Стив Эрцег — Оде Осборн, 10 августа: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Бывший претендент на пояс идет на серии из трех поражений
Александр Бокулёв
Источник: UFC
Источник: UFC

Соглавным событием ближайшего турнира UFC должен был стать поединок в наилегчайшем весе между австралийцем Стивом Эрцегом и американцем Алексом Пересом. Однако последний выбыл, и его заменил южнокореец Хьюн Сук Пак, которому затем дали бой на прошлом турнире с японцем Татсуро Таирой. Новым соперником Эрцега стал ямаец Оде Осборн, а поединок назначили в легчайшей весовой категории. Чьей победой завершится эта история?

Статистика

Свернуть

Эрцег

 

Осборн

Австралия

Страна

Ямайка

30

Возраст

33

16

Бои

22

12 (2 / 6 / 4)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

13 (6 / 4 / 3)

4 (1 / 0 / 3)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

8 (2 / 4 / 2)

0

Без результата

1

10

Место в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC

173

Рост (см)

170

173

Размах рук (см)

185,5

96,5

Размах ног (см)

99

Стив Эрцег

Свернуть

В профессиональных смешанных единоборствах выступает с 2016 года. В 2020-м стал чемпионом Eternal MMA в наилегчайшем весе. Один раз защитил титул, а в 2023-м дебютировал в UFC. В ведущем промоушене выиграл первые три боя и в мае 2024-го получил титульный шанс, но уступил Александру Пантоже единогласным решением судей. Затем потерпел еще два поражения. В последнем поединке в марте уступил Брэндону Морено единогласным решением судей.

Оде Осборн

Свернуть

Обладатель пурпурных поясов по бразильскому джиу-джитсу и кикбоксингу. В профессиональных MMA выступает с 2015 года, имеет опыт боев в полулегкой, легчайшей и наилегчайшей весовых категориях. В 2019-м выиграл в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене мира одержал пять побед при шести поражениях. В последнем бою в апреле нокаутировал Луиса Гуруле во втором раунде.

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа ЭрцегаПобеда ОсборнаТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,155,802,021,75

Прогноз на бой

Свернуть

Рекорд Осборна в UFC (да и за всю карьеру), мягко говоря, не впечатляет. Потолок ямайца очевиден, и с учетом возраста не приходится ждать от него серьезного прогресса. Эрцег на бумаге выглядит бойцом другого уровня. Серию поражений переоценивать не стоит — все-таки три поединка подряд с топами наилегчайшего дивизиона.

Однако последние неудачи наверняка психологически задели австралийца. Он и так не отличался агрессивным стилем, а после серии поражений с высокой вероятностью будет действовать вдвойне аккуратнее. Полагаем, нас ждет довольно рациональный бой от Эрцега, в котором он осторожно реализует потенциальное преимущество во всех ключевых компонентов. Ждем победу австралийца и переход поединка минимум во второй раунд.

Полный кард, где смотреть бой Эрцег Осборн

Свернуть

Турнир UFC on ESPN 72 пройдет на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в субботу, 9 августа, в 23:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 02:00 мск (10 августа), поэтому соглавный бой Эрцег Осборн стоит ожидать около 04:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» прямой эфир начнется в полночь по московскому времени.

Основной кард

  • Роман Долидзе (Грузия) Энтони Эрнандес (США). Средний вес;
  • Стив Эрцег (Австралия) Оде Осборн (Ямайка). Легчайший вес;
  • Ясмин Лусиндо (Бразилия) — Анджела Хилл (США). Женский минимальный вес;
  • Андрэ Фили (США) — Кристиан Родригес (США). Полулегкий вес;
  • Майлс Джонс (США) — Жан Мацумото (Бразилия). Легчайший вес;
  • Эрик Андерс (США) — Кристиан Лерой Данкан (Англия). Средний вес;

Прелимы

  • Джулиус Уокер (США) — Рафаэль Серкейра (Бразилия). Полутяжелый вес;
  • Элайджа Смит (США) — Тосиоми Казама (Япония). Легчайший вес;
  • Жозелин Эдвардс (Панама) — Присцила Качоэйра (Бразилия). Женский легчайший вес;
  • Урош Медич (Сербия) — Гилберт Урбина (США). Полусредний вес;
  • Габриэлла Фернандес (Бразилия) — Юлия Столяренко (Литва). Женский наилегчайший вес.

