16. Шинник
|3
|0
|1
|2
|1-3
|1
|17. Родина
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|18. Енисей
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
«Урал» пока в полной мере оправдывает статус фаворита сезона в Лиге PARI. Да, победы екатеринбуржцам даются непросто, преимущество над соперником всякий раз измеряется одним мячом, но главное - очков они не теряют. Три тура - три победы.
«Енисей» к претендентам на медали первенства вроде бы не относится. Но старт команды в сезоне иначе как провальным не назовешь. С двух домашних матчей красноярцы не собрали ни одного очка - при том, что в соперниках у них были отнюдь не лидеры дивизиона, а всего лишь «Чайка» с «КАМАЗом». Первое очко в чемпионате парни Тихонова набрали в Волгограде. Понятно, что с третьей попытки они постараются порадовать свою публику победой.
За последние 10 матчей (с учетом товарищеских) хозяева шесть раз играли на «обе забьют», гости - семь. Ждем обмена голами и в воскресенье.
В прямом эфире игру в Красноярске покажут сайты «Матч ТВ» и БК PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция на сайте
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Енисей»: нет
«Урал»: Филипенко (оба - травмы)
Коэффициент на победу хозяев в линии PARI более чем в два раза превышает котировку на успех гостей (4.30 - 1.80). В случае ничьей компания умножит номинал соответствующей ставки на 3.45.
В линии на точный счет самый низкий коэффициент - 6.50 - присвоен варианту 0:1.
Для бывших спартаковцев это первая дуэль в тренерском качестве.
Приобрести билет на можно через официальный сайт «Енисея». Минимальная стоимость - 200 рублей, максимальная - 600.