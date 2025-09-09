Ведомости
Факел - Арсенал, 8 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Первая тренерская дуэль Шалимова и Гунько
Валентин Васильев

Программу девятого тура Лиги PARI завершит встреча в Воронеже. «Факел» - «Арсенал» - такая вывеска и на матч тура тянет. Для главных тренеров команд это еще и первое очное противостояние. Проанализируем форму соперников и коэффициенты трейдеров БК. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Факел» (Воронеж)

08.09.2025, Пн

19:30 МСК

 «Арсенал» (Тула) 

П1 - 2.15

Х - 3.05

П2 - 3.90

Турнир: Лига PARI, 9-й тур

Стадион: «Факел» (Воронеж)

Главный судья: Коваленко (Казань)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Факел» 57616-21
«Нефтехимик»67521-16

Последние пять матчей «Факела»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.09.2025«Челябинск»

1:1

«Факел»

Лига PARI

31.08.2025«Урал»

2:0

«Факел»

Лига PARI

24.08.2025«Факел»

1:0

«Нефтехимик»

Лига PARI

17.08.2025«Черноморец»

0:1

«Факел»

Лига PARI

11.08.2025«КАМАЗ»

1:2

«Факел»

Лига PARI

Последние пять матчей «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.09.2025«Арсенал»

3:1

«СКА-Хабаровск»

Лига PARI

30.08.2025«Волга»

2:1

«Арсенал»

Лига PARI

24.08.2025«Чайка»

0:3

«Арсенал»

Лига PARI

16.08.2025«Арсенал»

2:2

«Енисей»

Лига PARI

09.08.2025«Родина»

1:1

«Арсенал»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

После восьми туров «Факел» делит первое-второе места в таблице по очкам с «Уралом». «Арсенал» идет седьмым с отставанием в шесть очков.

КлубИВНПМячиОчки
1. Урал861115-519
2. Факел86118-419
3. КАМАЗ852115-817
4. Спартак Кострома852112-717
5. Челябинск842212-914
6. Ротор842214-514
7. Арсенал834114-913
8. Родина824213-910
9. Уфа82337-69
10. СКА-Хабаровск82338-109
11. Шинник82335-79
12. Енисей82336-99
13. Волга82247-128
14. Нефтехимик81436-117
15. Чайка81346-176
16. Торпедо81253-115
17. Сокол80443-94
18. Черноморец80356-123

Прогноз на матч

Шесть туров подряд «Факел» не терял очков, но все-таки завершить лето непобедимым не сумел. В последний день августа воронежцы подпортили себе статистику, уступив в Екатеринбурге. А затем последовала еще одна выездная осечка - ничья в Челябинске, где фаворит умудрился в компенсированные минуты не только забить, но и пропустить.

У туляков столько же поражений в сезоне (одно), но ничьих в четыре раза выше. Отсюда шестиочковый дефицит в таблице. Естественно, что «Факел» постарается победно вернуться на родную арену после сдвоенного выезда. Но легко хозяевам точно не будет. «Арсенал» упрется, но и «Факел» сверх меры раскрываться не станет - это не метод Шалимова. У него в Воронеже вообще любимый счет - 1:0. При таких вводных перспективной нам кажется комбинация: «Факел» не проиграет при тотал меньше 2.5 голов. В PARI такая идет с коэффициентом 1.80.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Прямой эфир из Воронежа запланирован на сайтах «Матч ТВ» и БК PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ» Видеотрансляция на сайте Бесплатно
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Факел»: Дзиов (травма)

«Арсенал»: нет

Коэффициенты букмекеров

PARI установила высокие коэффициенты на все три базовых исхода: 2.15 на победу хозяев поля и 3.90 - на гостей.  Ничья идет в прематче за 3.05.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Факел» - «Арсенал»? 

Самый низкий коэффициент на рынке точного счета - 5.50 - аналитики присвоили двум вариантам - 0:0 и 1:0.

Где смотреть бесплатно матч «Факел» - «Арсенал»?

Официальный беттинговый партнер ФНЛ транслирует все матчи первенства на своей платформе бесплатно.

Будет ли результативным матч «Факел» - «Арсенал»?

Коэффициент 1.45 на тотал меньше 2.5 намекает нам, что слишком многого в плане зрелищности от этого противоборства ждать не стоит.

Где купить билеты на матч «Факел» - «Арсенал»?

Билеты на игру поступили в продажу на официальном сайте воронежского клуба. 

