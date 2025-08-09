Стив Эрцег — Оде Осборн, 10 августа: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
Соглавным событием ближайшего турнира UFC должен был стать поединок в наилегчайшем весе между австралийцем Стивом Эрцегом и американцем Алексом Пересом. Однако последний выбыл, и его заменил южнокореец Хьюн Сук Пак, которому затем дали бой на прошлом турнире с японцем Татсуро Таирой. Новым соперником Эрцега стал ямаец Оде Осборн, а поединок назначили в легчайшей весовой категории. Чьей победой завершится эта история?
Эрцег
Осборн
Австралия
Страна
Ямайка
30
Возраст
33
16
Бои
22
12 (2 / 6 / 4)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
13 (6 / 4 / 3)
4 (1 / 0 / 3)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
8 (2 / 4 / 2)
0
Без результата
1
10
Место в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC
—
173
Рост (см)
170
173
Размах рук (см)
185,5
96,5
Размах ног (см)
99
В профессиональных смешанных единоборствах выступает с 2016 года. В 2020-м стал чемпионом Eternal MMA в наилегчайшем весе. Один раз защитил титул, а в 2023-м дебютировал в UFC. В ведущем промоушене выиграл первые три боя и в мае 2024-го получил титульный шанс, но уступил Александру Пантоже единогласным решением судей. Затем потерпел еще два поражения. В последнем поединке в марте уступил Брэндону Морено единогласным решением судей.
Обладатель пурпурных поясов по бразильскому джиу-джитсу и кикбоксингу. В профессиональных MMA выступает с 2015 года, имеет опыт боев в полулегкой, легчайшей и наилегчайшей весовых категориях. В 2019-м выиграл в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене мира одержал пять побед при шести поражениях. В последнем бою в апреле нокаутировал Луиса Гуруле во втором раунде.
Рекорд Осборна в UFC (да и за всю карьеру), мягко говоря, не впечатляет. Потолок ямайца очевиден, и с учетом возраста не приходится ждать от него серьезного прогресса. Эрцег на бумаге выглядит бойцом другого уровня. Серию поражений переоценивать не стоит — все-таки три поединка подряд с топами наилегчайшего дивизиона.
Однако последние неудачи наверняка психологически задели австралийца. Он и так не отличался агрессивным стилем, а после серии поражений с высокой вероятностью будет действовать вдвойне аккуратнее. Полагаем, нас ждет довольно рациональный бой от Эрцега, в котором он осторожно реализует потенциальное преимущество во всех ключевых компонентов. Ждем победу австралийца и переход поединка минимум во второй раунд.
Турнир UFC on ESPN 72 пройдет на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в субботу, 9 августа, в 23:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 02:00 мск (10 августа), поэтому соглавный бой Эрцег — Осборн стоит ожидать около 04:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» прямой эфир начнется в полночь по московскому времени.
Основной кард
Прелимы