Факел - Арсенал, 8 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Программу девятого тура Лиги PARI завершит встреча в Воронеже. «Факел» - «Арсенал» - такая вывеска и на матч тура тянет. Для главных тренеров команд это еще и первое очное противостояние. Проанализируем форму соперников и коэффициенты трейдеров БК.
Турнир: Лига PARI, 9-й тур
Стадион: «Факел» (Воронеж)
Главный судья: Коваленко (Казань)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Факел»
|5
|7
|6
|16-21
|«Нефтехимик»
|6
|7
|5
|21-16
Последние пять матчей «Факела»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.09.2025
|«Челябинск»
1:1
«Факел»
Лига PARI
|31.08.2025
|«Урал»
2:0
«Факел»
Лига PARI
|24.08.2025
|«Факел»
1:0
«Нефтехимик»
Лига PARI
|17.08.2025
|«Черноморец»
0:1
«Факел»
Лига PARI
|11.08.2025
|«КАМАЗ»
1:2
«Факел»
Лига PARI
Последние пять матчей «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.09.2025
|«Арсенал»
3:1
«СКА-Хабаровск»
Лига PARI
|30.08.2025
|«Волга»
2:1
«Арсенал»
Лига PARI
|24.08.2025
|«Чайка»
0:3
«Арсенал»
Лига PARI
|16.08.2025
|«Арсенал»
2:2
«Енисей»
Лига PARI
|09.08.2025
|«Родина»
1:1
«Арсенал»
Лига PARI
После восьми туров «Факел» делит первое-второе места в таблице по очкам с «Уралом». «Арсенал» идет седьмым с отставанием в шесть очков.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Урал
|8
|6
|1
|1
|15-5
|19
|2. Факел
|8
|6
|1
|1
|8-4
|19
|3. КАМАЗ
|8
|5
|2
|1
|15-8
|17
|4. Спартак Кострома
|8
|5
|2
|1
|12-7
|17
|5. Челябинск
|8
|4
|2
|2
|12-9
|14
|6. Ротор
|8
|4
|2
|2
|14-5
|14
|7. Арсенал
|8
|3
|4
|1
|14-9
|13
|8. Родина
|8
|2
|4
|2
|13-9
|10
|9. Уфа
|8
|2
|3
|3
|7-6
|9
|10. СКА-Хабаровск
|8
|2
|3
|3
|8-10
|9
|11. Шинник
|8
|2
|3
|3
|5-7
|9
|12. Енисей
|8
|2
|3
|3
|6-9
|9
|13. Волга
|8
|2
|2
|4
|7-12
|8
|14. Нефтехимик
|8
|1
|4
|3
|6-11
|7
|15. Чайка
|8
|1
|3
|4
|6-17
|6
|16. Торпедо
|8
|1
|2
|5
|3-11
|5
|17. Сокол
|8
|0
|4
|4
|3-9
|4
|18. Черноморец
|8
|0
|3
|5
|6-12
|3
Шесть туров подряд «Факел» не терял очков, но все-таки завершить лето непобедимым не сумел. В последний день августа воронежцы подпортили себе статистику, уступив в Екатеринбурге. А затем последовала еще одна выездная осечка - ничья в Челябинске, где фаворит умудрился в компенсированные минуты не только забить, но и пропустить.
У туляков столько же поражений в сезоне (одно), но ничьих в четыре раза выше. Отсюда шестиочковый дефицит в таблице. Естественно, что «Факел» постарается победно вернуться на родную арену после сдвоенного выезда. Но легко хозяевам точно не будет. «Арсенал» упрется, но и «Факел» сверх меры раскрываться не станет - это не метод Шалимова. У него в Воронеже вообще любимый счет - 1:0. При таких вводных перспективной нам кажется комбинация: «Факел» не проиграет при тотал меньше 2.5 голов. В PARI такая идет с коэффициентом 1.80.
Прямой эфир из Воронежа запланирован на сайтах «Матч ТВ» и БК PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция на сайте
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Факел»: Дзиов (травма)
«Арсенал»: нет
PARI установила высокие коэффициенты на все три базовых исхода: 2.15 на победу хозяев поля и 3.90 - на гостей. Ничья идет в прематче за 3.05.
Самый низкий коэффициент на рынке точного счета - 5.50 - аналитики присвоили двум вариантам - 0:0 и 1:0.
Коэффициент 1.45 на тотал меньше 2.5 намекает нам, что слишком многого в плане зрелищности от этого противоборства ждать не стоит.
Билеты на игру поступили в продажу на официальном сайте воронежского клуба.