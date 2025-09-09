Факел - Арсенал, 8 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Шесть туров подряд «Факел» не терял очков, но все-таки завершить лето непобедимым не сумел. В последний день августа воронежцы подпортили себе статистику, уступив в Екатеринбурге. А затем последовала еще одна выездная осечка - ничья в Челябинске, где фаворит умудрился в компенсированные минуты не только забить, но и пропустить.

У туляков столько же поражений в сезоне (одно), но ничьих в четыре раза выше. Отсюда шестиочковый дефицит в таблице. Естественно, что «Факел» постарается победно вернуться на родную арену после сдвоенного выезда. Но легко хозяевам точно не будет. «Арсенал» упрется, но и «Факел» сверх меры раскрываться не станет - это не метод Шалимова. У него в Воронеже вообще любимый счет - 1:0. При таких вводных перспективной нам кажется комбинация: «Факел» не проиграет при тотал меньше 2.5 голов. В PARI такая идет с коэффициентом 1.80.