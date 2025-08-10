Енисей - Урал, 10 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

«Урал» пока в полной мере оправдывает статус фаворита сезона в Лиге PARI. Да, победы екатеринбуржцам даются непросто, преимущество над соперником всякий раз измеряется одним мячом, но главное - очков они не теряют. Три тура - три победы.

«Енисей» к претендентам на медали первенства вроде бы не относится. Но старт команды в сезоне иначе как провальным не назовешь. С двух домашних матчей красноярцы не собрали ни одного очка - при том, что в соперниках у них были отнюдь не лидеры дивизиона, а всего лишь «Чайка» с «КАМАЗом». Первое очко в чемпионате парни Тихонова набрали в Волгограде. Понятно, что с третьей попытки они постараются порадовать свою публику победой.

За последние 10 матчей (с учетом товарищеских) хозяева шесть раз играли на «обе забьют», гости - семь. Ждем обмена голами и в воскресенье.