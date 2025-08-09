Стив Эрцег — Оде Осборн, 10 августа: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Рекорд Осборна в UFC (да и за всю карьеру), мягко говоря, не впечатляет. Потолок ямайца очевиден, и с учетом возраста не приходится ждать от него серьезного прогресса. Эрцег на бумаге выглядит бойцом другого уровня. Серию поражений переоценивать не стоит — все-таки три поединка подряд с топами наилегчайшего дивизиона.

Однако последние неудачи наверняка психологически задели австралийца. Он и так не отличался агрессивным стилем, а после серии поражений с высокой вероятностью будет действовать вдвойне аккуратнее. Полагаем, нас ждет довольно рациональный бой от Эрцега, в котором он осторожно реализует потенциальное преимущество во всех ключевых компонентов. Ждем победу австралийца и переход поединка минимум во второй раунд.